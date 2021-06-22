Помощник "слуги народа" Куницкого бизнесмен Никонов выстрелил в мужчину в ходе конфликта на парковке в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Помощник народного депутата от Слуги народа Александра Куницкого бизнесмен из Харькова Дмитрий Никонов выстрелил из травматического пистолета в мужчину во время конфликта на парковке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в областной полиции.

Инцидент произошел вечером 19 июня. Между двумя мужчинами случился конфликт из-за парковочного места на парковке по ул. Новоалександровской, 54а.

Как установили правоохранители, во время выяснения отношений один из них выстрелил из травматического пистолета в сторону другого. Пострадавший Андросов, 1979 года рождения, после этого позвонил в полицию, с ранением стопы он был доставлен в больницу.

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Производство зарегистрировали по статье об умышленном легком телесном повреждении (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса). Максимальное наказание предусматривает до двух лет лишения свободы.

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Как заявляет сам Никонов, он достал пистолет и выстрелил, якобы чтобы остановить нападение на него. На своей странице в Facebook он опубликовал фрагмент видео инцидента с камер наблюдения и изложил свою версию событий.

По его словам, он попросил водителя автомобиля Audi отъехать от зарядной станции и переставить авто на другое свободное место, но тот якобы первым проявил физическую агрессию.

"Водитель Ауди выскочил из машины и ударил меня локтем, при этом став на мою ногу, не дав мне сделать шаг назад. Я оттолкнулся от него, и он продолжил нападение — нанес мне удар в висок кулаком. Я в целях самообороны и недопущения дальнейшего покушения на свою жизнь и здоровье достал из сумки травматический пистолет, при этом дважды предупреждая нападающего о том, что в случае продолжения его нападения, буду вынужден применить его для самозащиты", — объяснил Никонов.

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Из рассказа предпринимателя следует, что он дважды сделал предупредительный выстрел в землю (на видео Никонов говорит о трех выстрелах), вторая пуля попала в ногу другого участника конфликта.







"Но нападающий, пытаясь снова наносить удары, сблизился снова на расстояние удара и получил рикошет в палец на ноге… Этот минимальный ущерб останавливает нападение", — отметил бизнесмен.

Травмированный в результате выстрела человек под запись, обнародованную Антикоррупционным блоком участников АТО, подтвердил, что не хотел переставлять машину. При этом он утверждает, что Никонов начал его оскорблять. Участник конфликта подтвердил, что ударил за это Никонова в голову.

Он объяснил, что пытался выбить пистолет из рук Никонова, но это ему не удалось, после чего тот начал стрелять и ранил его.

"Он (Никонов. - ред.) обошел машину, подошел к моей водительской двери и начал на меня нападать. Я начал на него наступать, он достал пистолет, зарядил — получил в голову. Боясь за свою жизнь, я ударил, потому что думал, что он сейчас применит пистолет. Думаю, сейчас упадет и, может, "протрезвеет" человек. И он тогда начал стрелять. Первый раз он промахнулся, вторая пуля попала в ногу", — рассказал мужчина.

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Никонов подтвердил, что травматическое оружие принадлежит ему. Как пишет "НВ", по данным ОО Антикоррупционный блок участников АТО, разрешение на травматическое оружие он оформил как журналист ООО Общественная пресса Украины. Согласно реестру печатных средств массовой информации, эта организация издает журнал Новости Батькивщины.

Дмитрий Никонов — генеральный директор компании Автоентерпрайз и помощник народного депутата от Слуги народа Александра Куницкого. Фирма Никонова занимается импортом электромобилей, их прокатом, установкой зарядных станций, а также является владельцем сервиса Эко-такси.