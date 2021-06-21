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Россия в ПАСЕ требует рассмотрения водоснабжения оккупированного Крыма и санкций против кума Путина Медведчука

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Россия в ПАСЕ требует рассмотрения водоснабжения оккупированного Крыма и санкций против кума Путина Медведчука

Делегация Российской Федерации требует рассмотрения в Парламентской ассамблее Совета Европы вопроса о поставках воды в оккупированный Крым и санкциях против народного депутата от "ОПЗЖ", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram-канале сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко.

"Письменные письма с требованием выразить свою позицию по этим вопросам подал Комитету министров Совета Европы глава российской делегации в ПАСЕ, украинофоб, еврофоб и антисемит Петр Толстой", - написал Гончаренко.

По его информации, Толстой обвинил Украину в том, что перекрытие воды из Днепра для Крыма - это "коллективное наказание крымчан за их политическую позицию".

Россия в ПАСЕ требует рассмотрения водоснабжения оккупированного Крыма и санкций против кума Путина Медведчука 01
Россия в ПАСЕ требует рассмотрения водоснабжения оккупированного Крыма и санкций против кума Путина Медведчука 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук пожаловался в ЕСПЧ на "незаконные действия украинской власти", - Кузьмин

Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+53
Ну что, ПАСЕ, пустили свинью за стол?
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21.06.2021 16:40
+52
Походу назва зброї "невістка"...Россия в ПАСЕ требует рассмотрения водоснабжения оккупированного Крыма и санкций против кума Путина Медведчука - Цензор.НЕТ 2232
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21.06.2021 16:38
+44
Всё как просили - вода и камни с неба.Россия в ПАСЕ требует рассмотрения водоснабжения оккупированного Крыма и санкций против кума Путина Медведчука - Цензор.НЕТ 2286
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21.06.2021 16:40
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Страница 2 из 2
Нужно нам подать иск в Международный суд на кацапо-оккупантов за невыполнение своих обязательств, как оккупанта, по обеспечению захваченных территорий жизненно необходимым снабжением.
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22.06.2021 03:06 Ответить
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