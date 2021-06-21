Депутаты Рады требуют, чтобы Венедиктова начала расследование относительно "признания" Лукашенко террористов ОРДЛО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Народные депутаты Верховной Рады требуют от генерального прокурора Ирины Венедиктовой возбудить уголовное дело против Александра Лукашенко по факту признания незаконных вооруженных группировок с оккупированных территорий Донбасса.
Об этом депутат от фракции "Голос" Юлия Клименко сообщила белорусской службе Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Мы обратились в Генеральную прокуратуру по поводу фактов преступлений, в том числе (задержанного журналиста Романа. - Ред.) Протасевича, когда Лукашенко фактически признал так называемые "ЛНР" и "ДНР" законными режимами и позволил следственные действия квазиспецслужб этих субъектов. Это признание оккупационных режимов, и мы категорически против такого шага", - сказала она.
Депутат убеждена, что Лукашенко "должен нести ответственность в соответствии с международным правом как за преступления против собственного народа, так и за признание оккупационных режимов" на территории Украины.
По ее словам, обращение поддержали не только представители межфракционного объединения "За демократическую Беларусь", но и депутаты других фракций, за исключением "Оппозиционные платформы - За жизнь", которые считают Александра Лукашенко действующим президентом соседней страны.
Напоминаем, ранее СМИ сообщили, что т.н. "генеральной прокуратуре" т.н. "ЛНР" удалось провести "следственные действия" в отношении оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича.
Пожалуйста, подождите...
І дійсно )
Що за маячня? Чому вічно? Що, комусь в Україні вдавалось після 1991року правити вічно, або узурпувати владу?
Якщо білоруси надали йому право представлять державу - то їх справа! Якщо вони дозволили йому узурпувать владу - то їх справа! І що робить з "поїхавшим мізками" Лукою - то теж їх справа! Тільки вони мають право притягнуть Луку до відповідальності, якщо він порушив чинне законодавство! І саме білоруське! До міжнародного права, в даному випадку, його дії стосунку не мають!
За словником «Мислово», ватник є людиною із (пост)радянською ментальністю, яка щиро не розуміє, для чого існує держава Україна.[1][2] При цьому ряд ватників може розуміти, для чого вона існує, але не так як хотіли би ті, що розуміють зло Росії[3].Словник «Словоново»[ред. | ред. код]
Словник російського сленгу slovonovo.ru дає дещо інші визначення поняття:[4][5]Збірний образ російського патріотичного бидла. Любить тоталітарну владу (Путін, Сталін), підпорядкування, зрівнювання людей під один гребінець, горілку і все російське. Ненавидить США і все неросійське. Святе свято для ватника - 9 травня, на яке ватник любить напитися і заявити, що «діди воювали». Патріотичний, безвольний і невиправно тупий. Іронія і самоіронія відсутні як такі.
І де ти в "порошенківцях" це побачив?
По-друге - де-факто Лука править Білоруссю будь він хоч триста тридцять три рази узурпатором - то проблема білорусів!
По-третє - Лука в даному випадку стосовно "ЛНР" діє від імені "суб"єкта міжнародного права" - "Республіки Білорусь" (хоч і незаконно) а не як приватна особа!
По-четверте - які саме "злочинні дії" передбачені КК України на її території вчинив Лукашенко? Назви мені чітко статтю КК У!
"Теплий кожух, тілько шкода -
Не на мене шитий,
А розумне ваше слово
Брехнею підбите". (Т Шевченко)
Але сам розумієш - з нашим "ЗЕ-сцикуном" нічого не буде
узурпатор не є легітимним представником країни саме через те, що не було чесних виборів вже багато каденцій.
"Скільки не кричи "Халва!!!" в роті солодко не стане!" (Ходжа Насреддін)
Скільки весь світ не кричатиме що Лука - "узурпатор"! а поки він не піде сам чи його не виженуть - він буде править Білоруссю! Як уміють білоруси "виганять" - ми вже бачимо...
«Про звернення до Генерального прокурора України щодо притягнення до кримінальної відповідальності Президента Російської Федерації Путіна В.В. та інших службових осіб Російської Федерації за злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, національної і громадської безпеки України та особистих прав і свобод людини і громадянина, вчинені через збройну агресію Російської Федерації проти України, військову окупацію і анексію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя
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Включено до порядку денного:
1655-VII від 02.09.2014
Дати та стан проходження: Знято з розгляду
27.11.2014 Проект відкликаноБез коментів.
ну или лифт организовать...
А вони будуть з цим погоджуваться!!! Адже саме це вони вважають з їх боку цілим "ПОДВИГОМ"!!!
Натворили "ділов" - скинули Шушкевича? Посадили собі на голову "галаву калгаса"? Берегли його - погоджувалися щоб він правив більше чверті століття? Хай самі і наводять порядок! Ми нікого не кликали, коли встало питання що наш президент "нагамнячив" у 2013-му! Самі розібралися Так і тут: дозволили вони Луці "куралєсіть"? Хай пожинають наслідки! А вони будуть: Лука "накочевряжиться" а наслідки вдарять по Білорусі! ЕС і США "перекриють кисень" в надходженнях валюти, створять колапс в економіці і хто на собі їх відчує? Правильно - прості білоруси!
Так що Луку в Україну на аркані тягти нічого (чи ліфт організовувать) - хай самі білоруси це роблять! А нам дай бог зі своїм "ЗЕленим лайном" розібраться!
Заходить росіянин. Намацав щось перед собою - з розмаху всівся. Наколовся на цвях що стримів з сидіння. Ухопив табурет і з матюками розбив його об стіну...
Зайшов українець. Намацав табурет. Похилитав - чи стійкий?... Провів рукою по сидінню. Наткнувся на цвях ... Розхилитав його витіг поклав у кишеню - "В господарстві згодиться!" Сів...
Заходить білорус... Намацав табурет... Сів Наколовся... Піднявся... Подумав - "А можа так і трєба?" Сів...
- Чуєте, «сябри», а чого ви Майдан не збираєте?
- Нєкалі… Вясной гароди сажать треба, летам - палоць, восенню - вражай збераць, а взимку - холадна…