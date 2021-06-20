Кабмин предлагает направить средства от растаможки "евроблях" на борьбу с пандемией, - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины предлагает направить дополнительные средства, которые получит государственный бюджет от растаможивания автомобилей на иностранной регистрации, на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на странице в Facebook.

"Средства от растаможивания автомобилей на иностранной регистрации правительство предлагает направить на борьбу с пандемией. В частности, на закупку вакцин против COVID-19", - написал он.

Он уточнил, что на прошедшей неделе Кабмин поддержал законопроект о выделении дополнительных 1,4 млрд грн на противодействие коронавирусу, а поскольку после этого начал действовать порядок льготного растаможивания авто, правительство предлагает Верховной Раде поддержать инициативу о направлении этих средств, в частности, на закупку вакцин.

"Кроме того, на этой неделе Эстония объявила о выделении странам Восточного партнерства 900 тысяч доз вакцины компании AstraZeneca. Украина получит из них 200 тысяч", - добавил премьер.

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