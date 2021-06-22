РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16531 посетитель онлайн
Новости Происшествия
31 163 169
стрельба (3159) Харьков (6549) Куницкий Александр (39)

Помощник "слуги народа" Куницкого бизнесмен Никонов выстрелил в мужчину в ходе конфликта на парковке в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Помощник народного депутата от Слуги народа Александра Куницкого бизнесмен из Харькова Дмитрий Никонов выстрелил из травматического пистолета в мужчину во время конфликта на парковке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в областной полиции.

Инцидент произошел вечером 19 июня. Между двумя мужчинами случился конфликт из-за парковочного места на парковке по ул. Новоалександровской, 54а.

Как установили правоохранители, во время выяснения отношений один из них выстрелил из травматического пистолета в сторону другого. Пострадавший Андросов, 1979 года рождения, после этого позвонил в полицию, с ранением стопы он был доставлен в больницу.

Производство зарегистрировали по статье об умышленном легком телесном повреждении (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса). Максимальное наказание предусматривает до двух лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Драка со стрельбой произошла ночью в Ивано-Франковске, - Нацполиция

Как заявляет сам Никонов, он достал пистолет и выстрелил, якобы чтобы остановить нападение на него. На своей странице в Facebook он опубликовал фрагмент видео инцидента с камер наблюдения и изложил свою версию событий.

По его словам, он попросил водителя автомобиля Audi отъехать от зарядной станции и переставить авто на другое свободное место, но тот якобы первым проявил физическую агрессию.

"Водитель Ауди выскочил из машины и ударил меня локтем, при этом став на мою ногу, не дав мне сделать шаг назад. Я оттолкнулся от него, и он продолжил нападение — нанес мне удар в висок кулаком. Я в целях самообороны и недопущения дальнейшего покушения на свою жизнь и здоровье достал из сумки травматический пистолет, при этом дважды предупреждая нападающего о том, что в случае продолжения его нападения, буду вынужден применить его для самозащиты", — объяснил Никонов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Троещина, #бана в рот! Сука! Вообще не удивляюсь!", - в Киеве мужчина в трусах устроил на улице стрельбу из пистолета. ВИДЕО

Из рассказа предпринимателя следует, что он дважды сделал предупредительный выстрел в землю (на видео Никонов говорит о трех выстрелах), вторая пуля попала в ногу другого участника конфликта.

Помощник слуги народа Куницкого бизнесмен Никонов выстрелил в мужчину в ходе конфликта на парковке в Харькове 01
Помощник слуги народа Куницкого бизнесмен Никонов выстрелил в мужчину в ходе конфликта на парковке в Харькове 02
Помощник слуги народа Куницкого бизнесмен Никонов выстрелил в мужчину в ходе конфликта на парковке в Харькове 03

"Но нападающий, пытаясь снова наносить удары, сблизился снова на расстояние удара и получил рикошет в палец на ноге… Этот минимальный ущерб останавливает нападение", — отметил бизнесмен.

Травмированный в результате выстрела человек под запись, обнародованную Антикоррупционным блоком участников АТО, подтвердил, что не хотел переставлять машину. При этом он утверждает, что Никонов начал его оскорблять. Участник конфликта подтвердил, что ударил за это Никонова в голову.

Он объяснил, что пытался выбить пистолет из рук Никонова, но это ему не удалось, после чего тот начал стрелять и ранил его.

"Он (Никонов. - ред.) обошел машину, подошел к моей водительской двери и начал на меня нападать. Я начал на него наступать, он достал пистолет, зарядил — получил в голову. Боясь за свою жизнь, я ударил, потому что думал, что он сейчас применит пистолет. Думаю, сейчас упадет и, может, "протрезвеет" человек. И он тогда начал стрелять. Первый раз он промахнулся, вторая пуля попала в ногу", — рассказал мужчина.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Рука, бл#дь! Сука!!!" - сотрудники "Муниципальной варты" Черноморска открыли огонь по "закладчику" на территории школы №1. ВИДЕО

Никонов подтвердил, что травматическое оружие принадлежит ему. Как пишет "НВ", по данным ОО Антикоррупционный блок участников АТО, разрешение на травматическое оружие он оформил как журналист ООО Общественная пресса Украины. Согласно реестру печатных средств массовой информации, эта организация издает журнал Новости Батькивщины.

Помощник слуги народа Куницкого бизнесмен Никонов выстрелил в мужчину в ходе конфликта на парковке в Харькове 04

Дмитрий Никонов — генеральный директор компании Автоентерпрайз и помощник народного депутата от Слуги народа Александра Куницкого. Фирма Никонова занимается импортом электромобилей, их прокатом, установкой зарядных станций, а также является владельцем сервиса Эко-такси.

Автор: Вадим Куц
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+27
Зелена сцикля дістала пістолета і почала стріляти по людях. От що я зрозуміла.
показать весь комментарий
21.06.2021 16:23
+27
не могу представить что бы человек в ответ на просьбу отъехать сразу накинулся с кулаками . скорее всего это была не просьба а борзый наезд в стиле " эй ты быдло ну ка быстренько освободил место для помощника депутата " Помощник "слуги народа" Куницкого бизнесмен Никонов в ходе конфликта на парковке в Харькове выстрелил в мужчину: говорит, что это была самозащита - Цензор.НЕТ 2286
показать весь комментарий
21.06.2021 16:25
+19
Помнится, когда такая "звычайная бытовуха" приключилась с депутатом от БПП, зебилы тут на гавно исходили от классовой ненависти психбольных к санитарам😄
показать весь комментарий
21.06.2021 16:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ты видео смотрел? То чмо достало травмат, проверило готовность, подошло сзади, пнуло сзади, получило в голову и начало "самообороняться".
Этот вышкребок, учитывая что оно помощник депутата, работает в конторе по реализации электромобилей, слегка берега потерял.
И это чмо сознательно шло на конфликт в расчете, что травмат все порешает.
Хреново что наткнулся на того, кого выстрел остановил. У другого валялось бы это нечто с проломленным черепом и живое в лучшем случае.
показать весь комментарий
21.06.2021 21:22 Ответить
Если человек больной, у него тромб в мозгу или он упал бы и проломил себе череп ? Кто дал право ушлепку распускать руки ?
показать весь комментарий
21.06.2021 18:55 Ответить
Слушай такой старый анекдот-притчу. У толстяка спрашивают почему он и остальные тучные люди такие добрые и вежливые Он отвечает: это потому, что мы не умеем быстро бегать...
Если человек физически болен, то проблемы во-первых он будет избегать, во-вторых не будет их провоцировать(риск оказаться головой на бордюре)
Пострадавшему дало право распустить руки пинок в спину от того, кто согласно твоему бреду может оказаться с вавкой в голове(хотя это уже очевидно), но с верой в травмат.
Еще раз повторяю: это чмо должно было бы с проломленной головой валяться на асфальте.
Это было бы справедливо
показать весь комментарий
21.06.2021 21:49 Ответить
Что справедливого в том, что ты будеш сидеть 10 лет, изза какого то идиота, с оторым можно было сгладить конфликт на начальной стадии, просто не посылая его и не распуская руки ? Или пнув/толкнув его если он к тебе полез ?
показать весь комментарий
21.06.2021 21:54 Ответить
Совсем другое дело было бы, если бы шлепер достал волыну, постучал ей в окно ауди, а потом выстрелил в водителя ауди, тогда удар в голову и попытка отобрать пистолет - были бы самообороной водителя ауди
показать весь комментарий
21.06.2021 19:01 Ответить
Самооборона, это когда человек не ищет неприятности и ведет себя не агрессивно, уходя от физического контакта и только в крайнем случае, когда нет другого выхода, применяет оружие.
В этой же ситуации все наоборот. Этот олень, зная, что у него в сумке, взяв с собой пистолет, сознательно шел на конфликт, спровоцировал его и получил в морду! Интересно мнение наших правоохренителей, что выдавая разрешение, тоже считают такое поведение депутата самообороной?
показать весь комментарий
22.06.2021 10:12 Ответить
точно . желания спровоцировать конфликт не имел . к водителю Ауди подошел что бы узнать как пройти в библиотеку . а руку держал в сумке потому что холодно было и он ее там грел . после из предмета для отстрела боеприпасов не летального действия, визуально похожего на пистолет сделал выстрел предметами похожими на резиновые пули в результате чего оппонент получил повреждение похожее на рану
показать весь комментарий
21.06.2021 18:34 Ответить
Если бы он увалил опонента в голову как Тайсон, а тот упал башкой об тротуарную бровку и умер - было бы лучше ?
показать весь комментарий
21.06.2021 18:44 Ответить
а так получилось распрекрасно . помощника слуги народа естественно отмажут . он неприкасаемый . раз дали пистолет значит может стрелять . а у мужика будут проблемы с ногой потому как ********* перебил ему сухожилье

опупевшие слуги и их помощники края потеряли . попросил убрать машину . человек отказался . все . развернулся и пошел нах . нет оно вспомнило про пистолет и пошло права качать
показать весь комментарий
21.06.2021 20:03 Ответить
Че ща хрень ты несеш ? У меня например ружье помповое в машине лежит, и че ? Попробуеш меня ударить ? Нельзя быть быдлом, если ты быдло - сам виноват в своих проблемах. Неважео кто фигурант. Вне зависимости от политики, должности и ксивы.
показать весь комментарий
21.06.2021 21:12 Ответить
это ты хрень несешь . и если ты будешь своим ружьем хвастаться и права качать то будь готов когда нибудь за это огрести . и может так сложиться что дотянуться до него ты не успеешь

а на счет нельзя быть быдлом я с тобой полностью согласен . только ты видео со стоянки посмотри еще раз и уясни кто в данной ситуации быдло . тот кто стоит никого не трогает или тот кто лезет разбираться с пистолетом в сумке
показать весь комментарий
21.06.2021 21:25 Ответить
Мне не нужно ничем хвастаться. Ты просто имей ввиду - что у любого дядьки вокруг тебя, может быть очень серьезный аргумент в споре, в любой момент твоей жизни. И руки/нож/пестик - держи при себе.
показать весь комментарий
21.06.2021 21:31 Ответить
ну я тебе выше ответил . повторяться не буду
показать весь комментарий
21.06.2021 21:34 Ответить
Ну а что с ногой то у тебя? Сухожилие цело?
показать весь комментарий
22.06.2021 12:41 Ответить
у меня ? Помічник "слуги народу" Куницького бізнесмен Ніконов вистрілив у чоловіка під час конфлікту на парковці в Харкові - Цензор.НЕТ 2219 ты вообще о чем ?
показать весь комментарий
22.06.2021 13:10 Ответить
раз ты ее употребляешь, чего бы тебе ее не нести? )))
Хрень в смысле. Тот вышкребок ведь мог как ты на предупреждение-упреждение сработать )))
Так, мол и так," у меня в машине лежит травмат.(ну как у тебя помповое ружжо) Не будете ли вы так любезны, переставить свое средство переноса дупы из точки "А" в точку "Б"?
Мне, например, совершенно пох что у тебя лежит в машине. Будешь ********** ударить попробую.
И че?
показать весь комментарий
21.06.2021 21:38 Ответить
На видео есть звук, разговор предшествовпвший конфликту ? Ты ты сейчас несеш хрень, которую тебе голоса в твоей голове подсказаои ? Ну и кто тут херню несет ? А ?
показать весь комментарий
21.06.2021 21:42 Ответить
Слушай сюда, мент. Я понимаю что у вас с правописанием проблемы. Но пройди маленький ликбез. Согласно правилам русского языка(раз уж мы его здесь используем) в глаголах(это такое слово, обозначающее действие, отвечающее на вопрос "что делаешЬ?" настоящего ичастично будущего времени) в конце глухих шипящих ставится мягкий знак. На пример: несешЬ, знаешЬ, дрочишЬ.
Исключение составляют звонкие шипящие. На пример: "Уж за муж невтерпеж"
Учись, мент, и будешЬ таким как я
)))
А пока иди подрочи )))
показать весь комментарий
21.06.2021 22:09 Ответить
Да, я не досказал. Мне пох что у тебя в багажнике если будешь **********.
И че? Что предпочтешЬ Греющюю мысль что у тебя в багажнике помповое ружжо, или его извлечение с неизвестным для тебя финалом?
Отвечать не обязательно.
Обязательно думать. Если конечно есть чем.
показать весь комментарий
21.06.2021 22:13 Ответить
Не гони пургу, я просто плюну в лицо, а ты думай дальше - туберкулезом, короновирусом или просто насморком. В любом случае - потратиш время, деньги и нервы.
показать весь комментарий
21.06.2021 22:17 Ответить
На кого, на тебя, ********, тратить деньги и нервы.
Не до *** ли ты себе важности отмерило? )))
Набери в рот говна и плюнь мне в лицо при случае, придурок )))
показать весь комментарий
21.06.2021 22:24 Ответить
Ты дурачек на свои анализы деньги потратиш. Потому что очко зарипит от того что тебе чужие сопли по хрюкалу размазали. Будеш лежать стучать коленями в кровати и думать "почему он так сделал"
показать весь комментарий
21.06.2021 22:28 Ответить
Завали свое *****, вышкребок, и просто иди на *** *******.
Ето все что я хочу тебе передать и думаю о тебе
показать весь комментарий
21.06.2021 23:13 Ответить
Во первых, я не мент. А скорее наоборот. Во вторых - ты хамиш и мне насрать на правописание. Если ты читаш и понимаш что я написал - замаж хлебало и иди работать учителем русского языка в школу...хотя о чем это я... такой как ты ушлепок, меня так писать и научил. Давай вобщем, до свидания.
показать весь комментарий
21.06.2021 22:15 Ответить
Че, скисло, недоразумение? )))
показать весь комментарий
21.06.2021 22:25 Ответить
ключевой момент - "руки распустил"
мог бы тоже вербально наехать в ответ но распускать руки и инициировать физический контакт нельзя - за это полагается пуля
показать весь комментарий
21.06.2021 18:06 Ответить
то есть вы призываете распускать руки? отвечать на силу силой? ну собсна он так и поступил - показал травмат. Зря водилу на ауди это не остановило. Ой, зря.
показать весь комментарий
21.06.2021 23:05 Ответить
не понятно на основынии чего вы сделали такой вывод
я наоборот призываю НЕ распускать руки и уважать личное пространство друг друга.
а за то что показывает без причины оружие должна быть отдельная статья - у нас это brandishing - уголовное преступление
показать весь комментарий
21.06.2021 23:11 Ответить
надо в ВР подать закон о строгом контроле рук с их изъятием при несанкционированном применении к людям, имеющим предметы визуально похожие на средства отстрела резиновыми и не только пулями
показать весь комментарий
22.06.2021 11:14 Ответить
Вообще то, никак не тянет на самозащиту...
этот ЗЕбил сам начал наезжать на второго водилу,
а после того как тот вышел и отогнал его от машины повернулся спиной
- хорошо видно как ЗЕбил ударил его сзади ногой в голень,
после чего получив по морде, сразу выстрелил из травмата...
То есть, его вообще никто не трогал, а ЗЕбил зная что у него травмат
сам провоцировал драку чтобы применить его...
показать весь комментарий
21.06.2021 17:29 Ответить
За стрельбу Пашинского все кричали разпните его. А теперь слуга слуг стреляет людей... Мусейчук и Панченко с экранов будут требовать посадки?
показать весь комментарий
21.06.2021 17:36 Ответить
Если бы он стрелял из рогатки, то это ещё можно было бы понять, но как понять то, что слуги народа запрещают народу защищаться с помощью оружия, а стойко терпеть избиения и увечья, а сами же бойко выхватывают пистолеты???
показать весь комментарий
21.06.2021 17:45 Ответить
Или слуги народа к народу не относятся?
показать весь комментарий
21.06.2021 17:49 Ответить
100 % шо кричав Стерненко на нари .
показать весь комментарий
21.06.2021 17:46 Ответить
гнида зеленский и его отбросы ...
показать весь комментарий
21.06.2021 17:48 Ответить
Вот как решаются в цивилизованном мире вопросы самозащиты граждан и наступает порядок!

"Молдова.
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
показать весь комментарий
21.06.2021 17:59 Ответить
Куницький - типовий зелений "слуга"...Громадянин України і Ізраєлю,єврей,екс блогер з псевдо "Саньок"...Багато роликів записав безпосередньо з Ізраєлю на івриті,відзначався наглістю і хамством з копами на межі фолу...Ніби і захищав водіів,але це не завадило йому вже нардепом проголосувати за новий аваковський закон з драконівськими штрафами...Рідкісне лайно,лицемірне і хитре...зрештою як і більшість "слуг"...Якими тоді в такого можуть бути помічники?Будуть і далі стріляти,приклад Пашинського надихає...
показать весь комментарий
21.06.2021 18:02 Ответить
ПОХОЖИЙ НА БАНДИТА ВДАРИВ НОГОЮ ЧОЛОВІКА ІЗ ЗАДУ, І ПОЛУЧИВ У ПОГАНЕ РИЛО, ЗНАЮЧИ ПРО ЗЕЛЕНИЙ ЗАХИСТ ПОЧАВ СТРІЛЯТИ ,
показать весь комментарий
21.06.2021 21:44 Ответить
Почитав тут коменти і вирішив свої п'ять копійок вставити .До чого тут партійна належність коли за кермом хамло ? Подивіться відео - бугай вирішив ботана поставити на місце отримав у відповідь і обіс#ався , пальчик заболів ! Від чого вас тут ковбасить - що зелепупок поставив бидлоту на місце ? Правильно зробив ! Хоч щось у житті таки правильно ! Згадайте які коменти були як таке саме хамло підсрачників накидало за зауваження про паркування на газоні і як тоді ви шуміли що "безвольний" це пробачив .
показать весь комментарий
21.06.2021 18:11 Ответить
То чмо само дістало травмат, перевірило його на зарядженість штовхнуло потерпілого, отримало в пику, стрільнуло з травмата.
Тобто це чмо свідомо шло на те, щоб застосувати травматичну зброю
Шкода, що у потерпілого не було при собі летальної зброї
показать весь комментарий
21.06.2021 18:32 Ответить
почему? вы случайно не этот самый потерпевший? он первым ударил, первым спровоцировал драку. Не остановился при угрозе применения оружия. Что еще в таком случае делать? травмат применен абсолютно адекватно.

А учитывая что вы еще мечтаете о применении к нему огнестрельного - тем более. Дебилов надо учить.
показать весь комментарий
21.06.2021 22:54 Ответить
Уважно подівіться відео, той хто стріляв перший вдарив ногою, рух видно, й тільки потім водій Ауді почав бити у відповідь.
Сміливий з пістолетом проти неозброєного.... гадає у нього стрільнути не можуть... ню... ню...
показать весь комментарий
21.06.2021 18:54 Ответить
а на опросе потерпевший признается что ударил первым и спровоцировал конфликт именно он.
показать весь комментарий
21.06.2021 22:52 Ответить
Й даремно. Тупонув він.
показать весь комментарий
22.06.2021 00:53 Ответить
какое интерестное словосочетание
помощник слуги народа бизнесмен
показать весь комментарий
21.06.2021 18:13 Ответить
как бы и что?
показать весь комментарий
21.06.2021 22:52 Ответить
Слуги настолько охамели, что уже не сдерживаются и опускают нарид открыто, не боясь падения рейтингов. Хотя, правильно делают, у нарида все равно виноват Порошенко.
показать весь комментарий
21.06.2021 18:17 Ответить
Правильно сделал. Как еще нужно останавлмвать гопоту? Они паркуются на местах для инвалидов, электро заправок...
показать весь комментарий
21.06.2021 18:55 Ответить
Фотографируй нарушение и отправляй на 102. Им прилетает штраф, тебе подяка.
показать весь комментарий
22.06.2021 10:15 Ответить
какая дикость...
показать весь комментарий
21.06.2021 19:09 Ответить
пидоросня голимая. пистолеты, пудеметы, танки....
показать весь комментарий
21.06.2021 20:06 Ответить
1. Суть аваковской "реформы" полиции как нельзя лучше характеризует фраза "полицейского" : " А вы к какой категории граждан относитесь ? ".
2. Как участникам, так и наблюдателям даного сюжета, как и всем нам, людям, пожалуй, не повредил бы просмотр фильма "ДИКИЕ ИСТОРИИ" Дамиана Шифрона.
показать весь комментарий
21.06.2021 20:08 Ответить
"Он (Никонов. - ред.) обошел машину, подошел к моей водительской двери и начал на меня нападать. Я начал на него наступать, он достал пистолет, зарядил - получил в голову.Источник: https://censor.net/ru/n3272597 Я думаю в подобной ситуации нормально было бы отступить при виде пистолета. Предмет конфликта выеденного яйца не стоит! Дебилы, одним словом.
показать весь комментарий
21.06.2021 21:18 Ответить
Быку поранили копыто, ужасная трагедия. А ведь рикошет нормальной пули от бетона бывает такой, что быку отрывает яйца и даже череп пробивает
показать весь комментарий
22.06.2021 01:01 Ответить
ну хоть не в глаз....
показать весь комментарий
21.06.2021 21:47 Ответить
Если за применение оружия в таком случае накажут - нет в Украине справедливости и защитить себя невозможно..

Напал первым, ударил в голову, предупреждение о применении травмата проигнорировали и снова ударил в голову. Капец.
Что еще нужно для применения травмата? чтобы полчерепушки снесли?
показать весь комментарий
21.06.2021 22:51 Ответить
Если не отберут пистолет у неадеквата - вот, что означает отсутствие справедливости.
Имея пистолет, депутатик так подкатывает нагло к тебе и требует!, с оскорблениями и пиная ногами твою машину, чтобы ты переставил свое авто на свободное место, которое, кстати, я там и не вижу. В морду получил депутат за свое поведение вполне справедливо, как по мне.
показать весь комментарий
22.06.2021 10:00 Ответить
куницин козел
показать весь комментарий
21.06.2021 22:52 Ответить
Депутат от «Слуги народа» Александр Качура.... вместе с олигархом росиянином Новинским митинговали в поддержку Московского патриархата.

Об этом передает Религиозная правда.



На митинге присутствовал также нардеп, диакон и спонсор УПЦ МП Вадим Новинский. «Слуга» Александр Качура был спикером на этом митинге вместе с Новинским.

Напомним, в феврале Александр Качура и Вадим Новинский возглавили новое межфракционное объединение в Раде - «За конфессиональный мир в Украине».

====== https://religionpravda.com.ua/?p=70503

Помічник "слуги народу" Куницького бізнесмен Ніконов під час конфлікту на парковці в Харкові вистрілив у чоловіка: каже, що це був самозахист - Цензор.НЕТ 4074
показать весь комментарий
21.06.2021 23:30 Ответить
Блин, сколько этих слуг, сколько депутатов, а у них сколько ещё "помощников" и все они сидят на шеях нашего народа, просто УЖАС!!! Вот куда и на кого идут наши деньги, "бедные" депутаты, как они перетруждаются от безделия, а также их помощнички. Сколько дармоедов мы кормим, а сами живём в нищете, вернее - выживаем!!!
показать весь комментарий
21.06.2021 23:55 Ответить
Не фанат зеленых, и не их избиратель принципиально, но в данном случае бычье завалено абсолютно справедливо.
Потому что:
- бычье заехало на заправку электроавто на своем бензиновом и незаконно там остановилось (это административное нарушение)
- бычье начало применять физическую силу и кулаки, при этом то, что его якобы "оскорбили", вообще не имеет никакого значения - тебя оскорбили - иди в полицию и суд
- бычье не остановилось после предупредительного выстрела, вообще нечего обсуждать, при нормальных судьях после предупредительного стрелять не только можно но и нужно, не в асфальт перед собой, а непосредственно в силуэт нападающего. Претензии могут быть только к head shoot и то, в зависимости от развития ситуации.
показать весь комментарий
22.06.2021 00:47 Ответить
В чем фундамент подобных конфликтов?
Была стоянка на которую все желающие ставили машины
Приходит "Автоентерпрайз" и говорит: "Идите все нах ..., теперь тут будет наша электрозаправка".

"Автоентерпрайз" не создает электрозаправочные станции, т.к. это долго и дорого. Они на существующих парковках вкапывают столбик со станцией, подводят электричество, нарисовали две полоски и ... Вуаля! Бизнес готов.
И как на это должны реагировать люди, которые годами там парковались?
показать весь комментарий
22.06.2021 10:13 Ответить
Як писав класик: "А половина депутатів, шо сидять в сесійному залі, прийшли сюди з тюрми, а ще по другій половині тюрма плаче…"
показать весь комментарий
22.06.2021 10:27 Ответить
Неважливо помічнік він чи ні... Перший вдарив його водій Ауді, тому вважаю що зброю для самозахисту він мав право застосувати
показать весь комментарий
22.06.2021 10:53 Ответить
Тоесть если кто то не уезжает за заправке надо в его стрелять?
показать весь комментарий
22.06.2021 12:05 Ответить
Так вали цука всех .. в магазине без очереди. в АТБ . в авто что место не уступили.. в метро..Дрыщара куев всегда будет стрелять ..на больше оно не способно....
показать весь комментарий
22.06.2021 12:43 Ответить
Важко зрозуміти хто правий , а хто лівий 😀
але знаю одне , що ,, слуг уродів " пора ставити в стойло із якого вони вилізли !
показать весь комментарий
22.06.2021 13:39 Ответить
Страница 2 из 2
 
 