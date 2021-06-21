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"Небесный координатор": На Киевщине заканчивают снимать фильм об одном из основателей современной украинской аэроразведки Владимире Кочеткове-Сукаче

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Киевской области продолжаются съемки фильма об одном из основателей современной украинской аэроразведки Владимире Кочеткове-Сукаче.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook главного управления разведки Минобороны. 

Как отмечается, Владимир Кочетков-Сукач никогда до этого не служил в армии, но "с первых дней российской агрессии поехал в самое пекло войны".

Вместе с единомышленниками он создал волонтерскую группу Аэроразведка, которая с помощью беспилотников оказывала помощь украинским разведывательным и артиллерийским подразделениям. Побратимы называли его "глазами", а из-за густой бороды дали позывной Чубака.

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В сообщении также подчеркивается, что благодаря созданной Владимиром Кочетковым-Сукачем "Аероразведке" в дни ожесточенных боев за Донецкий аэропорт у наших воинов ежедневно появлялись важные данные о перемещении российских оккупационных войск. Как вспоминают участники тех событий, из окружения в районе Донецкого аэропорта украинские воины выходили, используя снимки с беспилотников Чубаки.

Погиб Владимир Кочетков-Сукач 15 марта 2015 вблизи Красногоровки Донецкой области.

По словам режиссера фильма Евгения Ярила, увидеть "Небесный координатор" можно будет уже в августе. Съемки картины планируют завершить совсем скоро.

Небесный координатор: На Киевщине заканчивают снимать фильм об одном из основателей современной украинской аэроразведки Владимире Кочеткове-Сукаче 01

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+6
Господи, хоть щось путнє знімати почнуть. А то самі квартальні шмарклєвідосіки...
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21.06.2021 17:13
+6



Пухнастий українобот @UaArtem 3 ч

Эпоха "Какая разница".
Вата будет биться в истерике под "Сансару", за немерянные бабки за билеты.
А кто-то будет спать в окопах, чтобы эта вата жила в мирном городе.
Мы давно уже живём в двух реальностях!

"Небесний координатор": На Київщині закінчують знімати фільм про одного із засновників сучасної української аеророзвідки Володимира Кочеткова-Сукача - Цензор.НЕТ 7928
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21.06.2021 17:28
+5
Потому что все года Независимости армию кромсали по живому. Вы знаете сколько гарнизонов было превращено фактически в Чернобыль, сколько молодых офицеров без пенсии по сокращению и расформированию частей ушли без профессии на вольные хлеба в период бесконечного кризиса? Вы знаете что только пару лет назад высший офицерский состав совковой формации начал замещаться офицерами, служившими только в Украинской армии? И вот мудрый нарид выбирает говнокомандующего, никогда не служившего в армии. За что с армией 73% избирателей так обошлись?
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21.06.2021 18:16
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Господи, хоть щось путнє знімати почнуть. А то самі квартальні шмарклєвідосіки...
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21.06.2021 17:13 Ответить
Надеюсь на качественный фильм без претензий на Голливуд.
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21.06.2021 17:28 Ответить



Пухнастий українобот @UaArtem 3 ч

Эпоха "Какая разница".
Вата будет биться в истерике под "Сансару", за немерянные бабки за билеты.
А кто-то будет спать в окопах, чтобы эта вата жила в мирном городе.
Мы давно уже живём в двух реальностях!

"Небесний координатор": На Київщині закінчують знімати фільм про одного із засновників сучасної української аеророзвідки Володимира Кочеткова-Сукача - Цензор.НЕТ 7928
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21.06.2021 17:28 Ответить
интересно, ЗЕленый клоун и его шапито приедут в Одессу на концерт ватного быдла Басты? ведь они, судя по всему, с одного котла жрут - с кремлевского, иначе бы эту кацапскую Басту хрен бы сюда кто пустил ... Там бы заодно клоун и членом на рояле свою "коронку" сбацал под вопли своего ватноголового стада, которому на все "какаяразница"...
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21.06.2021 19:38 Ответить
"Никогда не служил в армии"... Интересно, а почему аэроразведкой не занимались Главные Артиллерийские и Разведывательные управления, где стада генералов и полковников? Гроши зароблялы, некогда было? А потом появились энтузиасты, добровольцы, волонтёры
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21.06.2021 17:35 Ответить
Потому что все года Независимости армию кромсали по живому. Вы знаете сколько гарнизонов было превращено фактически в Чернобыль, сколько молодых офицеров без пенсии по сокращению и расформированию частей ушли без профессии на вольные хлеба в период бесконечного кризиса? Вы знаете что только пару лет назад высший офицерский состав совковой формации начал замещаться офицерами, служившими только в Украинской армии? И вот мудрый нарид выбирает говнокомандующего, никогда не служившего в армии. За что с армией 73% избирателей так обошлись?
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21.06.2021 18:16 Ответить
Потому что Главнокомандующему надо знать хотя бы азы военного дела. Например чтобы не отводить войска на неподготовленные позиции, на которых нашим парням необходимо было окапываться под огнем. Чтобы он на своей шкуре прочувствовал хотя бы несколько недель прелести окопной жизни. Чтобы не хамил нашим защитникам со своими 42 годами. И чтобы не допускал провала гособоронзаказа.
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21.06.2021 20:47 Ответить
При правлении банды соевых мародеров только властьимущиме воровать умели все держалось на волонтерах.
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22.06.2021 01:38 Ответить
Это подразделение хотели по сути расформировать. Чем это закончилось, или закончилось ли?
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21.06.2021 17:45 Ответить
И погиб при очень странных обстоятельствах, как и другие волонтеры при правлении банды соевых мародеров.
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22.06.2021 01:40 Ответить
 
 