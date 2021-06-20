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В Киеве и области на вечер 20 июня объявлено штормовое предупреждение, - ГСЧС

В Киеве и области на вечер 20 июня объявлено штормовое предупреждение, - ГСЧС

В воскресенье, 20 июня, в Киеве и Киевской области объявлено штормовое предупреждение. Усиление ветра удержится до конца суток.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным синоптиков, в Киеве и Киевской области в ближайшее время ожидаются сильные порывы ветра. Их скорость составит 15-18 метров на секунду.

На время сильного ветра необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с", - штормовое предупреждение объявлено в Украине

Киев (25495) Киевская область (4120) штормовое предупреждение (130) ГСЧС (4956)


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Топ комментарии
+3
Не петушись, голубчик. Нет и нет - хрен с ней

У Києві та області на вечір 20 червня оголошено штормове попередження, - ДСНС - Цензор.НЕТ 57
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20.06.2021 17:51
+3
У Києві та області на вечір 20 червня оголошено штормове попередження, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9520
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20.06.2021 19:53
+2
шо за бред? погода тихая вообще нет ветра, листья даже не шевеляца..опять по ушам ездят..
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20.06.2021 17:26
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шо за бред? погода тихая вообще нет ветра, листья даже не шевеляца..опять по ушам ездят..
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20.06.2021 17:26 Ответить
Дык прогноз то для Киева, а не для Урюпинска!
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20.06.2021 17:50 Ответить
от і не звізді зі свого Урюпинська!
Вас, ботів. тільки по таких новинах і можна виявити
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21.06.2021 00:46 Ответить
в Японии вообще нет рекламных щитов на дорогах и тротуарах,и экономике на порядок выше чем у нас. и даже когда у них идут выборы,то ни одна морда,не украшает города как ёлку на новый год.
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20.06.2021 17:27 Ответить
Дааа...

В Киеве и области на вечер 20 июня объявлено штормовое предупреждение, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6893
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20.06.2021 17:31 Ответить
кретин,читать то умеешь? я же сказал что вдоль дорог нет рекламы.
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20.06.2021 17:50 Ответить
Не петушись, голубчик. Нет и нет - хрен с ней

У Києві та області на вечір 20 червня оголошено штормове попередження, - ДСНС - Цензор.НЕТ 57
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20.06.2021 17:51 Ответить
Реклама (щиты, ситилайты и прочее) в Японии вдоль дорог есть. Просто там переболели чутка глупостью типа "нуно потратить рекламные бюджеты хоть на шо, а куплю-ка я все щиты, сколько их ни поставят на дороге Говнодавы-Жопешня - отчитаюсь потом, премию дадут, а количество несусветное оправдаю конкуренцией. И похеру, шо никто в том районе мой продукт никогда не будет покупать, даже по скидке в 99%". Переболевание называется по правильному: ДЕНЬГИ СЧИТАТЬ ПОДУЧИЛИСЬ.

Потому рекламы там на межгородских магистралях таки значительно поменьше, чем у нас. Ну а в городах - чел тебе выше всё показал - нам до количества их рекламы в городах ещё чухать и чухать, у нас очень незарекламленные города.
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21.06.2021 18:40 Ответить
не забывает... Вашими молитвами
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20.06.2021 17:43 Ответить
Ире "Поппинс" нельзя ходить с зонтиком, может улететь аж в Рава Рускую.
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20.06.2021 18:50 Ответить
У Києві та області на вечір 20 червня оголошено штормове попередження, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9520
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20.06.2021 19:53 Ответить
Скажите Верещук, что погода нелётная.
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20.06.2021 21:19 Ответить
То буде спойлер!
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20.06.2021 21:35 Ответить
Га-га-га, 6ы-гы-гы,....вы посмотрите,....ЧТО!!....предлагается. Супер! Экстра!

Проект бурильной установки для добычи водяного льда на Луне с помощью факела ракетного двигателя представили компании Masten, Honeybee Robotics и MOXIE. В прошлом они не раз выполняли работу для NASA, помогая планировать миссии и проектируя узлы и системы. ROCKET M (Resource Ore Concentrator using Kinetic Energy Targeted Mining) представляет собой мобильную установку с ракетным двигателем мощностью 444,8 Н. Перед работой на грунт опускается герметичный купол, внутри которого происходят кратковременные вспышки факела. Подобная система может пробить грунт на глубину до 2 метров, глубже которых, как считается, водяного льда в достаточном для добычи количестве нет.
Я представляю зеленые рожи, когда они увидят ...эти факела.....
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20.06.2021 23:13 Ответить
 
 