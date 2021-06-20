Кабмин предлагает направить средства от растаможки "евроблях" на борьбу с пандемией, - Шмыгаль
Кабинет Министров Украины предлагает направить дополнительные средства, которые получит государственный бюджет от растаможивания автомобилей на иностранной регистрации, на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на странице в Facebook.
"Средства от растаможивания автомобилей на иностранной регистрации правительство предлагает направить на борьбу с пандемией. В частности, на закупку вакцин против COVID-19", - написал он.
Он уточнил, что на прошедшей неделе Кабмин поддержал законопроект о выделении дополнительных 1,4 млрд грн на противодействие коронавирусу, а поскольку после этого начал действовать порядок льготного растаможивания авто, правительство предлагает Верховной Раде поддержать инициативу о направлении этих средств, в частности, на закупку вакцин.
"Кроме того, на этой неделе Эстония объявила о выделении странам Восточного партнерства 900 тысяч доз вакцины компании AstraZeneca. Украина получит из них 200 тысяч", - добавил премьер.
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Мне под семьдесят внука которому 2 года ещё в живую не видел (за границей живет)а обещали начать вакцинацию с тех кто старше 65 лет.Но это шутка была такая от 95 квартала а я старый долб…б поверил!
А може це просто думка усіх українців ?
Да, дороги безусловно важны и нужны.
Но сегодня же 20-е июня, не пора ли анонсированный университет начинать строить??)))
Киве учить людей где-то надо?!
Майте совесть!!
Ну Киви в курсе.)))
Більшість в країні вже знають, що їх все одно *****#ть.
ковидный фонд - на дороги и авакову
праздничный (к Дню Незалежности) - типа на аэропорты, больнички, площадки... пр.
от евроблях - на борьбу с пандемией (которая слава Богу поутихла)
а в итоге...растаскивается все не успевая накапливаться...
Ой, извините! На большое строительство дорог.