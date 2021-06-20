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Президент поставил задачу уже в этом году перевести весь государственный сервис в электронную систему, - Шмыгаль

Президент поставил задачу уже в этом году перевести весь государственный сервис в электронную систему, - Шмыгаль

Президент Владимир Зеленский поставил задачу уже в этом году перевести весь государственный сервис в электронную систему, чтобы ни одно учреждение не смогло требовать бумажную справку от украинцев.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"На этой неделе Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект. Правительство продолжает активную работу над цифровизацией государственных услуг, чтобы любой документ или справку можно было получить в "Дії", - отметил Шмыгль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан хочет купить разработку "Дії"

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки планирует запустить на электронном сервисе "Дія" функционал для электронного поступления в высшие учебные заведения. Там хотят предоставлять полную информацию для абитуриентов.

Зеленский Владимир (20268) Шмыгаль Денис (2679) Дія (422)


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Топ комментарии
+23
а можно кабмину экономикой страны заняться а не смартфонами?
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20.06.2021 14:09
+14
і Зеленського туда переведіть, щоб жоден українець більше не чув про цього конченого наркомана.
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20.06.2021 14:11
+11
Бубачка грається смартфоном. Не заважайте дитині, аби не плакало.
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20.06.2021 14:12
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Правила форума Совет форумчан
а можно кабмину экономикой страны заняться а не смартфонами?
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20.06.2021 14:09 Ответить
Бубачка грається смартфоном. Не заважайте дитині, аби не плакало.
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20.06.2021 14:12 Ответить
Может меньше вреда от них будет.
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20.06.2021 14:25 Ответить
Если учесть, какие бюджеты под это пилятся и какой ущерб может быть нанесен гражданам этой жижитализацией, то вреда будет по самое не хочу.
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20.06.2021 18:43 Ответить
Это да. Но это просто деньги. Всё можно вернуть. Заработать.
Главное что бы граждане больше не втыкали палки сами себе в жопу.
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20.06.2021 22:49 Ответить
Еще одно потерянное поколение (хорошо, если одно), которое теперь обречено жить в отсталой стране, уже не вернешь.

А так жижитализация - это хорошо. Но хорошо, когда, как в Эстонии, а не, как в деревне дураков.
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21.06.2021 01:08 Ответить
Да что вы понимаете.Это же диджитализация.
Во первых-слово красивое,а во вторых- Кличко затрудняется его произнести,чему бубочка безмерно рад.
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20.06.2021 14:18 Ответить
і Зеленського туда переведіть, щоб жоден українець більше не чув про цього конченого наркомана.
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20.06.2021 14:11 Ответить
Молодец президент в этом полностью поддерживаю , все госуслуги в онлаин и исчезнет коррупция внизу , браво !
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20.06.2021 14:17 Ответить
Зехолуй уходит в бан.
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20.06.2021 14:20 Ответить
Ідіот? Та, в принципі, і питати не треба...
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20.06.2021 14:26 Ответить
лучше б он вам поставил задачу...
Президент поставил задачу уже в этом году перевести весь государственный сервис в электронную систему, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4276

...всем и сразу ! )))
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20.06.2021 14:21 Ответить
Ну и чему радоваться,так вместо ненужных справок дал взятку и получил документ,а теперь трать время на сбор справок.
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20.06.2021 14:22 Ответить
Так все будет онлаин , за пару кликов проблема решится ...
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20.06.2021 14:23 Ответить
Вже треба кожному "ЦАК"..тьху.. "ЧІП"!!
🤣🤣
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20.06.2021 14:22 Ответить
вам селюку лично внедрят .
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20.06.2021 14:25 Ответить
Ты Обиделся и, что? - Пожевал сопли и узбагоился!
Сиди рівно на пляшці, пацак, і не смикайся!!
😁
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20.06.2021 14:35 Ответить
Крещатику, знову ТИ?!😁
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20.06.2021 14:37 Ответить
кто?
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20.06.2021 14:24 Ответить
Тобто, мільярд дерев вже посадили...
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20.06.2021 14:24 Ответить
Чим би дитя не бавилось, аби не плакало... Придурки, блін. Більше нема чим в тій державі займатись як смартфонами?

Зебуїни і кого ж ви нам понавибирали, придурки?
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20.06.2021 14:25 Ответить
Ну вот зачем вам онлаин госуслуги , по старинке будете бегать оббивать порги со справочками , чинушам лизать жопуц , взятки давать ...
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20.06.2021 14:28 Ответить
Йди на хрін, ідіоте. Зеленим зебуїнам щось толково зробити? Ви ж за що не візьмете, зі всього сотворите 95-й квартал. Так що ще раз - йди на хрін, придурку.
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20.06.2021 14:30 Ответить
Якщо вони все роблять через дупу, то хай самі граються в смартфон.В цьому році жінка виходила на пенсію. Спробував зробити он-лайн. А вийшло он-лайно. Довго описувати ту їхню засрану диджиталізацію.
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20.06.2021 14:35 Ответить
так усе так і залишилось. Те що бубочка говорить про онлайн послуги насправді брехня. Я зараз підключаю світло в Харківській області. Так ось ніяких онлайн послуг або можливостей нема. Верніше у обленерго на сайті є послуга подати документи онлайн, але вона не працює. І ви повинні носити все в паперовому вигляді, декілька раз. Без будь яких виключень.
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20.06.2021 15:14 Ответить
Кацап, ты разницу понимаешь между державним - приватним ?
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20.06.2021 15:56 Ответить
Можливо і непогана ідея, питання до президента: чи купить він смартфони тим, у кого кнопочні телефони? Чи буде у всіх точках інтернет?
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20.06.2021 14:28 Ответить
Для тех кто не может онлаин по старинке может ходить оббивать пороги чинуш .
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20.06.2021 14:30 Ответить
Отлично!!! Я за!!! На сколько тысяч человек сократиться армия чиновников?
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20.06.2021 14:29 Ответить
Как же сократится=) Дядя Витя, ты дурак?!
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20.06.2021 14:40 Ответить
сам ты дурак)
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20.06.2021 14:45 Ответить
Я в отличии от тебя, дурака, в зеленого идиота не верю=)
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20.06.2021 15:01 Ответить
А ты и в маршрутке, атб, или где ты там бываешь ляпаешь всем -дурак? Если да, напиши сколько у тебя осталось зубов) Определим кто ты
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20.06.2021 15:04 Ответить
Увеличится ровно настолько, сколько запишут в администрирование, обслуживание, пресс-службу, канцелярию, связанные жижитализацией.

За 2 года ЗЕбилярии уменьшили только питание и боеготовность ВСУ.
А цены, налоги, коммуналка, дыра в бюджете, долги, количество и финансирование чиновников только увеличивались.
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20.06.2021 18:40 Ответить
Кстати, чтобы пользоваться этим сервисом в электронной системе о себе надо выложить ВСЁ. Это тоже самое что голым выйти на площадь.
КГБ такое и не снилось.
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20.06.2021 14:30 Ответить
Тут как обычно все говном поливают и по жизни всем недовольны...
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20.06.2021 14:30 Ответить
Когда власть - коррумпированное говно, "обливание говном" - это не более чем констатация фактов
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20.06.2021 14:34 Ответить
Напомни пожалуйста, кто подделал цифровую подпись с именем Джо Байдена под петицией за отставку Татарова.

Вот тебе и вся ЗЕленая диджитализация.
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20.06.2021 18:37 Ответить
Шо ты мелешь, под петицией не надо никакой цифровой подписи.
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20.06.2021 21:32 Ответить
Сразу видно чела, который про петиции только на заборах чилал.

Чтобы зарегаться в системе для голосования за петицию нужна цифровая подпись или банк-айди.
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21.06.2021 01:09 Ответить
Цифровую подпись я оформлял через банк,а на сайте для петиций вас просто регистрируют для входа на сайт,когда я регистрировался у меня не было тогда никакой цифровой подписи.
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21.06.2021 11:52 Ответить
Еще раз для тех, кто в танке, не имея цифровой подписи или банк-ид зарегаться и проголосовать нельзя.

Т.е., чтобы голоснул типа Joe Biden, кто-то из ОПЗЕ просто обошел механизм аутентификации.
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21.06.2021 13:36 Ответить
ну деревья уже высадил,теперь другая крайность.
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20.06.2021 14:31 Ответить
Благодаря зебиложитализации, теперь вместо взяток будет покупаться у чиновников промокод. Промокод на скидку по налогам, промокод на справку и тд. Т.е в два клика будут решаться все проблемы - один клик перевод денег чиновнику за промокод, второй - решение проблемы в дие.
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20.06.2021 14:32 Ответить
Смарзелизация продолжается...
Президент поставил задачу уже в этом году перевести весь государственный сервис в электронную систему, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1657
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20.06.2021 14:34 Ответить
Чувствую скоро будет иметь место скандал с подкупом ОПы ведущими производителями смартфонов.
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20.06.2021 14:36 Ответить
Смартами та ахФонами , замість лопат, мульярд дерев саджати будем!!
Заживемо...
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20.06.2021 14:41 Ответить
Вова, ты заколебал со своим популизмом. Объясните кто-то из взрослых зеленому дураку о уязвимости хранения данных в облаке! И это на фоне взлома американцев. Идиот, прости Господи.
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20.06.2021 14:42 Ответить
Президент поставив завдання уже цього року перевести весь державний сервіс в електронну систему, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7056.
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20.06.2021 14:53 Ответить
Президент поставив завдання уже цього року перевести весь державний сервіс в електронну систему, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1373
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20.06.2021 15:16 Ответить
Команда слабая в Дії, много чего можно запустить было уже, давайте ребята работайте быстрее.
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20.06.2021 15:31 Ответить
На днях под петицией за отставку Татарова появилась подпись Джо Байдена. ОПэшечка тут же объявила сбор подписей недействительным, так что с уверенностью можно утверждать, что https://ibigdan.livejournal.com/26877884.html компрометация голосования и была целью Ермака. Проблема в том, что попутно Слуги Народа скомпрометировали сам процесс использования цифровой подписи в Украине. Ведь цифровая подпись - это не фигня какая-то, она выдаётся авторизованым центром, с проверкой паспорта и реального существования человека. И если некий участник системы с высоким уровнем доступа может создать цифровую подпись Джо Байдена, то значит он может создать подпись и с вашим именем/фамилией/паспортом.

Президент поставив завдання уже цього року перевести весь державний сервіс в електронну систему, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6007
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20.06.2021 18:15 Ответить
Брехня.
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20.06.2021 21:45 Ответить
что именно?
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20.06.2021 23:29 Ответить
И вот ведь что интересно.

Весь этот трэш про цифровизацию продолжается после того, как ОП подделали цифровую подпись под петицией за отставку Татарова.

ЗЕленое жулье предлагает доверять им полностью и во всем, в то время, когда оно мошенничает даже с такими мелочами.
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20.06.2021 18:35 Ответить
Нет там цифровой подписи.
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20.06.2021 21:34 Ответить
ак бы тебе помягче сказать то

ты вообще когда нибудь голосовал на сайте https://petition.president.gov.ua/petition?
там без регистрации через электронную подпись вообще ничего не сделаешь.
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20.06.2021 23:31 Ответить
Раньше заходил без всякого ключа,сейчас нужен ключ,так что звыняйте.
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21.06.2021 00:26 Ответить
года два-два с половиной точно только через ключ приходящий на почту после полной регистрации. ключ и есть та самая "цифровая подпись"
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21.06.2021 02:01 Ответить
Я не знаю,что вы назывете "цифровой подписью",свою я получал через банк и она действительна для гос учреждний,а не только для петиций.
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21.06.2021 11:46 Ответить
МОЛОДЦІ !!!
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20.06.2021 23:57 Ответить
 
 