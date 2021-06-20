С начала суток 20 июня враг дважды нарушал перемирие, потерь нет, - штаб ООС
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С начала суток воскресенья, 20 июня, российские наемники на Донбассе дважды открывали огонь по украинским позициям, без потерь.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
"В течение текущих суток, 20 июня, зафиксировано 2 таких нарушения", – сказано в вечерней сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.
В частности в районе населенного пункта Старогнатовка противник совершил обстрел в сторону позиций украинских военных из стрелкового оружия.
На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.
"Боевых потерь среди наших защитников нет", – добавили в штабе ООС.
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