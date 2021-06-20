МИД РФ: Планируем обратить внимание генсека ОБСЕ Шмид на "нарушение языковых и образовательных прав граждан на территории Украины" в контексте "разгула неонацизма"
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид планирует призвать "к влиянию на Киев, который саботирует выполнение минского Комплекса мер и уклоняется от диалога с Донецком и Луганском".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД Российской Федерации.
"Что касается внутриукраинского конфликта, планируется обсудить работу контактной группы, в которой ОБСЕ координирует прямой диалог Киева, Донецка и Луганска как сторон конфликта. Призовем руководство ОБСЕ к влиянию на Киев, который саботирует выполнение минского Комплекса мер и уклоняется от диалога с Донецком и Луганском", - говорится в сообщении.
Кроме того, будет "предметно рассмотрена" деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, высказаны замечания к ее докладам. "Наблюдатели не торопятся подтверждать данные о жертвах и повреждениях гражданских объектов в Донбассе. Стали реже указывать сторону, с которой велись обстрелы, хотя возможности это определить имеются. Подчеркнем, что мандат миссии распространяется на всю территорию Украины. Наблюдатели должны докладывать о ситуации с соблюдением прав человека, уделять внимание положению нацменьшинств. Тем не менее этим аспектам, в особенности в контексте разгула неонацизма в стране, нарушения языковых и образовательных прав ее граждан, уделяется недостаточно внимания", - говорится в сообщении МИД РФ.
Напомним, встреча главы МИД РФ Лаврова и генсека ОБСЕ Хельги Шмид пройдет 21 июня в Москве.
Пожалуйста, подождите...
И идите ******* от Украины.
Я с бабой лёг... уже готов,
Она: а чё там у хохлов?
Капец, хохлы, ну совесть есть?
Без вас ни встать, без вас ни сесть!
Куда не плюну - всюду вы!
От Воркуты и до Невы!
Казалось бы, ну блин - забей!
Люби,работай, водку пей...
И так весь день... и вся страна,
Давно наголову больна !!!
В грязи по уши, что нет слов,
Но хором - чё там у хохлов?
Горя в аду, сдается мне,
Томясь на медленном огне
И там вопрос "чё у хохлов?"
будет важней своих грехов.
Обидно то, что им, хохлам,
н*срать как нам тут, москалям...
У них ответ давно готов:
без вас шикарно у хохлов!
/////
В Российской Федерации нет ни одной школы с украинским языком обучения, хотя в стране, по официальным данным, проживает 2 млн украинцев.
В Одессе даже афиши премьер Оперного были на украинском...
Так шо, как то так
Автор: Горький Лук | 08.04.2015
Растерянные украинские солдаты в крымских гарнизонах решали для себя важнейшую этическую проблему - «можно ли стрелять в русских?» По-человечески ли это будет? Они же русские, говорят понятно, выглядят как мы, и вообще… Через полгода мы все могли видеть в сети фотографии расстрелянных россиянами украинских солдат со связанными за спиной руками. Солдаты срочной службы правительственной армии суверенного государства были убиты российскими бандитами на собственной украинской земле за то, что защищали законный порядок. Кацапня заходилась в восторге. Вот так. *****, до кого-то еще не дошло - что происходит? Значит до него вообще никогда не дойдет. Вот эти две точки на концах провода - растерянные украинские солдаты в Крыму и расстрелянные на Востоке - это разница потенциалов, через которую ****** ток. И мы постоянно хапаемся за этот дрот, и нас ******** током. А москаль технично к нему пристраивает лампочку и электрошашлычницу. Потому что он уверен - у него монополия на ложь, злобу и ненависть. А с других он может требовательно спрашивать: "А за што вы нас так ненавидити?" Ах, эта сладкая российская мечта - жить беспредельным отморозком среди вежливых и пугливых бюргеров, прячущихся с ванильными женами и дочками от кирзовой гопоты в сахарных домиках под защитой полицейских из марципана. Не, ну реально - почему бы так не жить? Рай на земле. *** «Что ж так много ненависти?» - пишут профессиональные ненавистники из России, давно научившиеся конвертировать беспричинную ненависть в материальное вознаграждение: «Мы вот вас уже почти перестали ненавидеть, а вы нас все ненавидите и ненавидите… давайте уже перейдем к разумному аргументированному общению!»
...Цікаво: від чого?..
Але «Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кацапы, оборотиться?» Так навіть ці замасковані з 18 ст. під росіян а по суті личакові москалі вони створили привілейовані умови для розвитку своєї нібито російської ( руської) а по суті штучної кацапською мови. Адже законодавство ворожої нам РФ вимагає і не тільки від державних чиновників а від усіх, хто претендує на життя, роботу або навчання в цій жахливій профашистській кривавій личаковiй країні всі повинені надати сертифікат про володіння російсько- москальською мовою та знання повністю спотвореною і сфальсифікованою історії нібито Росії (Московії- орди) і основи її Законодавства ". Та і саме законодавство цієї сусідньої ворожої Україні держави навіть не дає можливості перетнути російський кордон без сертифіката про знання російської мови. І при цьому вони одночасно люто заперечують утвердження нашої рідної української мови в Україні "і розлючено намагаються насаджувати чужу нам свою окупаційну мову. Мову наших одвічних самих лютих ворогів в світі. Мову наших лютих кривавих ворогів, і клятих окупантів - загарбників святої суверенної української землі Криму і Донбасу.-
признаков нацизма:- Великодержавный шовинизм- Слияние всех ветвей власти,исполнительной,
законодательной, и судебнойс силовыми структурами, СМИ и бизнес-элитой- Агрессия против соседних государств и аннексия прилегающих
территорий
- Преследование инакомыслия и политические убийства
За що суперечка ми за нашу рідну державну слов'янську мову чи за чужу закордонну штучну кацапську мову, мову нашого лютого ворога окупанта Криму і Донбасу? Адже російська мова це нахабно вкрадена і перероблена під себе жахливими москалями Українська, і вона родом з слов'янської частини Русі - Київської. А не слов'янська а угро-фiнська московія вона недавно в 18 столітті низменно, безчесно вкрала для нової назви своєї личакової орди московії не тільки слов'янське слово Росія тобто Русь, а ще й так звану руську мову українців. У ранньому середньовіччі була мова київсько- руська а на північний схід від сьогоднішньої ******** Русi -України в дикому тубільному Заліссі, ось там розмовляли тiльки на суміші фінсько-угорських та татарських діалектів а пізніше тільки трохи на на півслов'янській койне. Поки спочатку гидкий личаковий москаль - кацап Ломоносов, а потім негроїдний -єврей Пушкін підступно не вкрали з народної мови пра українців практично велику слов'янську складову майбутньої ******** штучної "російської" мови. Ця підроблена штучна кацапська мова яка тільки в 18 столітті стала офіційною для ніби то "великоросів " цього личакового підступно замаскованого під ніби-то навіть головного слов'янського" народу русичів, але чомусь ординцiв чухонсько-мокшанського та азійського походження за ДНК.
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Вор каже про те що сам робить
перое у шойгу...
а как так на расее может быть?
ввх лидер партии, но не является ее членом?
он че стесняется ?)))
https://censor.net/ru/photo_news/322220/shokiruyuschie_obvineniya_v_hode_suda_v_londone_vyyasnilos_chto_litvinenko_obvinyal_putina_v_pedofilii