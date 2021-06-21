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засуха (51) Молдова (1691) экология (1582)

Украина и Молдова возглавили мировой список стран с самым высоким риском засухи, - исследование

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина и Молдова возглавили мировой список стран с самым высоким риском засухи, - исследование

Украина и Молдова имеют самый высокий риск засухи в мире. В первой пятерке также Бангладеш, Индия и Сербия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом свидетельствуют данные исследования World Resources Institute (WRI).

В исследовании были собраны данные по 138 странам, которые составляли с учетом трех показателей – сельскохозяйственного, промышленного и регионального. Специалисты анализировали интенсивность прошлой засухи, наличие дефицита воды, поражения от засухи, численность населения, объем посевов и поголовье скота.

В первую пятерку антирейтинга вошли Молдова, Украина, Бангладеш, Индия и Сербия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов, - Министерство защиты окружающей среды

Наиболее благоприятной ситуация является у Исландии и Норвегии (Европа) и в Сенегале (Африка).

Значительная часть стран Африки не были проанализированы из-за отсутствия доступа к данным для анализа. Также уточняется, что страны, подверженные риску засухи, не всегда должны испытывать большой дефицит воды. Однако последствия все равно могут быть серьезными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Засуха вот-вот станет следующей пандемией, и вакцины для ее лечения нет", - ООН

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+26
Розпахали всю землю, вирубують ліси. Ось і результат.
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21.06.2021 12:47
+16
Казалось бы, причем тут зеленский, который на короновирусные деньги строит дороги на кладбища.
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21.06.2021 12:49
+13
Анонс. Україна і Молдова очолили світовий список країн із найвищим ризиком посухи, - дослідження - Цензор.НЕТ 8353
Президент Зеленский анонсировал программу "Большой Водопой". В рамках программы ставиться цель проложить к каждому селу русло Днепра. С целью обеспечения программы финансами, бюджет Украины будет переименован в "Ковидный Фонд Украины". Ответственным за провал программы, назначить Порошенко и порохоботов.
Недорозумение Президентское : ваш Зе Первый
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21.06.2021 13:02
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Правила форума Совет форумчан
Что, и Сахару обогнали? Перемига!
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21.06.2021 12:44 Ответить
Ці дослідження мали на увазі Ялту і Керч.. Це там цього року засуха?
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21.06.2021 13:35 Ответить
Хреново. Эта весна и начало лета хоть немного воды добавили
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21.06.2021 12:46 Ответить
Немного??? У нас в Одессе налило так с апреля, что клубника гниет.
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21.06.2021 13:11 Ответить
Слимаки після попередніх дощів дожирають все що ще не зжерли Україна і Молдова очолили світовий список країн із найвищим ризиком посухи, - дослідження - Цензор.НЕТ 1539
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21.06.2021 13:36 Ответить
Розпахали всю землю, вирубують ліси. Ось і результат.
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21.06.2021 12:47 Ответить
Ні, це глобальні зміни. Течії в океані та відповідно вітри змінюють напрямок. Десь стає "мокро", а десь засуха. Гренландія тане дуже швидко. Це погано...
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21.06.2021 13:01 Ответить
беріть до уваги, ще й глобальну меліорацію советами ссср, штучними водоймами для ГЕС (щоб продавати електроенергію, щоб купувати зерно для випічки хліба за 15 копійок.)
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21.06.2021 13:12 Ответить
а мені думається це все зміни на сонці, дуже вже пече. і це при тому, що зараз тільки вихід з мінімуму активності 11 річного циклу. я вже другу шкіру скинув і тепер шоколадний на всі 100
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21.06.2021 14:15 Ответить
Тут може бути все разом. Земна вісь раз у декілька сот тисяч років зміщується на декілька градусів. Може вже почалось... Відомо, що льодовиковий період періодично відбувається раз у сто тисяч років. Земля постійно змінюється. Ось й настали чергові зміни. Плюс ще людина пріклала свою руку.
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21.06.2021 14:30 Ответить
Будь поосторожнее с загоранием, рак кожи - не редкость, тьфу, чтоб не сглазить!
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22.06.2021 02:08 Ответить
Да тихо! Продадим землю, а там хоть трава не расти. Украина и Молдова возглавили мировой список стран с самым высоким риском засухи, - исследование - Цензор.НЕТ 4655.
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21.06.2021 12:48 Ответить
Перед тим, як продати землю, її треба задешево скупити, от і проганяють цю дурку. Прикметно, що в англомовних публікаціях цього інституту нема нічого подібного тому вкиду, який здійснив "Гордон", а потім підхопило українське Міндовкілля з ментом за освітою на чолі.
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21.06.2021 13:26 Ответить
парашенка - ОСТАНОВИСЬ!
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21.06.2021 12:48 Ответить
Украина и Молдова имеют самый высокий риск засухи в мире / Зеленский в Катаре: Украина готова выступить гарантом мировой продовольственной безопасности. Потому что : Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех (!) украинцев и для меня лично".
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21.06.2021 12:49 Ответить
Казалось бы, причем тут зеленский, который на короновирусные деньги строит дороги на кладбища.
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21.06.2021 12:49 Ответить
А тебе дурачку дороги не нужны?
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21.06.2021 15:29 Ответить
Мне дурачки во власти не нужны
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21.06.2021 15:38 Ответить
дожились....
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21.06.2021 12:53 Ответить
Если в кране нет воды....
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21.06.2021 13:01 Ответить
Не брешіть. "Велічайшем" видніше.
07.06.21 11:06 Катастрофы с питьевой водой в Украине нет, но она не должна произойти со следующими поколениями, - Зеленский. ВИДЕО
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21.06.2021 13:02 Ответить
Анонс. Україна і Молдова очолили світовий список країн із найвищим ризиком посухи, - дослідження - Цензор.НЕТ 8353
Президент Зеленский анонсировал программу "Большой Водопой". В рамках программы ставиться цель проложить к каждому селу русло Днепра. С целью обеспечения программы финансами, бюджет Украины будет переименован в "Ковидный Фонд Украины". Ответственным за провал программы, назначить Порошенко и порохоботов.
Недорозумение Президентское : ваш Зе Первый
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21.06.2021 13:02 Ответить
Всвязи с грядушей засухой ЗЕ обещал за 3 года налить миллиард бидонов с водой. Україна і Молдова очолили світовий список країн із найвищим ризиком посухи, - дослідження - Цензор.НЕТ 7549
На это Кабмин уже выделил стовосемьсорок миллиардов долларов, взятых в долг под 11%.
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21.06.2021 13:53 Ответить
не налить, а закупить Україна і Молдова очолили світовий список країн із найвищим ризиком посухи, - дослідження - Цензор.НЕТ 8698
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21.06.2021 16:02 Ответить
Шось не похоже в цьому році на засуху, особливо в Криму Україна і Молдова очолили світовий список країн із найвищим ризиком посухи, - дослідження - Цензор.НЕТ 2536
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21.06.2021 13:05 Ответить
А Исландия будет житницей Европы.
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21.06.2021 13:17 Ответить
Одна з причин вирубка лісів, лісосмуг, розорювання річних низин, берегів річок, осушення і примусова меліорація заболочених територій...
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21.06.2021 13:17 Ответить
чи є хоч одна тема до якої не приплели би зєлю та петю? Україна і Молдова очолили світовий список країн із найвищим ризиком посухи, - дослідження - Цензор.НЕТ 8876
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21.06.2021 13:22 Ответить
во всём во Вселенной Зе виноват.
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21.06.2021 13:27 Ответить
Он виноват в том, что вылез из своего сраного Квартала.
Остальное - это последствия.
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21.06.2021 13:50 Ответить
Так вы, мудаки ватные, за это наркоманское чмо проголосовали, чтобы порохоботов работой обеспечить. Україна і Молдова очолили світовий список країн із найвищим ризиком посухи, - дослідження - Цензор.НЕТ 718

Номальному человеку такое в голову не пришло бы, а вот конченому зебилу легко.
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21.06.2021 15:06 Ответить
да ты сам голосовал за Зе, чтоб хоть как-то ботвизмом подзаработать.
и снова ты назвал своего сладчайшего работодателя "наркоманское чмо", а себя и свою шайку "ватное чмо и конченные зебилы".
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22.06.2021 08:56 Ответить
Думаю, что многие, "гадящие в комментах", предпочли бы один перед другим хвалиться своими успехами и радоваться, что живут в благополучной стране. Было бы очень неплохо,если бы было за что благодарить мудрое дальновидное правительство, заботящееся о благе всех, а не дающих все основания для злости и горького смеха. Кондрашов, а ведь ты единственный здесь, кто нашёл повод для благодарности этим бездарям.
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22.06.2021 02:24 Ответить
вот выбрали бы сладчайшего - было бы эльдорадо, тарзанелло.
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22.06.2021 08:54 Ответить
Боюсь, что было бы аналогичное безнадёжное положение, Олдик
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22.06.2021 21:07 Ответить
оно не безнадёжное, как хотят представить тут некоторые. тарзанелло... нарзанелло....
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23.06.2021 01:24 Ответить
молодець, заробив на шоколапку
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21.06.2021 14:41 Ответить
Води то в Україні достатньо, але 99% з неї не придатна до пиття, вона повна хвороб та техногенно забруднена, річки не чистяться і т.д.
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21.06.2021 13:35 Ответить
Мозги надо чистить а не реки, река способна сама себя чистить, в Днепре осетровые жили, они в грязных реках не живут.
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21.06.2021 13:39 Ответить
Може мозок і не потребує чистки бо ріка сама здатна себе чистить лише від органіки, а ось з важкими хімічними сполуками не впорається жодна ріка світу...
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21.06.2021 14:02 Ответить
Мозок потребує чистки шоб у річках не було важких сполук - це досить просто розуміти.
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21.06.2021 15:18 Ответить
Між розуміти і робити в Україні зазвичай прірва...
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21.06.2021 15:27 Ответить
Це не відкидає того шо справа далеко не в чищенні річок.
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21.06.2021 16:08 Ответить
Це дуже файне для України дослідження, Україна тепер має офіційну причину не давати воду у крим, у самих ризик посухи...
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21.06.2021 13:56 Ответить
Ну і славненько!!!
Людина це вірус для планети Земля, а вірус повинен бути знищений!
Подивитись тільки, що в Індії чи в Хитаї робиться від перенаселення, і стане зрозуміло куди іде людство!
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21.06.2021 14:02 Ответить
аграрии вытянут всю воду кукурузой и подсолнухом.. а сами имеют дома по европам.
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21.06.2021 14:19 Ответить
А вы из партии отнять и поделить?
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21.06.2021 14:24 Ответить
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон"

--------------------------------------
и не стыдно ссылаться на эту помойку?
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21.06.2021 14:42 Ответить
Засуха страшная, особенно конец весны и начало лето подтвердили эту гипотезу... Ох уж эти учёные...
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21.06.2021 16:09 Ответить
..а надо просто ещё больше вырубывать леса и осушать болота для "сиротских" дачек и кварталов с заасфальтироваными котеджами "на природе, за двадцать минут от центра" - основные аккумуляторы влаги и создатели микроклимата - и тогда в Украине настанет "Саудовская Аравия", правда без нефти и без мозгов у жлобской Ылиты
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21.06.2021 16:21 Ответить
Разрухи
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21.06.2021 16:28 Ответить
Украинцы! Я говорю, шо про совесть вспоминать как можно скорее нужно! Ато чернозём есть будем! Есть Бог на небе!
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21.06.2021 19:08 Ответить
ПО ЭТОМУ ОТЪ@БИТЕСЬ ОТ УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛИ !!!
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22.06.2021 00:09 Ответить
Ну да, ну да, недавние фотографии из Крыма, Житомира и других мест подтверждают утверждения о страшной нехватке воды в Украине.
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22.06.2021 02:35 Ответить
"Значну частину країн Африки не проаналізували через відсутність доступу до даних для аналізу" - це все, що потрібно знати про це "дослідження"
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22.06.2021 04:16 Ответить
 
 