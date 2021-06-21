За сутки от COVID-19 в Украине умерли 16 человек, зафиксированы 323 новых случая заражения, 677 человек выздоровели
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
За минувшие сутки 20 июня в Украине зафиксированы 323 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них 15 детей).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
Также за минувшие сутки:
◾ госпитализированы - 375 человек;
◾ летальных случаев - 16;
◾ выздоровели - 677 человек;
За сутки протестировано:
◾ методом ПЦР - 8 943 человека,
◾ методом ИФА - 1 147 человек,
◾ экспресс-тестами - 4 008 человек.
За все время пандемии в Украине:
◾ заболели - 2 229 846 лица;
◾ выздоровели - 2 152 140 человек;
◾ летальных случаев - 52 032;
◾ проведено ПЦР-тестов - 10 679 015.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (95,) Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях.
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Йой, що ж це робиться? Спалахи в Ізраїлі? Коронавірусу? Вакциновані в карантин однаково з невакцинованими?
НЕ МОЖЕ БУТИ!
"Перемога над пандемією" в цій країні виявилася такою ж фальшивкою, як і сама "пандемія".
Вигаданий шахраями з ВООЗ "штам-ДЕЛЬТА" наступає. Барани бекають, кліпають очима і далі приймають в себе експериментальний шмурдяк, мор від якого вже є чим ("новим штамом") виправдати.
До того ж. Вакцинована людина може захворіти. Але не буде тяжкої форми. Для цього вакцинуються.
тут є також про спалахи (сайт Мінздоров'я)
Навіщо ви кидаєтесь маніпулятивними фразочками ?
Есть заболевшие и среди тех, кто уже ранее прошёл вакцинацию.
А что при падающем 3й месяц подряд количестве заболевших аналогично падает количество выздоравшивающих - так это очевидно. Новых массовых факторов не подвезли (более жесткие штаммы, полный провал медицины и т.д.), а значит всё в пределах стат.флуктуаций.