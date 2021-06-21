Результаты переговоров между США и Германией по "Северному потоку-2" будут достигнуты к августу, - Маас

Переговоры США и Германии относительно немецко-российского проекта газопровода "Северный поток-2" продолжаются, результаты могут быть достигнуты до августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас изданию la Repubblica.

После европейского турне президента США Джо Байдена, как сообщается, Маас утверждает, что нужно стремиться стереть "все" из эпохи Трампа, и уверен, что соглашение по "Северному потоку-2" будет достигнуто "до августа".

Администрация США очень критично относится к немецко-российскому проекту "Северного потока-2" и неоднократно рассматривала возможность ввода и вводила санкции.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель 15 июля проведет переговоры в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом. Ожидается, что стороны коснуться и вопроса этого проекта.

Украина выступает против проекта, в частности, ввиду угрозы прекращения в случае его запуска транзита российского газа по территории нашей страны.

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