"Слуга народа" Камельчук, называвший "выдумкой" COVID-19 и вакцины против него, будет рассказывать о COVID-паспортах на сессии ПАСЕ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Известный своими неординарными высказываниями народный депутат "Слуги народа" Юрий Камельчук, который ранее называл коронавирус коронавирусную болезнь COVID-19 и любые вакцины от нее "выдумкой", избран спикером по теме "COVID паспорта и сертификаты" от политической группы EPP в дебатах на сессии ПАСЕ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам Камельчук сообщил в Facebook
"Сегодня в Страсбурге меня избрали спикером по тематике Covid passes and certificates от политической группы EPP в дебатах на сессии ПАСЕ.
Стоит сохранить баланс между потребностями сдерживания угроз пандемии, прав человека и возможностями бизнеса, особенно отдыха, что актуально особенно летом", - написал он.
В декабря 2020 года Камельчук заявил, что коронавирусная болезнь COVID-19 – "выдумка", как и любая вакцина против какой-либо болезни.
"Абсолютно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19", - говорил он.
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Журналистка кошкина раскритиковала руководство партии "Слуга народа", которое допустило Камельчука в ПАСЕ.
кошкина резко прокомментировала избрание депутата от "Слуги народа" Юрия Камельчука спикером по теме Covid passes and certificates (ковид-паспорта и сертификаты) от политической группы Европейской народной партии (EPP) в дебатах на сессии ПАСЕ. В своем Телеграм-канале она напомнила, как еще в декабре Камельчук в ТВ-эфирах рассказывал, что "Covid - выдуманная болезнь", а траты на закупки вакцин государством - "западня". "Клоуны скорее закончатся в цирке, чем в "Слуге народа". Там их запас неисчерпаем. Вот, сегодня. Нардеп Юрий Камельчук (есть такой, да) сообщает у себя в "ФБ" об избрании его ы качестве спикера на дебаты на сессии ПАСЕ. Тема дебатов: "Ковид-паспорта и сертификаты". Избирали как представителя от EPP - Европейской народной партии. Роль важная. Статусная. Позиция публичная. Если б не одно "но". Еще в декабре Камельчук в эфирах рассказывал, что "ковид - выдуманная болезнь", а траты на закупки вакцин государством - "западня". Сам он в вакцины, разумеется, не верил. Все это - прямые цитаты", - отметила кошкина. Журнаглистка напомнила, что заявление вызвало скандал, сразу после которого его коллега по "СН" Дмитрий Гурин призвал не обращать внимание на слова Камельчука, "поскольку такого депутата не существует". "Высокие там у них отношения. Созидательные. Думаете, руководство "СН" сделало какие-то выводы? Камельчуку ограничили публичность? Исключили его, от греха подальше, из состава международных парламентских делегаций? Чтоб хоть там что-то не ляпнул. Ха-ха. Как бы ни так! Руководство "СН" занято тем, как стать "секси", а подобная чепуха - тлен. Кушайте теперь, дорогие, не обляпайтесь!" - написала журнаглистка. Более того, кошкина отметила, что Камельчук публично выступает против абортов и легализации проституции, ссылаясь на собственные знания ведических наук. "П. с. Кстати. По поводу "секси". Камельчук выступает за запрет абортов и против легализации проституции. Говорит, что "проституция - раздача своей энергии, особенно иностранцам. Я, с этой точки зрения, скажу, что подобное приводит к уменьшению количества энергии в самой Украине" (цитата - из эфира "Громадського"). Знает он об этом … "из ведических наук". Почему не из календаря майя, стесняюсь спросить. Ааааааааа!!!! Пшонкаголовногомозга. Считаю, если в ПАСЕ будут дебаты по правам женщин, именно Камельчука следует сделать главным
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Під час війни з кацапами "АМКУ разрешил сыну нардепа Бойко оформить единственный завод по производству взрывчатки "
Ан нет!
И этот пошёл на поводу секты свидетелей коронавируса.)
Тіліпаючи своїм поганим язиком, воно займає порожні ніші в головах осіб з альтернативним здоровому глузду мисленням - а в нас таких багато.
Напевне, най би сам зеля доповідав. Або - д'єрмак...
И это говорит о том, что даже такой неверующий изменил свое мнение, только и всего...
Также смешко и его партию активно пиарили телеканалы с орбиты Виктора Медведчука - 112 Украина, ZIK и другие.
https://vybory.24tv.ua/ru/sila-i-chest-istorija-sozdanija-lidery-programma-igorja-smeshko_n1441218
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/4/7220019/ за кого твой "святой" смецко
кто финансировал его
https://antikor.com.ua/articles/312341-odioznyj_regional_i_oligarh_stalo_izvestno_kto_finansiruet_smeshko_-_smi
А в НАТО надо послать с докладом кого-нить из коммунистов или ОПЗЖ.
Тогда у нас точно все будет хорошо. Время дегенератов бл...
цей рудий поц - ковід називає вигадкою.
Препіздент плутає множення з додаванням...
Всі, пляха, фахівці зібрались...