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"Слуга народа" Камельчук, называвший "выдумкой" COVID-19 и вакцины против него, будет рассказывать о COVID-паспортах на сессии ПАСЕ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Известный своими неординарными высказываниями народный депутат "Слуги народа" Юрий Камельчук, который ранее называл коронавирус коронавирусную болезнь COVID-19 и любые вакцины от нее "выдумкой", избран спикером по теме "COVID паспорта и сертификаты" от политической группы EPP в дебатах на сессии ПАСЕ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам Камельчук сообщил в Facebook

"Сегодня в Страсбурге меня избрали спикером по тематике Covid passes and certificates от политической группы EPP в дебатах на сессии ПАСЕ.

Стоит сохранить баланс между потребностями сдерживания угроз пандемии, прав человека и возможностями бизнеса, особенно отдыха, что актуально особенно летом", - написал он.

Слуга народа Камельчук, называвший выдумкой COVID-19 и вакцины против него, будет рассказывать о COVID-паспортах на сессии ПАСЕ 01

В декабря 2020 года Камельчук заявил, что коронавирусная болезнь COVID-19 – "выдумка", как и любая вакцина против какой-либо болезни.

"Абсолютно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19", - говорил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Бидлота, блін. Ви торкнулися моєї власності! Зупинка на дві хвилини дозволена всюди!" - "слуга народа" Камельчук в ответ на замечание о неправильной парковке автомобиля жены. ВИДЕО

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+45
в "слугах" просто якась кунсткамера уродів.
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21.06.2021 17:35
+20
какой изысканный юмор
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21.06.2021 17:33
+15
а у слуг все так . с коррупцией борются коррупционеры . интересы Украины защищают любители Московии . вот и в данном случае доклад о паспортах вакцинации будет делать человек который в Ковид не верит "Слуга народа" Камельчук, называвший "выдумкой" COVID-19 и вакцины против него, будет рассказывать о COVID-паспортах на сессии ПАСЕ - Цензор.НЕТ 2601
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21.06.2021 17:38
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какой изысканный юмор
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21.06.2021 17:33 Ответить
ага..Зелений недоумок буде в ПАСЄ розповідати який він недоумок.
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21.06.2021 18:07 Ответить
Это не юмор... Это такая страшная и позорная ирония...
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21.06.2021 18:57 Ответить
в "слугах" просто якась кунсткамера уродів.
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21.06.2021 17:35 Ответить
Каков поп , таков приход ! Коротышка - членограй подбирает себе подобных
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21.06.2021 18:33 Ответить
Нічого дивного: вже досить багато відомих приспішників теорії заговору-Ковід 19 на той світ пішли саме від ковіду. "Слуга народа" Камельчук, называвший "выдумкой" COVID-19 и вакцины против него, будет рассказывать о COVID-паспортах на сессии ПАСЕ - Цензор.НЕТ 842
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21.06.2021 17:36 Ответить
Байки із склепу.
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21.06.2021 17:45 Ответить
"Слуга народа" Камельчук, называвший "выдумкой" COVID-19 и вакцины против него, будет рассказывать о COVID-паспортах на сессии ПАСЕ - Цензор.НЕТ 7113
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21.06.2021 17:37 Ответить
Та даже большая поклонница ослобородьба и ручная шавка бабломойского соня кишкина и та возмутилась служками
Журналистка кошкина раскритиковала руководство партии "Слуга народа", которое допустило Камельчука в ПАСЕ.
кошкина резко прокомментировала избрание депутата от "Слуги народа" Юрия Камельчука спикером по теме Covid passes and certificates (ковид-паспорта и сертификаты) от политической группы Европейской народной партии (EPP) в дебатах на сессии ПАСЕ. В своем Телеграм-канале она напомнила, как еще в декабре Камельчук в ТВ-эфирах рассказывал, что "Covid - выдуманная болезнь", а траты на закупки вакцин государством - "западня". "Клоуны скорее закончатся в цирке, чем в "Слуге народа". Там их запас неисчерпаем. Вот, сегодня. Нардеп Юрий Камельчук (есть такой, да) сообщает у себя в "ФБ" об избрании его ы качестве спикера на дебаты на сессии ПАСЕ. Тема дебатов: "Ковид-паспорта и сертификаты". Избирали как представителя от EPP - Европейской народной партии. Роль важная. Статусная. Позиция публичная. Если б не одно "но". Еще в декабре Камельчук в эфирах рассказывал, что "ковид - выдуманная болезнь", а траты на закупки вакцин государством - "западня". Сам он в вакцины, разумеется, не верил. Все это - прямые цитаты", - отметила кошкина. Журнаглистка напомнила, что заявление вызвало скандал, сразу после которого его коллега по "СН" Дмитрий Гурин призвал не обращать внимание на слова Камельчука, "поскольку такого депутата не существует". "Высокие там у них отношения. Созидательные. Думаете, руководство "СН" сделало какие-то выводы? Камельчуку ограничили публичность? Исключили его, от греха подальше, из состава международных парламентских делегаций? Чтоб хоть там что-то не ляпнул. Ха-ха. Как бы ни так! Руководство "СН" занято тем, как стать "секси", а подобная чепуха - тлен. Кушайте теперь, дорогие, не обляпайтесь!" - написала журнаглистка. Более того, кошкина отметила, что Камельчук публично выступает против абортов и легализации проституции, ссылаясь на собственные знания ведических наук. "П. с. Кстати. По поводу "секси". Камельчук выступает за запрет абортов и против легализации проституции. Говорит, что "проституция - раздача своей энергии, особенно иностранцам. Я, с этой точки зрения, скажу, что подобное приводит к уменьшению количества энергии в самой Украине" (цитата - из эфира "Громадського"). Знает он об этом … "из ведических наук". Почему не из календаря майя, стесняюсь спросить. Ааааааааа!!!! Пшонкаголовногомозга. Считаю, если в ПАСЕ будут дебаты по правам женщин, именно Камельчука следует сделать главным

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/231614_1624288225
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21.06.2021 23:29 Ответить
а у слуг все так . с коррупцией борются коррупционеры . интересы Украины защищают любители Московии . вот и в данном случае доклад о паспортах вакцинации будет делать человек который в Ковид не верит "Слуга народа" Камельчук, называвший "выдумкой" COVID-19 и вакцины против него, будет рассказывать о COVID-паспортах на сессии ПАСЕ - Цензор.НЕТ 2601
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21.06.2021 17:38 Ответить
Как-то странно на него действует наклейка "Не будь лосем". Совсем противоположный эффект.
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21.06.2021 17:39 Ответить
Чому дивуватись? Зелена пошесть.
Під час війни з кацапами "АМКУ разрешил сыну нардепа Бойко оформить единственный завод по производству взрывчатки "
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21.06.2021 17:42 Ответить
Ну так у нас Зе! тіпа юрист і нічо - таку хєрню меле, навіть школярі так не можуть...
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21.06.2021 17:43 Ответить
вопрос не где этого дебила взяли, а что он делает в ПАСЕ ...
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21.06.2021 17:47 Ответить
ублюдочный уюблюдок при членограе ...
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21.06.2021 17:52 Ответить
при другом ублюдочном ублюдке...
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21.06.2021 19:00 Ответить
А я уже понадеялся шо хоть один здравомыслящий депутанг нашёлся.
Ан нет!
И этот пошёл на поводу секты свидетелей коронавируса.)
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21.06.2021 17:55 Ответить
кунскамера и шапито
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21.06.2021 17:57 Ответить
Воно просто заробляє бабоси.
Тіліпаючи своїм поганим язиком, воно займає порожні ніші в головах осіб з альтернативним здоровому глузду мисленням - а в нас таких багато.
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21.06.2021 18:02 Ответить
велика монофракція, а послати в ПАРЄ нема кого...
Напевне, най би сам зеля доповідав. Або - д'єрмак...
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21.06.2021 18:04 Ответить
А как вообще этот недоверчивый попал в Европу без прививки? Он же не доверяет ни одной вакцине, следовательно не привит. Шо за нах...???
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21.06.2021 18:05 Ответить
по дипломатичному паспорту. Така особа перевірці не підлягає.
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21.06.2021 18:26 Ответить
Зелёное шапито от слуг на марше
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21.06.2021 18:06 Ответить
Г
И это говорит о том, что даже такой неверующий изменил свое мнение, только и всего...
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21.06.2021 18:16 Ответить
Думаю, что скоро медики со шприцами наголо, заполненными бесплатной вакциной будут гоняться за нежелающими прививаться. а бесплатные одноразовые маски будут добавляться в аптеках к любой покупке! А может, и просто зашедшим в аптеку!
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21.06.2021 18:22 Ответить
тысяч 10 долларов дали? ну и бери, бабки при фейкокоболячках и не такие дадут
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21.06.2021 18:25 Ответить
Брешет как дишит!!! Показательно то, что в команде Зе полно таких уродов!!!Брехуны правят бал в ВР в большинстве совместно с 5-1 колонной ПЛЗЖ, те прямые предатели Украины... Из двух зол лучше уж Порошенко был... Жаль что Смешко не проходной, голосовал быза него теперь..
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21.06.2021 18:28 Ответить
смешко такая же сепарская дрянь, как и гондон, который его поддерживает, и является (гондон) законсперированным агентом фсб.
Также смешко и его партию активно пиарили телеканалы с орбиты Виктора Медведчука - 112 Украина, ZIK и другие.
https://vybory.24tv.ua/ru/sila-i-chest-istorija-sozdanija-lidery-programma-igorja-smeshko_n1441218

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/4/7220019/ за кого твой "святой" смецко
кто финансировал его
https://antikor.com.ua/articles/312341-odioznyj_regional_i_oligarh_stalo_izvestno_kto_finansiruet_smeshko_-_smi
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21.06.2021 23:21 Ответить
Канешна видумали , у коллеги на роботи померла мати від того Ковіда которий видумали , и коллега може видумав що мати померла
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21.06.2021 20:34 Ответить
специалист по плевкам против ветра
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21.06.2021 18:33 Ответить
Школа арестовича по переобуванию.Он там в зеленых соплях среди своих.
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21.06.2021 18:35 Ответить
Логично.
А в НАТО надо послать с докладом кого-нить из коммунистов или ОПЗЖ.

Тогда у нас точно все будет хорошо. Время дегенератов бл... "Слуга народу" Камельчук, який називав "вигадкою" COVID-19 і вакцини проти нього, розповідатиме про COVID-паспорти на сесії ПАРЄ - Цензор.НЕТ 3249
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21.06.2021 18:47 Ответить
Квартал стайл! Смійся, нарід! А мені чогось сумно - як можна було таке лайно понавибирати?
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21.06.2021 19:23 Ответить
вот, вот для чего депутаты обеспечили себя вакцинацией от пфайзер (сертифицирован в ес), чтобы по всяким пасе ездить и в уши евродепутатам дуть. а остальных украинцев кинули под короновак или ковишилд (не сертифицированы в ес).
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21.06.2021 19:26 Ответить
Мене такі новини не дивують вже третій рік поспіль - після того, як очільником країни обрали блазня, який називав її повією.
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21.06.2021 19:50 Ответить
"Слуга народу" Камельчук, який називав "вигадкою" COVID-19 і вакцини проти нього, розповідатиме про COVID-паспорти на сесії ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6090
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21.06.2021 20:09 Ответить
Вколовся бідний тим Пфайзером та поіхав до Страсбургу
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21.06.2021 20:31 Ответить
предлагаю депутатам вместо ковид паспорта бирку к уху цеплять с номером и весом
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21.06.2021 20:40 Ответить
власть - идиотов....
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21.06.2021 21:16 Ответить
Невже порихтували Рудобороду Порожню Голову? - Не вірю!
"Слуга народу" Камельчук, який називав "вигадкою" COVID-19 і вакцини проти нього, розповідатиме про COVID-паспорти на сесії ПАРЄ - Цензор.НЕТ 7427
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21.06.2021 21:36 Ответить
Камельчук даже среди "Слуг" выделяется высокой неадекватностью.
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21.06.2021 21:54 Ответить
Верещчук не знає нічого за корупцію,
цей рудий поц - ковід називає вигадкою.
Препіздент плутає множення з додаванням...
Всі, пляха, фахівці зібрались...
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21.06.2021 22:17 Ответить
А большинство избирателей решили, что именно эти люди являются лучшими представителями населения страны и защитниками их интересов. На кого теперь обижаетесь? " Над кем смеётесь? Над собой смеётесь!" ( Гоголь)
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22.06.2021 01:51 Ответить
 
 