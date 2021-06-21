Ряд европейских стран присоединились к запрету Евросоюза на полеты над территорией Беларуси

Некоторые страны-кандидаты на вступление в Евросоюз, а также государства-члены Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) присоединились к решению ЕС о запрете на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов белорусских авиакомпаний.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано.

"Страны-кандидаты, в частности, Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также такие страны ЕАСТ, как Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, присоединяются к решению Совета ЕС", - говорится в пресс-релизе, распространенном в понедельник Стано.

В документе отмечается, что вышеперечисленные страны обеспечат "соответствие своей национальной политики данному решению Совета".

4 июня Совет ЕС объявил, что вводит запрет на использование белорусскими самолетами воздушного пространства стран ЕС и на их допуск в европейские аэропорты. Это решение вступило в силу 5 июня.

В документе Совета отмечается, что государства-члены ЕС теперь должны будут отказывать белорусским лайнерам в разрешении на посадку, взлет с их территории или в использовании их воздушного пространства. При этом в документе уточнялось, что запрет "не распространяется на случаи возникновения необходимости экстренной посадки или экстренного пролета" над территорией ЕС.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.

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