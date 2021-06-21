Накануне матча Евро-2020 в Бухаресте прозвучал хит "Путин - х#йло" в совместном исполнении украинских и австрийских фанатов. ВИДЕО

Накануне решающего поединка третьего тура Евро-2020 между сборными Украины и Австрии в столице Румынии, Бухаресте (где сегодня в 19-00 состоится матч), болельщики обеих команд вместе спели известный хит о президенте РФ Владимире Путине.

Как передает Цензор.НЕТ, видеоролик опубликован в Instagram Zoryalondonsk.

На нем видно, как на одной из улиц Бухареста группа фанатов спела всем известную кричалку о президенте страны-агрессора.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zorya Londonsk (@zoryalondonsk)

Также на улицах Бухареста прозвучала и "Червона рута".

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