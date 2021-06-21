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Беларусь (7524) авиасообщение (782) Евросоюз (15954) Протасевич Роман (309)

Ряд европейских стран присоединились к запрету Евросоюза на полеты над территорией Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Ряд европейских стран присоединились к запрету Евросоюза на полеты над территорией Беларуси

Некоторые страны-кандидаты на вступление в Евросоюз, а также государства-члены Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) присоединились к решению ЕС о запрете на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов белорусских авиакомпаний.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано.

"Страны-кандидаты, в частности, Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также такие страны ЕАСТ, как Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, присоединяются к решению Совета ЕС", - говорится в пресс-релизе, распространенном в понедельник Стано.

В документе отмечается, что вышеперечисленные страны обеспечат "соответствие своей национальной политики данному решению Совета".

4 июня Совет ЕС объявил, что вводит запрет на использование белорусскими самолетами воздушного пространства стран ЕС и на их допуск в европейские аэропорты. Это решение вступило в силу 5 июня.

В документе Совета отмечается, что государства-члены ЕС теперь должны будут отказывать белорусским лайнерам в разрешении на посадку, взлет с их территории или в использовании их воздушного пространства. При этом в документе уточнялось, что запрет "не распространяется на случаи возникновения необходимости экстренной посадки или экстренного пролета" над территорией ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко: "Раз Украина закрыла нам пролет, то мы из Украины не будем просто принимать самолеты"

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.

Читайте: Минский суд в закрытом режиме отклонил жалобу девушки Протасевича Сапеги на ее задержание, - адвокат

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+7
підтримую. Гнидь потрібно рвати з коріння, а не з плоду.
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21.06.2021 14:53
+6
Северная Корея 2 у границ Евросоюза
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21.06.2021 14:44
+6
Как активно против маленькой Беларуси. Почему бы такое же не сделать по отношению в московии, которая конечно все это организовала.
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21.06.2021 14:50
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Запрет летать над Беларусью... Тю, чи не новость... ябацьки в драныках давно нашли свое счастье.
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21.06.2021 14:42 Ответить
Северная Корея 2 у границ Евросоюза
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21.06.2021 14:44 Ответить
Как активно против маленькой Беларуси. Почему бы такое же не сделать по отношению в московии, которая конечно все это организовала.
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21.06.2021 14:50 Ответить
підтримую. Гнидь потрібно рвати з коріння, а не з плоду.
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21.06.2021 14:53 Ответить
Не має різниці з кого починати з расєї чи з білорасєї це саюзнає гасударство, а як для мене то ліпше з білорасєї бо таке маленьке гімно смердить не по посаді...
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21.06.2021 15:19 Ответить
А велике гімно смердить в тисячі раз більше. Війну затіяли в ценрі Європи. А санкції проти них непомірно слабкі. Захід виміщується проти слабшого.
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21.06.2021 15:50 Ответить
Друже, від великої любові до "маленької і слабенької" білорасєї ти втрачаєш розум))) між білорасеєю і расеєю не має різниці, принаймні я такої різниці тут не не бачу, якщо у тебе більше інформації захищай далі це маленьке пихате і дуже смердяче гавнєццо, не вже українцям не вистачило братньої расєйської любові...
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21.06.2021 16:54 Ответить
За війну і анексію Криму треба б запровадити такі санкції проти РФ, але бачимо, що в світі є двояка мораль і двоякі стандарти. Некрасива і обурлива поведінка.
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22.06.2021 06:25 Ответить
Ну і як починати проти иаленького гімна, то побачимо як продовжать проти великого.
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21.06.2021 15:53 Ответить
а сп-2 можно ??? ну этоже другое !!!
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21.06.2021 14:58 Ответить
Daze serbi i te otkazalis Низка європейських країн долучилися до заборони Євросоюзу на польоти над територією Білорусі - Цензор.НЕТ 6364
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21.06.2021 16:25 Ответить
Удар в спину от сербских братушек Низка європейських країн долучилися до заборони Євросоюзу на польоти над територією Білорусі - Цензор.НЕТ 1847
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21.06.2021 16:59 Ответить
Віткрийте Радар24 , й дуже легко перевірити й переконатися , що подавна більшість рейсів з Франкфурта до будь якого міста Московії , Китаю , Японіїї й Півд. Кореї пролягають й досі через цю буцегальню вусатого вурдалага як й до санкцій .
Що таке півн. Македанія в порівнянні з таким хабом як Франкфурт ?! Бо саме через Франкфуркт проходить подавна більшість чартерного трафіку з Японії й Півд. Кореї .

Впевненний . що поки буде такий трафік , то "Белавія" не сконає остаточно .

Ось така дойч-проститушен !
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21.06.2021 18:59 Ответить
До речі , рейс Парі-де-Москау (VI4658 Volga-Dnepr Airlines) прямо зараз перетинає північний кордон Беларусі ...
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21.06.2021 19:05 Ответить
Це вже факт франс-проститусийон .
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21.06.2021 19:06 Ответить
Идиоты продолжают толкать Беларусь в обьятия росийской империи . Пуйло апплодирует евроидиотам и паскудно улыбаеться при этом .
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21.06.2021 19:53 Ответить
 
 