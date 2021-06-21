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Имея 1 млрд грн долгов, НЭК "Укрэнерго" требует оплаты услуг, которые не предоставлялись, - представитель "Киевтеплоэнерго" Гушул

Новости Цензор.НЕТ Экономика Киевские новости

Имея 1 млрд грн долгов, НЭК

В условиях монопольного положения на рынке электроэнергии НЭК "Укрэнерго" пользуется правом безусловного списания средств и выставляет участникам рынка счета за непредоставленные услуги.

Если участник рынка электроэнергии своевременно не оплачивает счет "Укрэнерго", то получает статус "преддефолтный/дефолтный", что фактически является запретом производства электроэнергии.

В то же время "Укрэнерго" не рассчитывается вовремя с участниками рынка. В частности долг перед КП "Киевтеплоэнерго" за урегулирование небалансов составляет 1 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ExPro рассказал Сергей Гушул, директор департамента по правовому обеспечению КП "Киевтеплоэнерго".

Он отметил, что в июне НЭК "Укрэнерго" рассчиталась с "Киевтеплоэнерго" (далее - КТЭ) по сентябрь 2020 и начала оплачивать счета за октябрь прошлого года. В результате в КТЭ образовался двойной кассовый разрыв: газ как основное сырье для производства тепла и электричества компания покупала на условиях предоплаты, а потребители теплоэнергии платят за потребленные услуги с 20-дневной отсрочкой.

"Ситуация осложняется доминирующей позицией "Укрэнерго" на рынке электроэнергии. Любой счет перед "Укрэнерго", не оплаченный в течение двух суток, автоматически приводит к статусу "преддефолтный". Потом еще два дня задержки - и уже "дефолтный" статус. Но даже на "преддефолтном" этапе они имеют право на списание средств с финансовой гарантии. То есть, даже если мы не заплатим, "Укрэнерго" получит свою компенсацию. И если мы окажемся в "дефолтном" статусе, будем вынуждены остановить генерацию электроэнергии, а значит и производство горячей воды для Киева", - пояснил директор департамента правового обеспечения КП "Киевтеплоэнерго" Сергей Гушул.

По его словам, сейчас с "Укрэнерго" продолжаются три судебных спора. Первый - о взыскании стоимости услуги за урегулирование небалансов, то есть речь идет об 1 млрд грн долга "Укрэнерго". Второй - плата за несоответствие предоставления услуг на балансирующем рынке, когда "Укрэнерго" использовало недавно принятую формулу для расчета платежей на балансирующем рынке за прошлые периоды, когда эта формула вообще не действовала. Третий - за фактически непредоставленные услуги по передаче электрической энергии магистральными сетями.

"Наша электроэнергия прямиком поступает в распределительные сети Киева и не попадает в магистральные сети "Укрэнерго". Этот факт подтверждается данными коммерческого учета. Соответственно, услуга по передаче электроэнергии не была предоставлена ​​и договором она не предусмотрена. Сейчас мы обращаемся в кассационную инстанцию. Судимся за суммы, которые были нам начисленные и мы оплатили "Укрэнерго" за первые 2 месяца с начала работы нового рынка (июль-август 2019). Мы убеждены в том, что Верховный Суд примет правильное решение, и с нас, и с киевлян будет снято бремя оплаты услуг, которые не предоставляются", - сказал Гушул.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+10
Докерувались Бенины слуги

Имея 1 млрд грн долгов, НЭК "Укрэнерго" требует оплаты услуг, которые не предоставлялись, - представитель "Киевтеплоэнерго" Гушул - Цензор.НЕТ 3138
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21.06.2021 11:56
+8
Вы неправильно цитируете бородатую бабушку нелоха.
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21.06.2021 12:44
+6
Имея 1 млрд грн долгов, НЭК "Укрэнерго" / Ахметов купил виллу за 200 млн евро. Сын Ахметова приобрел виллу в Швейцарии почти за 2 млрд гривен. Ахметов поиздержался и : Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. Виновата зелёная энергетика. Убеждают слуги Ахметова Буславец и Шмыгаль.
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21.06.2021 12:18
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Докерувались Бенины слуги

Имея 1 млрд грн долгов, НЭК "Укрэнерго" требует оплаты услуг, которые не предоставлялись, - представитель "Киевтеплоэнерго" Гушул - Цензор.НЕТ 3138
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21.06.2021 11:56 Ответить
Давно заметил, люди зеленской национальности ни на что сами не способні. ИХ "успешность" только там, где можно украсть, обобрать, недоплатить. А лучше всего просто жить за счет бюджета, то есть всего общества и погромче вопить об исключительных талантах и нравственных качествах одной богоизбранной нации.
Народ-паразит. Глисты на теле любой не ихней нации.
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21.06.2021 11:59 Ответить
*Красти потрібно так ...щоб люди думали що то реХформи *
.........
Гройсман .
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21.06.2021 12:03 Ответить
Вы неправильно цитируете бородатую бабушку нелоха.
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21.06.2021 12:44 Ответить
*Лизати потрібно так ...щоб люди думали що то Зебил *
.........
Lvbnhj .
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21.06.2021 12:44 Ответить
При цьому всьому - "Київтеплоенерго" не ліпше... діє абсолютно так же, як і УКРенерго, -по відношенню до своїх споживачів
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21.06.2021 16:57 Ответить
слуги? может - суки? Маючи 1 млрд грн боргів, НЕК "Укренерго" вимагає оплати послуг, які не надавалися, - представник "Київтеплоенерго" Гушул - Цензор.НЕТ 6467
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21.06.2021 12:39 Ответить
Вам бы, чемни панове, со всеми вашими отчетами-розрахунками - да под божье око попасть. Далеко не все проникли б в рай.
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21.06.2021 12:02 Ответить
Имея 1 млрд грн долгов, НЭК "Укрэнерго" / Ахметов купил виллу за 200 млн евро. Сын Ахметова приобрел виллу в Швейцарии почти за 2 млрд гривен. Ахметов поиздержался и : Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. Виновата зелёная энергетика. Убеждают слуги Ахметова Буславец и Шмыгаль.
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21.06.2021 12:18 Ответить
А оплачивать будут 73%, правда здравомыслящая часть избирателей тоже, к сожалению...
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21.06.2021 12:42 Ответить
Та да, под сказки своих холуев о "вреде" зеленой энергетики Беня и Ахметка просто выносят страну.
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21.06.2021 12:48 Ответить
НEK "Укренерго" державна компанія. Ви схоже Зе виборець.
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21.06.2021 14:07 Ответить
НEK "Укренерго" державна компанія. Ви схоже Зе виборець. /Моя-твоя не понимай.
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21.06.2021 14:42 Ответить
Вот эти вот все минусы - это зарплата команды Витренко с отломленой долей кабмина в порялке борьбы с коррупцией. Ну и судья Вовк со стаей.
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21.06.2021 12:21 Ответить
Имея 1 млрд грн долгов, НЭК "Укрэнерго" требует оплаты услуг, которые не предоставлялись, - представитель "Киевтеплоэнерго"

на воре шапка горит

"Киевтеплоэнерго" выставляет счета за не предоставленные услуги киевлянам

разница В 10-20 раз
завелось видать, какое то молодое, тупое, наглое дарование, выучилось в каких то заграничных пансийонах
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21.06.2021 12:30 Ответить
Наглядный пример от ЗеШоблы закона против ЗА олигархов - хавайте лохи !!! И не скулите !!! Маючи 1 млрд грн боргів, НЕК "Укренерго" вимагає оплати послуг, які не надавалися, - представник "Київтеплоенерго" Гушул - Цензор.НЕТ 6402
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21.06.2021 13:32 Ответить
Імпічмент такому президенту і гнати в шию мтаких "слуг".Ганьба! Маючи 1 млрд грн боргів, НЕК "Укренерго" вимагає оплати послуг, які не надавалися, - представник "Київтеплоенерго" Гушул - Цензор.НЕТ 1877
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21.06.2021 17:24 Ответить
 
 