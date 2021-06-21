США примут решение о присоединении к Нормандскому формату, скорее всего, по итогам визита Зеленского в Вашингтон, - Кравчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Решение о присоединении США к Нормандскому формату по урегулированию ситуации на Донбассе, скорее всего, будет принято по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.
Такое мнение в эфире телеканала "Дом" высказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Если США присоединятся, считаю, что это будет очень большой шаг к урегулированию процесса. Это будет означать, что и на Минской площадке будет присутствовать больше дипломатии, больше усилий и больше твёрдых позиций, нежели сейчас", - сказал он.
По мнению Кравчука, на данном этапе в рамках "нормандской четверки" у Германии и Франции не хватает твердости, системности и последовательности в том, "чтобы четко и ясно поставить Россию в ту ситуацию, в которой она реально находится".
"А именно - что она агрессор и что она сторона конфликта. Я, например, за эти годы ни разу не слышал, чтобы или президент Франции, или канцлер Германии сказали на любой из встреч, что агрессор - Россия, и что она должна уйти с Донбасса и оставить Крым. Я такого не слышал. А это уже давно следовало бы сделать", - уверен глава украинской делегации в ТКГ.
После встречи Зеленского и Байдена, по формулировке Кравчука - "всё будет меняться". Как в отношении получения Украиной Плана действий по членству в НАТО, так и по работе Нормандского формата, так и по ситуации с Минскими соглашениями.
Он напомнил, что 16 июня во время пресс-конференции Байден подтвердил, что Минский процесс надо развивать, его нужно подкреплять дипломатическими и другими возможностями.
"Очевидно, за этим стоят какие-то конкретные предложения, которые будут реализованы в каких-то формах", - заключил Кравчук.
Пожалуйста, подождите...
За выбор нужно платить.
Так розумію, що монополія мертвечука на автогаз нікуди не поділася....
У нашего вислюка поддержка 73%, слить по тихому не выйдет!)))
=порешают= так, як з Грузією ?
Ты думай: пусть стандартно садится в самолет, со своей сворой, и взлетают. И все. И на вопрос: куда он делся - будет чёткое предположение: на Марс улетел.
А на наводящие и уточняющие вопросы - четкие и лаконичные ответы:
- Ой, да все разведки мира знают!
- Порох воздушную стрелку на марсианскую колею переключил!
- Ой, сами слышали же, построили самолет и полетели бамбить марсиан!
и так и далее....
вариант:
-Погнал искать кто сбил боинг/убил шеремета/разокрал бюджет/....
Рояль в борт не помещается!))
ибо ***** будет категорически против (даже если зненелох накосячит в США)))
Баба-ягаввп будет против.
Сейчас опять наобещают "золотые горы" и "кисейные берега"...
А потом, опять, как всегда, ОПОЗОРИТСЯ Бубочка!
Обещает ЗЕ, Кравчук, Кулеба еще какие-то Ермаки и прочие завхозы.
Госдеп уже задолбался их брехню опровергать.
Кравчук и остальная Ко Зели и обещают.
Проверят, бомбы не найдут, самолет отправят обратно, а Зеленского, оставят на перевоспитание...
Був би Порох на зовнішній політиці та безпеці України, - то, можливо, нині лише би Меркель не називала б касапів агресором та окупантом. А вслід за поляками та прибалтами - всі інші так би й називали. І комісії Євросоюзу не припиняли б на два роки характеризувати касапів як окупанта Криму та Донбасу...
Другими словами Кравчук проговорился и выдал главный результат встречи Байдена и пуйла - пуйло принял Байдена в нормандский формат!
А пуйло принимает в "нормандский формат" только своих, только тех, кто согласен торговать Украиной.
Т.е. уже на встрече с Зеленским Байден выдаст ему пошаговые инструкции по выполнению минских договоренностей, т.е. текста пуйла о капитуляции Украины.
у церкві"© (Г.Москаль)
Кравчук:
"Моє політичне кредо - дайте мені грошей, покажіть потрібну вам церкву і ви побачите, як у попів тієї церкви через хімічний опік моїми черевними газами очі на лоба повилазять".