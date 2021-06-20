Президент поставил задачу уже в этом году перевести весь государственный сервис в электронную систему, - Шмыгаль
Президент Владимир Зеленский поставил задачу уже в этом году перевести весь государственный сервис в электронную систему, чтобы ни одно учреждение не смогло требовать бумажную справку от украинцев.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"На этой неделе Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект. Правительство продолжает активную работу над цифровизацией государственных услуг, чтобы любой документ или справку можно было получить в "Дії", - отметил Шмыгль.
Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки планирует запустить на электронном сервисе "Дія" функционал для электронного поступления в высшие учебные заведения. Там хотят предоставлять полную информацию для абитуриентов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Главное что бы граждане больше не втыкали палки сами себе в жопу.
А так жижитализация - это хорошо. Но хорошо, когда, как в Эстонии, а не, как в деревне дураков.
Во первых-слово красивое,а во вторых- Кличко затрудняется его произнести,чему бубочка безмерно рад.
...всем и сразу ! )))
🤣🤣
Сиди рівно на пляшці, пацак, і не смикайся!!
😁
Зебуїни і кого ж ви нам понавибирали, придурки?
За 2 года ЗЕбилярии уменьшили только питание и боеготовность ВСУ.
А цены, налоги, коммуналка, дыра в бюджете, долги, количество и финансирование чиновников только увеличивались.
КГБ такое и не снилось.
Вот тебе и вся ЗЕленая диджитализация.
Чтобы зарегаться в системе для голосования за петицию нужна цифровая подпись или банк-айди.
Т.е., чтобы голоснул типа Joe Biden, кто-то из ОПЗЕ просто обошел механизм аутентификации.
Заживемо...
Весь этот трэш про цифровизацию продолжается после того, как ОП подделали цифровую подпись под петицией за отставку Татарова.
ЗЕленое жулье предлагает доверять им полностью и во всем, в то время, когда оно мошенничает даже с такими мелочами.
ты вообще когда нибудь голосовал на сайте https://petition.president.gov.ua/petition?
там без регистрации через электронную подпись вообще ничего не сделаешь.