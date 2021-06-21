Украина и Молдова возглавили мировой список стран с самым высоким риском засухи, - исследование
Новости Цензор.НЕТ Общество
Украина и Молдова имеют самый высокий риск засухи в мире. В первой пятерке также Бангладеш, Индия и Сербия.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом свидетельствуют данные исследования World Resources Institute (WRI).
В исследовании были собраны данные по 138 странам, которые составляли с учетом трех показателей – сельскохозяйственного, промышленного и регионального. Специалисты анализировали интенсивность прошлой засухи, наличие дефицита воды, поражения от засухи, численность населения, объем посевов и поголовье скота.
В первую пятерку антирейтинга вошли Молдова, Украина, Бангладеш, Индия и Сербия.
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Наиболее благоприятной ситуация является у Исландии и Норвегии (Европа) и в Сенегале (Африка).
Значительная часть стран Африки не были проанализированы из-за отсутствия доступа к данным для анализа. Также уточняется, что страны, подверженные риску засухи, не всегда должны испытывать большой дефицит воды. Однако последствия все равно могут быть серьезными.
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Недорозумение Президентское : ваш Зе Первый
На это Кабмин уже выделил стовосемьсорок миллиардов долларов, взятых в долг под 11%.
Остальное - это последствия.
Номальному человеку такое в голову не пришло бы, а вот конченому зебилу легко.
и снова ты назвал своего сладчайшего работодателя "наркоманское чмо", а себя и свою шайку "ватное чмо и конченные зебилы".
Людина це вірус для планети Земля, а вірус повинен бути знищений!
Подивитись тільки, що в Індії чи в Хитаї робиться від перенаселення, і стане зрозуміло куди іде людство!
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и не стыдно ссылаться на эту помойку?