Помощник "слуги народа" Куницкого бизнесмен Никонов выстрелил в мужчину в ходе конфликта на парковке в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Помощник народного депутата от Слуги народа Александра Куницкого бизнесмен из Харькова Дмитрий Никонов выстрелил из травматического пистолета в мужчину во время конфликта на парковке.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в областной полиции.
Инцидент произошел вечером 19 июня. Между двумя мужчинами случился конфликт из-за парковочного места на парковке по ул. Новоалександровской, 54а.
Как установили правоохранители, во время выяснения отношений один из них выстрелил из травматического пистолета в сторону другого. Пострадавший Андросов, 1979 года рождения, после этого позвонил в полицию, с ранением стопы он был доставлен в больницу.
Производство зарегистрировали по статье об умышленном легком телесном повреждении (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса). Максимальное наказание предусматривает до двух лет лишения свободы.
Как заявляет сам Никонов, он достал пистолет и выстрелил, якобы чтобы остановить нападение на него. На своей странице в Facebook он опубликовал фрагмент видео инцидента с камер наблюдения и изложил свою версию событий.
По его словам, он попросил водителя автомобиля Audi отъехать от зарядной станции и переставить авто на другое свободное место, но тот якобы первым проявил физическую агрессию.
"Водитель Ауди выскочил из машины и ударил меня локтем, при этом став на мою ногу, не дав мне сделать шаг назад. Я оттолкнулся от него, и он продолжил нападение — нанес мне удар в висок кулаком. Я в целях самообороны и недопущения дальнейшего покушения на свою жизнь и здоровье достал из сумки травматический пистолет, при этом дважды предупреждая нападающего о том, что в случае продолжения его нападения, буду вынужден применить его для самозащиты", — объяснил Никонов.
Из рассказа предпринимателя следует, что он дважды сделал предупредительный выстрел в землю (на видео Никонов говорит о трех выстрелах), вторая пуля попала в ногу другого участника конфликта.
"Но нападающий, пытаясь снова наносить удары, сблизился снова на расстояние удара и получил рикошет в палец на ноге… Этот минимальный ущерб останавливает нападение", — отметил бизнесмен.
Травмированный в результате выстрела человек под запись, обнародованную Антикоррупционным блоком участников АТО, подтвердил, что не хотел переставлять машину. При этом он утверждает, что Никонов начал его оскорблять. Участник конфликта подтвердил, что ударил за это Никонова в голову.
Он объяснил, что пытался выбить пистолет из рук Никонова, но это ему не удалось, после чего тот начал стрелять и ранил его.
"Он (Никонов. - ред.) обошел машину, подошел к моей водительской двери и начал на меня нападать. Я начал на него наступать, он достал пистолет, зарядил — получил в голову. Боясь за свою жизнь, я ударил, потому что думал, что он сейчас применит пистолет. Думаю, сейчас упадет и, может, "протрезвеет" человек. И он тогда начал стрелять. Первый раз он промахнулся, вторая пуля попала в ногу", — рассказал мужчина.
Никонов подтвердил, что травматическое оружие принадлежит ему. Как пишет "НВ", по данным ОО Антикоррупционный блок участников АТО, разрешение на травматическое оружие он оформил как журналист ООО Общественная пресса Украины. Согласно реестру печатных средств массовой информации, эта организация издает журнал Новости Батькивщины.
Дмитрий Никонов — генеральный директор компании Автоентерпрайз и помощник народного депутата от Слуги народа Александра Куницкого. Фирма Никонова занимается импортом электромобилей, их прокатом, установкой зарядных станций, а также является владельцем сервиса Эко-такси.
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Этот вышкребок, учитывая что оно помощник депутата, работает в конторе по реализации электромобилей, слегка берега потерял.
И это чмо сознательно шло на конфликт в расчете, что травмат все порешает.
Хреново что наткнулся на того, кого выстрел остановил. У другого валялось бы это нечто с проломленным черепом и живое в лучшем случае.
Если человек физически болен, то проблемы во-первых он будет избегать, во-вторых не будет их провоцировать(риск оказаться головой на бордюре)
Пострадавшему дало право распустить руки пинок в спину от того, кто согласно твоему бреду может оказаться с вавкой в голове(хотя это уже очевидно), но с верой в травмат.
Еще раз повторяю: это чмо должно было бы с проломленной головой валяться на асфальте.
Это было бы справедливо
В этой же ситуации все наоборот. Этот олень, зная, что у него в сумке, взяв с собой пистолет, сознательно шел на конфликт, спровоцировал его и получил в морду! Интересно мнение наших правоохренителей, что выдавая разрешение, тоже считают такое поведение депутата самообороной?
опупевшие слуги и их помощники края потеряли . попросил убрать машину . человек отказался . все . развернулся и пошел нах . нет оно вспомнило про пистолет и пошло права качать
а на счет нельзя быть быдлом я с тобой полностью согласен . только ты видео со стоянки посмотри еще раз и уясни кто в данной ситуации быдло . тот кто стоит никого не трогает или тот кто лезет разбираться с пистолетом в сумке
Хрень в смысле. Тот вышкребок ведь мог как ты на предупреждение-упреждение сработать )))
Так, мол и так," у меня в машине лежит травмат.(ну как у тебя помповое ружжо) Не будете ли вы так любезны, переставить свое средство переноса дупы из точки "А" в точку "Б"?
Мне, например, совершенно пох что у тебя лежит в машине. Будешь ********** ударить попробую.
И че?
Исключение составляют звонкие шипящие. На пример: "Уж за муж невтерпеж"
Учись, мент, и будешЬ таким как я
)))
А пока иди подрочи )))
И че? Что предпочтешЬ Греющюю мысль что у тебя в багажнике помповое ружжо, или его извлечение с неизвестным для тебя финалом?
Отвечать не обязательно.
Обязательно думать. Если конечно есть чем.
Не до *** ли ты себе важности отмерило? )))
Набери в рот говна и плюнь мне в лицо при случае, придурок )))
Ето все что я хочу тебе передать и думаю о тебе
мог бы тоже вербально наехать в ответ но распускать руки и инициировать физический контакт нельзя - за это полагается пуля
я наоборот призываю НЕ распускать руки и уважать личное пространство друг друга.
а за то что показывает без причины оружие должна быть отдельная статья - у нас это brandishing - уголовное преступление
этот ЗЕбил сам начал наезжать на второго водилу,
а после того как тот вышел и отогнал его от машины повернулся спиной
- хорошо видно как ЗЕбил ударил его сзади ногой в голень,
после чего получив по морде, сразу выстрелил из травмата...
То есть, его вообще никто не трогал, а ЗЕбил зная что у него травмат
сам провоцировал драку чтобы применить его...
"Молдова.
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
Тобто це чмо свідомо шло на те, щоб застосувати травматичну зброю
Шкода, що у потерпілого не було при собі летальної зброї
А учитывая что вы еще мечтаете о применении к нему огнестрельного - тем более. Дебилов надо учить.
Сміливий з пістолетом проти неозброєного.... гадає у нього стрільнути не можуть... ню... ню...
помощник слуги народа бизнесмен
2. Как участникам, так и наблюдателям даного сюжета, как и всем нам, людям, пожалуй, не повредил бы просмотр фильма "ДИКИЕ ИСТОРИИ" Дамиана Шифрона.
Напал первым, ударил в голову, предупреждение о применении травмата проигнорировали и снова ударил в голову. Капец.
Что еще нужно для применения травмата? чтобы полчерепушки снесли?
Имея пистолет, депутатик так подкатывает нагло к тебе и требует!, с оскорблениями и пиная ногами твою машину, чтобы ты переставил свое авто на свободное место, которое, кстати, я там и не вижу. В морду получил депутат за свое поведение вполне справедливо, как по мне.
Об этом передает Религиозная правда.
На митинге присутствовал также нардеп, диакон и спонсор УПЦ МП Вадим Новинский. «Слуга» Александр Качура был спикером на этом митинге вместе с Новинским.
Напомним, в феврале Александр Качура и Вадим Новинский возглавили новое межфракционное объединение в Раде - «За конфессиональный мир в Украине».
====== https://religionpravda.com.ua/?p=70503
Потому что:
- бычье заехало на заправку электроавто на своем бензиновом и незаконно там остановилось (это административное нарушение)
- бычье начало применять физическую силу и кулаки, при этом то, что его якобы "оскорбили", вообще не имеет никакого значения - тебя оскорбили - иди в полицию и суд
- бычье не остановилось после предупредительного выстрела, вообще нечего обсуждать, при нормальных судьях после предупредительного стрелять не только можно но и нужно, не в асфальт перед собой, а непосредственно в силуэт нападающего. Претензии могут быть только к head shoot и то, в зависимости от развития ситуации.
Была стоянка на которую все желающие ставили машины
Приходит "Автоентерпрайз" и говорит: "Идите все нах ..., теперь тут будет наша электрозаправка".
"Автоентерпрайз" не создает электрозаправочные станции, т.к. это долго и дорого. Они на существующих парковках вкапывают столбик со станцией, подводят электричество, нарисовали две полоски и ... Вуаля! Бизнес готов.
И как на это должны реагировать люди, которые годами там парковались?
але знаю одне , що ,, слуг уродів " пора ставити в стойло із якого вони вилізли !