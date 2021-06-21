За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 4 390 человек, всего - 1 726 042, - Минздрав
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4 390 человек вакцинированы от COVID-19 за минувшие сутки 20 июня. Одну дозу получили 3 715 человек полностью иммунизированы - 2 598 человек.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
В течение суток работали:
- 56 мобильных бригад,
- 185 пунктов вакцинации;
- 24 центра вакцинации.
По состоянию на 20 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 718 164 человека.
С начала прививочной кампании вакцинировано 1 726 042 человека, из них получили 1 дозу - 1 726 040 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 360 452 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 086 492 прививки.
Топ комментарии
+4 Super Gut
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+3 Павло Вільний 68791e8d
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+2 Arn Anders
показать весь комментарий21.06.2021 10:15
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"Я за Пфайзер, бо це НАЙКРАЩА вакцина".
"Мі прівіваємся только спутніком. @уйло форева"
"Шановні українці, сіновак - це дуже ефективна вакцина. Не слухайте фейки про те, що уся Верховна Зрада вже давно отримала 2 дози Пфайзера. Слухайте мене, в мене курточка".
вакцина дуже хороша, тому що Земля кругла?
дальше - игнор тебя, ********
однако почему-то об этом молчат
Ось з цього потрібно починати,скільки це відсотків від всього населення?? Це повний провал урядів Зеленського і його відповідальність за смерті людей.На сьогодні ці цифри імунізації фактично як статистична похибка.