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До заключения соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией "остался один шаг", - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

До заключения соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией

Украина и Турции к заключению Соглашения о свободной торговле осталось сделать последний шаг, самый важный и чувствительный, требующий компромисса обеих сторон. Украинская делегация готова приехать в Анкару к продолжению переговоров по направлению финализации соглашения.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал сегодня во время общения с журналистами по результатам дипломатического форума в Анталии, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы в одном шаге от заключения Соглашения о свободной торговле. Но откровенно говоря, это тот шаг, который для обеих стран труднее всего сделать. Мы должны согласовать по торговым позициям, очень чутких для экономик обеих стран. Мы можем достичь согласия только путем компромисса, на который пойдут обе стороны, делая уступки", - сказал Кулеба.

Министр убежден, что результат, который принесет нашим странам заключения Соглашения о свободной торговле, компенсирует все сделанные уступки.

"Наша делегация готова прибыть в Анкару для осуществления дальнейшего продвижения в направлении финализации соглашения. Потому что мы абсолютно настроены на заключение этого соглашения на политическом уровне. Мы должны соблюдать баланс интересов. Для достижения этого эксперты обеих стран должны сесть и достичь согласия. Политическая воля есть со стороны обеих стран, на уровне наших президентов. Вопрос лишь в этом непростом, но неизбежному шагу ", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина покупает турецкие беспилотники для защиты, - Кулеба

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+2
Ви з Ослом ще спитайте в Ердогана чому Україна ще не в НАТО.
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21.06.2021 14:16
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шаг довжиною у життя
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21.06.2021 13:31 Ответить
Так сделайте этот последний шаг, и тогда рапортуйте.
Не можете _ _ _ ть -- не мучьте _ опу.
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21.06.2021 13:33 Ответить
Так там уже Алексей Петрович поработал и вроде бы все решил.
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21.06.2021 15:10 Ответить
напоминает притчу об Ахиллесе и черепахе..
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21.06.2021 13:40 Ответить
Сколько шагов было до транша МВФ?

А уже всьо - прощай завтра.
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21.06.2021 13:41 Ответить
Ви з Ослом ще спитайте в Ердогана чому Україна ще не в НАТО.
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21.06.2021 14:16 Ответить
Вы взгляните на заточки, мендельша, верещачка, бубочка, Венедиктова - все зебуины... а чего вартi их перлы словесного поноса: тупой и еще тупее... Кто их удосужил лезть в свободную торговлю... Турки же их обведут вокруг пальца....
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21.06.2021 14:38 Ответить
Зрада
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21.06.2021 14:53 Ответить
От бедоносца сами знаете , шо ожидать.
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21.06.2021 16:03 Ответить
Хто торгувати буде і чим
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21.06.2021 16:26 Ответить
 
 