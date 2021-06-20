Иран не принял всех мер, чтобы избежать трагедии с самолетом МАУ, - министр транспорта Канады Альгабра

Канада осуждает Иран за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины" и невозможность провести надлежащее расследование.

Об этом заявил министр транспорта Канады Омар Альгабра на сессии Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) в Монреале, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".

"Я хочу публично решительно осудить правительство Исламской Республики Иран за его действия, которые привели к убийству 176 невинных людей, за его отношение к трагедии и за неспособность дать ответы позже", - сказал он.

По словам Альгабры, Иран ответственный за безопасность своего воздушного пространства и должен был сделать все, чтобы гражданский самолет не стал целью военных.

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"Несмотря на уроки и рекомендации, сделанные после трагедии MH17, Иран не смог понять опасность активных военных операций. Они не приняли всех практических мер по предотвращению этой трагедии", - заявил он.

Министр отметил, что в сложившейся ситуации "очевидный конфликт интересов, который повлиял на достоверность иранского расследования и отчета".

Альгабра добавил, что Канада собирается вскоре предложить ICAO принять ряд изменений в правила расследования авиационных инцидентов.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

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В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".