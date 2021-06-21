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Новости Политика Украины
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Байден (2381) Кравчук (1226) путин (29865) россия (91354) США (23238)

По итогам встречи Байдена и Путина нет коммюнике, поэтому неизвестно, какими будут взаимоотношения США и России, в том числе в украинском вопросе, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

По итогам встречи Байдена и Путина нет коммюнике, поэтому неизвестно, какими будут взаимоотношения США и России, в том числе в украинском вопросе, - Кравчук

Ожидать истинных результатов встречи президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина в Женеве нужно спустя время, потому что общественность не слышала, о чем они говорили. О переговорах пока можно судить лишь по итоговым пресс-конференциям президентов.

Такое мнение в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом" высказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

В целом Кравчук оценил встречу лидеров США и России как "продуктивную, конструктивную", и Байден на ней был более убедителен.

"Потому что до этого он имел возможность встретиться с лидерами стран G7, НАТО, ЕС, и имел за спиной консолидированную позицию ЕС, G7 и НАТО. Это означает, что он опирался на огромную демократическую силу", - сказал Леонид Кравчук.

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У Путина же не было поддержки иных стран-лидеров.

"Судя по его речи, он опирался на агрессивные намерения и военные силы своей страны. Я не нашел в его формулировках отсылки, что он мог говорить от имени еще кого-то. Что за ним стоят поддерживающие его силы в других странах", - пояснил глава украинской делегации в ТКГ.

Однако как точно будут выстраиваться взаимоотношения США и России, в том числе в украинском вопросе, пока неизвестно, потому что по итогам встречи не было принято коммюнике.

"Значит, говорить о том, что у нас есть точные формулировки и точные задачи, тоже нельзя… Мы можем обсуждать итоговые пресс-конференции. А на них Путин и Байден перечислили, что они делали, но совершенно ничего не сказано, как делали, каким образом будут делать, кто будет отвечать за это", - добавил Кравчук.

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Саммит Байден - Путин продемонстрировала миру, что "демократия развивается, а автократия неизбежно придёт к своему концу".

"Эта встреча - это не просто разговор. Это Байден показал свои твердые намерения защищать демократические ценности, и сказал, что США будут это делать системно и последовательно… Что ничего не пройдет бесследно. Что за действия, которые сегодня позволяет себе Россия, она будет наказана, и к ней будут применены соответствующие меры", - резюмировал Кравчук.

Напомним, Джо Байден и Владимир Путин встретились в Женеве 16 июня. Джо Байден во время пресс-конференции заявил, что Вашингтон и дальше будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+9
По итогам встречи Байдена и Путина нет коммюнике, поэтому неизвестно, какими будут взаимоотношения США и России, в том числе в украинском вопросе, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9029
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21.06.2021 01:08
+7
Так рядом с тобой же есть "величайший геостратег современности". Спроси его, когда он в очередной раз выйдет из кокаинового пике и перестанет "бомбить".
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21.06.2021 00:59
+6
По итогам встречи Байдена и Путина нет коммюнике, поэтому неизвестно, какими будут взаимоотношения США и России, в том числе в украинском вопросе, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4063
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21.06.2021 01:22
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Так рядом с тобой же есть "величайший геостратег современности". Спроси его, когда он в очередной раз выйдет из кокаинового пике и перестанет "бомбить".
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21.06.2021 00:59 Ответить
Кому ты гнида ТЫкаешь, тыкай своему олигарху разводившему махровую коррупцию 5лет.
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21.06.2021 01:15 Ответить
По итогам встречи Байдена и Путина нет коммюнике, поэтому неизвестно, какими будут взаимоотношения США и России, в том числе в украинском вопросе, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4063
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21.06.2021 01:22 Ответить
А чего это вас так, на ночь глядя, так порвало?)))
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21.06.2021 01:33 Ответить
бо він і вдень і вночі думає про Україну. А йому, б...., ніхто не вірить.
колись давав коментар Скабеєвій і ляпнув що Гітлер із Сталіним напередодні війни зустрічались у Львові. Плакала зосміху не тільки рашка але і Україна. Таки й же віщун як його корифан бувший митрополит, який оскаржував у мирському суді рішення собору. Впали обоє в дитинство. А Байден запропонував Вовану думати як щось робити, а цих мастьових не попередили і не проінформ ували, обіжаються. пересічному стало ясно, вован загрався, друзів немає, подельники кончились. І шо ? таки да, обо.......
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21.06.2021 03:41 Ответить
Так это именно твой олигарх развел здесь невиданную коррупцию. Глаза промой от "божьей росы" и оглянись вокруг. Может и дойдет.

За підсумками зустрічі Байдена і Путіна немає комюніке, тому невідомо, якими будуть взаємини США і Росії, зокрема в українському питанні, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7854
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21.06.2021 11:42 Ответить
По итогам встречи Байдена и Путина нет коммюнике, поэтому неизвестно, какими будут взаимоотношения США и России, в том числе в украинском вопросе, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9029
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21.06.2021 01:08 Ответить
Бідні крокодили, хвилююся за їхні шлунки, це ж треба таку гадість перетравлювати.
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21.06.2021 08:31 Ответить
Та какое там коммюнюке-ке! Сидит на фото как конь овса нажравшись---воды охота---икать начнёт не по процедуре момента. Два разных мира, ценностей, взглядов, культуры и прочее. Так даже лучше---предсказуемо, ясно и понятно как кусок хозяйственного мыла!
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21.06.2021 01:17 Ответить
США примет решение о присоединении к Нормандскому формату, скорее всего, по итогам визита Зеленского в Вашингтон, - Кравчук"

Другими словами Кравчук проговорился и выдал главный результат встречи Байдена и пуйтлера - путлер принял Байдена в Нормандский формат!

А путлер принимает в нормандский формат только своих, только тех, кто согласен торговать Украиной.
Т.е. уже на встрече с Зеленским Байден выдаст ему пошаговые инструкции по выполнению минских договоренностей, т.е. кремлевского текста о капитуляции Украины.

При этом украинские СМИ, как обычно, будут подавать участие Байдена в Нормандском формате, как благо... А это буде много хуже формулы Штайнмаера.
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21.06.2021 01:26 Ответить
Послов вернули. Про НАТО Байдена спросили и послал Украину. Помощь заморозили. Путин весь аж светился, такой довольный был. И Путин еще сказал, что Байден тоже за Минские договоренности, которые для Украины губительны. Байден такое впечатление дедушка, которого отправили на переговоры с КГБшником, которого обучали лучшие мастера по риторике и невербалике и манипуляциям и т.д. А про вербовки вообще молчу. Никаких хороших новостей от союзников Западных - они все предали Украину и хотят с Путиным вести торговлю и прочие дела. Все херня какая-то! И больше всего бесит не это, а сама причина того, почему все так, а причина в самой Украине! Если бы Украина уничтожила бы олигархов и все их щупальца по обрезали из всей системы и всех коррупционеров уничтожили и весь криминал во всей системе жестко карался и затем Украина подняла бы экономику, то Украину бы с сильной экономикой бы хотели все в союзники, а прогнившая страна никому не нужна. Даже самим Украинцам ибо все отсюда валят. Когда будет сильная экономика, тогда Украина будет всем нужна, а кормить Украину бесконечно и в Украине ничего не меняется и гниль коррупции разлагает мертвую экономику Украины дальше. И все это выгодно кремлю! Украину разграбляют и уничтожают их агенты главные - олигархи. Разваливают экономику и многие уровни государства, чтобы скормить все Кремлю и получить еще за это дополнительные десятки миллиардов платы. Может оно все и не так, но это мои ощущения в данный момент из всего, что мой опыт переварил из последней информации. Вот такой пазл говняный сложился. Еще и настроение все это портит самому себе. Надоело уже просто все это дерьмо нескончаемое - это про олигархов и всю коррумпированную систему Украины и то, что с экономикой происходит из за них. И перспективы к улучшению и за горизонтом не предвидится, а скорее только хуже будет все...
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21.06.2021 01:27 Ответить
Валят далеко не все.Мои дети работают в Харькове и Львове и получают более 2х тысяч уе.Дети моих знакомых- тоже.Теперь по Байдену.Он гораздо более проукраинский,чем вся украинская элита, ВМЕСТЕ взятая.И тут я с Вами согласен.И это с учетом того ,что Байден свято отстаивает американские интересы.Он в политике -с 70х.Знает подноготную и цену каждого правителя СССР и его осколков.На мякине не проведешь.Украина все 30 лет движения в Европу стараниями наших правителей-урок является Улитой.Прибалты оказались более проворны и более защищены.Но и за них ЕС и США благополучие их граждан делать не будут.В США ,случайные люди в правящую элиту не попадают.Кроме Трампа ,разве .
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21.06.2021 06:18 Ответить
Получать-то можно и две тысячи уе, но ведь дело-то не только в деньгах. Государства - нет. И это больше всего расстраивает.
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21.06.2021 11:21 Ответить
Мы думали что это дно но снизу постучали...
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21.06.2021 01:39 Ответить
От Кравчук лох. То він не читав форум ЦН з коментами сектантів + "аналітику" українських "експертів".
=Перемога= однозначна.
І оце - Байден на ней был более убедителен. ??? Серйозно ? Звідки такий висновок ? Сам же каже, що громадськість не чула, про що вони розмовляли.
Відповідно - як вони розмовляли.
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21.06.2021 01:46 Ответить
Единственый эффективный путь
За підсумками зустрічі Байдена і Путіна немає комюніке, тому невідомо, якими будуть взаємини США і Росії, зокрема в українському питанні, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7294
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21.06.2021 10:03 Ответить
Спершу була інформація, що на запитання Байдена чому Путін напав на Україну, той відповів: "Що хотів, те й зробив"...
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21.06.2021 11:49 Ответить
Закулисные отношения между США и Россией будут взаимовыгодными.
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21.06.2021 14:14 Ответить
 
 