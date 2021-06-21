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Новости За рубежом
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Северный поток (1426) Маас (213)

Результаты переговоров между США и Германией по "Северному потоку-2" будут достигнуты к августу, - Маас

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Переговоры США и Германии относительно немецко-российского проекта газопровода "Северный поток-2" продолжаются, результаты могут быть достигнуты до августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас изданию la Repubblica.

После европейского турне президента США Джо Байдена, как сообщается, Маас утверждает, что нужно стремиться стереть "все" из эпохи Трампа, и уверен, что соглашение по "Северному потоку-2" будет достигнуто "до августа".

Администрация США очень критично относится к немецко-российскому проекту "Северного потока-2" и неоднократно рассматривала возможность ввода и вводила санкции.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель 15 июля проведет переговоры в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом. Ожидается, что стороны коснуться и вопроса этого проекта.

Украина выступает против проекта, в частности, ввиду угрозы прекращения в случае его запуска транзита российского газа по территории нашей страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продолжат вводить санкции против "Северного потока-2", - советник Байдена Салливан

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
Имея такое тупорылое евгейское ******, как зеленский в кресле преза, у Украины нет ни кадров, ни политической воли, бороться и добиваться запрета/санкции против сп2. По факту, с приходом квартального черта, Украина просрала на международной арене все что было достигнуто с 2014-го.
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21.06.2021 15:02
+3
мабуть, до того часу знатимуть, хто переможе на виборах у Німеччині...
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21.06.2021 14:33
+3
Да, именно до августа. В сентябре выборы в Германии и уже никакого Мааса не будет. Так что надо успеть, а то путин не поймет...
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21.06.2021 14:40
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мабуть разрешат ********* использовать сп-2 на треть мощности Результати переговорів між США і Німеччиною щодо "Північного потоку-2" будуть досягнуті до серпня, - Маас - Цензор.НЕТ 1236
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21.06.2021 14:21 Ответить
мабуть, до того часу знатимуть, хто переможе на виборах у Німеччині...
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21.06.2021 14:33 Ответить
А Трамп виявився не таким вже й про-кремлівських холуєм ... Ну а поки важко про це сказати і про Байдена. Видно вже всім в світі як і німчурам так сильно подобаються криваві кремлівські срібники )(уйла..
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21.06.2021 14:40 Ответить
проблема в тому, що Трамп- це найгірший вибір від чудової Республіканської партії, а чудовий Байден- від скінченої Демократичної... Результати переговорів між США і Німеччиною щодо "Північного потоку-2" будуть досягнуті до серпня, - Маас - Цензор.НЕТ 3746
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21.06.2021 14:52 Ответить
Да, именно до августа. В сентябре выборы в Германии и уже никакого Мааса не будет. Так что надо успеть, а то путин не поймет...
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21.06.2021 14:40 Ответить
Вроде как выигрывают зелёные, а они категорически против сп2. Вот надо и успеть до выборов.
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21.06.2021 14:57 Ответить
нефига они не выигрывают, после того как на главу зеленых вывалили компромата ведро, рейтинг обвалился впополам
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21.06.2021 21:00 Ответить
Главное не кто выигрывает, а кто считает. Пуйло и его шестерки из Штази власть не отдадут
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22.06.2021 00:46 Ответить
Видимо Ангелу все-таки уговорят не теряя лицо перестать бояться тупина. Явно этот подвальный фюрер какой-то компромат имеет из ее к5омсомольского прошлого.
А теперь, рашотролли, проветривать в помещениях и грамотно хотя бы гадить в комментах, время пошло!
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21.06.2021 14:50 Ответить
Кремль, наверное, уже приступил к операции по ПРИНУЖДЕНИЮ Европы к НЕПРЕПЯТСВОВАНИЮ скорейшему пуска СП-2. Иначе чем пояснить газовую БЛОКАДУ перед сезоном "заготовки" природного газа на зиму. ЕЩЕ НЕ ЗАПУСТИЛИ СП-2, а Газпром уже показал Европе «Кузькину мать». И это летом... Газ в Европе подорожал до максимума за 13 лет Цена выросла почти в 6 раз с лета прошлого года. В конце марта 2021 года Европа завершила рекордный сезон отбора газа из подземных хранилищ - всего до конца сезона из ПХГ было извлечено почти 69 млн куб. м, что на 24 млрд куб. м больше, чем годом ранее. Необходимо складывать новую поленницу, - запасаться природным газом в ПХГ, - на предстоящую зиму - начинать сезон закачки природного газа в газохранилища - для компенсации рекордного отбора необходимо закачать почти такой же объем газа в хранилища. Это предоставит поддержку импорта по всем направлениям: и по трубам, и в сжиженном виде. Есть потребность, а предложения нет - российский Газпром, как монопольный поставщик газа в Европу, отказывается увеличить предложение через украинский газопровод. Увеличение предложения - единственно возможный способ снизить цену на газ. И сделать это может только Газпром как монопольный поставщик газа в Европу. Какой еще ".... матери" ждать от Газпрома зимой?
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21.06.2021 14:58 Ответить
Имея такое тупорылое евгейское ******, как зеленский в кресле преза, у Украины нет ни кадров, ни политической воли, бороться и добиваться запрета/санкции против сп2. По факту, с приходом квартального черта, Украина просрала на международной арене все что было достигнуто с 2014-го.
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21.06.2021 15:02 Ответить
Этот же Зеро был и при Трампе - труба стояла, пока не пришел байда
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22.06.2021 00:48 Ответить
Результати переговорів між США і Німеччиною щодо "Північного потоку-2" будуть досягнуті до серпня, - Маас - Цензор.НЕТ 9444
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21.06.2021 15:03 Ответить
+++полное эмбарго на любую торговлю с государством-агрессором - это то, что нужно было сделать ещё в 2014-м. Тогда весь Евросоюз стоял бы стеной за Украину. А так - "тут воюем, а тут торгуем" - в Европе этого не понимают. Поэтому те же немцы логично рассуждают - если им можно торговать с рашкой и зарабатывать на транзите, то почему нам нельзя ?
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21.06.2021 15:37 Ответить
По второй нитке на сегодня осталось 63 км, но один из двух трубоукладчиков строит на простое. Интересный момент - на простое более совершенное судно - Академик Черский, а пашет более древняя Фортуна. Причина простоя Академика неизвестна. Скорость укладки Фортуной в сутки - 1 км +/- в зависимости от погодных условий.
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21.06.2021 15:36 Ответить
Результати переговорів між США і Німеччиною щодо "Північного потоку-2" будуть досягнуті до серпня, - Маас - Цензор.НЕТ 3173
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21.06.2021 18:30 Ответить
 
 