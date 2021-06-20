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"Героі не паміраюць", - беларусы провели в Киеве марш памяти Витольда Ашурка, погибшего в тюрьме. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
20 июня в центре Киева прошла памятная акция в честь Героя Беларуси, который умер в застенках Лукашенко Витольда Ашурка.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
В воскресенье, 20 июня, в Киеве состоялся Марш памяти Героя Беларуси Витольда Ашурка.
21 мая 2021 года один из лидеров белорусской оппозиции в Гродненской области Витольд Ашурак был убит бандитами Лукашенко.
Читайте на Цензор.НЕТ - В Беларуси в колонии умер узник режима Лукашенко политзаключенный Витольд Ашурок
Фото, видео - Олег Богачук
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- Українці гордяться тим, що їм вистачає мужності і стійкості протистоять російським військам, захищаючи свою країну, а білоруси - що їм вистачає мужності і стійкості , коли їх б»ють і калічать власні «мєнти»
немножко по своему а вот приставочку ты мне зря лепишь
Тут - те саме!
Та в Польщі -- герої ...
А в Білорусіїї - доходилися
Ні - щоб дибити - як в Україні
по забору либо свобода с независимостью но только настоящая.....
Слава Україні !
стойте раком, бялорусы.
палатки и луцик такой молодой.... "безкучмы".... вот и всё.... просто царь плохой.... шо нэ ???
а у них первая буза намного круче нашей вышла.... так шо не надо.....