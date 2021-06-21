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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 4 390 человек, всего - 1 726 042, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 4 390 человек, всего - 1 726 042, - Минздрав

4 390 человек вакцинированы от COVID-19 за минувшие сутки 20 июня. Одну дозу получили 3 715 человек полностью иммунизированы - 2 598 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

В течение суток работали:

- 56 мобильных бригад,

- 185 пунктов вакцинации;

- 24 центра вакцинации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я вакцинируюсь": Минздрав призывает собщать о прививках от COVID-19 в соцсетях

По состоянию на 20 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 718 164 человека.

С начала прививочной кампании вакцинировано 1 726 042 человека, из них получили 1 дозу - 1 726 040 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 360 452 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 086 492 прививки.
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Топ комментарии
+4
Такие темпы вакцинации сгодились бы для какого-то лихштейна, где живет пару тысяч человек. Но не для страны с 35млн жителей. А хотя, какая разница сколько народа вакцинируют в сутки китайской мочей, когда президент этой страны - идиот!
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21.06.2021 10:52
+3
Пфайзер, спутнік, сіновак... На отруту з однієї бочки , що фактично вимикає природний імунітет щепленого, роблять різні наліпки, аби штучно збільшити попит.
"Я за Пфайзер, бо це НАЙКРАЩА вакцина".
"Мі прівіваємся только спутніком. @уйло форева"
"Шановні українці, сіновак - це дуже ефективна вакцина. Не слухайте фейки про те, що уся Верховна Зрада вже давно отримала 2 дози Пфайзера. Слухайте мене, в мене курточка".
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21.06.2021 09:51
+2
Тебя надо чипировать в очко.
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21.06.2021 10:15
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пфайзер, спутнік, сіновак... На отруту з однієї бочки , що фактично вимикає природний імунітет щепленого, роблять різні наліпки, аби штучно збільшити попит.
"Я за Пфайзер, бо це НАЙКРАЩА вакцина".
"Мі прівіваємся только спутніком. @уйло форева"
"Шановні українці, сіновак - це дуже ефективна вакцина. Не слухайте фейки про те, що уся Верховна Зрада вже давно отримала 2 дози Пфайзера. Слухайте мене, в мене курточка".
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21.06.2021 09:51 Ответить
Тебя надо чипировать в очко.
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21.06.2021 10:15 Ответить
а ти вже? вітаю
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21.06.2021 10:20 Ответить
Так я не напрашиваюсь и даже не знаю названия чипов. А ты все знаешь и явно готовишься к серьезному отчипированию. За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 4390 осіб, загалом - 1 726 042, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7043
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21.06.2021 10:29 Ответить
звідки ти це взяв, черговий цензоровський недоекстрасенс?
вакцина дуже хороша, тому що Земля кругла?
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21.06.2021 10:31 Ответить
Прекращай истерику, кацапчик. Вас только спутником-вектор, теперь принудительно. Так что расслабься и жди оленевода себе в цари За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 4390 осіб, загалом - 1 726 042, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7999
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21.06.2021 13:55 Ответить
Точка зору педофіла нікому нецікава
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21.06.2021 14:01 Ответить
Так тебя и не спрашивают За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 4390 осіб, загалом - 1 726 042, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4835
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21.06.2021 14:07 Ответить
как смешно, хахах) детсад
дальше - игнор тебя, ********
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21.06.2021 14:10 Ответить
Тебя жизнь в игнор поставила, кацапчик За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 4390 осіб, загалом - 1 726 042, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1374
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21.06.2021 14:16 Ответить
как скажешь, недотроль-недоэкстрасенс более известный как безымянное ничтожество)
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21.06.2021 14:25 Ответить
Это хорошо, что ты представляешься, безымянное ничтожество (ну и всё остальное тоже, одним словом - кацап) За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 4390 осіб, загалом - 1 726 042, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5757
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21.06.2021 14:45 Ответить
Ну как в 2041 г. будете заканчивать, свистните.
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21.06.2021 10:14 Ответить
Такие темпы вакцинации сгодились бы для какого-то лихштейна, где живет пару тысяч человек. Но не для страны с 35млн жителей. А хотя, какая разница сколько народа вакцинируют в сутки китайской мочей, когда президент этой страны - идиот!
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21.06.2021 10:52 Ответить
вирішили відпочити на вихідних - день медпрацівника ж був.
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21.06.2021 12:23 Ответить
Вот в Аргентине еще зимой привилось спутником больше миллиона человек - второй укол по сей день все ждут.. За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 4390 осіб, загалом - 1 726 042, - МОЗ - Цензор.НЕТ 419 .. Вакцина - это не панацея а иногда и опасна , тут нужен большой комплекс мер , и самое главное нужно искать ЛЕКАРСТВО а не упираться в одну вакцинацию.
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21.06.2021 12:45 Ответить
когда есть профилактика, дешевая. эффективная и безопасная, нахрен не нужны ни вакцины, ни лекарства
однако почему-то об этом молчат
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21.06.2021 14:11 Ответить
Та жри уже свой скотомицин - спутник-вектор. Нефиг его людям рекламировать - это только для вас кацапов эксклюзив За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 4390 осіб, загалом - 1 726 042, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8656
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21.06.2021 14:46 Ответить
...полностью иммунизированы - 2 598 человек.Источник: https://censor.net/ru/n3272560

Ось з цього потрібно починати,скільки це відсотків від всього населення?? Це повний провал урядів Зеленського і його відповідальність за смерті людей.На сьогодні ці цифри імунізації фактично як статистична похибка.
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21.06.2021 15:56 Ответить
 
 