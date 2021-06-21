По итогам встречи Байдена и Путина нет коммюнике, поэтому неизвестно, какими будут взаимоотношения США и России, в том числе в украинском вопросе, - Кравчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Ожидать истинных результатов встречи президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина в Женеве нужно спустя время, потому что общественность не слышала, о чем они говорили. О переговорах пока можно судить лишь по итоговым пресс-конференциям президентов.
Такое мнение в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом" высказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ.
В целом Кравчук оценил встречу лидеров США и России как "продуктивную, конструктивную", и Байден на ней был более убедителен.
"Потому что до этого он имел возможность встретиться с лидерами стран G7, НАТО, ЕС, и имел за спиной консолидированную позицию ЕС, G7 и НАТО. Это означает, что он опирался на огромную демократическую силу", - сказал Леонид Кравчук.
У Путина же не было поддержки иных стран-лидеров.
"Судя по его речи, он опирался на агрессивные намерения и военные силы своей страны. Я не нашел в его формулировках отсылки, что он мог говорить от имени еще кого-то. Что за ним стоят поддерживающие его силы в других странах", - пояснил глава украинской делегации в ТКГ.
Однако как точно будут выстраиваться взаимоотношения США и России, в том числе в украинском вопросе, пока неизвестно, потому что по итогам встречи не было принято коммюнике.
"Значит, говорить о том, что у нас есть точные формулировки и точные задачи, тоже нельзя… Мы можем обсуждать итоговые пресс-конференции. А на них Путин и Байден перечислили, что они делали, но совершенно ничего не сказано, как делали, каким образом будут делать, кто будет отвечать за это", - добавил Кравчук.
Саммит Байден - Путин продемонстрировала миру, что "демократия развивается, а автократия неизбежно придёт к своему концу".
"Эта встреча - это не просто разговор. Это Байден показал свои твердые намерения защищать демократические ценности, и сказал, что США будут это делать системно и последовательно… Что ничего не пройдет бесследно. Что за действия, которые сегодня позволяет себе Россия, она будет наказана, и к ней будут применены соответствующие меры", - резюмировал Кравчук.
Напомним, Джо Байден и Владимир Путин встретились в Женеве 16 июня. Джо Байден во время пресс-конференции заявил, что Вашингтон и дальше будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.
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колись давав коментар Скабеєвій і ляпнув що Гітлер із Сталіним напередодні війни зустрічались у Львові. Плакала зосміху не тільки рашка але і Україна. Таки й же віщун як його корифан бувший митрополит, який оскаржував у мирському суді рішення собору. Впали обоє в дитинство. А Байден запропонував Вовану думати як щось робити, а цих мастьових не попередили і не проінформ ували, обіжаються. пересічному стало ясно, вован загрався, друзів немає, подельники кончились. І шо ? таки да, обо.......
Другими словами Кравчук проговорился и выдал главный результат встречи Байдена и пуйтлера - путлер принял Байдена в Нормандский формат!
А путлер принимает в нормандский формат только своих, только тех, кто согласен торговать Украиной.
Т.е. уже на встрече с Зеленским Байден выдаст ему пошаговые инструкции по выполнению минских договоренностей, т.е. кремлевского текста о капитуляции Украины.
При этом украинские СМИ, как обычно, будут подавать участие Байдена в Нормандском формате, как благо... А это буде много хуже формулы Штайнмаера.
=Перемога= однозначна.
І оце - Байден на ней был более убедителен. ??? Серйозно ? Звідки такий висновок ? Сам же каже, що громадськість не чула, про що вони розмовляли.
Відповідно - як вони розмовляли.