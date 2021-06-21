Накануне матча Евро-2020 в Бухаресте прозвучал хит "Путин - х#йло" в совместном исполнении украинских и австрийских фанатов. ВИДЕО
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Накануне решающего поединка третьего тура Евро-2020 между сборными Украины и Австрии в столице Румынии, Бухаресте (где сегодня в 19-00 состоится матч), болельщики обеих команд вместе спели известный хит о президенте РФ Владимире Путине.
Как передает Цензор.НЕТ, видеоролик опубликован в Instagram Zoryalondonsk.
На нем видно, как на одной из улиц Бухареста группа фанатов спела всем известную кричалку о президенте страны-агрессора.
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Также на улицах Бухареста прозвучала и "Червона рута".
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+134 Anatoliy A 006b9dda
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+93 Ан Мур
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показать весь комментарий21.06.2021 12:35
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Современный русский нахватался болгарских слов через церковнославянский поэтому он к нему так близок.Украинский же формировался на народной разговорной основе поэтому и отличается от русского языка.В украинском к примеру есть четвертый вид времени-плюсквамперфект,который в русском уже практически отмер.Есть седьмой звательный падеж.Семь цветов радуги это вроде во всем мире так.Шевченко использовал много церковнославянизмов поэтому есть ошибочное мнение что его язык похож на русский.На самом деле он русский язык презирал и об этом он прямо писал в переписках с друзьями.
Я ж говорю что по происхождению русские это винегрет склеенный надстройкой в виде языка,церкви и ордынского менталитета.Основа этого всего это залешанский улус из которого зародилась современная Московия.А душ это правильно, почаще нужно принимать,чтоб русским душком от вас не смердело.
кто на свете всех ******,
всех уродливей
и злее
...
Но помнить будут о другом
Останешься ты для истории
Всего лишь маленьким ******