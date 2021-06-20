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Новости
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"Укрзализныця" договорилась с Крюковским вагоностроительным заводом о поставке 100 новых пассажирских вагонов, - Шмыгаль

"Укрзализныця" завершила переговорную процедуру с Крюковским вагоностроительным заводом по поставке 100 новых пассажирских вагонов.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, общая сумма контракта составит более 3 млрд гривен.

"Это позволит поддержать украинское отечественное производство, способствовать восстановлению промышленности и одновременно даст возможность продолжить обновление подвижного состава", - отметил глава правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Метро Киева впервые закупит вагоны, сквозь которые можно пройти от головы до хвоста поезда

поезд (1024) Укрзализныця (2745) Крюковский вагоностроительный завод (10) Шмыгаль Денис (2679)


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Топ комментарии
+8
это уже было
больше года назад
когда глабзебил приезжал на завод и обещал заказ в 90 вагонов
как всегда назвиздел.
так и сейчас - ни о чем
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20.06.2021 15:39
+7
Мимо тендера по завышенной цене - это не поддержка, а коррупция
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20.06.2021 15:04
+5
Крюковский завод теперь должен взять кредит, как Антонов?
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20.06.2021 15:02
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Крюковский завод теперь должен взять кредит, как Антонов?
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20.06.2021 15:02 Ответить
И отдать его на велике крадiвництво, а как же!
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20.06.2021 18:04 Ответить
6 марта 2020. Зеленский договорился с Криклием о большом госзаказе для "Крюковского вагоностроительного завода"

Сегодня, 6 марта, во время визита на завод Владимир Зеленский отметил, что государству следует сконцентрироваться на сделках именно с национальным производителем. Президент настоял, чтобы УЗ осуществила крупный госзаказ.
"Укрзалізниця" домовилася із Крюківським вагонобудівним заводом про постачання 100 нових пасажирських вагонів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2349
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21.06.2021 11:43 Ответить
А это разве входит в конституционные обязанности президента Украины? Точно не кабмин этим должен заниматься? Или вiслюку пох@р на конституцию?
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21.06.2021 13:43 Ответить
когда будет призедент, можно будет обсудить.
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21.06.2021 20:07 Ответить
а то!
Це відома схема банкрутства нормальних підприємств.
Автор цієї геніальної схеми - у москві
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21.06.2021 00:37 Ответить
Мимо тендера по завышенной цене - это не поддержка, а коррупция
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20.06.2021 15:04 Ответить
Это такие вагоны, где ноги выше головы задирать надо, чтоб в него залезть?
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20.06.2021 15:07 Ответить
Это если ты лилипут.
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20.06.2021 15:10 Ответить
Я не представляю, что это за вагоны, думаю, нормальные. Да и людям работа будет. Или у бацьки заказать, как было с МАЗами, а в это время КРАЗ простаивал. Надо где только можно, заказывать у наших предприятий.
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20.06.2021 15:21 Ответить
но не те, что на картинке... по сути, такие же, как катаются, только более новые...
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20.06.2021 15:38 Ответить
Правильно, заказывать надо на своих украинских предприятиях. Просрали Лугансктепловоз, когда УЗ не давала заказов (руководители УЗ с ведома наб. совета набивали карманы-иначе как оценить прошедшее?), а теперь будем локомотивы в т.ч. заказывать на непрофильных предприятиях, как КВСЗ.
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21.06.2021 06:53 Ответить
30 лямов за вагон однако
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20.06.2021 15:09 Ответить
За 3 ляма можно заказать базовую версию. Это универсальная модель. В народе ее еще называю "скотовоз".
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20.06.2021 15:47 Ответить
Да давно бы уже пора избавляться от хлама, который был закуплен еще совком у "хфашЫсткой германни". Но вот вопрос, что делать с отбросами и нариками, которые в первые дни эксплуатации, порежут сидушки и все пообмалевывают фламастерами???
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20.06.2021 15:18 Ответить
Так это не электричка, это - купе.
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20.06.2021 15:48 Ответить
яка разныця , воныц режуть и малюють там и там
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20.06.2021 16:09 Ответить
Ты что курил? Или нюхал?
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20.06.2021 15:49 Ответить
это уже было
больше года назад
когда глабзебил приезжал на завод и обещал заказ в 90 вагонов
как всегда назвиздел.
так и сейчас - ни о чем
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20.06.2021 15:39 Ответить
зараз серлящ буде у всі труби трубити,що його заслуга і виклянчувати лайки на ютубі!!!
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20.06.2021 16:38 Ответить
Самое время вкладывать в модернизацию технологий и дизайна.
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20.06.2021 16:51 Ответить
Опять и снова договорняки👎😡
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20.06.2021 16:52 Ответить
что значит "договорились"??????? тандер-контракт-деньги-вагоны. договорились откатить?
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20.06.2021 16:58 Ответить
Опять сбрешут? Зеленая плесень
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20.06.2021 19:14 Ответить
Українська інтернет-преса звіздить обіцянками від обіцялкіних, які ніколи не виконуються. Аби лиш інтернет-простір заповнити.
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20.06.2021 19:33 Ответить
Мой сосед справа договорился с соседкой слева на 100 раз по заниженной цене
жена же дура все равно же что с ней бесплатно
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20.06.2021 19:36 Ответить
Привезли на базу кофе растворимый, кофе растворимый растворился сразу. (Из совдеповских времен).
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21.06.2021 11:25 Ответить
 
 