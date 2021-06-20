В Украине насчитывается 700 тыс. внутренне перемещенных лиц и около 5 тыс. беженцев, - ООН
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По данным Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, в Украине насчитывается 700 тысяч внутренне перемещенных лиц и около 5 тысяч беженцев и искателей убежища.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию пресс-службы Агентства ООН по делам беженцев в Украине (UNHCR Ukraine) по случаю Всемирного дня беженцев.
В целом в 2020 году количество людей, перемещенных из-за конфликтов, преследований и нарушений прав человека возросло до 82,4 млн. Это на 4% больше, чем рекордные 79,5 млн перемещенных лиц по состоянию на конец 2019 года. Лица в возрасте до 18 лет составляют 42% всех вынужденно перемещенных лиц.
Также возросло количество ВПЛ. В 2020 году 48 млн человек были ВПЛ в своих странах (45,7 млн - в 2019 году). Еще 4,1 млн искали убежище.
По словам главы Агентства ООН по делам беженцев в Украине Каролины Линдхольм Биллинг, количество вынужденно перемещенных лиц в мире сегодня чрезвычайное - это примерно вдвое больше, чем население Украины.
"И за каждой цифрой стоит отдельная девочка или мальчик, женщина или мужчина, которых заставили покинуть свой дом и общину, собрать все вещи, которые они могут нести, и искать защиты в новой общине. Сила и возможности многих миллионов людей, которые переживают этот опыт и которые приспосабливаются к своим новым общинам и строят там жизнь, поражают меня каждый день. Каждый раз, когда я разговариваю с кем-то, кто ищет убежище, с беженцем или ВПЛ, я слышу, что больше всего они хотят иметь возможность продолжать свою жизнь, снова жить безопасной и независимой повседневной жизнью и делать свой вклад в развитие общества. Они не хотят зависеть от помощи. Это именно то, что мы должны поддерживать, и давать им такую возможность", - сказала Каролина Линдхольм Биллинг.
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Orwell was right@GeogeOrwellLive
Ну що пані та панове, цей тренд про розпач і жах.
Фото не для слабких шлунком.
Повернувся щойно з Київського водосховища. Мушу повідомити - сталася мштабна екологічна катастрофа. Не випадок, не ситуація, а саме катастрофа! Ви вже мабуть чули про дохлу рибу в Дніпрі. Я теж. Але коли побачив...
З вечора не зрозуміли, чого біля водойми так смердить. На світанку вийшли на воду, але жодного кльову не побачили аж до 9 ранку. Вирішили вийти на берег розім'ятися. І від побаченого ледь не зомліли! І зрозуміли, чого немає кльову. Все узбережжя буквально завалено мертвою рибою. Від малечі до кілька кілограмових особин. Кожні 3-5 кроків. Подекуди купами. Пройшли кілька кілометрів, періодично, виходячи на берег - всюди те саме.
Щодо причин - ніхто не знає. Погода однозначно ні. Температура води навіть нижче, ніж зазвичай. Зелені водорості - ні. Бувало і більше. Хімія з полів - ні. Немає уздовж КВС полів. Принаймні, з такими об'ємами хімікатів, щоб вбити ціле море. Заводів (українських) там немає.
На мою думку, це міг бути якийсь ядовитий викид, але з території Білорусі. Більше не бачу звідки. І що вбиває, те що жодна м'соморда лепрозорічка з @tsnua і інших загальнонаціональних каналів ні слова. У них в пріоритеті олігархи, бубочка і "смерть на дорозі".
Резюме таке: роки 2-3 КВС можна вважати мертвим і отруйним морем. А Київ, до речі, отримує звідти воду. От і думайте.
мов мишенята...
Когда миллионы людей, тупо подыхали в Конго, Сьерра-Лионе, Либерии, Мозамбике и Руанде, ООН только обеспокоенности рожала, да периодически, отправляла миротворческие контингенты, малочисленные и неспособные хоть как то исправить ситуацию.
Тогда молчали как рыбы: ведь если ситуация в заднице, пиар выходит такой себе.
Саме формулювання "АТО-ООС" не передбачає наявності біженців ...
Махмуд из Пальмиры перебрался в Дамаск - он ВПЛ.
Мазмуд из Пальмиры перебрался в Штудгарт - он беженец.