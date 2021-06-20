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Новости Политика Украины
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беженцы (1482) ООН (3935) переселенцы (518)

В Украине насчитывается 700 тыс. внутренне перемещенных лиц и около 5 тыс. беженцев, - ООН

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине насчитывается 700 тыс. внутренне перемещенных лиц и около 5 тыс. беженцев, - ООН

По данным Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, в Украине насчитывается 700 тысяч внутренне перемещенных лиц и около 5 тысяч беженцев и искателей убежища.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию пресс-службы Агентства ООН по делам беженцев в Украине (UNHCR Ukraine) по случаю Всемирного дня беженцев.

В целом в 2020 году количество людей, перемещенных из-за конфликтов, преследований и нарушений прав человека возросло до 82,4 млн. Это на 4% больше, чем рекордные 79,5 млн перемещенных лиц по состоянию на конец 2019 года. Лица в возрасте до 18 лет составляют 42% всех вынужденно перемещенных лиц.

Также возросло количество ВПЛ. В 2020 году 48 млн человек были ВПЛ в своих странах (45,7 млн - в 2019 году). Еще 4,1 млн искали убежище.

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По словам главы Агентства ООН по делам беженцев в Украине Каролины Линдхольм Биллинг, количество вынужденно перемещенных лиц в мире сегодня чрезвычайное - это примерно вдвое больше, чем население Украины.

"И за каждой цифрой стоит отдельная девочка или мальчик, женщина или мужчина, которых заставили покинуть свой дом и общину, собрать все вещи, которые они могут нести, и искать защиты в новой общине. Сила и возможности многих миллионов людей, которые переживают этот опыт и которые приспосабливаются к своим новым общинам и строят там жизнь, поражают меня каждый день. Каждый раз, когда я разговариваю с кем-то, кто ищет убежище, с беженцем или ВПЛ, я слышу, что больше всего они хотят иметь возможность продолжать свою жизнь, снова жить безопасной и независимой повседневной жизнью и делать свой вклад в развитие общества. Они не хотят зависеть от помощи. Это именно то, что мы должны поддерживать, и давать им такую ​​возможность", - сказала Каролина Линдхольм Биллинг.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3


Orwell was right@GeogeOrwellLive





Ну що пані та панове, цей тренд про розпач і жах.
Фото не для слабких шлунком.
Повернувся щойно з Київського водосховища. Мушу повідомити - сталася мштабна екологічна катастрофа. Не випадок, не ситуація, а саме катастрофа! Ви вже мабуть чули про дохлу рибу в Дніпрі. Я теж. Але коли побачив...

З вечора не зрозуміли, чого біля водойми так смердить. На світанку вийшли на воду, але жодного кльову не побачили аж до 9 ранку. Вирішили вийти на берег розім'ятися. І від побаченого ледь не зомліли! І зрозуміли, чого немає кльову. Все узбережжя буквально завалено мертвою рибою. Від малечі до кілька кілограмових особин. Кожні 3-5 кроків. Подекуди купами. Пройшли кілька кілометрів, періодично, виходячи на берег - всюди те саме.

Щодо причин - ніхто не знає. Погода однозначно ні. Температура води навіть нижче, ніж зазвичай. Зелені водорості - ні. Бувало і більше. Хімія з полів - ні. Немає уздовж КВС полів. Принаймні, з такими об'ємами хімікатів, щоб вбити ціле море. Заводів (українських) там немає.
На мою думку, це міг бути якийсь ядовитий викид, але з території Білорусі. Більше не бачу звідки. І що вбиває, те що жодна м'соморда лепрозорічка з @tsnua і інших загальнонаціональних каналів ні слова. У них в пріоритеті олігархи, бубочка і "смерть на дорозі".

Резюме таке: роки 2-3 КВС можна вважати мертвим і отруйним морем. А Київ, до речі, отримує звідти воду. От і думайте.
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20.06.2021 20:12
+1
А ця Кароліна часом не лівачка зі Швеції?
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20.06.2021 21:02
+1
Интересное разделение. А что " внутренне перемещенные" это не беженцы... Их что, их кто то "внутренне переместил" или они бежали от войны, от оккупации и по сути являются беженцами.
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20.06.2021 21:23
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Orwell was right@GeogeOrwellLive





Ну що пані та панове, цей тренд про розпач і жах.
Фото не для слабких шлунком.
Повернувся щойно з Київського водосховища. Мушу повідомити - сталася мштабна екологічна катастрофа. Не випадок, не ситуація, а саме катастрофа! Ви вже мабуть чули про дохлу рибу в Дніпрі. Я теж. Але коли побачив...

З вечора не зрозуміли, чого біля водойми так смердить. На світанку вийшли на воду, але жодного кльову не побачили аж до 9 ранку. Вирішили вийти на берег розім'ятися. І від побаченого ледь не зомліли! І зрозуміли, чого немає кльову. Все узбережжя буквально завалено мертвою рибою. Від малечі до кілька кілограмових особин. Кожні 3-5 кроків. Подекуди купами. Пройшли кілька кілометрів, періодично, виходячи на берег - всюди те саме.

Щодо причин - ніхто не знає. Погода однозначно ні. Температура води навіть нижче, ніж зазвичай. Зелені водорості - ні. Бувало і більше. Хімія з полів - ні. Немає уздовж КВС полів. Принаймні, з такими об'ємами хімікатів, щоб вбити ціле море. Заводів (українських) там немає.
На мою думку, це міг бути якийсь ядовитий викид, але з території Білорусі. Більше не бачу звідки. І що вбиває, те що жодна м'соморда лепрозорічка з @tsnua і інших загальнонаціональних каналів ні слова. У них в пріоритеті олігархи, бубочка і "смерть на дорозі".

Резюме таке: роки 2-3 КВС можна вважати мертвим і отруйним морем. А Київ, до речі, отримує звідти воду. От і думайте.
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20.06.2021 20:12 Ответить
Було ж нібито півтора мільйона. Що 800 тисяч повернулися у Луганду?
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20.06.2021 20:12 Ответить
...розбіглися від кацапні,
мов мишенята...
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20.06.2021 20:16 Ответить
Ага, смотрите завоют: ввиди,памаги,спаси.
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20.06.2021 20:26 Ответить
В нас це агресія москалів.А в Європу приїждають дикуни з десятьма дітьми.Хто їх зможе забезпечити всім необхідним?
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20.06.2021 20:59 Ответить
Брехня. Я лично знаю 4-х даунбаситов кои ни на какой учёт не становятся. Суться, что их на сельхозработы отправят. Идиоты. В Україні налічується 700 тис. внутрішньо переміщених осіб і близько 5 тис. біженців, - ООН - Цензор.НЕТ 9415
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20.06.2021 21:02 Ответить
А ця Кароліна часом не лівачка зі Швеції?
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20.06.2021 21:02 Ответить
Интересное разделение. А что " внутренне перемещенные" это не беженцы... Их что, их кто то "внутренне переместил" или они бежали от войны, от оккупации и по сути являются беженцами.
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20.06.2021 21:23 Ответить
Беженцы это лица не являющиеся гражданами страны пребывания. В отличии от граждан вынужденно переместившихся на другое место жительства в своей стране. У ВПЛ на много больше прав и льгот.
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20.06.2021 22:58 Ответить
И что с того?
Когда миллионы людей, тупо подыхали в Конго, Сьерра-Лионе, Либерии, Мозамбике и Руанде, ООН только обеспокоенности рожала, да периодически, отправляла миротворческие контингенты, малочисленные и неспособные хоть как то исправить ситуацию.
Тогда молчали как рыбы: ведь если ситуация в заднице, пиар выходит такой себе.
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20.06.2021 21:26 Ответить
Это дамбасы что ли? Ну так и пишите, что в Украине находится столько-то предателей Родины и т. д.
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20.06.2021 22:01 Ответить
нема війни - нема біжинців !
Саме формулювання "АТО-ООС" не передбачає наявності біженців ...
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20.06.2021 22:27 Ответить
В Сирии война идёт?

Махмуд из Пальмиры перебрался в Дамаск - он ВПЛ.
Мазмуд из Пальмиры перебрался в Штудгарт - он беженец.
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20.06.2021 23:02 Ответить
Так сколько у нас беженцев??? 700 тысяч или 1.6 млн как звиздят , на каждом углу. слуги народа?? или и на беженцах эта зелёная срань делает деньги???
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21.06.2021 13:21 Ответить
 
 