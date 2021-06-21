Частично подтопленными остаются 29 жилых домов и 87 приусадебных участков на Буковине, - ГСЧС

По состоянию на 7 утра 21 июня в Черновицком районе остаются подтопленными подвальные помещения в 29 жилых домах и 87 приусадебных участков в 15 населенных пунктах, частично остается без электроснабжения село Окно.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"20 июня около 15 часов в Черновицком районе в результате непогоды (интенсивный дождь) произошло подтопление дождевыми потоками 80 жилых домов в 8 населенных пунктах, 150 приусадебных участков в 17 населенных пунктах, частично повреждены дороги местного значения общей протяженностью около 30 км и дорожное покрытие 9 мостов в 29 населенных пунктах (проезд к населенным пунктам обеспечен). Жертв и пострадавших в результате непогоды нет", - сказано в сообщении.

Согласно информации ГСЧС, по состоянию на 7 утра 21 июня уровень воды постепенно снижается, остаются подтопленными подвальные помещения в 29 жилых домах и 87 приусадебных участков в 15 населенных пунктах, частично остаются без электроснабжения с. Окно.

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"К ликвидации последствий непогоды 20 июня от ГСЧС привлекалось 35 человек и 18 единиц техники (из них 7 мотопомп). Всего откачано около 1 тыс. 160 м3 воды с 63 приусадебных участков и 51 жилого дома. Работы по откачке воды продолжаются. Местными властями организовано обследование домохозяйств с целью определения убытков, нанесенных непогодой", - отметили в ГСЧС.