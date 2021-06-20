В Киеве и области на вечер 20 июня объявлено штормовое предупреждение, - ГСЧС
В воскресенье, 20 июня, в Киеве и Киевской области объявлено штормовое предупреждение. Усиление ветра удержится до конца суток.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
По данным синоптиков, в Киеве и Киевской области в ближайшее время ожидаются сильные порывы ветра. Их скорость составит 15-18 метров на секунду.
На время сильного ветра необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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Вас, ботів. тільки по таких новинах і можна виявити
Потому рекламы там на межгородских магистралях таки значительно поменьше, чем у нас. Ну а в городах - чел тебе выше всё показал - нам до количества их рекламы в городах ещё чухать и чухать, у нас очень незарекламленные города.
Проект бурильной установки для добычи водяного льда на Луне с помощью факела ракетного двигателя представили компании Masten, Honeybee Robotics и MOXIE. В прошлом они не раз выполняли работу для NASA, помогая планировать миссии и проектируя узлы и системы. ROCKET M (Resource Ore Concentrator using Kinetic Energy Targeted Mining) представляет собой мобильную установку с ракетным двигателем мощностью 444,8 Н. Перед работой на грунт опускается герметичный купол, внутри которого происходят кратковременные вспышки факела. Подобная система может пробить грунт на глубину до 2 метров, глубже которых, как считается, водяного льда в достаточном для добычи количестве нет.
Я представляю зеленые рожи, когда они увидят ...эти факела.....