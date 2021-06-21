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болельщики (289) Бухарест (51) путин (29870) Евро-2020 (105)

Накануне матча Евро-2020 в Бухаресте прозвучал хит "Путин - х#йло" в совместном исполнении украинских и австрийских фанатов. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Общество Спорт

Накануне решающего поединка третьего тура Евро-2020 между сборными Украины и Австрии в столице Румынии, Бухаресте (где сегодня в 19-00 состоится матч), болельщики обеих команд вместе спели известный хит о президенте РФ Владимире Путине.

Как передает Цензор.НЕТ, видеоролик опубликован в Instagram Zoryalondonsk.

На нем видно, как на одной из улиц Бухареста группа фанатов спела всем известную кричалку о президенте страны-агрессора. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Zorya Londonsk (@zoryalondonsk)

Также на улицах Бухареста прозвучала и "Червона рута".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Путин - х#йло!" - украинские болельщики поют песню о главе РФ во время матча Евро-2020 Украина-Северная Македония на стадионе в Бухаресте. ВИДЕО

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+134
Воистину ***** Накануне матча Евро-2020 в Бухаресте прозвучал хит "Путин - ху#ло" в совместном исполнении украинских и австрийских фанатов - Цензор.НЕТ 1210
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21.06.2021 12:23
+93
У спільному виконанні? Це - круто! Респект!
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21.06.2021 12:24
+85
Напередодні матчу Євро-2020 у Бухаресті пролунав хіт "Путін - ху#ло" у спільному виконанні українських та австрійських фанатів - Цензор.НЕТ 389
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21.06.2021 12:35
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Я и не только этим интересуюсь,а и размером мозга например.Там у русни в среднем тоже на 15-20 грамм серого вещества меньше чем у украинцев.Может это те самые 15-20 грамм которых не хватает русне чтобы осознать что их президента величают мудилой,а не обладателем большого полового органа.Насчет бутылки так там отмаркировался русский солдат,который по приказу чеченца уселся жопой на бутылку.Но это уже ваши любовные хитросплетения с кавказцами.Разбирайтесь в них сами-или на бутылку раз или "Чечня круто"
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25.06.2021 15:26 Ответить
Я люблю всё раскладывать по полочкам и разбираться в фактах и событиях, поэтому твёрдо знаю и понимаю суть вещей. Дело в том, что, в природе нет никаких русских. И Вы это знаете. Это ученые Украины и всего мира доказали. Потому что Украинцы, это, не только тот народ который скукожился вокруг Киева, и даже не только в Белгородской, Воронежской, Курской, Краснодарской, но и Сибирской, Дальне Восточной, и Московской и Ленинградскою областях, да собственно почти всей нынешней Российской федерацией, за вычетом, малых народов, которые имеют свои территории со своими столицами, как то Мари, Мордва Коми, Чукчи, Якуты, Буряты и прочие Коряки. А все остальные Русские, это никакие не Русские, а самые, что ни на есть голимые Украинцы. Просто жернова истории от времён князя Владимира и до наших дней, постоянно дробили этот народ, раскидывая его по огромным территориям. Некоторые города даже сохранили в своих названиях имена Киевских основателей. Например, Ярославль или Владимир. А Питер, вообще стоит на Украинских костях. Только на Пискарёвском кладбище лежат сотни тысяч Украинцев. А у русских даже столицы своей нет, кроме Киева. А между тем они помнят , чтут и уважают своих земляков, любят свою историческую Родину и всегда готовы ей помогать. А вот Вы коренные Киевские Русские, только тем и занимаетесь, что о сантиметрах думаете и о граммах. И даже представить себе не можете, что Чечня это тоже очень круто. Так же круто как и БРянщина, Украинщина, Рязанщина как и вся Российщина. Отличие надо искать не в сантиметрах, а в отличительных чертах характера. Те кто прошел исторический тюнинг, те стали чистыми Русскими, а кто остался в первобытных дебрях истории со своей исключительностью и с культом фаллоса, то те, пока ещё не стали новой исторической общностью Русских людей.
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25.06.2021 16:19 Ответить
Это точно было большой ошибкой украинцев когда они в 18 веке взялись за процесс тюнинга ославяненной мордвы,татар,чуди и карелов до чистых русских с этническим окрасом,а не государственной или церковной маркировкой.Но время показало что тюнинг имел только фасадный характер и как правильно заметил один европейский мыслитель чистые русские оказались грязными и если хорошо потереть то там окажется татарин,а если еще потереть (но уже на генном уровне) то и мордвин.Ну чисто та самая русская(точнее японская)матрешка.Поэтому свою историческую родину "чистым" русским нужно искать в болотах и лесах вокруг Москвы и Суздаля.Именно там в Зелесье обитали их физические предки и замерцал первый автономный отросток Золотой Орды,а Киев это всего лиш часть мифологии,которую им вшили в Биос когда работали над их созданием.Что конкретно не отобрать у "чистых" русских так это их общинность,а именно в таких популяциях возможен культ поклонения фаллосам которые они отждествляют со своим правителем,барином,начальником итд.Украинцы-индивидуалисты и в этом разница между нами.А про уникальность это вам нужно почитать великого русско-чеченского мыслителя Суркова,где он четко промаркировал чистых русских как глубинный народ уникальной структуры.Скорочено ГНУСы.К сожалению украинцам с ГНУСами не по пути и наши исторические пути разошлись как в море корабли.
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25.06.2021 19:02 Ответить
Выдумки очередные. Нету нигде на картах болот вокруг Москвы. А если бы даже они и были и если бы действительно основная масса Русских состояла бы из племён Мокшей, Эрзя и прочих Вепселей, то этим можно бы было только гордиться. Потому, что ближайшие родственники Мокшей, племя Суоми построило фирму Нокиа, а наше племя только автозавод Запорожец, да и то благодаря Мокшам. А если бы они имели происхождение от золотой орды, то этим можно бы было гордиться вдвойне, это же вообще колыбель человечества. Это Орда, люди с верховий Иртыша, дали нам пирамидальную структуру власти, военное единоначалие, налоговую систему, регулярное почтовое сообщение, тем самым объединив все изолированные ячейки общества в единое государство, с законодательными и исполнительными ветвями и своей пирамидой власти. Скотоводство, ветеринарию, медицину. Но нет. Они и географически, и генетически нам чужие. У них даже дополнительная мышца в глазу имеется, позволяя держать веко открытым, ровно настолько насколько расширен зрачок глаза в зависимости от яркости света. И таки если наши предки не Украинцы, а не чужие инородцы, то почему же они не стали, Монголами или Финнами или хотя бы Венграми? Почему они вдруг стали Русскими? В какой такой понедельник, перешли на чужой украденный у Украинцев язык, почему стали одеваться, есть, пить, петь, Богу молиться как Украинцы? Топор набивать с задней части топорища, а не через ручку, как принято во всём мире? Прялку для домотканной одежды, инструменты, оружие делать и использовать как Украинцы, а ни как другие инородцы.
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01.07.2021 17:03 Ответить
Все очень просто.Московиты физически это потомки мордвы и других финноугорских племен,ментально они потомки татар(орды),культурно их создали по европейским лекалам украинские миссионеры-начиная от первых киевских духовников прибывших в Залесье после крещения Руси и заканчивая Прокоповичами и всякими Розумовскими.Корче это какой-то винегрет цивилизаций,где все же доминирует азиатская составляющая.
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02.07.2021 04:36 Ответить
Истина она всегда посередине. Влияние конечно на менталитет аборигены оказывают, тут я спорить не буду. И насчет винегреда соглашусь с некоторым натягом, но то, что Русские в России, это физически и генетически те же самые Украинцы, тут меня не переубедить. Бывают конечно смешанные браки, но и в таком случае, славянские гены доминируют. Был я в Саранске и даже ночевал как то в сельском доме одного Мордвина. И мой старый друг, бывший сослуживец есть у меня, он тоже по национальности Мордвин. Другие они. Это без ДНК и мелкоскопа видно. Мимика у них слабо выражена. Вообще не понятно, сердится он или радуется, русые или рыжие иногда, кожа очень белая и загар не пристаёт, средний рост примерно на спичечный коробок выше нас Украинцев, внешний вид лица, глаза другие, у них другие манеры, темп, ритм жизни медленней ровней. Мне понравился способ хранения сена для домашнего скота. Сосны у них высокие и стволы без веток снизу. Так они вокруг сосны высоченную скирду складывают, с низенькой, но прочной оградой, скирда оседает и никуда не падает из-за ствола в середине и хвоя от осадков защищает. Коровы днём к ней имеют свободный доступ, сами выцмыкивают, а хозяин только помогает правильно формировать оставшуюся часть. Видимо ваша неприязнь к Мордве, это такая подсознательная защита организма, не желание принять то, что это ваши соотечественники, с вами же и воют. Таким образом сегодня идёт процесс разделения древнего Украинского народа на Украинцев и новоукраинцев (самоназвание, русские). В Украине идёт формирования новой нации. По большому счёту, старая Украина перерождается. Это циклический, неизбежный, болезненный процесс, происходит примерно раз в тысячу лет и длится два а может три столетия. Нам не повезло в этот период жить.
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06.07.2021 20:53 Ответить
Не существует славянских генов в природе.Есть определенный набор мутаций генов в популяции.По нему и сравнивают генетическую схожесть между народами.Так вот,этот набор мутаций ты на глаз никогда не увидишь.Его видят специалисты в микроскопах.Вот они как раз и говорят что русские и мордвины,вепсы,эстонцы это близкие генетические родственники.Украинцы ближе к словакам и полякам.Что и как скирдует мордва не имеет значения.Этот народ был обьектом поглощения более продвинутых в культурном плане славян поэтому оставить в большом количестве свои обычаи и уклады у руссских он не мог,но вот генетически в русском геноме "мордовских" мутаций наскирдовано прилично.ГНУСы сколько угодно могут петь мантры про одинарот,общуюю историю итд,но факт остается фактом-Украина не росссия,русский украинцу не брат,не сват,а вообще никто.Против Украины сейчас воюет ордынский переродок во главе с тюрком-тувинцем Шойгу,мордвином Гундяевым и их хараш в донецких степях.Не знаю что там за нация может зародиться, но как метко высказался главный зачинщик этой войны-выкрест с фамилией на букву Г "ДНР превратился в свинарник".Личинка русского мира зародившаяся в свинарнике вряд ли переродится в нацию.Максимум это будет еще один гнилой и вялый эпигон "глубинного народа" с местной спецификой.
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07.07.2021 03:56 Ответить
Карта мира с гаплогруппами ДНК, противоречит вашей теории. R1A1 это ген 60-65% населения Украины, России, Польши, Словакии. Разброс в 5(пять) процентов, это как раз и есть те Мордовские вкрапления. Кстати в Россия Мордвин около полумиллиона всего. Это вообще меньше 0,5% от всех россиян. И чего Вы на них ополчились? Ещё там другие народы тоже есть. Ну и они погоду не делают. Но это так, статистика. Я на ней не зацикливаюсь. Есть и другие подтверждения того, что Русские это никакие не Русские, а обыкновенные Украинцы. Вы сами можете их проверить, когда посмотрите, на фамильный состав в каком ни будь телефонном справочнике или списке избирателей любого российского города, сколько там фамилий заканчивается на "О", побываете в районных музеях любого Мухосранска, где висят, лежат, стоят всякие Украинские атрибуты, послушаете Украинские хоровые песни с самогоном на столе которые до сих пор поют российские Украинцы. ПосмОтрите как они прогоняют хищных птиц коршунов от своих цыплят теми же звуками что и коренные Украинцы, а не Мордвины. Язык! Это разве не доказательство. Все корни слов, шесть падежей, три времени, семь цветов радуги и т.д., они одинаковые но не такие как у Мордвы. Скачайте тексты церковных молитв, Отче наш например на русском, украинском и старославянских языках. Вы будете удивлены, но из этих трёх текстов, два почти не отличаются, а современный Украинский, нахватался латинских слов. Кстати Т.Г. Шевченко ещё при Екатерине говорил на языке который ближе к Русскому. А, то, что Шойгу Тувинец, Екатерина Немка, Лавров Армянин, Набиулина Татарка, как и Суворов, Гундяев Мордвин, Собянин тоже какой то Корякк, так это они только по происхождению инородцы, так то по существу, они самые что ни на есть выдающиеся Русские, сам видишь. Да по большому счету в России никто уже давно не заморачивается с этими национальностями. Уже сформировалась новая русская историческая общность, в основе которой лежит Киевская Русь. Я и сам тоже когда из душа выхожу, становлюсь, чистым Русским, несмотря на то, что в паспортах моих родителей было написано, национальность Украинец. Ерунда это всё. Люди вообще не делятся на национальности. Люди делятся на дураков и на нормальных людей. А вот уже дураки, те да, те делятся на Украинцев, Русских и всяких прочих.
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07.07.2021 07:02 Ответить
R1a показывает дальних предков,да и у мордвы его тоже прилично.Чтобы увидить реальную картину нужно сравнивать мутации в неродительских хромосомах, которые кодируют большинство генома.Вот там то русские и тяготеют именно к мордве и прочим финноугорским народам.По фамилиям это вопрос конечно интересный,но если брать весь массив русских фамилий то украинских там будет от силы 10-15%.В россии,например будет Кузнецов,а в Украине Коваленко.Самая частая фамилия в рф это Смирнов(от слова смирный,послушный)в Украине -Мельник.И никакой латыни.
Современный русский нахватался болгарских слов через церковнославянский поэтому он к нему так близок.Украинский же формировался на народной разговорной основе поэтому и отличается от русского языка.В украинском к примеру есть четвертый вид времени-плюсквамперфект,который в русском уже практически отмер.Есть седьмой звательный падеж.Семь цветов радуги это вроде во всем мире так.Шевченко использовал много церковнославянизмов поэтому есть ошибочное мнение что его язык похож на русский.На самом деле он русский язык презирал и об этом он прямо писал в переписках с друзьями.
Я ж говорю что по происхождению русские это винегрет склеенный надстройкой в виде языка,церкви и ордынского менталитета.Основа этого всего это залешанский улус из которого зародилась современная Московия.А душ это правильно, почаще нужно принимать,чтоб русским душком от вас не смердело.
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07.07.2021 13:32 Ответить
Честно говоря, я давно заметил, что у моей родни живущей в Украине после распада СССРа, стало появляться нарушение восприятия внешней среды в некоторых сферах. Они всюду видят злой умысел и всюду выстраивают свои теории заговоров. Вот и малочисленный безобидный народ Мордовской национальности вдруг безо всякой причины стал виновником всех бед. При этом в других областях сохраняют адекватность. Это похоже на какой то массовый психоз или гипноз. В то же время их родные братья уехавшие со своей Родины не страдают излишней подозрительностью и мнительностью. Не знаю, лучи из космоса, геологическая плита, инертные газы, или 25й кадр телевизора с воздействием гипнотизёров вырвало вас из реалий жизни. Я тут специально посмотрел список своих бэушных сотрудников, так вот из 69ти человек 16 хохлов. Так, что массив русских фамилий таки не 10-15 а 23,19%. Но это же фамилии чисто по современному написанию, а не по происхождению. Да они и у Украинцев далеко не всегда заканчиваются на О. Хм! Плюсквамперфе́кт! Мордва от вашего поведения сама в ****. Мне их уже приходится успокаивать и защищать.
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07.07.2021 17:28 Ответить
Не смещай акценты.Речь идет об обрусаченной мордве,которая сейчас называется русскими,а не о тех жалких процентах мордвы,которые в силу разных причин сохранили свой язык и самобытность.Обрусаченный финно-угр с ордынским менталитетом-вот причина всех проблем в украинско-русских отношениях.Твои личные выборки по фамилиям нерепрезентативны.
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08.07.2021 01:17 Ответить
Я своих предков до седьмого колена знаю. Так же как и большинство моих соотечественников. И фамильные кладбища где лежат мои предки остались в Украине. И рассказы своих дедов помню. Нигде и никогда они Мордву даже в качестве отдалённых родственников не упоминали. Это у вас массовый психоз, виртуальная, ложная цель, для создания точки кипения.. Я уже писал, что был бы я Мордвин, было бы чем гордиться. Но увы. Украинец я крестьянин, Славянин в тысячном поколении, как и сто миллионов таких же как и я. Это аксиома. Мне другое интересно. Почему вас торкнуло, конкретно на этот народ? Чем он вам не угодил? Я ещё мог бы понять, если бы Вы по национальному признаку искали бы например виновников голодомора или воинов воевавших против южнорусских князей, например, Литовского князя Гидеминома или Крымских воинов закупантов. Да мало ли кого можно сыскать в списке врагов Но почему Мордва? Где, в каких боях, она отличилась? Это же она жертва, это же она по факту оккупирована. Почему? Почему ни Аланы ни Калмыки, ни Черкесы ни Турки вас не интересуют, а маленькая Мордва причислена к лику сатаны? Да и вообще парадоксы географические. Гибриды у вас Финны, Венгры, народы с берегов Иртыша. Они же жили и живут за многие тысячи километров и от вас (кроме Вкнгров) и друг от друга. ?????
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08.07.2021 04:07 Ответить
Ассимляция мордвы в Залесье началась еще во времена ранней Руси,а твои семь колен в этот промежуток явно не попадают.Еще раз-никто тут демонезирует мордву,речь идет о гибриде финно-угра в которого досыпана малая щепотка славянства и больша такая порция ордынских повадок.Этот гибрид-московит и являеться нашим историческим врагом.
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08.07.2021 14:29 Ответить
Вона оно как! Оказывается, древние Украинские первопроходимцы своей щепоткой славянства всю малину в Залесье обосрали и породили себе исторического врага! Значит, все перечисленные факты, как то гаплогруппы ДНК, цвет кожи, глаз, волос, формы носа и лица, устройство топора и стогометания, языковой группы, то другое..., то так, совпадение, слепая случайность. Вот шаманы политтехнологи они в истории лучше разбираются! А, я то дурак, думал, что все люди произошли от Адама и Евы, и расплодились по всей земле, думал, что поэтому то они и братья. А оказывается коварные Мордвины, никакие не братья, ночью украли Украинскую мову, и наглым образом в какой то понедельник заговорили на ней забыв свою родную речь и свою историю. Я всё понял и от восторга прыгаю! Только непонятно, почему же Украина, так старательно выметает всякие иные утопические теории о происхождении наций? Почему ваши цензоры так старательно оберегают ваши мозги? Неужели боятся с таким то историческим фундаментом, что проклятые мордвины перевербуют вас на свою сторону? Почему российские соцсети, газеты, медиа, даже телеканал Кухня ТВ запретили? Почему крестики на этом цензоре вместо комментов? Почему аккаунты постоянно деактивируют, даже тех которые не нарушают заповеди этого сайта?
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08.07.2021 21:54 Ответить
Именно так.Создали гомункулусов-московитов себе на голову,а теперь за это расплачиваимся.Это творение конечно же допиливали в Орде,поэтому на выходе вышло такое гнусное и мерзкое детище.Мы как те недальновидные ученые,которые эксперементируют и однажды создают себе во вред какой-то вирус,а потом прячутся и закрывают все щели(даже Кухню ТВ и Рыбалку ТВ) через которые он может пролезть и испортить всем жизнь.
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09.07.2021 00:30 Ответить
А каково оно гомункулам? Представить страшно! На них обрушились Украинцы щепотками ещё в древности и продолжают идти волна за волной даже и сегодня. Боюсь как бы они не потребовали репараций у Киева. И ведь у них есть все шансы выиграть все дела в международных судах. А если они не дай Бог потребуют компенсации не деньгами, а натурой?
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09.07.2021 09:00 Ответить
касап Жорж Милославский 0f3bdab5, ти - хто? Не впізнаю! Який логін в тебе був до деактивації?
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21.06.2021 13:43 Ответить
Слава Австрії - героям слава.
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21.06.2021 13:13 Ответить
Флаги земель Австрии
Напередодні матчу Євро-2020 у Бухаресті пролунав хіт "Путін - х#йло" у спільному виконанні українських та австрійських фанатів - Цензор.НЕТ 2051
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21.06.2021 15:42 Ответить
Флаг НИЖНЕЙ АВСТРИИ
Напередодні матчу Євро-2020 у Бухаресті пролунав хіт "Путін - х#йло" у спільному виконанні українських та австрійських фанатів - Цензор.НЕТ 3142
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21.06.2021 15:43 Ответить
н-да...жить с таким погонялом,никакого кокса из Колумбии не хватит.
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21.06.2021 13:15 Ответить
Так и запомнят этого упыря-кацапского как '*****'
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21.06.2021 13:15 Ответить
У половины украинских болел есть румынский паспорт, крики ПТН ХЛО будут разрывать Бухарест, всю ночь, так как я смотрю, австрияки тоже ***** не любят
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21.06.2021 20:00 Ответить
Из-за поребрика слышится треск....
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21.06.2021 13:35 Ответить
свинособак порвет нахер
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21.06.2021 13:38 Ответить
свинособаки будут получать каждый раз инфарктный удар, когда Украина будет подниматься по турнирной сетке.
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21.06.2021 20:02 Ответить
Пусть маскали на гавно изойдутся.
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21.06.2021 13:39 Ответить
бальзам на раны
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21.06.2021 13:44 Ответить
Чем хороша Румынская полиция тебе ни кто ни чего не зделает пока ты сам что-то не натворишь .А Бухарест красивый и большой город я там прописан по румынскому паспорту
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21.06.2021 13:44 Ответить
не верю, но лойк
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21.06.2021 20:03 Ответить
Респект і уважуха! Напередодні матчу Євро-2020 у Бухаресті пролунав хіт "Путін - х#йло" у спільному виконанні українських та австрійських фанатів - Цензор.НЕТ 812
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21.06.2021 13:52 Ответить
красавці
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21.06.2021 13:52 Ответить
Воистину Путин ***** 😠
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21.06.2021 13:55 Ответить
Номинация-хит года...
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21.06.2021 14:32 Ответить
Походу наши австрийцев подготавливают. На стадионе должно про звучать ярко.
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21.06.2021 14:44 Ответить
верняк наши австрияк зарядили на совместную " песню " во время матча ... ждемс и будем посмотреть Напередодні матчу Євро-2020 у Бухаресті пролунав хіт "Путін - х#йло" у спільному виконанні українських та австрійських фанатів - Цензор.НЕТ 8379 !
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21.06.2021 14:45 Ответить
"Хотел ты сп..дить территории, но помнить будут о другом Ты остался для истории всего лишь маленьким х.йлом." А ведь это так и есть. Был Владимир Красно Солнышко, был Юрий Долгорукий (Довгорукий), был ЛжеДмитрий, Николай Кровавый. А Путин в истории будет Х.лом, самым ничтожным и презираемым правителем Рашки.
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21.06.2021 14:46 Ответить
Имхо,да, он сильно хочет войти в историю. И его будут помнить как: Вова х@йло. Но по ходу, он ещё этого не понимает.
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21.06.2021 17:56 Ответить
Трибунал, повешение, отравление цианидом, у Гитлера был еще тот выбор. но Я СТАВЛЮ НА ПОВЕШЕНИЕ *****
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21.06.2021 20:05 Ответить
Настрій на решту дня!!!! Шедевр!!!!!!! паРАШа завертайтесь тепер в уєфа і проти Австрії!!!!!!!!ХАХАХАХА!!!!!!!!!
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21.06.2021 14:47 Ответить
весь первый тайм было слышно как орали путин *****. помолимся Господу, чтобы эта речевка была слышна на финале ЧЭ 2020
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21.06.2021 20:06 Ответить
Путэн набирает международной популярности - скоро вся планета будет в курсе:
кто на свете всех ******,
всех уродливей
и злее
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21.06.2021 15:01 Ответить
Шкода, що наше чучелко побоялось сказати: " Вбивця".
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21.06.2021 16:53 Ответить
опудалко
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21.06.2021 20:08 Ответить
Гебнявый выродок, постоянно лгущий и свято верящий в свою гадкую ложь, подонок и недоумок, однозначно, давно заслуживает международного призвания.
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21.06.2021 15:04 Ответить
австрийцы как домой вернутся пускай расскажут своей Карин Кнайсль кто такой Путин а то ведь она гляди не знает с кем танцевала Напередодні матчу Євро-2020 у Бухаресті пролунав хіт "Путін - х#йло" у спільному виконанні українських та австрійських фанатів - Цензор.НЕТ 6156
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21.06.2021 15:08 Ответить
Как здорово что "путин *****" одинаково произносят украинцы и австрийцы. Жду с нетерпением обучение наших соперников в плей-офф. Чем дальше пройдем, тем большим *****м будет путин.
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21.06.2021 15:09 Ответить
Напередодні матчу Євро-2020 у Бухаресті пролунав хіт "Путін - х#йло" у спільному виконанні українських та австрійських фанатів - Цензор.НЕТ 1647
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21.06.2021 15:20 Ответить
Класс! Ждем хит на трибунах стадиона))
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21.06.2021 15:25 Ответить
Сегодня в 19 )))
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21.06.2021 15:26 Ответить
Райская мелодия,отличные слова.
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21.06.2021 15:54 Ответить
Есть !! Есть всё-таки темы которые сближают и объединяют народы! Нетленный шедевр харьковских пацанов один из них! Ордынский фюрер навсегда останется в истории.....
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21.06.2021 15:58 Ответить
Почему не Россия-х#йло, а Путин. Боятся что-ли.
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21.06.2021 16:44 Ответить
Где это - "россия"? и шо такое "путин"?
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21.06.2021 17:05 Ответить
Надо спросить у болельщиков. Они явно знают.
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21.06.2021 17:08 Ответить
Я у тебя спросил, русский.
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21.06.2021 17:09 Ответить
парашка она, а ***** - оно, и то, и то - говно
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21.06.2021 18:00 Ответить
Твоя россия - гавно, а путен - х@йло. Нужно называть вещи своими именами, а не заниматься подменой понятий, как вы русские любите постоянно делать.
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21.06.2021 18:23 Ответить
Всьо не так … а правильно будет - Путен ***** , рашка гавно!
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21.06.2021 21:05 Ответить
бажаю перемог Бельгії та Данії з однакоим рахунком. Хоча: бельгійцям вигравати необов'язково...
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21.06.2021 16:54 Ответить
Италия обвинила российских военных, «помогавших» бороться с коронавирусом, в шпионаже и разведке.La Repubblica пишет, что власти Италии установили, что что это было не чем иным, как разведывательной миссией MO России.
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21.06.2021 17:03 Ответить
Интересно УЕФА разрешит исполнить песню про кремлёвскую крысу сразу после исполнения гимнов перед игрой? Её мог бы исполнить какой- нибудь хор, а трибуны подпели бы....
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21.06.2021 17:09 Ответить
Путлер наложит санкции на УЕФА за то что Украина выступает с флагом, гимном и с Крымом,РАБссия не имеет такого права,,,,стадо баранов...хрюкните Крым наш тысячу раз.... Напередодні матчу Євро-2020 у Бухаресті пролунав хіт "Путін - х#йло" у спільному виконанні українських та австрійських фанатів - Цензор.НЕТ 9543 Напередодні матчу Євро-2020 у Бухаресті пролунав хіт "Путін - х#йло" у спільному виконанні українських та австрійських фанатів - Цензор.НЕТ 9543
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21.06.2021 17:57 Ответить
Напередодні матчу Євро-2020 у Бухаресті пролунав хіт "Путін - х#йло" у спільному виконанні українських та австрійських фанатів - Цензор.НЕТ 6085

...
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21.06.2021 18:00 Ответить
исчо надо шоб руцкие новую фигуру в городках добавили - "*****" )))
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21.06.2021 19:25 Ответить
Хотел ты ******** территории
Но помнить будут о другом
Останешься ты для истории
Всего лишь маленьким ******
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21.06.2021 18:20 Ответить
Где-то в Мексике...
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21.06.2021 18:20 Ответить
Напередодні матчу Євро-2020 у Бухаресті пролунав хіт "Путін - х#йло" у спільному виконанні українських та австрійських фанатів - Цензор.НЕТ 4532
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21.06.2021 18:53 Ответить
На мошканських болотах буде зарево від палаючих пердаків, а над крембльом буде феєрверк.
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21.06.2021 19:25 Ответить
Gibt es heute auch freies Bier? Напередодні матчу Євро-2020 у Бухаресті пролунав хіт "Путін - х#йло" у спільному виконанні українських та австрійських фанатів - Цензор.НЕТ 1261
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21.06.2021 19:33 Ответить
Никто кроме украинцев в мире не противостоит московскому упырю . Все остальные предпочитают делать с ним бизнес , кретины .
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21.06.2021 19:34 Ответить
Респект и уважуха нашим!!
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21.06.2021 19:41 Ответить
Напередодні матчу Євро-2020 у Бухаресті пролунав хіт "Путін - х#йло" у спільному виконанні українських та австрійських фанатів - Цензор.НЕТ 8492

Напередодні матчу Євро-2020 у Бухаресті пролунав хіт "Путін - х#йло" у спільному виконанні українських та австрійських фанатів - Цензор.НЕТ 8095
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21.06.2021 19:56 Ответить
Путин *****, лалалалала....)))))
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21.06.2021 21:01 Ответить
Це з Дніпропетровщини!!!
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21.06.2021 21:04 Ответить
ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО !) КАКОЙ ПРОСТОЙ И ГЕНИАЛЬНЫЙ ХИТ !)
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22.06.2021 00:12 Ответить
2055 рік на красній площі поряд з порожнім мовзолеєм Леніна... якого ще в 2035 році поховали як людину в землю з'явився маленький 5 сантиметровий монумент іншого характеру на пам'ять нашадкам у вигліді деревяного чоловічого полового органу на якому вирізблин такий напис " В.В.Путін- *****. Пам'ятайте росіяни як ви лизали це..."
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22.06.2021 13:02 Ответить
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