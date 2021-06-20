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МИД РФ: Планируем обратить внимание генсека ОБСЕ Шмид на "нарушение языковых и образовательных прав граждан на территории Украины" в контексте "разгула неонацизма"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

МИД РФ: Планируем обратить внимание генсека ОБСЕ Шмид на

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид планирует призвать "к влиянию на Киев, который саботирует выполнение минского Комплекса мер и уклоняется от диалога с Донецком и Луганском".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД Российской Федерации.

"Что касается внутриукраинского конфликта, планируется обсудить работу контактной группы, в которой ОБСЕ координирует прямой диалог Киева, Донецка и Луганска как сторон конфликта. Призовем руководство ОБСЕ к влиянию на Киев, который саботирует выполнение минского Комплекса мер и уклоняется от диалога с Донецком и Луганском", - говорится в сообщении.

Кроме того, будет "предметно рассмотрена" деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, высказаны замечания к ее докладам. "Наблюдатели не торопятся подтверждать данные о жертвах и повреждениях гражданских объектов в Донбассе. Стали реже указывать сторону, с которой велись обстрелы, хотя возможности это определить имеются. Подчеркнем, что мандат миссии распространяется на всю территорию Украины. Наблюдатели должны докладывать о ситуации с соблюдением прав человека, уделять внимание положению нацменьшинств. Тем не менее этим аспектам, в особенности в контексте разгула неонацизма в стране, нарушения языковых и образовательных прав ее граждан, уделяется недостаточно внимания", - говорится в сообщении МИД РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ОБСЕ Шмид обсудит с Лавровым ситуацию на востоке Украины

Напомним, встреча главы МИД РФ Лаврова и генсека ОБСЕ Хельги Шмид пройдет 21 июня в Москве.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+72
МИД РФ: Планируем обратить внимание генсека ОБСЕ Шмид на "нарушение языковых и образовательных прав граждан на территории Украины" в контексте "разгула неонацизма" - Цензор.НЕТ 7159
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20.06.2021 22:43
+65
МИД РФ: Планируем обратить внимание генсека ОБСЕ Шмид на "нарушение языковых и образовательных прав граждан на территории Украины" в контексте "разгула неонацизма" - Цензор.НЕТ 8204
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20.06.2021 22:44
+43
Росія повинна здохнути.
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20.06.2021 22:46
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Отот искусственный язык более суперечливый.
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21.06.2021 13:46 Ответить
МЗС РФ: Плануємо звернути увагу генсека ОБСЄ Шмід на "порушення мовних і освітніх прав громадян на території України" в контексті "розгулу неонацизму" - Цензор.НЕТ 1611
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20.06.2021 23:14 Ответить
свиноруцькая быдлота
МЗС РФ: Плануємо звернути увагу генсека ОБСЄ Шмід на "порушення мовних і освітніх прав громадян на території України" в контексті "розгулу неонацизму" - Цензор.НЕТ 2393
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20.06.2021 23:27 Ответить
пусть гнида скажет сколько украинских школ и церквей УП было до 2014- го в Крыму и сколько стало после его оккупации нацистами из паРаши...
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20.06.2021 23:15 Ответить
Планируйте.
И идите ******* от Украины.
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20.06.2021 23:16 Ответить
Кацапы никак не могут смирится с тем что Украина идёт своим путём и имеет их ввиду Пусть привыкают .Окончательное - Прощай немытая ...было озвучено.
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20.06.2021 23:24 Ответить
кацап обрыганый, лучше своей блевотной расией займись
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20.06.2021 23:27 Ответить
МЗС РФ: Плануємо звернути увагу генсека ОБСЄ Шмід на "порушення мовних і освітніх прав громадян на території України" в контексті "розгулу неонацизму" - Цензор.НЕТ 2724
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20.06.2021 23:27 Ответить
МЗС РФ: Плануємо звернути увагу генсека ОБСЄ Шмід на "порушення мовних і освітніх прав громадян на території України" в контексті "розгулу неонацизму" - Цензор.НЕТ 8564

Я с бабой лёг... уже готов,
Она: а чё там у хохлов?
Капец, хохлы, ну совесть есть?
Без вас ни встать, без вас ни сесть!

Куда не плюну - всюду вы!
От Воркуты и до Невы!
Казалось бы, ну блин - забей!
Люби,работай, водку пей...

И так весь день... и вся страна,
Давно наголову больна !!!
В грязи по уши, что нет слов,
Но хором - чё там у хохлов?

Горя в аду, сдается мне,
Томясь на медленном огне
И там вопрос "чё у хохлов?"
будет важней своих грехов.

Обидно то, что им, хохлам,
н*срать как нам тут, москалям...
У них ответ давно готов:
без вас шикарно у хохлов!
/////
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20.06.2021 23:28 Ответить
Підтримую! Російські неонацисти на українській території - в Криму - порушують мовні і освітні права громадян.
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20.06.2021 23:30 Ответить
ПТН ПНХ.
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20.06.2021 23:33 Ответить
Ответ на поиск в Google про украинские школы в РФ
В Российской Федерации нет ни одной школы с украинским языком обучения, хотя в стране, по официальным данным, проживает 2 млн украинцев. МЗС РФ: Плануємо звернути увагу генсека ОБСЄ Шмід на "порушення мовних і освітніх прав громадян на території України" в контексті "розгулу неонацизму" - Цензор.НЕТ 417
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20.06.2021 23:37 Ответить
Надо в ОБСЕ пожаловаться и в ПАСЕ . Кацапы не привыкли чтобы их носом тыкали в своё ге.
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21.06.2021 00:39 Ответить
на рашку такий рівень їде, що їм мова до одного місця.
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21.06.2021 20:02 Ответить
В кацапский МИД принимают исключительно владельцев справки о болезне - шизофрения!!
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20.06.2021 23:39 Ответить
Узких колбасит. Неи строится империя и все тут. Уже и крысм наш, а все не то.
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20.06.2021 23:41 Ответить
Современная московия полностью отвечает за преступления ссср против украинского народа. В том числе за т.н. руссификацию. Поэтому пусть засунут свои языки подальше и молчат.
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20.06.2021 23:53 Ответить
эти подонки кацапо-фашисткие что-то пердят там еще
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20.06.2021 23:58 Ответить
Прочитал статью. Понял, шо русня живет даже не в параллельном, а вовсе даже в перпендикулярном мире...
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20.06.2021 23:58 Ответить
Дійсно, мовні та освітні права громадян порушуються на території України, захваченій російськими неонацистами. Дійсно, пора звільняти Крим і Донбас від кремлівських підер@сів.
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21.06.2021 00:00 Ответить
Грустной Лошади поплохело?...На 9 млн. этнических украинцев в России НИ ОДНОЙ украинской школы,НИ ОДНОЙ украиномовной газеты ,НИ ОДНОГО телеканала..И эти неадекваты ещё смеют Украину причислять к "неонацистам",сами притащив в Украину войну со своим НАЦИСТСКИМ "русским миром",...Лошадь и её хозяина нужно срочно отвести к Ветеринару
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21.06.2021 00:06 Ответить
До революции красноперых
В Одессе даже афиши премьер Оперного были на украинском...
Так шо, как то так
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21.06.2021 00:09 Ответить
Бегемоты и антилопы или Лекция о ненависти

Автор: Горький Лук | 08.04.2015

Растерянные украинские солдаты в крымских гарнизонах решали для себя важнейшую этическую проблему - «можно ли стрелять в русских?» По-человечески ли это будет? Они же русские, говорят понятно, выглядят как мы, и вообще… Через полгода мы все могли видеть в сети фотографии расстрелянных россиянами украинских солдат со связанными за спиной руками. Солдаты срочной службы правительственной армии суверенного государства были убиты российскими бандитами на собственной украинской земле за то, что защищали законный порядок. Кацапня заходилась в восторге. Вот так. *****, до кого-то еще не дошло - что происходит? Значит до него вообще никогда не дойдет. Вот эти две точки на концах провода - растерянные украинские солдаты в Крыму и расстрелянные на Востоке - это разница потенциалов, через которую ****** ток. И мы постоянно хапаемся за этот дрот, и нас ******** током. А москаль технично к нему пристраивает лампочку и электрошашлычницу. Потому что он уверен - у него монополия на ложь, злобу и ненависть. А с других он может требовательно спрашивать: "А за што вы нас так ненавидити?" Ах, эта сладкая российская мечта - жить беспредельным отморозком среди вежливых и пугливых бюргеров, прячущихся с ванильными женами и дочками от кирзовой гопоты в сахарных домиках под защитой полицейских из марципана. Не, ну реально - почему бы так не жить? Рай на земле. *** «Что ж так много ненависти?» - пишут профессиональные ненавистники из России, давно научившиеся конвертировать беспричинную ненависть в материальное вознаграждение: «Мы вот вас уже почти перестали ненавидеть, а вы нас все ненавидите и ненавидите… давайте уже перейдем к разумному аргументированному общению!»
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21.06.2021 00:21 Ответить
Царство Горькому Луку небесное. Был настоящим патриотом.
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21.06.2021 11:34 Ответить
От же плющить лаптєногів!
...Цікаво: від чого?..
МЗС РФ: Плануємо звернути увагу генсека ОБСЄ Шмід на "порушення мовних і освітніх прав громадян на території України" в контексті "розгулу неонацизму" - Цензор.НЕТ 8806
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21.06.2021 00:24 Ответить
МЗС РФ: Плануємо звернути увагу генсека ОБСЄ Шмід на "порушення мовних і освітніх прав громадян на території України" в контексті "розгулу неонацизму" - Цензор.НЕТ 2790
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21.06.2021 00:27 Ответить
Русне все неймётся
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21.06.2021 00:33 Ответить
Ну не Сибирью же им заниматься - там уже все изгадили и разворовали
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21.06.2021 00:36 Ответить
Честно говоря, уже замахался это бред великомокшанский слушать. Как раз тот случай когда хочется поскорее проводить их "всех в рай".
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21.06.2021 00:48 Ответить
Сказали русские неонацисты, которые в храме, постоенном из нацистских танков, поклоняются фуражке Гитлера.
МЗС РФ: Плануємо звернути увагу генсека ОБСЄ Шмід на "порушення мовних і освітніх прав громадян на території України" в контексті "розгулу неонацизму" - Цензор.НЕТ 4708
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21.06.2021 01:15 Ответить
Ніхто так не виступає проти "неонацистів" сильно як нацисти-рашиссти путлера.
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21.06.2021 01:20 Ответить
нах, это по стрелке налево, тав. Лавров или как там тебя длб, армянин услужливый.... МЗС РФ: Плануємо звернути увагу генсека ОБСЄ Шмід на "порушення мовних і освітніх прав громадян на території України" в контексті "розгулу неонацизму" - Цензор.НЕТ 1225
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21.06.2021 01:20 Ответить
Наша пісня гарна й нова - починаєм її знову. (с)
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21.06.2021 01:57 Ответить

Але «Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кацапы, оборотиться?» Так навіть ці замасковані з 18 ст. під росіян а по суті личакові москалі вони створили привілейовані умови для розвитку своєї нібито російської ( руської) а по суті штучної кацапською мови. Адже законодавство ворожої нам РФ вимагає і не тільки від державних чиновників а від усіх, хто претендує на життя, роботу або навчання в цій жахливій профашистській кривавій личаковiй країні всі повинені надати сертифікат про володіння російсько- москальською мовою та знання повністю спотвореною і сфальсифікованою історії нібито Росії (Московії- орди) і основи її Законодавства ". Та і саме законодавство цієї сусідньої ворожої Україні держави навіть не дає можливості перетнути російський кордон без сертифіката про знання російської мови. І при цьому вони одночасно люто заперечують утвердження нашої рідної української мови в Україні "і розлючено намагаються насаджувати чужу нам свою окупаційну мову. Мову наших одвічних самих лютих ворогів в світі. Мову наших лютих кривавих ворогів, і клятих окупантів - загарбників святої суверенної української землі Криму і Донбасу.-
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21.06.2021 05:54 Ответить
Пять характерных
признаков нацизма:- Великодержавный шовинизм- Слияние всех ветвей власти,исполнительной,
законодательной, и судебнойс силовыми структурами, СМИ и бизнес-элитой- Агрессия против соседних государств и аннексия прилегающих
территорий

- Преследование инакомыслия и политические убийства
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21.06.2021 06:06 Ответить
МЗС РФ: Плануємо звернути увагу генсека ОБСЄ Шмід на "порушення мовних і освітніх прав громадян на території України" в контексті "розгулу неонацизму" - Цензор.НЕТ 5795
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21.06.2021 06:15 Ответить
Українізація України це неприпустима річ для Московії.
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21.06.2021 06:42 Ответить
А в МИДе раиси, я вижу, не прекращают нюхать стиральній порошок.
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21.06.2021 06:42 Ответить
Знищив мову, тоді без мови умертвиш націю а без мови і нації загубиш і державу. А без держави, нації и мови народ перетворюється в жалюгідних рабів в колонії.. У 2014 році до тимчасової окупації проклятими кремлівськими фашистами українського Криму навчання державною українською мовою проводилося для 10,2 тисячі жителів півострова, після окупації немає жодного учня. Такі офіційні дані дослідження "Фонду відкрита політика", передає Укрінформ. Так 2014-році да окупації Криму українська мова була предметом для вивчення в 169 закладах різного рівня. Тоді навчання українською проводилося для 10,2 тисячі жителів Криму (5,3%). А тепер немає жодного учня (0,000%), про що йдеться в дослідженні "Фонду відкрита політика".Ось так прокляті російські фашисти окупанти кривавого маніяка )(уйла відразу після окупації Криму почали планомерно знищувати і знищили українську мову в цьому тимчасово ними окупованому який став поки що російською фашистською резервацію,(бантустаном), на Українському півострові. Повністю знищили загарбники українську мову і ще виродки як в насмішку знущаючись маніакально і навіть через деяких своїх продажних холуїв виродків ЗЕбілів - капітулянтів українофобів (пендель) вимагають щоб ми українці вчили чужу нам кацапську мову, мову наших лютих ворогів окупантів суверенної української землі Криму і Донбасу.-
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21.06.2021 06:58 Ответить
Ну дійсно же ДБЛ БЛД! Які до біса "неонацисти", коли привели до влади євреїв і "ватників"! За російську мову ніхто тут животи не розпорює і за тату руки не відрубує.
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21.06.2021 07:31 Ответить
гебельс = лавров , чем невероятнее брехня , тем лучше - найдутся идиоты , которые на 10 - й раз все же заразятся от фашистско - российской блювотины .... русские , как вы уже всех достали , столько бед от вас по всему шарику : где влезли - там война , будьте прокляты !!!
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21.06.2021 08:02 Ответить
У кацапоскотов по прежнему своя реальность. Абсолютно невменяемы. Только в печь.
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21.06.2021 08:06 Ответить
за преступления перед человечеством говорящая лошадь хйла должна сидеть в международной тюрьме вместе со своим плешивым всадником без головы, а не раздавать идиотские советы уважаемым людям
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21.06.2021 08:35 Ответить
РОССИЙСКИЙ НЕО ДЕБИЛИЗМ !)
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21.06.2021 11:44 Ответить
Дурку вмикнули і думають, що всі дурні.
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21.06.2021 11:47 Ответить

За що суперечка ми за нашу рідну державну слов'янську мову чи за чужу закордонну штучну кацапську мову, мову нашого лютого ворога окупанта Криму і Донбасу? Адже російська мова це нахабно вкрадена і перероблена під себе жахливими москалями Українська, і вона родом з слов'янської частини Русі - Київської. А не слов'янська а угро-фiнська московія вона недавно в 18 столітті низменно, безчесно вкрала для нової назви своєї личакової орди московії не тільки слов'янське слово Росія тобто Русь, а ще й так звану руську мову українців. У ранньому середньовіччі була мова київсько- руська а на північний схід від сьогоднішньої ******** Русi -України в дикому тубільному Заліссі, ось там розмовляли тiльки на суміші фінсько-угорських та татарських діалектів а пізніше тільки трохи на на півслов'янській койне. Поки спочатку гидкий личаковий москаль - кацап Ломоносов, а потім негроїдний -єврей Пушкін підступно не вкрали з народної мови пра українців практично велику слов'янську складову майбутньої ******** штучної "російської" мови. Ця підроблена штучна кацапська мова яка тільки в 18 столітті стала офіційною для ніби то "великоросів " цього личакового підступно замаскованого під ніби-то навіть головного слов'янського" народу русичів, але чомусь ординцiв чухонсько-мокшанського та азійського походження за ДНК.
*-
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21.06.2021 12:28 Ответить
МЗС РФ: Плануємо звернути увагу генсека ОБСЄ Шмід на "порушення мовних і освітніх прав громадян на території України" в контексті "розгулу неонацизму" - Цензор.НЕТ 3887
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21.06.2021 13:22 Ответить
Тем не менее этим аспектам, в особенности в контексте разгула неонацизма в стране, нарушения языковых и образовательных прав ее граждан, уделяется недостаточно внимания", - говорится в сообщении МИД РФ. Источник: https://censor.net/ru/n3272537

Вор каже про те що сам робить

МЗС РФ: Плануємо звернути увагу генсека ОБСЄ Шмід на "порушення мовних і освітніх прав громадян на території України" в контексті "розгулу неонацизму" - Цензор.НЕТ 1325
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21.06.2021 13:17 Ответить
МЗС РФ: Плануємо звернути увагу генсека ОБСЄ Шмід на "порушення мовних і освітніх прав громадян на території України" в контексті "розгулу неонацизму" - Цензор.НЕТ 6488Без слів!, бо я є противником нецензурщини в соцмережах!
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21.06.2021 14:05 Ответить
Кремляди, кончайте ломать комедию, всё знают, что трясётесь вы только за свою шкуру, используя русский язык для защиты своего тоталитарного мирка.
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21.06.2021 14:59 Ответить
этот лавроконь второй в списке ед....
перое у шойгу...
а как так на расее может быть?
ввх лидер партии, но не является ее членом?
он че стесняется ?)))
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21.06.2021 19:01 Ответить
ОПЯТЬ ГЕБЕЛЬСИНЩИНА !?)
https://censor.net/ru/photo_news/322220/shokiruyuschie_obvineniya_v_hode_suda_v_londone_vyyasnilos_chto_litvinenko_obvinyal_putina_v_pedofilii
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22.06.2021 00:21 Ответить
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