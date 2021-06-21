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Новости За рубежом
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Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении согласно 100% подсчету голосов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении согласно 100% подсчету голосов

Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" победила на досрочных выборах в парламент после подсчета голосов со всех 2008 избирательных участков.

Об этом сообщает Цензр.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

По данным ЦИК Армении, по подсчетам 1 млн 281 тыс. 911 голосов (100% избирателей), партия Пашиняна набрала 53,92%, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" - 21,04%.

Сформированный вокруг Республиканской партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна и партии "Отечество" бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна блок "Честь имею" набрал 5,23%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава правительства Армении Пашинян сообщил, что обратился к Путину с просьбой о военной помощи

Проходным барьером для партий является 5%, для блоков - 7%.

Согласно Избирательному кодексу, если проходной барьер преодолевают лишь две политические силы, то мандаты получит не преодолевшая барьер третья сила (блок или партия), набравшая наибольшее количество голосов.

Этой силой является блок "Честь имею".

Возглавляемая одним из крупнейших армянских предпринимателей Гагиком Царукяном партия "Процветающая Армения" набрала 3,96% голосов, не преодолев проходной барьер.

В новом парламенте не окажется и партии "Светлая Армения" во главе с Эдмоном Марукяном, которая набрала 1,22% голосов.

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Досрочные парламентские выборы прошли в Армении в воскресенье, проголосовали 49,4% избирателей.

Парламент Армении избирается сроком на пять лет. Национальное собрание должно состоять минимум из 101 депутата, в предыдущем парламенте было 132 депутата.

Мандаты распределяет ЦИК.

Согласно Избирательному кодексу, если какая-либо политическая сила набирает большинство голосов, то количество мандатов остальных политических сил не должно быть меньше 1/3 от числа мандатов победившей силы.

Право формировать правительство и выдвигать кандидата на пост премьера принадлежит парламентскому большинству.

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Президент республики немедленно назначает премьер-министром кандидата, избранного Национальным собранием. После назначения премьера в 15-дневный срок формируется правительство.
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Топ комментарии
+31
Обратил внимание на такой интересный момент: армяне везде в мире живут хорошо, но только не у себя на родине.
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21.06.2021 10:54
+22
Там где ******** сует свое смердячее рыло, там всегда нищета, разруха и не лады Партія Пашиняна перемогла на парламентських виборах у Вірменії згідно зі 100% підрахунком голосів - Цензор.НЕТ 6307
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21.06.2021 11:14
+20
Я вот живу в Украине. Все нравиться и я доволен что живу здесь, а не а Америке, Канаде и Японии и никуда переезжать не собираюсь Партія Пашиняна перемогла на парламентських виборах у Вірменії згідно зі 100% підрахунком голосів - Цензор.НЕТ 3330
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21.06.2021 11:17
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Можна Пашиняну Авакова продати.
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21.06.2021 10:53 Ответить
Он еще в Украине свой ресурс не выработал,
хотя уже поставил рекорд
- 7 дет на посту министра МВД...
Партія Пашиняна перемогла на парламентських виборах у Вірменії згідно зі 100% підрахунком голосів - Цензор.НЕТ 8506
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21.06.2021 11:24 Ответить
таких міністрів мвд як авакян, що обслуговують кримінальну систему влади не звільняють? Можна згадати як кучма свого міністра мвд звільнив.
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21.06.2021 22:39 Ответить
Я думав Пашиняна вірмени на шматки розірвуть за про"б Карабаха! Аж бач -ні! Якийсь "ЗЕ-синдром" теж вразив вірмен ! Суть нового синдрому "я роблю все що можу проти своєї країни і простих людей-а вони всердно масово мене підтримують і обожнюють"!
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21.06.2021 14:07 Ответить
Якось пофігу.
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21.06.2021 10:53 Ответить
Обратил внимание на такой интересный момент: армяне везде в мире живут хорошо, но только не у себя на родине.
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21.06.2021 10:54 Ответить
Как и украинцы. Все в Канаде любят Украину но менять гражданство и переезжать сюда не собираются.
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21.06.2021 11:14 Ответить
Я вот живу в Украине. Все нравиться и я доволен что живу здесь, а не а Америке, Канаде и Японии и никуда переезжать не собираюсь Партія Пашиняна перемогла на парламентських виборах у Вірменії згідно зі 100% підрахунком голосів - Цензор.НЕТ 3330
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21.06.2021 11:17 Ответить
Еще бы от ******** огородиться бетонной стеной с минными полями и колючей проволокой на ту сторону, вааще было бы все шикарно у нас.
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21.06.2021 11:31 Ответить
Там где ******** сует свое смердячее рыло, там всегда нищета, разруха и не лады Партія Пашиняна перемогла на парламентських виборах у Вірменії згідно зі 100% підрахунком голосів - Цензор.НЕТ 6307
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21.06.2021 11:14 Ответить
то не їх "родіна" - вони там понаєхавші так само як кацапи в Криму
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21.06.2021 11:33 Ответить
Напевне тому, що ******* і амть жити за рахунок корінного населення. Вони з давніх давен були торговцями. Торгували всім, навіть повітрям і рабами.
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21.06.2021 11:50 Ответить
У них Армения-это офис,а живут они по разным странам
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21.06.2021 12:53 Ответить
А у Вірменії їм нема кого дурить і обманювать : усі навкруги - вірмени!
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21.06.2021 13:24 Ответить
самий хитрий наш Колян
знву натягнув армян
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21.06.2021 10:54 Ответить
Ржунимагу Орали, что он предатель, а сами за него же и проголосовали.
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21.06.2021 10:56 Ответить
Думаете в Армении был прозрачный и объективный подсчет голосов? Подельник тупина просто учел уроки выборов на срасее и в сумме не получается 106%.
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21.06.2021 11:08 Ответить
Где недовольные? Почему никто не выходит на улицы? Где массовые протесты?
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21.06.2021 12:14 Ответить
Там же где и в срассее, совочье стадо. Не смогли даже Пашиняну хоть маленькое фи сказать за бессмыссленно погибших в Нагорном Карабахе.
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21.06.2021 12:33 Ответить
https://youtu.be/gKm5o4k4Dnw?t=172

Источник,конечно, так себе. Но факт налицо - не стадо.
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21.06.2021 18:11 Ответить
Это я согласен, а где сейчас толпы возмущенных результатами выборов?
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21.06.2021 18:31 Ответить
Секундочку, Вы несколькими комментариями ранее утверждали, что выборы подтасованы. Следуя Вашей логике, на улицаы должны были выйти толпы недовольных подсчетом голосов армян. Они не вышли, хотя до этого выходили массово. Вывод: значит все устраивает.
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21.06.2021 19:25 Ответить
Они массово выходили за потерю территорий. А теперь массово голосуют за президента, потерявшего эти территории?
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21.06.2021 19:44 Ответить
Ну да, такая у них логика. Иначе как бы он победил на выборах?
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21.06.2021 22:33 Ответить
Фальсификацией, я же говорил. Только ума хватило не набрать в сумме 106% как на срасее.
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21.06.2021 22:38 Ответить
Вы по кругу ходите. Были бы фальсификации, были бы протесты.
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21.06.2021 22:39 Ответить
Там же где и в срассее, совочье стадо. Не смогли даже Пашиняну хоть маленькое фи сказать за бессмыссленно погибших в Нагорном Карабахе.

Повторение мать учения.
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21.06.2021 22:42 Ответить
Понятно. Вас зациклило. Думаю, есть смысл прерваться, чтобы у Вас окончательно платы не расплавились.
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21.06.2021 22:44 Ответить
Я Вас понял, гордый армянский народ осознанно проголосовал за Пашиняна, впрочем как и белорусы за Луку, и как рабсияне за пуйла. Берегите свои платы, особенно если они у Вас на советских радиолампах накаливания, эти точно пригореть могут.
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21.06.2021 23:00 Ответить
Все - таки расплавились. Срочно в сервис на замену.
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22.06.2021 06:14 Ответить
мабуть зрозуміли/, що втратили б увесь Карабах, а не половину, якби Пашинян не підписав мирний договір
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21.06.2021 22:42 Ответить
В России проведут ревакцинацию от коронавируса
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21.06.2021 11:00 Ответить
РЕВАКЦИНАЦИЯ - Повторное прививание.
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21.06.2021 11:02 Ответить
первая прививка Спутником не штырит
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21.06.2021 11:03 Ответить
толи еще будет.
губернатор московской области сделал уже третью прививку.

"Я вакцинирован и уже в третий раз. (...) Я ставил прививку в ноябре и вот недавно поставил на днях третью вакцину", - сказал Воробьев в эфире телеканала RTVI."
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21.06.2021 11:58 Ответить
А як це стосується виборів в Арменії?
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21.06.2021 11:04 Ответить
Знаешь поговорку:"Аби не мовчки"?Пацан из этих))
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21.06.2021 11:14 Ответить
Придётся Армении вступить в состав Великой Османской Империи .. Партія Пашиняна перемогла на парламентських виборах у Вірменії згідно зі 100% підрахунком голосів - Цензор.НЕТ 9120
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21.06.2021 11:04 Ответить
Якось "насрать"! Головне - років на п"ять у вірмен "апетит пропаде" на Азербайджан, "по-дорослому", "**********" Мені цікаво інше - яку користь Вірменія отримає від тої "грижі", яка ними іменується "Арцах" (точніше - від її залишків) Промисловості там реально немає, сільського господарства - теж І для того і для іншого люди потрібні, а вони повтікали, боячись що з ними зроблять те, що вони робили з азербайджанцями в 1991 році! Тобто - користі НІЯКОЇ! А Азербайджан займеться відновленням звільненої території - йому на цей час роботи - непочатий край! РОзмінування , відновлення інфраструктури , сільського господарства
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21.06.2021 11:06 Ответить
На поражение Кремля в Армении Украине "насрать"? Далеко не так , замполит Холодньій.
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21.06.2021 11:14 Ответить
Азербайджану легше буде відновити владу в Нагірному Карабаху, а вірмени хай і далі кричать йому про зраду.
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21.06.2021 11:13 Ответить
ну вот и фсё партия КарабахНЕнаш победила непобедимый дух.... что дальше ???
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21.06.2021 11:15 Ответить
совок.
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21.06.2021 11:17 Ответить
Улучшение отношений с Арменией Украине не светит.Ибо Армения полностью легла под улус и раздвинула.Армяне - стержень улуса.Да и она -за тридевять земель!
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21.06.2021 11:17 Ответить
Политические процессьі в Армении и Украине сходньі тем , что ультрапатриотическая риторика , не подкрепленная реальньіми делами , приводит к проигрьішу на вьіборах . Что есть хорошо и правильно для укрепления государства. Пашиняну респект и пожелание уходить от российского влияния.
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21.06.2021 11:23 Ответить
ИМХО, ввп решил снести Пашиняна, позволив Азербайджану (с помощью Турции) вернуть основную часть Карабаха. По логике, армяне должны были погнать Пашиняна грязными метлами и вернуть пророссийского Кочаряна. Но сталось так, як сталось. Вполне возможно, что армяне затаили обиду не только на Пашиняна, который заключил позорный мир (а что ему оставалось?), но и на ввп, отказавшего в поддержке. Запоребрик теряет закавказье, и это радует.
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21.06.2021 11:31 Ответить
почему Искандеры не взрываются ?
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21.06.2021 11:46 Ответить
А нам від цього ні холдно,ні жарко...
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21.06.2021 11:52 Ответить
Схоже на те, що все-таки більшість вірмен має здоровий глузд.
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21.06.2021 11:58 Ответить
Гы, он победил в той войне. Все армяне как жили в Карабахе, так и живут, а азербайджанцами там даже и не пахнет.
Поменяли армянскую армию на российскую и все дела. Раньше Азербайджан мог смело вводить свои войска и воевать за свои территории. Теперь боится даже перднуть.
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21.06.2021 13:19 Ответить
де це він "победіль"? Його разом з усією Вірменією публічно обісціяли, спочатку Азербайджан з Турцією, а потім і РФ. 2/3 Нагорного Карабаху відійшли Азербайджану, а третина контролюється бандюками Путіна. Вірмени просто терпіли по життю, тому і обрали ще раз собі обісцяного лідера, може другий раз його вже не будуть так опускати.
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21.06.2021 14:55 Ответить
Армения в сложной ситуации по месту расположения. Возможные союзы
с Турцией с Азербайджаном - сразу нет
с Ираном - совместная изоляция
с Грузией - а чем она поможет глобально?
Вот и выбрали союз россиянами, потому что другой альтернативы попросту нет.
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21.06.2021 15:25 Ответить
так, доки РФ не розвалиться, всі країни-сусіди мусять вибирати - або поглинання і тюрму народів, або війну. Сподіваюсь, Захід рано чи пізно зрозуміє, що цей гнійник на земній кулі, у вигляді РФ, треба видавити, а не терпіти запалення від нього.
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21.06.2021 17:34 Ответить
Как бы это так сказать, в лексических формах, перевариваемых широкой общественностью. Евреемасоногомосексуальное убийство народов выглядит везде одинаково.
Партія Пашиняна перемогла на парламентських виборах у Вірменії згідно зі 100% підрахунком голосів - Цензор.НЕТ 8828
Партія Пашиняна перемогла на парламентських виборах у Вірменії згідно зі 100% підрахунком голосів - Цензор.НЕТ 6630
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21.06.2021 15:55 Ответить
шото я не пойму армяшек.то Пашиняна скинуть хотели теперь голосуют за него.
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21.06.2021 20:11 Ответить
А как быстро подсчитали голоса! Не то, что наше зеленое цвк цирк устраивает месяцами.
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22.06.2021 00:11 Ответить
 
 