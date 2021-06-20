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Новости Репрессии в Беларуси
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"Героі не паміраюць", - беларусы провели в Киеве марш памяти Витольда Ашурка, погибшего в тюрьме. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

20 июня в центре Киева прошла памятная акция в честь Героя Беларуси, который умер в застенках Лукашенко Витольда Ашурка.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий. 

В воскресенье, 20 июня, в Киеве состоялся Марш памяти Героя Беларуси Витольда Ашурка.

21 мая 2021 года один из лидеров белорусской оппозиции в Гродненской области Витольд Ашурак был убит бандитами Лукашенко.

Читайте на Цензор.НЕТ - В Беларуси в колонии умер узник режима Лукашенко политзаключенный Витольд Ашурок

Героі не паміраюць, - беларусы провели в Киеве марш памяти Витольда Ашурка, погибшего в тюрьме 01
Героі не паміраюць, - беларусы провели в Киеве марш памяти Витольда Ашурка, погибшего в тюрьме 02
Героі не паміраюць, - беларусы провели в Киеве марш памяти Витольда Ашурка, погибшего в тюрьме 03
Героі не паміраюць, - беларусы провели в Киеве марш памяти Витольда Ашурка, погибшего в тюрьме 04
Героі не паміраюць, - беларусы провели в Киеве марш памяти Витольда Ашурка, погибшего в тюрьме 05
Героі не паміраюць, - беларусы провели в Киеве марш памяти Витольда Ашурка, погибшего в тюрьме 06
Героі не паміраюць, - беларусы провели в Киеве марш памяти Витольда Ашурка, погибшего в тюрьме 07
Героі не паміраюць, - беларусы провели в Киеве марш памяти Витольда Ашурка, погибшего в тюрьме 08
Героі не паміраюць, - беларусы провели в Киеве марш памяти Витольда Ашурка, погибшего в тюрьме 09
Героі не паміраюць, - беларусы провели в Киеве марш памяти Витольда Ашурка, погибшего в тюрьме 10

Фото, видео - Олег Богачук 

Беларусь (7890) Лукашенко Александр (3612) репрессии (2767) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+22
Нехай вмирають вороги.
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20.06.2021 16:06
+9
Справа не у "слабо")) справа у тому що у білорасєї ніхто не налаштований піти від расєї, тут усі закохані саме у путінську расєю, усі голосують за соціалізм Лукашенка до поки не виходять на пенсію 300 рублёу або хто на зарплаті 500 рублёу, не має розуміння фундаментальних змін, усі впевнені що можна жити у ЄС з гастрономом савєцкій, колбасою савєцкою, калхозами і вулицями кірава і № якогось з'їзду кпрс...
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20.06.2021 16:43
+8
білоруси бувають різні,як і українці...І точно не тобі їх сортувати.
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20.06.2021 17:05
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Нехай вмирають вороги.
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20.06.2021 16:06 Ответить
АМИНЬ !!!
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20.06.2021 16:53 Ответить
А в Мінську слабо?
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20.06.2021 16:06 Ответить
Я заголовок по диагонали прочитал сперва, посмотрел первые фотки с бело-красными флагами и такими плакатами и приофигел. Думаю, ну нифига себе смелые люди. Потом листнул дальше, потом читаю "в Киеве", а.
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20.06.2021 16:22 Ответить
Ничего страшного, пусть тренируются у нас. Это тоже поможет зеледенту поменьше в глазик тупину заглядывать. Киевская Русь и Белая Русь все равно перемелют московию на их любимый материал для скульптур. Живе Беларусь!
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20.06.2021 17:10 Ответить
А що у них там є підтримка опозиції і діючих депутатів, як у нас наприклад була в 2014, плюс великим іноземцям типу Нуланд був в'їзд не заборонений, там же хто спробує піти проти режиму розділить долю нещасного Протосевіча і під тортурами буде хвалити царя, там навіть стріляти лука міліції дозволив і підписав указ, просто все розумні дистанційно, більшість білорусів вже і на форумі не з'являються і писати бояться, тому не треба їх принижувати
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20.06.2021 16:31 Ответить
Справа не у "слабо")) справа у тому що у білорасєї ніхто не налаштований піти від расєї, тут усі закохані саме у путінську расєю, усі голосують за соціалізм Лукашенка до поки не виходять на пенсію 300 рублёу або хто на зарплаті 500 рублёу, не має розуміння фундаментальних змін, усі впевнені що можна жити у ЄС з гастрономом савєцкій, колбасою савєцкою, калхозами і вулицями кірава і № якогось з'їзду кпрс...
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20.06.2021 16:43 Ответить
Як я зрозумів, він тобто Іван Іванов, про тих, білорусів які проти режиму і на майдані в Києві, а не про тих хто любить кремль і хоче в Рашу, втім я йому відповів вище
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20.06.2021 16:50 Ответить
той іван сам вата диванна,або засланий коник бульбофюрера.
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20.06.2021 17:00 Ответить
Кожному своє... Це,до речі,було написано на воротах Бухенвальда...
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20.06.2021 17:26 Ответить
- В чому різниця між українцями і білорусами?
- Українці гордяться тим, що їм вистачає мужності і стійкості протистоять російським військам, захищаючи свою країну, а білоруси - що їм вистачає мужності і стійкості , коли їх б»ють і калічать власні «мєнти»
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20.06.2021 17:32 Ответить
Що стосується білорасєян, нічого такого про що ви згадуєте я тут не помічаю...))
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20.06.2021 17:36 Ответить
Ну так вони самі про це на "Цензорі" пишуть! Як вони "геройськи протистоять диктатору"! Я просто це "сформулював" чіткіше... А щодо того що вони ще живуть у "шорах" "совка" - так я сам це знаю - у мене зять - білорус! Майже вся рідня його - на Гомельщині Він для них - "буржуй"! Бо сам має тут свою власну справу - сам собі господар!
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20.06.2021 18:19 Ответить
ну пробни.... мои апплодисменты авансом уже....
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20.06.2021 16:45 Ответить
Так я і пробував в свій час, і в мене все вийшло. От тільки все це відбувалось в столиці моєї країни. Та,власне,пробував і не тільки я один. Але вам,зе-дебілам довбаним,цього не зрозуміти.
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20.06.2021 17:20 Ответить
за активное участие вам конечно поклон за дебила не в обиде как говорится каждый дышит
немножко по своему а вот приставочку ты мне зря лепишь
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20.06.2021 17:32 Ответить
В Києві всі герої мітингувати.
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20.06.2021 16:08 Ответить
Тут Варшаве беларусы тоже и митингуют постоянно и песни поют, и плакаты клеят-рисуют. Вот и вроде ж и безвредное дело, но и в то же время, ИМХО, охренеть какое бесполезное.
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20.06.2021 16:14 Ответить
Не совсем бесполезное, так ли иначе под лежачий камень вода не идёт , это лучше чем сидеть на диване бить по клавишам или играться со смартфоном и дистанционно критиковать ,как многие умеют это делать ,а также давать советы где проводить подобные мероприятия
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20.06.2021 16:43 Ответить
Був колись такий карикатурист у Данії - Херлуф Бідструп Малював карикатури ще тоді, коли Гітлер зі Сталіним "любов крутили" І є у нього серія малюнків: "Хоробрий страус" На них Гітлер з ножем на страуса "наїхав" Налякав А коли той голову у пісок сховав - повисмикував у нього з жопи пір"я, прикрасив кашкета , осідлав і став переможцем Все це знімали кінооператори Останні картинки: страус побачив фільм про це у кінотеатрі Розізлився і клюнув Гітлера на екрані!
Тут - те саме!
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20.06.2021 18:36 Ответить
Що і кричали «путін - *****»?
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20.06.2021 16:13 Ответить
В Белоруси погибли уже тысячи,но это военная тайна хмыря Лукашеску....
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20.06.2021 16:23 Ответить
Ага, сотні тисяч.
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20.06.2021 16:24 Ответить
Полезно-бесполезно... Не, понятно, что они тут, в Польше и ещё где-то шумят, чтобы хоть как-то подогревать интерес к тому. что у них там происходит. Другое дело, что сытым европейским пацанам весь этот галдёж похер. Они какой-то санкцией формально отмахнулись и забыли. А там стремительно вырастает Северная Корея. Или уже.
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20.06.2021 16:28 Ответить
Не северная Корея а территория как видно на сегодня пусть неформально ,но раши и лука там уже полностью подчиняется кремлю его пукин посадил на не съёмный крючок
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20.06.2021 16:36 Ответить
Вони на гачку вже майже тридцять років дякуючи соціалізму Лукашенка, і не путен підсадив їх на цей гачок а сам білорасєйський народ, який вважав що можна жити за рахунок расєї вічно і бавитись у не залежну державу, головне аби не було війни...)))
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20.06.2021 16:50 Ответить
Саме зараз після посадки літака конкретно підсадив і зачепив недалекого чорта, який звивався і сидів на двох стільцях і не брав наживку з гачка, хитрого цигана Я зі слів авторитетних і шанованих людей Андрія Піонтковського і Раміса Юнуса, а також Віталія Портникова, так як постійно дивлюся і аналізую передачу Антона Борковського "Студія Захід" сподіваюся ви з ними згодні
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20.06.2021 17:04 Ответить
У більшості з того що ці розумні люди кажуть я звісно не можу не погоджуватись, але їм не вистачає спілкування у житті зі звичайними білорасєянами, у селах або маленьких містечках...))
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20.06.2021 17:10 Ответить
Та в Україні - герої ...
Та в Польщі -- герої ...
А в Білорусіїї - доходилися
Ні - щоб дибити - як в Україні
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20.06.2021 17:13 Ответить
Читай 6 пост від верху і це думка не те що моя, а досить знаменитих і шанованих людей які згадуються мною в пості через один від твого вище
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20.06.2021 17:28 Ответить
просто белорусам нужно окончательно понять и окончательно решить- либо совок с колючкой
по забору либо свобода с независимостью но только настоящая.....
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20.06.2021 16:48 Ответить
Оставайтесь в Украине хотя лучше эмигрируйте по миру, лука гниль уграл у вас свободу и не факт шо не вкрутит страну в кацапию под москву.
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20.06.2021 16:53 Ответить
не понял только почему Витебск, а не Віцебск, если на беларуской мове
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20.06.2021 16:53 Ответить
Ого, сколько понаехавших! На кой чёрт они нам тут нужны? В Киеве все "смелые", хотя кричали "У нас не будет Майдана, как НА Украине!" Хоть какая польза- про Жизневского вспомнили, цветочки принесли. Жаль только, что у себя дома не носили, а могилу Героя Украины оскверняли.....
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20.06.2021 16:58 Ответить
білоруси бувають різні,як і українці...І точно не тобі їх сортувати.
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20.06.2021 17:05 Ответить
Точно не тебе указывать мне, что делать, а что нет. Были бы они "разные", были бы свободные. Давно. А так- одинаковые. В ПОДАВЛЯЮЩЕМ большинстве.
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20.06.2021 17:14 Ответить
ого,у тебе дисонанс когнітивний-перечитай два крайні речення свого посту.
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20.06.2021 17:20 Ответить
Диссонанс у тебя. Что не ясно? Спрашивай, объясню "для тех, кто в танке".
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20.06.2021 17:53 Ответить
Головне що ми "свободні"...Вільні як копнутий в дупу пес...Хочеш туди біжи,хочеш - назад,можеш гавкати,можеш скавуліти - свобода повна...Не можна лишень елгебетянам заважати марширувати по Хрещатику,називати євреїв жидами і не платити за комуналку,бо заберуть мешкання і станеш ше більше свободним...
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20.06.2021 17:29 Ответить
Первые два пункта твоей "несвободы" даже обсуждать не хочу. Это не лечится. А про коммуналку- так для того сейчас и нагинают олигархов, чтобы не было монопилий, схем, сказочного обогащения кучки уродов за счёт нищего населения. Но такие, типа тебя, волают про "преследование оппозиции" и про "инвесторов" (тех, кто олигархи). Ну так нечего на зеркало пенять.
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20.06.2021 17:57 Ответить
ЖЫВЕ Беларусь !
Слава Україні !
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20.06.2021 17:13 Ответить
Живє Бєларусь! Слава її Героям, які борються із самозванцем. Прийде час і народ звільниться і від ярма фюрера і ярма раші. Удачі, Вам, сябри.
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20.06.2021 17:19 Ответить
да похер на белорусов ..помнится они нас говном поливали с Майданом...
стойте раком, бялорусы.
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20.06.2021 17:31 Ответить
ну вообщето молодцы зря на них бочку катите наша первая буза помните какая была ??? три
палатки и луцик такой молодой.... "безкучмы".... вот и всё.... просто царь плохой.... шо нэ ???
а у них первая буза намного круче нашей вышла.... так шо не надо.....
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20.06.2021 17:35 Ответить
жаль поздновато взялись кремляди выводы делать умеют
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20.06.2021 17:37 Ответить
Как говорили древние римляне - Vae victis. Если бы украинцы в свое время не пошли до конца и не выперли януковоща, то в украинских тюрьмах точно так же помирали бы политзаключенные. И АТО была бы не на востоке, а на западе, с участием российских карателей.
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20.06.2021 19:20 Ответить
 
 