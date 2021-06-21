По итогам встречи Байдена и Путина нет коммюнике, поэтому неизвестно, какими будут взаимоотношения США и России, в том числе в украинском вопросе, - Кравчук

Ожидать истинных результатов встречи президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина в Женеве нужно спустя время, потому что общественность не слышала, о чем они говорили. О переговорах пока можно судить лишь по итоговым пресс-конференциям президентов.

Такое мнение в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом" высказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

В целом Кравчук оценил встречу лидеров США и России как "продуктивную, конструктивную", и Байден на ней был более убедителен.

"Потому что до этого он имел возможность встретиться с лидерами стран G7, НАТО, ЕС, и имел за спиной консолидированную позицию ЕС, G7 и НАТО. Это означает, что он опирался на огромную демократическую силу", - сказал Леонид Кравчук.

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У Путина же не было поддержки иных стран-лидеров.

"Судя по его речи, он опирался на агрессивные намерения и военные силы своей страны. Я не нашел в его формулировках отсылки, что он мог говорить от имени еще кого-то. Что за ним стоят поддерживающие его силы в других странах", - пояснил глава украинской делегации в ТКГ.

Однако как точно будут выстраиваться взаимоотношения США и России, в том числе в украинском вопросе, пока неизвестно, потому что по итогам встречи не было принято коммюнике.

"Значит, говорить о том, что у нас есть точные формулировки и точные задачи, тоже нельзя… Мы можем обсуждать итоговые пресс-конференции. А на них Путин и Байден перечислили, что они делали, но совершенно ничего не сказано, как делали, каким образом будут делать, кто будет отвечать за это", - добавил Кравчук.

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Саммит Байден - Путин продемонстрировала миру, что "демократия развивается, а автократия неизбежно придёт к своему концу".

"Эта встреча - это не просто разговор. Это Байден показал свои твердые намерения защищать демократические ценности, и сказал, что США будут это делать системно и последовательно… Что ничего не пройдет бесследно. Что за действия, которые сегодня позволяет себе Россия, она будет наказана, и к ней будут применены соответствующие меры", - резюмировал Кравчук.

Напомним, Джо Байден и Владимир Путин встретились в Женеве 16 июня. Джо Байден во время пресс-конференции заявил, что Вашингтон и дальше будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.