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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 4 человека, выздоровели - 74, выявили 91 новый случай, - Кличко

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 4 человека, выздоровели - 74, выявили 91 новый случай, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлен 91 больной коронавирусом. Умерли четыре человека.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"91 подтвержденный случай заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 4 человека. Всего за период пандемии в городе 5 175 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 212 188", - сообщил Кличко.

Заболела 51 женщина в возрасте от 21 до 79 лет, 36 мужчин в возрасте от 20 до 81 года. А также четыре девочки от 5 до 17 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кличко заявили о спаде заболеваемости коронавирусом в Киеве: дополнительные COVID-больницы сворачивают работу

В больницы столицы госпитализировали 5 больных коронавирусом. А также 39 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 74 человека. В целом коронавирус преодолели 202 522 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 27, в Дарницком - 17 и в Оболонском районе - 12 случаев", - отметил Кличко.

Также читайте: В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось более 715 тыс. украинцев

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У Китаї до США втік заступник міністра державної безпеки КНР Дун Цзінвей, та, начебто, передав дані про походження COVID-19. https://www.spytalk.co/p/high-level-chinese-defection-rumored?utm_source=substack&utm_medium=email&utm_content=share

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 4 человека, выздоровели - 74, выявили 91 новый случай, - Кличко - Цензор.НЕТ 5310
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20.06.2021 14:06 Ответить
Це добре , якщо правда !
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20.06.2021 15:50 Ответить
Жду статистику среды-четверга. Таки в выходные переться сдавать на корону - далеко не всем хочется.

Тем временем, в индии то ли решили поиграться со статистикой, то ли демократизаторами втолковали необходимость тотального ношения масок и ограничения контактов.

Из курьезов: в северной балалайе случился весенний дембель, после много-сот-тысячных "учений" на границах с Украиной. Учасники учений перебухали месяц каждый с каждым, предавались массовым оргиям, после чего поехали заражать короной сначала свои воинские части на всём предуралье, а потом, по дембелю, и вообще всю балалайю. А так как уровень чистоплотности и интеллекта у 19летних дебилов в районе шимпанзе, то балалайя имеет в середине лета 17`000+ заражений в сутки с тенденцией роста...
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21.06.2021 18:49 Ответить
 
 