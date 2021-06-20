За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 4 человека, выздоровели - 74, выявили 91 новый случай, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлен 91 больной коронавирусом. Умерли четыре человека.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"91 подтвержденный случай заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 4 человека. Всего за период пандемии в городе 5 175 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 212 188", - сообщил Кличко.

Заболела 51 женщина в возрасте от 21 до 79 лет, 36 мужчин в возрасте от 20 до 81 года. А также четыре девочки от 5 до 17 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 5 больных коронавирусом. А также 39 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 74 человека. В целом коронавирус преодолели 202 522 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 27, в Дарницком - 17 и в Оболонском районе - 12 случаев", - отметил Кличко.

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