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С начала суток 20 июня враг дважды нарушал перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала суток 20 июня враг дважды нарушал перемирие, потерь нет, - штаб ООС

С начала суток воскресенья, 20 июня, российские наемники на Донбассе дважды открывали огонь по украинским позициям, без потерь.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"В течение текущих суток, 20 июня, зафиксировано 2 таких нарушения", – сказано в вечерней сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.

В частности в районе населенного пункта Старогнатовка противник совершил обстрел в сторону позиций украинских военных из стрелкового оружия.

На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

"Боевых потерь среди наших защитников нет", – добавили в штабе ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреляли украинские позиции вблизи Золотого, Луганского и Новоселовки, - штаб ООС
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И такое "перемирие" каждый день - с обстрелами, снайперским огнем и погибшими.

Зато ЗЕ удобно:
- Как клянчить что-то у США и НАТО - у нас война.
- Как оправдываться перед МВФ - у нас война.
- Как сцать в глаза ватным зебилам - у нас мир, тишина и благодать.
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20.06.2021 18:14 Ответить
Даже на Троицу! Ну твари. Один из самых почитаемых праздников в Украине издавна. Лёгкий какой то, летний, светлый. В далёком детстве бабушка травы нанесёт в дом, лугом пахло, травой---хотя и жили на окраине города. Боженька припомнит---там на верху зачтено всегда. Отвечают тоже сильно.
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20.06.2021 18:21 Ответить
Щось оті тварі попритихли. Мабуть,вказівок не отримують від РуZZенфюрера пуцьки. Хворий,сараче(бідненький),на "очко",що так беспардонно надрав йому Байдуша у Женеві. Тепер йому потрібен не так Донбас,як йод і вазелін.
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20.06.2021 19:25 Ответить
Від початку доби 20 червня ворог двічі порушував перемир'я, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9553

вітаєм з Трійцею Святою українське військо... бережи Боже наших захисників !!!
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20.06.2021 20:06 Ответить
 
 