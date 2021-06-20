"Укрзализныця" договорилась с Крюковским вагоностроительным заводом о поставке 100 новых пассажирских вагонов, - Шмыгаль
"Укрзализныця" завершила переговорную процедуру с Крюковским вагоностроительным заводом по поставке 100 новых пассажирских вагонов.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, общая сумма контракта составит более 3 млрд гривен.
"Это позволит поддержать украинское отечественное производство, способствовать восстановлению промышленности и одновременно даст возможность продолжить обновление подвижного состава", - отметил глава правительства.
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Сегодня, 6 марта, во время визита на завод Владимир Зеленский отметил, что государству следует сконцентрироваться на сделках именно с национальным производителем. Президент настоял, чтобы УЗ осуществила крупный госзаказ.
Це відома схема банкрутства нормальних підприємств.
Автор цієї геніальної схеми - у москві
больше года назад
когда глабзебил приезжал на завод и обещал заказ в 90 вагонов
как всегда назвиздел.
так и сейчас - ни о чем
жена же дура все равно же что с ней бесплатно