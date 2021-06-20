"Укрзализныця" договорилась с Крюковским вагоностроительным заводом о поставке 100 новых пассажирских вагонов, - Шмыгаль

"Укрзализныця" завершила переговорную процедуру с Крюковским вагоностроительным заводом по поставке 100 новых пассажирских вагонов.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, общая сумма контракта составит более 3 млрд гривен.

"Это позволит поддержать украинское отечественное производство, способствовать восстановлению промышленности и одновременно даст возможность продолжить обновление подвижного состава", - отметил глава правительства.

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