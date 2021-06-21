Салливан о "заморозке" помощи Украине в $100 млн: Это дополнительный пакет на случай вторжения России

Белый дом выплатил всю военную помощь Украине, но действительно заморозил 100 млн долларов.

Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, путаница возникла в отчете.

"Конгресс выделил 275 миллионов долларов на помощь Украине в этом году, которая должна быть потрачена к сентябрю. Сейчас июнь. Мы потратили каждую копейку каждого доллара из 275 миллионов долларов на Украину", - сообщил Салливан.

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Советник Байдена отметил, что 100 миллионов долларов также должна была получить Украина, но при определенных условиях.

"Дополнительные 100 миллионов долларов были пакетом на случай непредвиденных обстоятельств в случае дальнейшего вторжения России в Украину. Это деньги сверх 275 миллионов долларов. И он был создан, когда на границе с Украиной были сосредоточены десятки тысяч российских войск. Когда эти войска отошли и не вошли в Украину, мы перевели этот пакет в резерв на случай, если он может понадобиться в будущем", - пояснил Салливан.

Напомним, издание Politico сообщило, что Белый дом приостановил многомиллионную военную помощь Украине.

После этого в Белом доме заявили, что сведения о приостановке помощи Украине в сфере безопасности являются абсурдными. На данный момент Киеву оказана в полном объеме помощь, запланированная Конгрессом.

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