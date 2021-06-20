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Кабмин предлагает направить средства от растаможки "евроблях" на борьбу с пандемией, - Шмыгаль

Кабмин предлагает направить средства от растаможки

Кабинет Министров Украины предлагает направить дополнительные средства, которые получит государственный бюджет от растаможивания автомобилей на иностранной регистрации, на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль  написал на странице в Facebook.

"Средства от растаможивания автомобилей на иностранной регистрации правительство предлагает направить на борьбу с пандемией. В частности, на закупку вакцин против COVID-19", - написал он.

Он уточнил, что на прошедшей неделе Кабмин поддержал законопроект о выделении дополнительных 1,4 млрд грн на противодействие коронавирусу, а поскольку после этого начал действовать порядок льготного растаможивания авто, правительство предлагает Верховной Раде поддержать инициативу о направлении этих средств, в частности, на закупку вакцин.

"Кроме того, на этой неделе Эстония объявила о выделении странам Восточного партнерства 900 тысяч доз вакцины компании AstraZeneca. Украина получит из них 200 тысяч", - добавил премьер.

Также читайте: Разоблачена схема с владельцами "евроблях" на Галицкой таможне, - СБУ. ФОТО

Автор: 

Кабмин (14025) растаможка (178) евробляхи (206) Шмыгаль Денис (2679)


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Топ комментарии
+19
Деньги для борьбы с вирусом - на дороги, деньги от евроблях - на борьбу с вирусом. Мы не ищем лёгких путей.
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20.06.2021 14:04
+9
Главзебіл ковідний фонд закатав в асфальт, а на боротьбу чемпіон здере з євробляхерів. Зробили себе разом.
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20.06.2021 14:06
+8
Тільки хотів написати. Ці довбні задовбали вже своїми круговоротами.
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20.06.2021 14:05
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Та нафиг. Сразу авакомским портянкам отдайте. Те просрали и эти просрите.
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20.06.2021 14:02 Ответить
просрал это когда пропил, потратил на шлюх или как то так, здесь просто кража,-воровство
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20.06.2021 14:23 Ответить
Многоходовочка Сер! Ковиднык деньги на Дорожне Крадивництва ,а от Евроблях на ковид, в итоге дуля с маслом под нос!

Мне под семьдесят внука которому 2 года ещё в живую не видел (за границей живет)а обещали начать вакцинацию с тех кто старше 65 лет.Но это шутка была такая от 95 квартала а я старый долб…б поверил!
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20.06.2021 14:34 Ответить
Деньги для борьбы с вирусом - на дороги, деньги от евроблях - на борьбу с вирусом. Мы не ищем лёгких путей.
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20.06.2021 14:04 Ответить
Тільки хотів написати. Ці довбні задовбали вже своїми круговоротами.
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20.06.2021 14:05 Ответить
І чомусь ..., і у мене така сама думка виникла ...

А може це просто думка усіх українців ?
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20.06.2021 15:05 Ответить
Українців - так.
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20.06.2021 15:59 Ответить
Чем больше круговорот бабла - тем больше потерь при транзакциях. Великий Зе хороший ученик тупина так же гоняющего воду внутри Крыма.
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20.06.2021 14:52 Ответить
Оставим в стороне невыполняемый бюджет, в котором эти деньги куда-то должны были пойти.
Да, дороги безусловно важны и нужны.

Но сегодня же 20-е июня, не пора ли анонсированный университет начинать строить??)))
Киве учить людей где-то надо?!
Майте совесть!!
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20.06.2021 14:04 Ответить
На этот вопрос они дадут ответ в следующей научной работе.
Ну Киви в курсе.)))
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20.06.2021 14:08 Ответить
))
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20.06.2021 14:23 Ответить
Угу.А оттуда на велике будівництво.А чё-схема рабочая.
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20.06.2021 14:05 Ответить
Главзебіл ковідний фонд закатав в асфальт, а на боротьбу чемпіон здере з євробляхерів. Зробили себе разом.
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20.06.2021 14:06 Ответить
"Мы не можем даже понять, что имеет в виду Байден, когда говорит, что у нас огромные проблемы с коррупцией", - "слуга народа"
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20.06.2021 14:06 Ответить
Слуга народа Верещук!
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20.06.2021 14:37 Ответить
бо кошти на боротьбу з пандемією, перед цим розікрали на "Великому крадівництві" Зелнського?
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20.06.2021 14:06 Ответить
Естонія - 1,3 млн. жителів передадуть безкоштовно 200тис. доз вакцини країні з населенням 40 млн. Кабміну можна пишатись своєю працею.
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20.06.2021 14:07 Ответить
Так він і пишається.))
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20.06.2021 14:10 Ответить
Зато у степашки куртка ценой почти в 1000 доз пфайзера
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20.06.2021 14:23 Ответить
гдеж евроблях сколько набрать на их аппетиты ?
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20.06.2021 14:10 Ответить
https://www.sport.ru/football/v-posolstve-danii-obyyasnili-prichiny-zapreta-vyezda-bolelschikam-iz-rossii-na-/article482657/ В посольстве Дании объяснили причины запрета въезда болельщикам из России на время Евро-2020
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20.06.2021 14:11 Ответить
Это какой-то треш: сначала зелупенцы грабят короновирусный фонд, а теперь они собирают по нитках бабло чтобы заполнить нестачу. Идиоты!
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20.06.2021 14:19 Ответить
Да нет, просто циничные воры - хуцпа.
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20.06.2021 14:21 Ответить
Я понял,- шмыгаль это гений!
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20.06.2021 14:21 Ответить
Ковид это святое все концы закатаны если не в асфальт , то в наше спасение. А пойди потом найди их.
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20.06.2021 14:24 Ответить
Шмыгаль - << ...направить средства от растаможки "евроблях" на борьбу с пандемией >>

Більшість в країні вже знають, що їх все одно *****#ть.
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20.06.2021 14:24 Ответить
Банки заработали на комиссиях почти на 2 миллиарда больше чем годом ранее
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20.06.2021 14:25 Ответить
З початку "пандемії", я не використав ні копіки з ковідного фонду, жодної маски, жодних тесту і вакцини і.т.д. Мені виділять щось з їх фонду? В якому додатку реєструватись?
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20.06.2021 14:26 Ответить
по маске дадут
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20.06.2021 14:28 Ответить
То нам постійно по ній дають. Це не новина
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20.06.2021 14:36 Ответить
Кошти від мита за автомобілі направити не в пісок,а закупівлю озброєння.
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20.06.2021 14:29 Ответить
О откуда направят средства левым возвратчикам пдв,членам и членкиням наглядовых рад и на кандидатскую надбавку гению киве?
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20.06.2021 14:32 Ответить
наверное с пенсионного - там пока не самая большая дыра ))))
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20.06.2021 14:36 Ответить
как зебилье легко оперирует финансами...
ковидный фонд - на дороги и авакову
праздничный (к Дню Незалежности) - типа на аэропорты, больнички, площадки... пр.
от евроблях - на борьбу с пандемией (которая слава Богу поутихла)
а в итоге...растаскивается все не успевая накапливаться...
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20.06.2021 14:35 Ответить
средства от растаможки "евроблях" отправляем на борьбу с пандемией, а от туда отправляем на большое воровство.

Ой, извините! На большое строительство дорог.
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20.06.2021 14:44 Ответить
А шо, распилить как обычно уже не вариант?
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20.06.2021 15:02 Ответить
Давай Вова доступный автомобиль, а не растаможку по драконовские ставкам и много людей купят, а налоги пойдут в казну.
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20.06.2021 15:35 Ответить
Шо,опять,800 миллионов Авакову?! А остальное Коломойскому!
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20.06.2021 16:02 Ответить
Евробляхеры! На вас вся надежда. Ударьте автопробегом по пандемии! Побольше "блях" в страну, подымайте экономику! Надо ещё пополнить дефициты Госбюджета и Пенсионного фонда.
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20.06.2021 16:23 Ответить
Нужно готовиться заранее, в Турции нахватают от кацапов дельты, будет нелегко (((
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20.06.2021 16:38 Ответить
А где тупое брюхоногое Шурик Паламарчук? С ним после прививки все нормально или под себя ходить начал?
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20.06.2021 17:14 Ответить
Левый фланг бросаем на правый фланг. А правый фланг на левый фланг. Деньги выделенные ЕС и США на борьбу с Ковидом закапали в землю, т.е. в шоссейные дороги, а вот если что получим от растоможки евроблях, такое может тоже случиться. мы бросим на борьбу с Ковидом...Деньги вырученные от средств индивидуальной защиты из гос.запаса в Китай и ЕС, пошли на процветание корупции.
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20.06.2021 18:30 Ответить
ручное управление тонущей страной, Чтоб вы утонули первыми крысы
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21.06.2021 01:23 Ответить
 
 