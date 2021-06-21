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Новости Политика Украины Задержание Протасевича
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Лукашенко (3499) Венедиктова (723) Клименко Юлия (24) Протасевич Роман (309)

Депутаты Рады требуют, чтобы Венедиктова начала расследование относительно "признания" Лукашенко террористов ОРДЛО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Депутаты Рады требуют, чтобы Венедиктова начала расследование относительно

Народные депутаты Верховной Рады требуют от генерального прокурора Ирины Венедиктовой возбудить уголовное дело против Александра Лукашенко по факту признания незаконных вооруженных группировок с оккупированных территорий Донбасса.

Об этом депутат от фракции "Голос" Юлия Клименко сообщила белорусской службе Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Мы обратились в Генеральную прокуратуру по поводу фактов преступлений, в том числе (задержанного журналиста Романа. - Ред.) Протасевича, когда Лукашенко фактически признал так называемые "ЛНР" и "ДНР" законными режимами и позволил следственные действия квазиспецслужб этих субъектов. Это признание оккупационных режимов, и мы категорически против такого шага", - сказала она.

Депутат убеждена, что Лукашенко "должен нести ответственность в соответствии с международным правом как за преступления против собственного народа, так и за признание оккупационных режимов" на территории Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы "ЛНР" поблагодарили Лукашенко за "возможность провести следственные действия" с Протасевичем и заявили о получении "признательных показаний"

По ее словам, обращение поддержали не только представители межфракционного объединения "За демократическую Беларусь", но и депутаты других фракций, за исключением "Оппозиционные платформы - За жизнь", которые считают Александра Лукашенко действующим президентом соседней страны.

Напоминаем, ранее СМИ сообщили, что т.н. "генеральной прокуратуре" т.н. "ЛНР" удалось провести "следственные действия" в отношении оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+17
Так читаєш заголовок і відразу розумієш, що подали або з ЄС, або із Голосу, але точно не з СН
І дійсно )
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21.06.2021 01:12
+14
свинособако, сраний захисник диктаторів та людожерів, стули свою пельку, гнидо.
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21.06.2021 01:40
+8
Може досить брехати про зв'язки Порошенка із. МЕртветчуком , бібікало хворе !?
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21.06.2021 05:41
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Так читаєш заголовок і відразу розумієш, що подали або з ЄС, або із Голосу, але точно не з СН
І дійсно )
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21.06.2021 01:12 Ответить
Я теж відразу подумав, що це тільки ці неадекватні фракції можуть таке утнути. )) На Лукашенка пропонують справу завести, а проти окупанта Путіна - ні, тут у них все нормально. Депутаты Рады требуют, чтобы Венедиктова начала расследование относительно "признания" Лукашенко террористов ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8940 Депутаты Рады требуют, чтобы Венедиктова начала расследование относительно "признания" Лукашенко террористов ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3271
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21.06.2021 01:28 Ответить
Депутаты Рады требуют, чтобы Венедиктова начала расследование относительно "признания" Лукашенко террористов ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6115 ну а хто так ще гнати може? Ім тільки не вистачає мужності визнати провину у легитимізації бандюків фрау Рібентроп, лягушатніка, та кондітера - ті підписанти договорняка про капітуляцию.
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21.06.2021 07:50 Ответить
Требовать надо замены спасшей "судью" вовка(первое, что пришло в голову, но накосячила эта быдлохарьковчанка немало) или крышующего ее зюзи.
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21.06.2021 01:15 Ответить
Считай - не считай но он действующий президент и не "так называемый" а реально избранный и это исключительно внутреннее дело народа Беларуси. И уж точно не Украине туда свой нос сунуть, со своим говном разберитесь вначале. А вопрос признания-непризнания ордло - это другое дело и реагировать должно внешнеполитическое ведомство нашей страны
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21.06.2021 01:25 Ответить
свинособако, сраний захисник диктаторів та людожерів, стули свою пельку, гнидо.
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21.06.2021 01:40 Ответить
Благо нарид Украины мудро избрал самого демократического в своей истории президента и парламент. Пускай правят вечно!
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21.06.2021 02:05 Ответить
Пускай правят вечно...

Що за маячня? Чому вічно? Що, комусь в Україні вдавалось після 1991року правити вічно, або узурпувати владу?
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21.06.2021 08:02 Ответить
Слухай - так він же правий!!! Ти хоч, перед тим як "наїжджать - розібрався-б! Адже Лука в даному випадку діяв, як особа що представляє державу Білорусь! Він діяв від її імені! Тобто виходить, що ці ідіоти, фактично, вимагають притягнення до відповідальності не фізичної особи (хоч і ПЕРШОЇ) а ДЕРЖАВИ!!! Такого навіть у Нюрнберзі не було!
Якщо білоруси надали йому право представлять державу - то їх справа! Якщо вони дозволили йому узурпувать владу - то їх справа! І що робить з "поїхавшим мізками" Лукою - то теж їх справа! Тільки вони мають право притягнуть Луку до відповідальності, якщо він порушив чинне законодавство! І саме білоруське! До міжнародного права, в даному випадку, його дії стосунку не мають!
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21.06.2021 04:36 Ответить
Ну, це давно відомо, що російська вата, білоруська вата і порошенківська вата нічим не відрізняється, ані у менталітеті, ані у інтелекті, ані у поглядах. І ви зайвий раз це підтверджуєте. 1. Почнемо з того, що у Білорусі не було свободних і чесних виборів, тому Лукашенко не може вважатися законним представником держави Білорусь. Йому білоруси не надали такого права. 2. По-друге, людина, яка співробітничає з терористами, які скоювали свої злочини в Україні прямо підсудна українському правосуддю, незалежно від того, громадянином якої держави злочинець є. Міжнародне право до цього не має ніякого відношення, дії Лукашенка підпадають під внутрішнє українське право.
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21.06.2021 05:00 Ответить
По-перше де ти у "порошенковців" побачив "вату"? Ти хоч розумієш що означає цей "неологізм"? Чи "аби ляпнуть"?!Ва́тник (від назви теплого одягу, куфайки - «ватника»), збірний образ - ватники, ва́та[1] - інтернет-мем, який ставсленговим неологізмом в українській, російській, білоруській(ватнік), латиський (vatņiks) і литовській (vatnikas) мовах.Словник «Мислово»[ред. | ред. код]
За словником «Мислово», ватник є людиною із (пост)радянською ментальністю, яка щиро не розуміє, для чого існує держава Україна.[1][2] При цьому ряд ватників може розуміти, для чого вона існує, але не так як хотіли би ті, що розуміють зло Росії[3].Словник «Словоново»[ред. | ред. код]
Словник російського сленгу slovonovo.ru дає дещо інші визначення поняття:[4][5]Збірний образ російського патріотичного бидла. Любить тоталітарну владу (Путін, Сталін), підпорядкування, зрівнювання людей під один гребінець, горілку і все російське. Ненавидить США і все неросійське. Святе свято для ватника - 9 травня, на яке ватник любить напитися і заявити, що «діди воювали». Патріотичний, безвольний і невиправно тупий. Іронія і самоіронія відсутні як такі.
І де ти в "порошенківцях" це побачив?

По-друге - де-факто Лука править Білоруссю будь він хоч триста тридцять три рази узурпатором - то проблема білорусів!
По-третє - Лука в даному випадку стосовно "ЛНР" діє від імені "суб"єкта міжнародного права" - "Республіки Білорусь" (хоч і незаконно) а не як приватна особа!
По-четверте - які саме "злочинні дії" передбачені КК України на її території вчинив Лукашенко? Назви мені чітко статтю КК У!
"Теплий кожух, тілько шкода -
Не на мене шитий,
А розумне ваше слово
Брехнею підбите". (Т Шевченко)
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21.06.2021 05:31 Ответить
Втім хоча б МЗС відреагувало б якоюсь "нотою" на кшалт "не сунь носа до свого проса".
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21.06.2021 08:44 Ответить
То питання навіть не до МЗС - воно лише "виконавець"! Тут питання до "гаранта Конституції" - адже справа стосується міжнародно визнаної території держави України і її суверенітету!
Але сам розумієш - з нашим "ЗЕ-сцикуном" нічого не буде
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21.06.2021 08:58 Ответить
Та є чутки, що він пропав в "джунглях" кабінету, ніяк не знайдуть.
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21.06.2021 09:04 Ответить
Доводити що небудь ватнику (в даному випадку - вишиватнику) - це марна справа.
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21.06.2021 07:25 Ответить
Порошенківська вата, це як сліпий снайпер, безногий танцор, або розумний зеленобот, тобто речі які взаємовиключають одна одну.
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21.06.2021 16:45 Ответить
особа що представляє державу Білорусь...

узурпатор не є легітимним представником країни саме через те, що не було чесних виборів вже багато каденцій.
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21.06.2021 07:57 Ответить
Хто зараз керує державою Білорусь? Так ото ж!!! Вільгельм Завойовник теж узурпував владу в Англії І скільки б "тани" англів і саксів з данцями не "всиралися" а править з тих пір в Англії стала династія нормандського походження!
"Скільки не кричи "Халва!!!" в роті солодко не стане!" (Ходжа Насреддін)
Скільки весь світ не кричатиме що Лука - "узурпатор"! а поки він не піде сам чи його не виженуть - він буде править Білоруссю! Як уміють білоруси "виганять" - ми вже бачимо...
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21.06.2021 08:13 Ответить
"реально избранный" - серьёзно? Депутаты Рады требуют, чтобы Венедиктова начала расследование относительно "признания" Лукашенко террористов ОРДЛО - Цензор.НЕТ 486
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21.06.2021 08:25 Ответить
Реально обраний ким ? Депутати Ради вимагають, щоб Венедіктова почала розслідування щодо "визнання" Лукашенком терористів ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3096 Перемогу на виборах отримала Тихановська, більшість країн не визнають самозахоплення влади Лукашенком, у тому числі і наша країна, а тому для нас він саме "так званий"
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21.06.2021 16:51 Ответить
Проект Постанови № 4183а від 27.06.2014
«Про звернення до Генерального прокурора України щодо притягнення до кримінальної відповідальності Президента Російської Федерації Путіна В.В. та інших службових осіб Російської Федерації за злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, національної і громадської безпеки України та особистих прав і свобод людини і громадянина, вчинені через збройну агресію Російської Федерації проти України, військову окупацію і анексію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя
© Верховна Рада України 1994-2020
Включено до порядку денного:
1655-VII від 02.09.2014
Дати та стан проходження: Знято з розгляду
27.11.2014 Проект відкликаноБез коментів.
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21.06.2021 01:29 Ответить
Подав і забрав Ляшко.
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21.06.2021 01:31 Ответить
Ну і як, БПП з НФ приняли цю постанову від Ляшка? Депутаты Рады требуют, чтобы Венедиктова начала расследование относительно "признания" Лукашенко террористов ОРДЛО - Цензор.НЕТ 7898 А як же вони могли прийняти, якщо Порошенко з кумом того самого Путіна мав у 2014 році спільні інтереси?
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21.06.2021 01:34 Ответить
Може досить брехати про зв'язки Порошенка із. МЕртветчуком , бібікало хворе !?
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21.06.2021 05:41 Ответить
в спам брехунів (хоча: всі зебіли - брехуни), і всіх ділов.
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21.06.2021 09:07 Ответить
пора Луку тащить на аркане в Украину.
ну или лифт организовать... Депутаты Рады требуют, чтобы Венедиктова начала расследование относительно "признания" Лукашенко террористов ОРДЛО - Цензор.НЕТ 7438
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21.06.2021 02:14 Ответить
Ага! І "ліворуцію" білорусам принести "на блюдці з голубою каймою"! Вони саме цього від усього світу і ждуть! Що прийде "чужий дядя", вижене Луку, проведе декомунізацію і дерусифікацію КГБ, армії , організує реформи в економічному устрої, в суді, в освіті змусить їх білоруською мовою спілкуваться!
А вони будуть з цим погоджуваться!!! Адже саме це вони вважають з їх боку цілим "ПОДВИГОМ"!!!
Натворили "ділов" - скинули Шушкевича? Посадили собі на голову "галаву калгаса"? Берегли його - погоджувалися щоб він правив більше чверті століття? Хай самі і наводять порядок! Ми нікого не кликали, коли встало питання що наш президент "нагамнячив" у 2013-му! Самі розібралися Так і тут: дозволили вони Луці "куралєсіть"? Хай пожинають наслідки! А вони будуть: Лука "накочевряжиться" а наслідки вдарять по Білорусі! ЕС і США "перекриють кисень" в надходженнях валюти, створять колапс в економіці і хто на собі їх відчує? Правильно - прості білоруси!
Так що Луку в Україну на аркані тягти нічого (чи ліфт організовувать) - хай самі білоруси це роблять! А нам дай бог зі своїм "ЗЕленим лайном" розібраться!
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21.06.2021 04:54 Ответить
Ты точно без образования умом и головой твоей рыбу глушить..) Вы сами разобрались....под чутким руководством куйло суркова и банды внутренних агентов .Порой настораживают твои суждения и возникают подозрения,что ты их ценный работник даже......захочешь Одессу потерять и лаптям коридор в Крым пробить,лапти помогут тебе ещё и Зельца скинуть....поэтому лучше сиди как мышь пока и не высовывайся,скрепа ты ржавая......и надейся на Байдена с Порохом....они точно не такие дурни как вы ..... революПионер ты с митинга застольного.....пингвин самовлюбленные за гречку и сериал 5 раз купленный...
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21.06.2021 07:35 Ответить
Вирішили учені "протестувать" психологію "трьох братніх народів"... Розробили тест: тестований повинен зайти у темну кімнату знайти навпомацки табурет і сісти на нього...
Заходить росіянин. Намацав щось перед собою - з розмаху всівся. Наколовся на цвях що стримів з сидіння. Ухопив табурет і з матюками розбив його об стіну...
Зайшов українець. Намацав табурет. Похилитав - чи стійкий?... Провів рукою по сидінню. Наткнувся на цвях ... Розхилитав його витіг поклав у кишеню - "В господарстві згодиться!" Сів...
Заходить білорус... Намацав табурет... Сів Наколовся... Піднявся... Подумав - "А можа так і трєба?" Сів...
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21.06.2021 07:52 Ответить
не знаю как там 2 остальных но второй вариант очень похож на меня.....
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21.06.2021 08:37 Ответить
Депутаты Рады требуют, чтобы Венедиктова начала расследование относительно "признания" Лукашенко террористов ОРДЛО - Цензор.НЕТ 5985 Так і я про те саме...

- Чуєте, «сябри», а чого ви Майдан не збираєте?
- Нєкалі… Вясной гароди сажать треба, летам - палоць, восенню - вражай збераць, а взимку - холадна…
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21.06.2021 08:42 Ответить
😆
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21.06.2021 08:41 Ответить
Депутати Ради вимагають, щоб Венедіктова почала розслідування щодо "визнання" Лукашенком терористів ОРДЛО - Цензор.НЕТ 4629
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21.06.2021 09:35 Ответить
Лукаш не террорист, он просто жалкий вассал и марионетка под крышей вовы кремлевского. Почему-то и гордости за себя уж той нету, сдувается с шипением надутый лох-шарик.
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21.06.2021 04:45 Ответить
Лука може і не терорист , не знаю , а от те що він вбивця , як і кремлівська істота , 100% - а правда !
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21.06.2021 05:44 Ответить
Лука просто "совок старої формації " який випадково дорвався до влади у пострадянський період За мовчазної згоди білорусів влада його розбестила - він відчув себе "небожителем! Стараючись подовше утриматься при владі натворив злочинів а зараз боїться відповідальності за вчинене і творить нові злочини щоб відтягти невідворотне!
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21.06.2021 06:54 Ответить
Фигасе не террорист - в небе захватил чужой самолет с пассажирами.
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22.06.2021 02:05 Ответить
бацька скатился до уровня дыры и тянет туда всю страну
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21.06.2021 08:35 Ответить
Ніхто нікуди не скатывалси, навіщо дурню писати, твій бацька яким був тридцять років тому таким є і зараз, або може ти лежачи в Україні на дивані помічаєш якісь зміни які я не помітив...?)))
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21.06.2021 13:51 Ответить
прогиб защитан
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21.06.2021 13:55 Ответить
Під що? під рівень твого бацькадіри?)))
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21.06.2021 14:12 Ответить
прогиб НЕзащитан..... иди учи уроки второгодник
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21.06.2021 14:34 Ответить
Почалося)))) урокі, второгоднікі, вчити матчасть))) Ок, піду))) тільки дурниці про білорасєю більше не пиши, бо ти у цій темі такий фахівець як свиня у апельсинах...)))
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21.06.2021 15:09 Ответить
Ок, iди.
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22.06.2021 02:12 Ответить
Все верно куда дальше бацьке скатываться, если он - шизофрен еще с советских времен, по психушкам лечился.
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22.06.2021 02:10 Ответить
Skoro emu sankciji ES dobavit sektorijalnyje ,teper ecio i za nelegalov dobavit.Tak naglo zapuskat nelegalov eto emu stojit budet ocen dorogo.
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21.06.2021 09:30 Ответить
Вы не понимаете, это другое!😁😁😁😁
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21.06.2021 09:48 Ответить
Хотя бы поэтому надо отменить и минские договорняки.
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21.06.2021 11:00 Ответить
так "партнёры" же и не дают.... мол нет никакой альтернативы.... и даже не может быть!!!
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21.06.2021 16:04 Ответить
В Україні до хріна шанувальників Лукашенка. Недобиті совки- сталіністи, вірні сини Кремля.
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21.06.2021 14:09 Ответить
 
 