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Черновицкая область (855) наводнение (450) подтопление (149) ГСЧС (4490)

Частично подтопленными остаются 29 жилых домов и 87 приусадебных участков на Буковине, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Частично подтопленными остаются 29 жилых домов и 87 приусадебных участков на Буковине, - ГСЧС

По состоянию на 7 утра 21 июня в Черновицком районе остаются подтопленными подвальные помещения в 29 жилых домах и 87 приусадебных участков в 15 населенных пунктах, частично остается без электроснабжения село Окно.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"20 июня около 15 часов в Черновицком районе в результате непогоды (интенсивный дождь) произошло подтопление дождевыми потоками 80 жилых домов в 8 населенных пунктах, 150 приусадебных участков в 17 населенных пунктах, частично повреждены дороги местного значения общей протяженностью около 30 км и дорожное покрытие 9 мостов в 29 населенных пунктах (проезд к населенным пунктам обеспечен). Жертв и пострадавших в результате непогоды нет", - сказано в сообщении.

Согласно информации ГСЧС, по состоянию на 7 утра 21 июня уровень воды постепенно снижается, остаются подтопленными подвальные помещения в 29 жилых домах и 87 приусадебных участков в 15 населенных пунктах, частично остаются без электроснабжения с. Окно.

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"К ликвидации последствий непогоды 20 июня от ГСЧС привлекалось 35 человек и 18 единиц техники (из них 7 мотопомп). Всего откачано около 1 тыс. 160 м3 воды с 63 приусадебных участков и 51 жилого дома. Работы по откачке воды продолжаются. Местными властями организовано обследование домохозяйств с целью определения убытков, нанесенных непогодой", - отметили в ГСЧС.
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А скільки-б води з неба всотала в себе лісова підстилка і грунти лісів Буковини - якби їх не вирубали? І повені-б не було... І вода в криницях усе літо була-б...
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21.06.2021 08:25 Ответить
Що заробили на вирубці лісу тепер витратять на ремонт будинків та криниць.
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21.06.2021 08:40 Ответить
Я ще служив - сусідка все до матері моєї бігала та хвалилася фотографіями: як у неї зять-лісник в Карпатах багато живе І дім триповерховий і три автомобілі з трактором Мати все казала: "А чого ж він до вас не їде? Земля добра ! Відремонтував-би Вам будинок та й господарював-би!" У відповідь: "А що їм там робить? Вони там "панують"!"
Через кілька років приїхав з сім"єю на автобусі рейсовому - "голий і босий"! Коли прийшов "сель" і його садибу залило рідкою грязюкою з камінням - в одних трусах з дому серед ночі вискочили! Тепер і він і дружина - на заробітках у Польщі а баба за внуками приглядає!
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21.06.2021 08:51 Ответить
Ні, виділять з бюджету. З наших з вами налогів, та ладно, нехай би людям, а тож свині присосані до бюджету переполовинять це точно...
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21.06.2021 09:21 Ответить
 
 