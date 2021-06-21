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Салливан о "заморозке" помощи Украине в $100 млн: Это дополнительный пакет на случай вторжения России

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Салливан о

Белый дом выплатил всю военную помощь Украине, но действительно заморозил 100 млн долларов.

Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, путаница возникла в отчете.

"Конгресс выделил 275 миллионов долларов на помощь Украине в этом году, которая должна быть потрачена к сентябрю. Сейчас июнь. Мы потратили каждую копейку каждого доллара из 275 миллионов долларов на Украину", - сообщил Салливан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине в размере 150 млн долл., - Зеленский

Советник Байдена отметил, что 100 миллионов долларов также должна была получить Украина, но при определенных условиях.

"Дополнительные 100 миллионов долларов были пакетом на случай непредвиденных обстоятельств в случае дальнейшего вторжения России в Украину. Это деньги сверх 275 миллионов долларов. И он был создан, когда на границе с Украиной были сосредоточены десятки тысяч российских войск. Когда эти войска отошли и не вошли в Украину, мы перевели этот пакет в резерв на случай, если он может понадобиться в будущем", - пояснил Салливан.

Напомним, издание Politico сообщило, что Белый дом приостановил многомиллионную военную помощь Украине.

После этого в Белом доме заявили, что сведения о приостановке помощи Украине в сфере безопасности являются абсурдными. На данный момент Киеву оказана в полном объеме помощь, запланированная Конгрессом.

Также читайте: Таран: Фейк о приостановке военной помощи США - это провокация России

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+25
Это все ,чем помогут нам в случае вторжения кацапов? Негусто . Получается надежда на самих СЕБЯ.
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20.06.2021 23:40
+23
Самим потрібно озброювати армію, а не побиратись по світу. Чому заморожене виробництво новітньої зброї?
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21.06.2021 00:00
+20
крав же, такий-сякий, але держбюджет був профіцитним.
А прийшли ваші, красти перестали, і субсидій з пенсіями та пільгами, а разом і з/п воєним не стало чим платити...
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20.06.2021 23:54
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Ні,я не погоджуюсь.Вона не схожа на мавпу. Салліван про "заморожування" допомоги Україні в $100 млн: Це додатковий пакет на випадок вторгнення Росії - Цензор.НЕТ 5548
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21.06.2021 01:11 Ответить
Це - стилістичне вживання. Салліван про "заморожування" допомоги Україні в $100 млн: Це додатковий пакет на випадок вторгнення Росії - Цензор.НЕТ 6276
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21.06.2021 02:27 Ответить
" Хороша ложка к обеду...!" Зараз треба і негайно, бо Путін заговорив про Геноцид граждан Росії на ДНРЛНР..? Збирається "захищати..?"
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10.12.2021 16:08 Ответить
Привіт ! Вибач, бо я й тебе ще зараз заплутаю, як "професіоналка" Псакі зі своїми "спростуваннями". Салліван про "заморожування" допомоги Україні в $100 млн: Це додатковий пакет на випадок вторгнення Росії - Цензор.НЕТ 45 Білий дім не полінувався і стейтмент скласти і розмістити ...

Знаєш, мені ці =пояснення= нагадали зе-команду і їхні розрахунки про зарплату вчителям 4000 доларів. Так і тут.
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21.06.2021 01:07 Ответить
Привіт! Сьогоднішні демократи,це ганьба США.Така грізна і в той же час велична країна,а при владі якісь пройдисвіти.
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21.06.2021 01:15 Ответить
Колишній лікар Обами і Трампа, Ronny Lynn Jackson (born May 4, 1967) is an American physician, politician, and retired United States Navy rear admiral who is the U.S. representative for Texas's 13th congressional district.

вимагає, щоб "козак" пройшов когнітивний тест і оприлюднив його результати. Написав йому листа, який підписали ще 13 законотворців.
І це зовсім не смішно. Американці пишуть, що кожен, хто стикався з хворими на деменцію, бачить те саме у ікони більшості українського населення. І що він здав за останній час, це видно: ще більше, як став президентом.
Звичайно, що вони зроблять все, щоб тесту не було, це зрозуміло. Але якщо виявиться, що про це знали (я не думаю, що персонаж витримає термін), бо симптоми вже були - це злочин і неймовірна афера.
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21.06.2021 01:29 Ответить
после того как Джо пожал убийце лапу - Америка решила бздеть фуйла издалека
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21.06.2021 00:04 Ответить
Звісно це не великі гроші,якщо брати у масштабах країни.Але їх не дали.Навіть якби був Порошенко їх би також не дали.Бо це політика адміністрація США.Вони хочуть співпрацьовувати з москалями.І москалі не розваляться,як совок.Нафта не 10 доларів коштує.І не має причин для розвалу.А те що бидло населення там живе в лайні,то це абсолютно нічого не значить.
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21.06.2021 00:08 Ответить
Всі армійські закупівлі заблоковано (ДОКУМЕНТ)

Про це повідомляє Військовий кур'єр України з посиланням на лист командувача Сил логістики ЗСУ генерал-лейтенанта Олега Вишневського від 4 червня 2021 року.
У листі йдеться, що, через ухвалений закон «Про оборонні закупівлі» та урядову постанову №363 від 3 березня 2021 року, військові частини не мають право укладати контракти на товари оборонного призначення, навіть за процедурами закупівлі, визначеними Законом України «Про публічні закупівлі».
«Очільники Міністерства оборони тривіально не змогли погодити три пов'язаних документи, які впорядковують процедури закупівлі оборонної продукції в ЗСУ. Тобто на словах військовим частинам надали можливість проводити закупівлі самостійно, без втручання посередників усіх калібрів, а в реалі таких прав їм не надали. Але централізоване фінансування таких закупівель шустро порізали!», - пише Військовий кур'єр України.
Видання зазначає, що результаті цих непрофесійних дій міноборонівських чиновників, генерал Вишнівській змушений зупинити всі закупівлі на суму більш ніж 200 000 гривень, у тому числі й постачання товарів по вже укладених контрактах, що були укладені після 21.04.2021 (дня введення в дію постанови КМУ №363).
КЕКВ 2260, що згадується в листі - це стаття «Видатки та заходи спеціального призначення» - придбання, утримання, ремонт та утилізація виробів військового призначення, військової техніки, військове будівництво (крім житла для військовослужбовців, гуртожитків, казарм, будівництва об'єктів соціально-культурного та побутового призначення).
У листі командувача Сил логістики також йдеться, що з метою виправлення ситуації, дано доручення опрацювати питання щодо внесення необхідних змін до Закону України «Про оборонні закупівлі» та/або Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 363 «Питання оборонних закупівель».
Скільки часу знадобиться, щоб розблокувати армійські закупівлі наразі невідомо.Салліван про "заморожування" допомоги Україні в $100 млн: Це додатковий пакет на випадок вторгнення Росії - Цензор.НЕТ 3821
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21.06.2021 00:13 Ответить
гольна правда... лайк ставити не буду...
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21.06.2021 00:21 Ответить
Пустозвоны и лжецы против серийного убийцы... Жди беды.
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21.06.2021 00:16 Ответить
Английский авианосец с группой сопровождения находится в Средиземном Море с американскими и английскими самолетами.Американские авианосцы запускают и ловят самолеты с помощью рогатки,а англичане - с помощью вертикального взлета.Пока они прикрывают вывод войск союзников из Афганистана,В дальнейшем -путь в Южно-китайское. море.Украине нужно налаживать лизинг с Великобританией и США..Если возьмем в долг вооружения-потонуть нам не дадут..И быстрей в НАТО примут.
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21.06.2021 00:45 Ответить
"Мы потратили каждую копейку каждого доллара" Источник: https://censor.net/ru/n3272539 Салліван про "заморожування" допомоги Україні в $100 млн: Це додатковий пакет на випадок вторгнення Росії - Цензор.НЕТ 5168
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21.06.2021 00:18 Ответить
Суперскандал! США таки заморозили $100 млн помощи Украине - The Washington Post20 июня, 2021Без рубрикиКомментарии: 0Салліван про "заморожування" допомоги Україні в $100 млн: Це додатковий пакет на випадок вторгнення Росії - Цензор.НЕТ 2892Еще одна неожиданная сегодняшняя новость из Белого дома…Читать далее
20.06.2021 22:00
ОтветитьМне нравитсяСалліван про "заморожування" допомоги Україні в $100 млн: Це додатковий пакет на випадок вторгнення Росії - Цензор.НЕТ 52 Эразм Роттердамский 4a760266
дэбил бидон
20.06.2021 22:01
ОтветитьМне нравитсяСалліван про "заморожування" допомоги Україні в $100 млн: Це додатковий пакет на випадок вторгнення Росії - Цензор.НЕТ 7915 Гыг с Вами
скока можно этот фейк таскать?
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21.06.2021 00:19 Ответить
Салліван про "заморожування" допомоги Україні в $100 млн: Це додатковий пакет на випадок вторгнення Росії - Цензор.НЕТ 3256fake?
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21.06.2021 00:20 Ответить
Заморозили, то что собирались выдать в соучае нападении рахи. Раха напала,? Маразм, прими таблетку 😄
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21.06.2021 09:10 Ответить
На случай може хтось голодний, не встиг вкрасти
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21.06.2021 00:21 Ответить
как и вся дерьмократическая пария
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21.06.2021 00:22 Ответить
Ты спец по дерьму
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21.06.2021 09:10 Ответить
Ожидается вооружение наших ВПС пока F-16.Но возможны и F-35.Нужно больше готовить летчиков в США,или Израиле.
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21.06.2021 00:33 Ответить
Какая разница на чем не летать!
Разве шо для парадов...
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21.06.2021 09:17 Ответить
F-35 стоит 115 млн. , не дешево но не пол бюджета. Вопрос нужен ли он нам, гораздо важнее современное ПВО.
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21.06.2021 09:57 Ответить
дело не в том чтоб купить ,на пяток может и нашкрябали бы,они в обслуживание нереально дороги, и под них переделывать надо вообще все,у нас все летаки и база совковые, это совсем другие стандарты, час полета стоит немеряно, пока на нем наших пилотов натаскаешь мы без штанов останемся
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21.06.2021 10:50 Ответить
ф 35 🤣🤣🤣, да у нас бюджет военный 4 млрда, это как раз на 2 вылета ф 35, штаты их закупку остановили изза дороговизны и кучи недоделок
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21.06.2021 10:42 Ответить
Если Украине дадут F-35, Ермак самолично сядет за штурвал и отгонит его русским.
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21.06.2021 12:51 Ответить
Карл Волох

5 ч. ·

Справа вже не в тому, чи мали бути видані ті позабюджетні й позапланові сто мільйонів баксів військової допомоги в разі військового вторгнення РФ - чи просто внаслідок його загрози. І не в тому, притримали їх американці після зустрічі з Путіним - чи до, як бонус за те, що масована інвазія не почнеться. І навіть не в тому, отримаємо ми цього року додаткову військову допомогу від американців чи ні.

А в тому, як блискавично й категорично Пентагон і Білий дім зреагували на звинувачення в підігруванні Путіну й послабленні підтримки України. Це маркер, наскільки американське суспільство не дає сьогодні своїй владі свободи маневру в цьому питанні - незалежно від того, яка нікчема очолює сьогодні нашу країну.
І - так, цілком ймовірно, що Порошенко зміг би використати таку сприятливу ситуацію для досягнення серйозного прориву в безпековій сфері - так само, як він зубами вигриз безвіз і Томос. Та головне, все ж, що зради в ближчі роки, очевидно, не станеться, без допомоги нас не залишать, а Віка Нуланд не вичитає в Мінських угодах нічого, що «змусить» Держдеп прийняти російське трактування цього документу. Хіба що Янелох зовсім уже збожеволіє
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21.06.2021 00:39 Ответить
"Аналітика" по-українськи.
Видання повідомило факт, нікого не звинувачуючи у жодному підігруванні (діяч статтю читав ? ) пославшись на чотирьох людей, які безпосередньо в курсі справи, звичайно, на умовах анонімату.

А шо там "велика аналітиця" мадам Л. Крижановська, світило ? Нічого ще не накалякала ?
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21.06.2021 01:40 Ответить
Про що тупим бідоно-сектантам і було сказано: навіть читати не вміють і дві суми докупи скласти не здатні. Дебіли.

"Професійна" команда випхала папужку Псакі "спростовувати", пеньок Таран виповз з =москальським фейком= (дурило, мовчало б вже і не ганьбилося ще більше, в МО англійською ніхто не володіє і не міг прочитати і розтовкти статтю ?)

То що, не набрехало видання ? На місці українських "вумних" варто було б вибачитися.
Там не говорилося про замороження допомоги як такої, лише про цей конкретний пакет на 100 млн.
Які ж жалюгідні істоти. Я наводила витяги і підкреслювала. Бідонобіли набігли і позаспамлювали.
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21.06.2021 00:49 Ответить
Правда очі колить.
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21.06.2021 01:16 Ответить
Таран видимо под эту помощь собирался покупать Майбахи по 1 млн $ Салліван про "заморожування" допомоги Україні в $100 млн: Це додатковий пакет на випадок вторгнення Росії - Цензор.НЕТ 8994
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21.06.2021 02:46 Ответить
Баденята, я "тєряюсь в догадках", це вони і є санкції з пекла для Росій, щи ше нє
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21.06.2021 00:51 Ответить
_Не спорьте с верующими или фанатиками - глупо и нелепо. Их мнение определяется не фактами и логикой, а желанием верить в предпочитаемые представления.
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21.06.2021 01:00 Ответить
Не заважайте, шановний! Байденята мені крові попсували під час виборчої кампанії, тепер моя черга!
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21.06.2021 13:51 Ответить
А-ааа... прошу пардону.
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21.06.2021 14:12 Ответить
"$100 млн: Это дополнительный пакет на случай вторжения России"
= не позорились бы, Хамасу выделили на булавки 200 + 350 млн $
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21.06.2021 01:06 Ответить
значит Крым кацапы захватили в том числе по договорняку с Обамой, теперь - продолжение банкета. правда что получили - хз. проблемы разве что. причем все.
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21.06.2021 11:40 Ответить
100% по договорняку с Обамой. Обама тогда звонил Турчинову и приказывал отставить любой сопротивление.
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21.06.2021 14:27 Ответить
Во время захвата Крыма к Обаме обратились американские военные о необходимости принять решение о военной помощи Украине . На что Обама им ответил - , не втягивайте меня в эту войну .
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21.06.2021 20:41 Ответить
саботаж целенаправленный от Зеленского, Ермак и его ставленников Таран, и прочие проходимцы.

Закупки вооружения, боеприпасов и техники для ВСУ полностью заблокированы. ДОКУМЕНТ

Об этом пишет издание "Военный курьер Украины".



И это в то время, когда министерство обороны закупает для себя машины по цене миллион долларов за штуку!" - пишет "Военный курьер Украины".

В распоряжении его редакции оказался документ Минобороны от 4 июня за подписью командующего силами логистики ЗСУ Олега Вишневского. Этим документом генерал останавливает все закупки на сумму более 200 тыс. грн.

Речь идет о тратах на закупку вооружения, боеприпасов, военной техники, продовольствия и т.д. А также о покупке, содержании, ремонте и утилизации военной техники и о военном строительстве.

https://censor.net/ru/news/3272336/***************************************************************************************
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21.06.2021 02:13 Ответить
який все-таки чесний попався презИдент. Сказав "проста пєрєстать стрєлять" і справді перестає!
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21.06.2021 03:07 Ответить
то есть, таки, заморозка средств была, а тут зелепляди исходили на говно, что это фейк!
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21.06.2021 04:34 Ответить
Це щоб ви розуміли реальний об'єм військової допомоги США у випадку повномасштабної війни України з Росією. Непогано, будемо знати на що можна розраховувати.
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21.06.2021 04:44 Ответить
Заокеанское дурачье не понимает, что если начнется агрессия, то придурки, которые любят "могут павтарить", могут выйти на границы со странами НАТО и тогда затраты на сдерживание "сумасшедшего из кремля" будут далеко не один лярд долларов. Впрочем, может это и надо военно-промышленному комплексу США?
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21.06.2021 07:37 Ответить
Это мы дурачье не понимаем, что Россия НАТО не тронет. Она его не проглотит с тем населением, которое привыкло жить нормальной жизнью.
Путину нужно только Украина. И из-за этого весь сыр-бор и пужалки.
И похоже нас в который раз сдали.
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21.06.2021 09:22 Ответить
Салліван про "заморожування" допомоги Україні в $100 млн: Це додатковий пакет на випадок вторгнення Росії - Цензор.НЕТ 647
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21.06.2021 10:24 Ответить
Пора відновлювати ядерну,біологічну,хімічну,об'ємну зброю та засоби доставки.Цих швирків слухати немає сенсу.
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21.06.2021 05:16 Ответить
тактическое ядерное - да а остальное не стоит..... в смысле и стоит не дешево и применение под очень большим вопросом потому что в первую очередь дохнуть будет мирняк.... а запод
этого не простит.
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21.06.2021 07:52 Ответить
Так и так дохнут и даже западные граждане и ничего бизнес, всякие переговоры и тд ведуться с )(уйлом, не брезгуют.
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21.06.2021 08:52 Ответить
так да не так.... одно дело в гавне копырсаться и медленно вымирать а другое примене-
ние боевых отравляющих..... бриты вон ***** пару-тройку перебежчиков не простили....
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21.06.2021 09:06 Ответить
Про непростили, с чего вы взяли? )(Уйло спокойно торгует, переговоры ведёт и тд. Захочет и в Англию приехать, разве откажут? Ещё и с почестями примут. А про умереть очень интересно вам есть разница если какое нибудь моторыло приедет и выпусти вам кишки и будет спокойно жить дальше или моторыло сдохнет вместе с вами если будет пытаться реализовать первый вариант? Почему первый случай для вас предпочтительный?
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21.06.2021 11:33 Ответить
про Британию и Нидерланды оно точно может забыть а откуда взял - так все всё берут
оттуда же - из личного мусорного бачка пардон за скептицизьм.........
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21.06.2021 11:47 Ответить
Что забыть про Британию и Нидерланды? Там встретят как всегда с цветами и фанфарами, ни кто его там ни в чем не обвиняет официально. А родственники жертв вообще пишут чуть ли не покаянные письма. А про варианты развития ситуации продолжающейся агрессии росийи вы как то не прояснили: почему вы считаете что лучше быть безнаказанно убитыми вам выглядит более предпочтительно?
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21.06.2021 12:08 Ответить
И все это нагрузить на Звезду Смерти и по оркам...
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21.06.2021 09:20 Ответить
Как раз Клован и будет ЯО восстанавливать. Не в этой жизни.
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21.06.2021 16:02 Ответить
Україні,крім мантр про допомогу,необхідно допомагати в першу чергу самій собі.А з цим якось не дуже,зважаючи на небажання зламати мафіозну систему управління країною.
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21.06.2021 05:55 Ответить
Зеленский: Ударим парадом 24 августа по отсутствию финансов в ВСУ ! Ура товарищи !!!!
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21.06.2021 05:58 Ответить
пора ВСУ наводить порядок в Киеве ...
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21.06.2021 06:43 Ответить
Каким ВСУ, тем, что за ЗЕлемойского голосовали?
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21.06.2021 14:36 Ответить
Мы потратили каждую копейку каждого доллара Источник: https://censor.net/ru/n3272539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Антиресно, сколько в долларе копеек?
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21.06.2021 07:19 Ответить
это завуалированное признание, что получают они в долларах, с тратях в рублях Салліван про "заморожування" допомоги Україні в $100 млн: Це додатковий пакет на випадок вторгнення Росії - Цензор.НЕТ 1327
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21.06.2021 08:07 Ответить
по факту на сегодня мир разделен не на нац.государсва и какието блоки а на надгосударствен
ные и наднациональные корпорации по типу массонских - иногда они договариваются иногда
ссорятся и получаются локальные войнушки а иногда входят в клинч и замес получается не
шуточный называемый мировыми войнами......
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21.06.2021 08:01 Ответить
то есть мы лицезреем начальную стадию кризиса этой мировой системы пришедшую на
смену системе властвования родовой аристократией
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21.06.2021 08:06 Ответить
два предыдущих кризиса закончились мировыми войнами..........
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21.06.2021 08:51 Ответить
в обчем и целом Вашингтон слезам не верит...... просто это надо было понимать ещё в нулевые
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21.06.2021 08:55 Ответить
Это шоб все не разокрали штабные мыши себе на золотые эполеты. Так они ж теперь многие слюной удавятся!
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21.06.2021 09:18 Ответить
Просто в США не понимают зачем богатая Украина все время клянчит деньги на свою независимость , если она на хер не нужна половине населения .Если не воровать хватит на все и ещё останется . Проконсультируйтесь у Японии и Финляндии ,Израиля ,как бороться за независимость 🤦🤔🙄 Только с одной таможни налом в месяц возят 700000$ а сколько таких таможен не меньше 20-ти вот и считаете ,😂😂😂🤣. И это только таможни , а там есть ещё газ ,нефть и т.д. по списку ,титан как вишенка . У меня вопрос сколько титана в год добывает Япония , а нефти 🤣 так о тож .
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21.06.2021 10:05 Ответить
Не давайте Україні грощі, все одно вкрадуть, та канадійська діаспора буде дуже незадоволена та захлинеться гівно від заздрощів. Салліван про "заморожування" допомоги Україні в $100 млн: Це додатковий пакет на випадок вторгнення Росії - Цензор.НЕТ 3969
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21.06.2021 10:31 Ответить
Так Росія вже сім років як напала
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21.06.2021 11:23 Ответить
100% еще 2014 .г вторглась и заграбастала Крым и часть Донбасса.

США , а точнее в Белом Доме Байдена под дурачка косят.
Да и смешная помощь какие то 100 млн $ на случай вторжения Рашистов. пхахаха.
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21.06.2021 18:03 Ответить
Не косят а дипломатически послало наше правительство на три буквы,о какой помощи может идти речь когда никто не может отчитаться куда и на что пошли уже выделенные деньги.
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21.06.2021 19:38 Ответить
И кому от этого легче стало?? РФ разве что..... украинцам от этого не холодно и не жарко.
А помощь 100 млн $ на случай вторжения Рашистов. Это курам не смех. Салліван про "заморожування" допомоги Україні в $100 млн: Це додатковий пакет на випадок вторгнення Росії - Цензор.НЕТ 6835
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22.06.2021 02:30 Ответить
Еще пару раз американцам, придется комментировать порохоботские фейки ,Порошенку влепят санкции Салліван про "заморожування" допомоги Україні в $100 млн: Це додатковий пакет на випадок вторгнення Росії - Цензор.НЕТ 5468 Салліван про "заморожування" допомоги Україні в $100 млн: Це додатковий пакет на випадок вторгнення Росії - Цензор.НЕТ 5468
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21.06.2021 12:44 Ответить
Получается, что после разговора с Байденом, Пуйло самолично придумало єтот фейк
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21.06.2021 12:47 Ответить
Министерство Обороны не хочет отчитаться что они сделали и как помогли армии на эти 275 млн$?
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21.06.2021 13:14 Ответить
зрада отменена.
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21.06.2021 13:16 Ответить
Поражают наши ватноголовые. Американцы просто так выделили 275 миллионов $ своих денег нам в помощь и 100 миллионов $ заложили в резерв, а они пишкт, что это "мало". Вы я вижу совсем охамели. Они вам ни одной копейки не должны, неблагодарные животные.
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21.06.2021 13:20 Ответить
А ЯО у нас кто забрал ? Кто распилил стратегические бомбардировщики,ракеты с разделяющимися боеголовками, взорвал все ракетные шахты. Забрали у Яныка даже последний обогащённый уран, который использовался только в научных проектах
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21.06.2021 19:55 Ответить
Байденята, коли я Вам казала, що Трамп давав нам суттєву допомогу у вигляді джавелінів і санкцій, що він блоквуав Північний потік, а Росія сиділа тихо і не вимахувалась, ви мені відповідали, що то не Трамп, а конгрес.

Конгрес той самий, і ніби Байден ви кажете "нєрусскійкакТрамп".

Так в чому ж річ?
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21.06.2021 13:56 Ответить
річ у зеленському.
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21.06.2021 13:59 Ответить
на випадок вторгнення? 100млн? ну,так, в принципі цього вистачить, що б евакуювати тільки дипмісію США з України.
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21.06.2021 15:32 Ответить
Как только налоговая полиция США получит гарантии,что Игорь Валерьевич спецрейсом вылетит по маршруту Киев-Вашингтон,Украина получит 10 ярдов долларов безпроцентного кредита... Салліван про "заморожування" допомоги Україні в $100 млн: Це додатковий пакет на випадок вторгнення Росії - Цензор.НЕТ 3963 Салліван про "заморожування" допомоги Україні в $100 млн: Це додатковий пакет на випадок вторгнення Росії - Цензор.НЕТ 7328
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21.06.2021 18:02 Ответить
Еще вчера статья с таким заголовком расценивалась как российский фейк.
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21.06.2021 18:35 Ответить
Интересная формулировка - в случае дальнейшего вторжения, находящихся на границе войск. Если дальнейшего вторжения, то войска должны быть не на границе. Источник: https://censor.net/ru/n3272539
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21.06.2021 19:14 Ответить
Позавчера мокшане хлопали в ладоши что нам заморозили помощь,вчера наше правительство пищало что это ложь и и клевета кацапов а сегодня уже шепотом говорят что эти средства на случай войны.А не проще ли сразу сказать что янки денег не дадут потому что наши правительственные упыри их разворуют?
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21.06.2021 19:32 Ответить
Можно якось для порівняння написати скільки допомоги було по бюджетним рокам США? Тоді б було зрозуміло збільшується чи ні. Хоча її склад теж має значення...
Цензор писав, що в 2020 був рекорд $510млн, але це схоже на календарний.
https://amp.censor.net/ua/news/3235746/ukrayina_v_2020mu_otrymala_vid_ssha_viyiskove_obladnannya_na_510_mln_agentstvo_z_oboronnogo_spivrobitnytstva
Написали б статтю на тему.
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22.06.2021 00:10 Ответить
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