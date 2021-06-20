Зеленский поздравил отца с праздником и опубликовал детские фото. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский в День отца опубликовал детские фотографии и поблагодарил своего отца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент написал в Фейсбуке.

"Стать отцом - это большое счастье. Быть отцом - это большая ответственность. Быть хорошим отцом - это большой труд.

А быть сыном такого отца лично для меня - это большое счастье, большой труд и большая ответственность одновременно. Знаю об этом точно и чувствую всю свою жизнь", - написал Зеленский.

Президент продолжил: "Это радость - иметь хорошего, внимательного, заботливого отца, защитника и друга.

Это мотивация постоянно двигаться и работать, имея пример для подражания. Это желание никогда не огорчить, не подвести, не разочаровать. Я благодарю тебя за самое дорогое и самое ценное - за воспитание, знания, принципы, характер, привычки никогда не опускать рук, волю никогда не сдаваться и всегда идти до конца. Спасибо за то, что мудро чувствуешь, когда нужно поддержать, когда - посоветовать, а когда - покритиковать. Когда нужно сказать что-то важное, а когда важно помолчать и слова не нужны".

"И спасибо за то, что знаешь: главные и самые искренние мои слова для тебя не в соцсетях, а дома, на кухне, один на один, откровенно, в глаза, за рюмкой, пока мама отошла и не видит наших мокрых глаз.

С Днем отца, Александр Семенович! Будь здоров! Береги себя! Береги маму! Твой сын", - резюмировал Зеленский.