США примут решение о присоединении к Нормандскому формату, скорее всего, по итогам визита Зеленского в Вашингтон, - Кравчук

Решение о присоединении США к Нормандскому формату по урегулированию ситуации на Донбассе, скорее всего, будет принято по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Такое мнение в эфире телеканала "Дом" высказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Если США присоединятся, считаю, что это будет очень большой шаг к урегулированию процесса. Это будет означать, что и на Минской площадке будет присутствовать больше дипломатии, больше усилий и больше твёрдых позиций, нежели сейчас", - сказал он.

По мнению Кравчука, на данном этапе в рамках "нормандской четверки" у Германии и Франции не хватает твердости, системности и последовательности в том, "чтобы четко и ясно поставить Россию в ту ситуацию, в которой она реально находится".

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"А именно - что она агрессор и что она сторона конфликта. Я, например, за эти годы ни разу не слышал, чтобы или президент Франции, или канцлер Германии сказали на любой из встреч, что агрессор - Россия, и что она должна уйти с Донбасса и оставить Крым. Я такого не слышал. А это уже давно следовало бы сделать", - уверен глава украинской делегации в ТКГ.

После встречи Зеленского и Байдена, по формулировке Кравчука - "всё будет меняться". Как в отношении получения Украиной Плана действий по членству в НАТО, так и по работе Нормандского формата, так и по ситуации с Минскими соглашениями.

Он напомнил, что 16 июня во время пресс-конференции Байден подтвердил, что Минский процесс надо развивать, его нужно подкреплять дипломатическими и другими возможностями.

"Очевидно, за этим стоят какие-то конкретные предложения, которые будут реализованы в каких-то формах", - заключил Кравчук.

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