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Сотрудники ГСЧС спасли на Днестре 7 человек, лодка которых вышла из строя

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Сотрудники ГСЧС спасли на Днестре 7 человек, лодка которых вышла из строя

В Хмельницкой области сотрудники ГСЧС спасли группу из 7 человек, которые вследствие поломки лодки, дрейфовали по течению реки в сторону Черновицкой области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"20 июня в 18:00 на водолазно-спасательный пост №2 села Рудковцы Каменец-Подольского района поступило сообщение от неравнодушных граждан о том, что в акватории реки Днестр вблизи с. Куражин дрейфует лодка с людьми на борту, которые подают сигналы о помощи", - сказано в сообщении.

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Безотлагательно к месту происшествия направились спасатели. Как выяснилось, лодка с семью пассажирами вышла из строя и дрейфовала по реке в сторону Черновицкой области. Сотрудники ГСЧС оперативно доставили граждан и их плавсредство к берегу.

В результате инцидента никто не травмировался.
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А взяти весла не здогадались?
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21.06.2021 11:17 Ответить
Та мабудь щоб влізло 7 дуп в човен весла прийлося оставити на березі.
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21.06.2021 11:21 Ответить
Коли човен виходить з ладу, він тоне, а тут просто мотор зламався.
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21.06.2021 12:04 Ответить
Та видно вмазали та так поспішали, що забули весла і залити паливо.
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21.06.2021 12:53 Ответить
Якась неповна, або, в крайньому разі, дивна картина. Я колись з дружбаном пробував на своїй надувній 2-місній лодці гребти руками (імітація типу зламалися весла), так дійсно, у одного нічого не вийде. Лодка або крутитиметься, або стоятиме на місці. А от якщо гребти руками у двох синхронно і з різних бортів, то повільно догребти можна. Якщо ж організувати 7 рил (по три з бортів і один дає команди), то взагалі можна догребти, майже як на веслах. Висновок: на лодці були бухі, в стані неадекватного пофігізму.
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21.06.2021 12:09 Ответить
Они же могли снять трусы и поднять паруса.
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21.06.2021 16:37 Ответить
 
 