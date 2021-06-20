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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Иран не принял всех мер, чтобы избежать трагедии с самолетом МАУ, - министр транспорта Канады Альгабра

Иран не принял всех мер, чтобы избежать трагедии с самолетом МАУ, - министр транспорта Канады Альгабра

Канада осуждает Иран за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины" и невозможность провести надлежащее расследование.

Об этом заявил министр транспорта Канады Омар Альгабра на сессии Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) в Монреале, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".

"Я хочу публично решительно осудить правительство Исламской Республики Иран за его действия, которые привели к убийству 176 невинных людей, за его отношение к трагедии и за неспособность дать ответы позже", - сказал он.

По словам Альгабры, Иран ответственный за безопасность своего воздушного пространства и должен был сделать все, чтобы гражданский самолет не стал целью военных.

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"Несмотря на уроки и рекомендации, сделанные после трагедии MH17, Иран не смог понять опасность активных военных операций. Они не приняли всех практических мер по предотвращению этой трагедии", - заявил он.

Министр отметил, что в сложившейся ситуации "очевидный конфликт интересов, который повлиял на достоверность иранского расследования и отчета".

Альгабра добавил, что Канада собирается вскоре предложить ICAO принять ряд изменений в правила расследования авиационных инцидентов.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

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В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".

Иран (1782) Канада (2076)


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Топ комментарии
+6
Іран це ж такі дикуни,як і москалі.Рано чи пізно з керівництвом Ірану буде те саме,що і з Хусейном.
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20.06.2021 16:10
+3
Мілка заява. Іран явно підсобив, щоб це сталось. Копати потрібно глибше і ширше. В сторону бункера.
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20.06.2021 15:57
+2
зато Иран принял все меры, шо бы ета трагедия случилась....
ну или порох...
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20.06.2021 15:54
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зато Иран принял все меры, шо бы ета трагедия случилась....
ну или порох...
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20.06.2021 15:54 Ответить
Мілка заява. Іран явно підсобив, щоб це сталось. Копати потрібно глибше і ширше. В сторону бункера.
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20.06.2021 15:57 Ответить
Іран це ж такі дикуни,як і москалі.Рано чи пізно з керівництвом Ірану буде те саме,що і з Хусейном.
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20.06.2021 16:10 Ответить
Іранці хороші?
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20.06.2021 21:22 Ответить
Там колективний Хусейн.Колись казали,що Хусейн переможе американців.Зараз кажуть,що Іран дуже сильний і також на своїй території переможе.
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20.06.2021 21:29 Ответить
два ракетных удара были умышленными и чуть выше - Иран (не так чтоб весь а ктото) склоня
ет Украину (не так чтоб Украину а когото) подписать меморандум (продать индульгенцию) о....
взаимопонимании блть!!! то есть очи нэ бачать да и йух с ним естьделаповажнее.... праздники
скоро...... ктото удивлён ???
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20.06.2021 16:29 Ответить
По самолету выпустили две ракеты!
И никакая это не ошибка.
Выродки-исламисты, целенаправленно атаковали украинский авиалайнер.
Когда в стране у власти обдолбанные фанатики, лучше никаких дел с этой страной не иметь.
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20.06.2021 17:23 Ответить
Цікаво що так ніхто і не сказав що перевозив літак адже при половинній загрузці пасажирами виліт літака затримали на 45 хвилин через перевантаження.Можливо із-за груза він був збитий і не хибно.
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20.06.2021 17:58 Ответить
Не дуріть себе і людей: навмисно збили, аби не випустити важливого втікача.
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20.06.2021 19:34 Ответить
Іран не вжив усіх заходів, щоб уникнути трагедії з літаком МАУ, - міністр транспорту Канади Альгабра - Цензор.НЕТ 2224ЭТО БЫЛО ПРЕДНАМЕРЕННОЕ УБИЙСТВО ГРАЖДАН ДРУГИХ СТРАН !!! ЭТО МОЖНО ПРИРАВНЯТЬ К ТЕРАКТУ 11 СЕНТЯБРЯ !!!
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21.06.2021 11:51 Ответить
 
 