За сутки на Донбассе зафиксировано 4 вражеских обстрела и один пролет БПЛА, - штаб ООС

За минувшие сутки, 20 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, из которых 4 обстрела и 1 пролет БПЛА.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В районе населенного пункта Старогнатовка оккупанты осуществляли обстрел в сторону позиций украинских военных из стрелкового оружия.

Возле Травневого российские вооруженные формирования открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Причепиловки враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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У Новозвановки оккупанты обстреливали наши позиции из минометов 120-го калибра.

Кроме того на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя был подавлен средствами РЭБ.

Потерь среди наших защитников нет.

На обстрелы противника украинские военные открывали огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

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По состоянию на 7:00 утра, 21 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.