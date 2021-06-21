РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16252 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
7 668 73
Зеленский (16621) Кравчук (1226) США (23253) нормандская четверка (1594)

США примут решение о присоединении к Нормандскому формату, скорее всего, по итогам визита Зеленского в Вашингтон, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

США примут решение о присоединении к Нормандскому формату, скорее всего, по итогам визита Зеленского в Вашингтон, - Кравчук

Решение о присоединении США к Нормандскому формату по урегулированию ситуации на Донбассе, скорее всего, будет принято по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Такое мнение в эфире телеканала "Дом" высказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Если США присоединятся, считаю, что это будет очень большой шаг к урегулированию процесса. Это будет означать, что и на Минской площадке будет присутствовать больше дипломатии, больше усилий и больше твёрдых позиций, нежели сейчас", - сказал он.

По мнению Кравчука, на данном этапе в рамках "нормандской четверки" у Германии и Франции не хватает твердости, системности и последовательности в том, "чтобы четко и ясно поставить Россию в ту ситуацию, в которой она реально находится".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление Байдена после встречи с Путиным может свидетельствовать о намерении США активно включиться в переговоры в Минском и даже Нормандском форматах, - Кондратюк

"А именно - что она агрессор и что она сторона конфликта. Я, например, за эти годы ни разу не слышал, чтобы или президент Франции, или канцлер Германии сказали на любой из встреч, что агрессор - Россия, и что она должна уйти с Донбасса и оставить Крым. Я такого не слышал. А это уже давно следовало бы сделать", - уверен глава украинской делегации в ТКГ.

После встречи Зеленского и Байдена, по формулировке Кравчука - "всё будет меняться". Как в отношении получения Украиной Плана действий по членству в НАТО, так и по работе Нормандского формата, так и по ситуации с Минскими соглашениями.

Он напомнил, что 16 июня во время пресс-конференции Байден подтвердил, что Минский процесс надо развивать, его нужно подкреплять дипломатическими и другими возможностями.

"Очевидно, за этим стоят какие-то конкретные предложения, которые будут реализованы в каких-то формах", - заключил Кравчук.

Также читайте: "Нормандскому формату" нужны новые игроки и новое место переговоров, - экс-посол США Тейлор

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
"Довпо*еп или нет" - так вопрос даже не стоит. Это давно всем известно. Вопрос стоит - что с этим делать. Это и будут решать.
показать весь комментарий
20.06.2021 20:58
+12
Да. Там сделают окончательную експертизу. Довпо*еп или нет и уже после решат. Только при чем тут Украина?
показать весь комментарий
20.06.2021 20:31
+9
Главное, чтоб вiслюка кондратий с переляку не хватил. По его внезапным ночным приступам патриотизма после звонка с Администрации Белого дома, видно, что у него нервы ни к чёрту...
показать весь комментарий
20.06.2021 21:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да. Там сделают окончательную експертизу. Довпо*еп или нет и уже после решат. Только при чем тут Украина?
показать весь комментарий
20.06.2021 20:31 Ответить
При чем тут Украина?

За выбор нужно платить.
показать весь комментарий
20.06.2021 20:44 Ответить
"Довпо*еп или нет" - так вопрос даже не стоит. Это давно всем известно. Вопрос стоит - что с этим делать. Это и будут решать.
показать весь комментарий
20.06.2021 20:58 Ответить
у штатов огромный опыт работы с различными "сукиными сынами" США ухвалить рішення про приєднання до "нормандського формату", найімовірніше, за підсумками візиту Зеленського до Вашингтону, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8533.думаю найдут правильную тональность
показать весь комментарий
20.06.2021 21:36 Ответить
Главное, чтоб вiслюка кондратий с переляку не хватил. По его внезапным ночным приступам патриотизма после звонка с Администрации Белого дома, видно, что у него нервы ни к чёрту...
показать весь комментарий
20.06.2021 21:40 Ответить
А толку з тих приступів? Он на нібито зачинених АЗС Мертвечука вже черги стоять з автівок.
Так розумію, що монополія мертвечука на автогаз нікуди не поділася....
показать весь комментарий
21.06.2021 00:54 Ответить
Ну вот и слава Богу! У Украины появится,на этих пресловутых переговорах мощный союзник. Интересно, как будут тявкать пся кремлевские крысы и ихние верные церберы (Гкрмания и Франция) в присутствии Льва?
показать весь комментарий
20.06.2021 23:00 Ответить
"У Украины появится,на этих пресловутых переговорах мощный союзник" - а он появится, если Вовочка включит дурачка и начнет плести Байдену - "я не понимаю, о какой коррупции в Украине вы говорите?"
показать весь комментарий
20.06.2021 23:34 Ответить
Іван Любко ))) Появление там США, означает уход Раши, т. к они решать этот вопрос с США, не будут., и дальше будут "решать" Украина и США, примерно так (ссылка)
показать весь комментарий
21.06.2021 07:42 Ответить
штаты просто заменят Зе в новом формате и порешают с остальными участниками
показать весь комментарий
20.06.2021 20:35 Ответить
Та чорта лысого ты угадал!
У нашего вислюка поддержка 73%, слить по тихому не выйдет!)))
показать весь комментарий
20.06.2021 21:28 Ответить
Добрий день ! Рада Вас бачити !
=порешают= так, як з Грузією ?
показать весь комментарий
21.06.2021 01:55 Ответить
Надеюсь, Байдену импичмент "величайший" не завернет.
показать весь комментарий
20.06.2021 20:40 Ответить
ой...тут нив чем нельзя быть уверенным ))) с его бедоносной как Чернобыль энергетикой )))
показать весь комментарий
20.06.2021 20:41 Ответить
может самолет... того?))))
показать весь комментарий
20.06.2021 20:46 Ответить
Случайно в Бермуды залетит...
показать весь комментарий
20.06.2021 20:59 Ответить
Та хоть на Марс...
показать весь комментарий
20.06.2021 21:01 Ответить
То надо с Маском договариваться.
показать весь комментарий
20.06.2021 21:04 Ответить
Валера, я не готов напрягать уважаемого человека, пусть работает.
Ты думай: пусть стандартно садится в самолет, со своей сворой, и взлетают. И все. И на вопрос: куда он делся - будет чёткое предположение: на Марс улетел.
А на наводящие и уточняющие вопросы - четкие и лаконичные ответы:
- Ой, да все разведки мира знают!
- Порох воздушную стрелку на марсианскую колею переключил!
- Ой, сами слышали же, построили самолет и полетели бамбить марсиан!
и так и далее....
показать весь комментарий
20.06.2021 21:12 Ответить
США ухвалить рішення про приєднання до "нормандського формату", найімовірніше, за підсумками візиту Зеленського до Вашингтону, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9370
показать весь комментарий
20.06.2021 21:17 Ответить
Чего ржёшь?
вариант:
-Погнал искать кто сбил боинг/убил шеремета/разокрал бюджет/....
показать весь комментарий
20.06.2021 21:26 Ответить
Да там куча вариантов. Срочный вызов на корпоратив с пианиной и всё такое...
показать весь комментарий
20.06.2021 21:29 Ответить
ага, залетел на коорпоратив, а там крышка упала и заклинила!
Рояль в борт не помещается!))
показать весь комментарий
20.06.2021 21:33 Ответить
Новый мем "рояль в штанах" США ухвалить рішення про приєднання до "нормандського формату", найімовірніше, за підсумками візиту Зеленського до Вашингтону, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7443
показать весь комментарий
20.06.2021 21:41 Ответить
разве шо вместо преЗЕнелоха ))))
ибо ***** будет категорически против (даже если зненелох накосячит в США)))
показать весь комментарий
20.06.2021 20:40 Ответить
США, таким чином, своєю участю наголосять, що Україна в сфері їх інтересів.
показать весь комментарий
20.06.2021 20:43 Ответить
не знал, что нормандский формат заседает в Делавэре.
показать весь комментарий
20.06.2021 20:43 Ответить
Там много чего заседает - очень благоприятный налоговый климат.
показать весь комментарий
20.06.2021 21:00 Ответить
Но Баба-яга ввп будет против.
показать весь комментарий
20.06.2021 20:44 Ответить
Ой-ой-ой!
Сейчас опять наобещают "золотые горы" и "кисейные берега"...
А потом, опять, как всегда, ОПОЗОРИТСЯ Бубочка!
США ухвалить рішення про приєднання до "нормандського формату", найімовірніше, за підсумками візиту Зеленського до Вашингтону, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3909
показать весь комментарий
20.06.2021 20:47 Ответить
Кто обещает-то?

Обещает ЗЕ, Кравчук, Кулеба еще какие-то Ермаки и прочие завхозы.
Госдеп уже задолбался их брехню опровергать.
показать весь комментарий
20.06.2021 21:23 Ответить
Чего не понятно - статью не осилил?
Кравчук и остальная Ко Зели и обещают.
показать весь комментарий
20.06.2021 22:25 Ответить
Может американцы самолет с Зеленским, посадят на какой нибудь военной базе в районе Аляски, в связи с угрозой взрыва?
Проверят, бомбы не найдут, самолет отправят обратно, а Зеленского, оставят на перевоспитание...
США ухвалить рішення про приєднання до "нормандського формату", найімовірніше, за підсумками візиту Зеленського до Вашингтону, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7996
показать весь комментарий
20.06.2021 20:48 Ответить
Это надо было делать еще в начале войны,а теперь все расклады кардинально поменялись и не надо было Зеле подтверждать устаревшие Минские блудняки. США ухвалить рішення про приєднання до "нормандського формату", найімовірніше, за підсумками візиту Зеленського до Вашингтону, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3288
показать весь комментарий
20.06.2021 20:51 Ответить
устаревшие-неустаревшие...а ***** корчится США ухвалить рішення про приєднання до "нормандського формату", найімовірніше, за підсумками візиту Зеленського до Вашингтону, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9934
показать весь комментарий
20.06.2021 21:39 Ответить
Щось мені стало дуже сумно.
показать весь комментарий
20.06.2021 20:53 Ответить
Влажные мечты о том, что кто-то сделает что-то вместо нас. Это только Ося Бендер декларировал, что заграница нам поможет.
показать весь комментарий
20.06.2021 20:54 Ответить
похоже,со времен Остапа изменились только "бренды"."Стадо" как было,так и есть.Заграница действительно может существенно помочь,как это сделали,например, полякам и чехам,прибалтам . Но , помочь - это не значит сделать вместо нас.
показать весь комментарий
21.06.2021 12:10 Ответить
Зеля другый срик!
показать весь комментарий
20.06.2021 20:55 Ответить
Только бы не курил ничего и Дермака с собой не брал. Облажаться он спокойно и без всего этого прекрасно сможет. Но все-таки надеюсь что после 2 лет президентства хоть чему-нибудь научился.
показать весь комментарий
20.06.2021 20:56 Ответить
Пусть Беню с собой возмет. Вместо Ермака.
показать весь комментарий
20.06.2021 22:09 Ответить
Хорошая мысль. Но Беня хозяин Зели, а не наоборот, к сожалению. И вот эти непонятные кидания с движением бюджетных средств с одного счета на другой внутри страны яркое тому подтверждение...
показать весь комментарий
20.06.2021 22:18 Ответить
Ага, пусть берёт, только лишь в тюрягу.
показать весь комментарий
21.06.2021 23:18 Ответить
злые вы люди - опять вам зе! не угодил. он артист, всю свою "жисть" за чужие деньги озвучивает чужие репризы. что єрмакъ утвердит, то он и озвучивает. "нарiду ндравиться". може он еще и "думать" должен по-вашему ? - а бояре тогда зачем?
показать весь комментарий
20.06.2021 21:00 Ответить
Шото мне кажется, что после визита Блинкена в Киев, от ЗЕ уже нифига не будет зависеть.
показать весь комментарий
20.06.2021 21:21 Ответить
От потерпевшего вiслюка никогда ничего не зависело. Что может зависеть от куклы, которую одевают на руку через дырку в ж@пе?
показать весь комментарий
20.06.2021 21:48 Ответить
"Я, например, за эти годы ни разу не слышал, чтобы или президент Франции, или канцлер Германии сказали на любой из встреч, что агрессор - Россия, и что она должна уйти с Донбасса и оставить Крым. Я такого не слышал. А это уже давно следовало бы сделать" - сказав Кравчук.

Був би Порох на зовнішній політиці та безпеці України, - то, можливо, нині лише би Меркель не називала б касапів агресором та окупантом. А вслід за поляками та прибалтами - всі інші так би й називали. І комісії Євросоюзу не припиняли б на два роки характеризувати касапів як окупанта Криму та Донбасу...
показать весь комментарий
20.06.2021 21:27 Ответить
Ну, ежели "США примет решение ... по итогам визита Зеленского..." - дело плохо, ибо итоги абсолютно всех визитов Зеленского неутешительные, как собственно, и всей его деятельности на посту руководителя государства...
показать весь комментарий
20.06.2021 21:33 Ответить
Суперскандал! США таки заморозили $100 млн помощи Украине - The Washington Post20 июня, 2021Без рубрикиКомментарии: 0США ухвалить рішення про приєднання до "нормандського формату", найімовірніше, за підсумками візиту Зеленського до Вашингтону, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8426Еще одна неожиданная сегодняшняя новость из Белого дома…Читать далее
показать весь комментарий
20.06.2021 22:00 Ответить
дэбил бидон
показать весь комментарий
20.06.2021 22:01 Ответить
скока можно этот фейк таскать?
показать весь комментарий
20.06.2021 22:10 Ответить
я би не став так жваво обговорювати і приділяти багато уваги на чергову особисту думку Кравчука
показать весь комментарий
20.06.2021 22:30 Ответить
Бред, новый участник может появится только по согласию всех сторон.
показать весь комментарий
20.06.2021 22:30 Ответить
ордер выдай на беню для начала
показать весь комментарий
21.06.2021 00:01 Ответить
Якщо Байден замість Зеленського, у норманському форматі, то буде саме то...
показать весь комментарий
21.06.2021 00:23 Ответить
Вангую, що США не приєднається - клоун зробить все для цього можливе
показать весь комментарий
21.06.2021 00:50 Ответить
США примет решение о присоединении к Нормандскому формату, скорее всего, по итогам визита Зеленского в Вашингтон, - Кравчук"

Другими словами Кравчук проговорился и выдал главный результат встречи Байдена и пуйла - пуйло принял Байдена в нормандский формат!
А пуйло принимает в "нормандский формат" только своих, только тех, кто согласен торговать Украиной.
Т.е. уже на встрече с Зеленским Байден выдаст ему пошаговые инструкции по выполнению минских договоренностей, т.е. текста пуйла о капитуляции Украины.
показать весь комментарий
21.06.2021 01:16 Ответить
Мы-бы тебе поверили , но у тебя бутылка в ж.опе . Как такому верить?
показать весь комментарий
21.06.2021 08:02 Ответить
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Кравчук:
"Моє політичне кредо - дайте мені грошей, покажіть потрібну вам церкву і ви побачите, як у попів тієї церкви через хімічний опік моїми черевними газами очі на лоба повилазять".
показать весь комментарий
21.06.2021 03:47 Ответить
Ой , как нехорошо.
показать весь комментарий
21.06.2021 08:01 Ответить
До чого там норманський формат, коли штати та москотостан є підписантами Будапештсьго?
показать весь комментарий
21.06.2021 09:33 Ответить
"ну, все пропал дом", тьфу - формат
показать весь комментарий
21.06.2021 12:06 Ответить
а на фото первый флаг чей ??? червоно-чорный который.....
показать весь комментарий
21.06.2021 13:52 Ответить
Дурит народ комиссар в пыльном шлеме. Как сто лет назад его предшественники дурили народ лозунгом Землю-крестьянам. Путин сто раз говорил : РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков. "Единственным правильным шагом" для Украины по Донбассу будет прямой диалог с "ЛДНР", - Песков./ Переговоры что с участием США что без участия США бесполезны.
показать весь комментарий
21.06.2021 15:37 Ответить
че-то ДЖО мутит непонятно что, Трамп был прямой как двери!
показать весь комментарий
21.06.2021 16:19 Ответить
вангист туев...хотели бы уже б там были..с 14-го...
показать весь комментарий
21.06.2021 20:45 Ответить
 
 