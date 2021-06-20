Президент поставил задачу уже в этом году перевести весь государственный сервис в электронную систему, - Шмыгаль

Президент Владимир Зеленский поставил задачу уже в этом году перевести весь государственный сервис в электронную систему, чтобы ни одно учреждение не смогло требовать бумажную справку от украинцев.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"На этой неделе Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект. Правительство продолжает активную работу над цифровизацией государственных услуг, чтобы любой документ или справку можно было получить в "Дії", - отметил Шмыгль.

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Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки планирует запустить на электронном сервисе "Дія" функционал для электронного поступления в высшие учебные заведения. Там хотят предоставлять полную информацию для абитуриентов.