Завтра стартует летняя сессия ПАСЕ: На повестке дня - резолюция по крымским татарам

В понедельник, 21 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы начнет летнюю сессию, на повестке дня которой будет резолюция по правам крымских татар в оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ПАСЕ.

Резолюцию предложила представитель делегации Исландии Сунна Торхилдур. В документе рассказывается о нарушении прав крымских татар оккупантами в Крыму, их преследовании и других нарушениях гуманитарного права.

В резолюции призывают Россию выполнить следующие требования:

прекратить оккупацию Крыма;

провести полное и прозрачное расследование смертей и исчезновения политических активистов, критиковавших оккупацию;

воздержаться от давления на независимые СМИ и возобновить работу крымскотатарского телеканала ATR;

воздержаться от преследования и давления на крымскотатарские организации;

разрешить Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову вернуться в Крым и позволить им свободно перемещаться через административную границу;

обеспечить, чтобы права крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму не нарушались.

"Россия должна нести ответственность за нарушения прав человека, совершенные на территории, находящейся под ее контролем, должна немедленно положить конец этим нарушениям и принять все необходимые меры для предотвращения подобных нарушений в будущем", - отмечается в документе.

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