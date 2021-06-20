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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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Завтра стартует летняя сессия ПАСЕ: На повестке дня - резолюция по крымским татарам

Завтра стартует летняя сессия ПАСЕ: На повестке дня - резолюция по крымским татарам

В понедельник, 21 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы начнет летнюю сессию, на повестке дня которой будет резолюция по правам крымских татар в оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ПАСЕ.

Резолюцию предложила представитель делегации Исландии Сунна Торхилдур. В документе рассказывается о нарушении прав крымских татар оккупантами в Крыму, их преследовании и других нарушениях гуманитарного права.

В резолюции призывают Россию выполнить следующие требования:

  • прекратить оккупацию Крыма;
  • провести полное и прозрачное расследование смертей и исчезновения политических активистов, критиковавших оккупацию;
  • воздержаться от давления на независимые СМИ и возобновить работу крымскотатарского телеканала ATR;
  • воздержаться от преследования и давления на крымскотатарские организации;
  • разрешить Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову вернуться в Крым и позволить им свободно перемещаться через административную границу;
  • обеспечить, чтобы права крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму не нарушались.

"Россия должна нести ответственность за нарушения прав человека, совершенные на территории, находящейся под ее контролем, должна немедленно положить конец этим нарушениям и принять все необходимые меры для предотвращения подобных нарушений в будущем", - отмечается в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН фиксирует продолжающиеся практики незаконного преследования крымчан на оккупированном полуострове, - Джапарова

Автор: 

ПАСЕ (1667) крымские татары (2717)


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Строчишь никому не нужные и бесполезные резолюции, которыми подтираются и ещё получаешь за это деньги... Вот это работёнка
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20.06.2021 15:29 Ответить
после того как рашке вернули право голоса... она как и прежде может ветировать любую резолюцию...
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20.06.2021 15:45 Ответить
Захват Криму російськими окупантами. https://www.facebook.com/pravdarub73/videos/2837479649898638
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20.06.2021 16:04 Ответить
В 1571 году Хан Всея Крымских Татар Девлет-Гирей сжег Мацковию до тла...,сгорело все живое и не живое...,родился новый Девлет - Гирей уже в 21 веке.....ему мож 6 а может 10 лет...но Мацковию сожгет... Завтра стартує літня сесія ПАРЄ: На порядку денному - резолюція щодо кримських татар - Цензор.НЕТ 1796
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20.06.2021 16:29 Ответить
Завтра стартує літня сесія ПАРЄ: На порядку денному - резолюція щодо кримських татар - Цензор.НЕТ 217
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20.06.2021 16:32 Ответить
Завтра стартує літня сесія ПАРЄ: На порядку денному - резолюція щодо кримських татар - Цензор.НЕТ 7743
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20.06.2021 16:34 Ответить
 
 