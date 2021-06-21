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За сутки на Донбассе зафиксировано 4 вражеских обстрела и один пролет БПЛА, - штаб ООС

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За сутки на Донбассе зафиксировано 4 вражеских обстрела и один пролет БПЛА, - штаб ООС

За минувшие сутки, 20 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, из которых 4 обстрела и 1 пролет БПЛА.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В районе населенного пункта Старогнатовка оккупанты осуществляли обстрел в сторону позиций украинских военных из стрелкового оружия.

Возле Травневого российские вооруженные формирования открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Причепиловки враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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У Новозвановки оккупанты обстреливали наши позиции из минометов 120-го калибра.

Кроме того на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя был подавлен средствами РЭБ.

Потерь среди наших защитников нет.

На обстрелы противника украинские военные открывали огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

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По состоянию на 7:00 утра, 21 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.
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21.06.2021 08:24 Ответить
Зелена "тиша".
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21.06.2021 10:04 Ответить
Ежедневный отчет № 141/2021, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 19 июня 2021 года

На основании информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию на 19:30 18 июня 2021 года (по восточноевропейскому летнему времени)

Краткое изложениеВ Донецкой области СММ зафиксировала 41 нарушение режима прекращения огня, в том числе 18 взрывов. За предыдущий отчетный период зафиксировано 196 нарушений.
В Луганской области Миссия зафиксировала 45 нарушений режима прекращения огня, в том числе 21 взрыв. За предыдущий отчетный период зафиксировано 993 нарушения.
В неподконтрольной правительству Сентяновке Луганской области рядом с патрулем СММ было слышно стрельбу из стрелкового оружия.
Миссия продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского, зафиксировав нарушения режима прекращения огня возле участка разведения в районе Золотого.
СММ способствовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.
Миссия продолжала наблюдать за ситуацией с гражданским населением, в частности на 5 КПВВ, а также на 4 соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.
Свободу передвижения СММ по-прежнему ограничивали.
БПЛА Миссии вновь подвергались воздействию помех сигналу GPS*.
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21.06.2021 17:41 Ответить
 
 