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Днепропетровщина (2926) ДТП (7438)

Масштабное ДТП на Днепропетровщине - 2 человека погибло, 8 получили травмы, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Вблизи пгт Покровск Никопольского района утром произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате столкновения двух автомобилей погибли два человека и восемь человек получили телесные повреждения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Предварительно установлено, что 24-летний водитель автомобиля "ВАЗ" выехал на перекресток со второстепенной дороги и не предоставил преимущество автомобилю Mercedes Sprinter.

В результате ДТП двое пассажиров микроавтобуса погибли на месте происшествия. Водитель и 21-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ", а также шесть пассажиров Mercedes получили телесные повреждения.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами).

Водитель автомобиля "ВАЗ" задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

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Масштабное ДТП на Днепропетровщине - 2 человека погибло, 8 получили травмы, - Нацполиция 01
Масштабное ДТП на Днепропетровщине - 2 человека погибло, 8 получили травмы, - Нацполиция 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+10
УПК РФ???
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21.06.2021 13:19
+5
Водитель ТАЗ выехал на перекресток... почему я не удивлен?
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21.06.2021 13:02
+4
упк РФ?????? у вас шо там робиться?
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21.06.2021 14:01
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Водитель ТАЗ выехал на перекресток... почему я не удивлен?
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21.06.2021 13:02 Ответить
Подивись його стан. Водій спринтера йшов 50 км/год?
До того ж люди пишуть , що там немає знаків "Виїзд на головну"
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21.06.2021 15:07 Ответить
Немцы геть испортились ,делают машины хрен знает из чего ...
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21.06.2021 13:11 Ответить
Спринтери роблять турки
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21.06.2021 13:14 Ответить
Это не важно ,бренд немецкий и они за него должны отвечать а если жигуль так крошит немецкую тачку то это мягко говоря наталкивает на грустные мысли ..
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21.06.2021 13:27 Ответить
Судя по фото Спринтер перевернулся...
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21.06.2021 13:34 Ответить
УПК РФ???
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21.06.2021 13:19 Ответить
Да. Именно. УПК РФ Статья 208. Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия.
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21.06.2021 13:30 Ответить
в оригинале УПК Украины
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21.06.2021 13:34 Ответить
Фрейд шалено аплодує! Масштабна ДТП на Дніпропетровщині - 2 людини загинули, 8 зазнали травм, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1522
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21.06.2021 14:17 Ответить
Так машина ж росейська
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21.06.2021 14:37 Ответить
Масштабна ДТП на Дніпропетровщині - 2 людини загинули, 8 зазнали травм, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 20
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21.06.2021 13:27 Ответить
Сепары !!
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21.06.2021 13:40 Ответить
Звиздец 🤦
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21.06.2021 13:36 Ответить
упк РФ?????? у вас шо там робиться?
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21.06.2021 14:01 Ответить
Вата
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21.06.2021 14:11 Ответить
Похоже никто не был пристёгнут.
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21.06.2021 14:02 Ответить
Дуже поможе якщо спрінтер декілька разів перевернеться?
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21.06.2021 14:57 Ответить
Очень поможет в любом случае.
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21.06.2021 15:18 Ответить
УПК РФ МАТЬ ВАШУ?!!! Масштабна ДТП на Дніпропетровщині - 2 людини загинули, 8 зазнали травм, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4789
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21.06.2021 14:08 Ответить
ст. 208 УПК РФ???????????????

Бросайте эти вещества. Масштабна ДТП на Дніпропетровщині - 2 людини загинули, 8 зазнали травм, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8785
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21.06.2021 16:15 Ответить
дорога в селе! это же на каких скоростях там гоняли, придурки?
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21.06.2021 19:11 Ответить
 
 