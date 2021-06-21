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Новости Экономика
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Кулеба Дмитрий (2657) альтернативная энергетика (120)

Производители нефтегазопродуктов пытаются остановить развитие "зеленой" энергетики в Украине, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Производители нефтегазопродуктов пытаются остановить развитие

Украина должна двигаться в направлении "зеленого" перехода и развивать возобновляемые источники энергии, несмотря на значительное сопротивление этому процессу и лоббизм производителей нефтегазопродуктов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство иностранных дел, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе участия в панельной дискуссии на тему "Энергетика: какое будущее нас ожидает?" в рамках Анталийского дипломатического форума.

Министр убежден, что "зеленый" переход экономик является исторической данностью, и хотя производители нефти и газа будут пытаться сохранить статус-кво, историю невозможно остановить.

"Для Украины развитие альтернативных источников энергии, особенно возобновляемых, несет большое облегчение и открывает новые возможности. Еще десять лет назад доля солнечной и ветровой генерации в нашей экономике была почти незаметной. Сейчас - это важный элемент энергобаланса Украины", - добавил он.

Кулеба напомнил, что Евросоюз в своей энергетической стратегии определил Украину приоритетным партнером в поставках "зеленого" водорода на рынок ЕС и заверил, что Украина целенаправленно работает над подготовкой к его экспорту.

Как сообщалось, акции норвежской компании Scatec Solar, которая в частности имеет активы в Украине, потеряли в цене 10% из-за того, что в Украине не решается проблема накопленных долгов за произведенную электроэнергию, а также инициируются дополнительные законодательные изменения - введение акцизного сбора, что является нарушением гарантий государства перед инвесторами.

28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и заставляет компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы. В арбитраже она требует от государства вернуть ей 10,5 млн евро. По информации юристов, к аналогичному иску готовится еще 10 компаний.

В конце 2020 года канадская компания TIU Canada подала в суд на Никопольский завод ферросплавов, находящийся в собственности олигарха Игоря Коломойского, из-за незаконного отключения солнечной электростанции от сети. При этом в мае текущего года компания подала заявление об отводе трех судей Пивничного апелляционного хозяйственного суда, назначенных для рассмотрения дела, поскольку они ранее были замечены в отстаивании интересов олигарха в деле против государственного Приватбанка.

Напомним, Кабинет Министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.

Ранее при обсуждении проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, навредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+22
Самое важное для конечного потребителя, это ЦЕНА. По 5-7 грн за киловатт боюсь электричество никому не надо, особенно при собственных работающих АЭС. Даже нынешние ахметовские 1.68 это перебор, надо снижать
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21.06.2021 18:28
+10
Ну отчего же? Ахметов очень даже - за зеленую энергетику, ведь, чем больше у нас солнечных электростанций, тем большая доля в производстве э/э ТЭС Ахметова. Ибо эти зеленые эл станции выжимают с рынка атомные станции, но при этом работают только несколько часов в сутки и чтобы выровнять баланс производства э/э - "приходится" использовать ТЭСы ахметова. Так что - он очень даже - за
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21.06.2021 18:36
+9
Пытаются придумать оправдание дерибану из бюджета под названием "зелёный тариф"
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21.06.2021 19:52
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Самое важное для конечного потребителя, это ЦЕНА. По 5-7 грн за киловатт боюсь электричество никому не надо, особенно при собственных работающих АЭС. Даже нынешние ахметовские 1.68 это перебор, надо снижать
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21.06.2021 18:28 Ответить
При работающих - да. Но уже думают над этим...
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21.06.2021 18:30 Ответить
В село езжай и топи дровами, на халяву хочешь удобства городские?
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21.06.2021 19:26 Ответить
у тебя наверное и пруфы есть, и расчеты, что 1,68 это перебор? Я же не думаю что ты просто как обычный черт забалаболил.
И и за какие кВт ты платишь 5-7 гривен? Я ведь уверен, что эти цифры не плод твоего больного воображения.
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21.06.2021 20:22 Ответить
Беня пытается остановить развитие "зеленой" энергетики в Украине. Так точнее. Производители нефтегазопродуктов пытаются остановить развитие "зеленой" энергетики в Украине, - МИД - Цензор.НЕТ 3903
Производители нефтегазопродуктов пытаются остановить развитие "зеленой" энергетики в Украине, - МИД - Цензор.НЕТ 9901
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21.06.2021 18:30 Ответить
Новость нужно назвать иначе: в Украине олигархи владеющие нефтегазопродуктами пытаются помешать олигархам владеющих "зеленой" энергетикой. Виробники нафтогазопродуктів намагаються зупинити розвиток "зеленої" енергетики в Україні, - МЗС - Цензор.НЕТ 7489
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21.06.2021 23:37 Ответить
Ну отчего же? Ахметов очень даже - за зеленую энергетику, ведь, чем больше у нас солнечных электростанций, тем большая доля в производстве э/э ТЭС Ахметова. Ибо эти зеленые эл станции выжимают с рынка атомные станции, но при этом работают только несколько часов в сутки и чтобы выровнять баланс производства э/э - "приходится" использовать ТЭСы ахметова. Так что - он очень даже - за
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21.06.2021 18:36 Ответить
Так Ахметов и занимается зеленой энергетикой.
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21.06.2021 18:43 Ответить
Ахметов занимается в основном ветром, он не делает такого разбаланса в системе
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21.06.2021 18:52 Ответить
Его доля мала, около 15%.
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21.06.2021 18:52 Ответить
Тоже правда + "зелёный тариф" за счёт бюджета
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21.06.2021 19:53 Ответить
Это проблема солнечных станций, они выжимают, или власти? В нормальных странах угольная промышленность наоборот от СЭС банкротится.
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21.06.2021 20:24 Ответить
"В нормальных странах угольная промышленность наоборот от СЭС банкротится." - Это где такая страна, чтоб при "чесной" конкуренции (без дотаций) СЭС обанкротила уголь?
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22.06.2021 12:23 Ответить
США
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22.06.2021 21:21 Ответить
Там также лоббируют зел .нерг. Но даже это не помогает избавится от угля.
Никакой "чесной" конкуренции и в помине нет.

"Интересно, что использовать уголь на электростанциях запрещают законы многих штатов, точнее - там ужесточают правила, стимулируя снижение углеродного следа генерирующих мощностей. При этом, как отмечают в Управлении энергетической информации США, доля угля в производстве электроэнергии вырастет с 20 % в 2020 году до 22 % в 2021 году и до 24 % в 2022 году."
"На снижение затрат, повышение производительности электростанций и ускорение внедрения новых технологий преобразования солнечной энергии выделено почти 128 млн долларов."

Вы пи.дабол.
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23.06.2021 10:27 Ответить
как твой словесный понос опровергает тот факт, что в США банкротятся уголеньные станции из-за ВИЭ?
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27.06.2021 02:11 Ответить
Пусть зелёной эyергетикой занимаются богатые не воюющие страны. А то есть ведь ещё перспективная термоядерная энергетика. Давайте построим свой токомак, круче чем ITER. Нужно то всего $20 млрд.
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21.06.2021 18:39 Ответить
Коммерческий термоядерный реактор, когда заработает, решит проблему энергии навсегда. Но пока все на стадии экспериментов, реакторы пока потребляют больше, чем дают. Хотя, результаты экспериментов обнадеживающие - у китайцев, американцев, что-то было в Южной Корее и Германии. Из запоребрика по этому поводу вестей не читал.
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21.06.2021 19:15 Ответить
Є там новини. тільки швидкі протони з відер розлітаються, кочегари не встигають насипати. А так давно вже було б багато у кацапів генераторів Хо(у?)ЯС. З холодом проблем нема, повно. Ядрьоний сін(ій)тез теж є - он хоч би гідролізний спирт і боярка з нього. Тільки ті протони, грець би їх взяв...
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21.06.2021 19:34 Ответить
ага, заработает, почти завтра
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21.06.2021 20:26 Ответить
Лет через 100 Виробники нафтогазопродуктів намагаються зупинити розвиток "зеленої" енергетики в Україні, - МЗС - Цензор.НЕТ 1350
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21.06.2021 21:56 Ответить
Задрали цену на зеленый киловатт, а атомная энергетика за них платит, потому что тариф на отпускаемую э/э самый низкий. Также атомная энергетика не приватизирована, закон не позволяет, значить ее надо доить по полной, а потом почему большой долг перед АЭС. Сейчас НАЭК Энергоатом вообще вышел с министерства энергетики и подчиняется кабмину, ну соответственно и охфису, а там шуллера заместители офиса Зеленскага еще похлеще Саши стоматолога.
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21.06.2021 18:41 Ответить
В энергетическом кризисе виновата зелёная энергетика.Все знают .Слишком много -8% от всей мощности - папиредники понастроили ветровых и солнечных электростанций. Которым не нужен ни российский газ. Ни российский уголь. Ни российское атомное топливо. Поэтому АЭС пришлось отключить. Блоки ТЭС отключить. НКРЭКУ разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси . А тариф на электроэнергию, естественно, пришлось увеличить.
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21.06.2021 18:42 Ответить
Пусть строют ветровые и солнечные, но тариф адекватный.
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21.06.2021 18:44 Ответить
тариф адекватный./ тариф 1,68 грн. за 1 кВт⋅час. Но сколько в нем стоимость зеленой энергетики власть умалчивает. Поэтому и неизвестно: если не заплатить зелёным инвесторам, ветровые и солнечные станции разломать к едрене фене то на сколько гривен и копеек изменится тариф? Он увеличится? Уменьшится? Никто не знает.
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21.06.2021 19:26 Ответить
Тариф будет в 10 раз выше .
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21.06.2021 19:30 Ответить
Кому потрібна ця "зелена енергетика", яка в рази дорожча за звичайну?!
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21.06.2021 18:57 Ответить
Звичайна не вечна. Уголёк уже сильно дотационный, хоть в начале прошлого века про это было смешно подумать, и далi буде.
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21.06.2021 19:27 Ответить
А зелена вічна? через 10 років за бюджетні кошти ще будуть ці панелі утилізувати.
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21.06.2021 19:56 Ответить
балабол, энергия ВИЭ самая дешёвая в мире. В село езжай и топи дровами, на халяву хочешь удобства городские?
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21.06.2021 19:31 Ответить
Взимку від зеленої енергетики толку нуль. Себе забезпечити не може. Літом живе за рахунок традиційної. Зелені потужності ростуть, традиційні не виводяться і які придурки це запустили? І яка від цього користь країні?
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21.06.2021 19:04 Ответить
_С чего вы вообще себе решили что это задумано и осуществляется чтобы принести користь країні? Вы очень странный...
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21.06.2021 19:11 Ответить
Брихун, даже зимой из владельцев СЭС никто не платит за свет, а получают прибыль. Для этого должно быть не меньше 30 квт мощности. Изучи вопрос сперва.
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21.06.2021 19:33 Ответить
Свої казочки розкажеш дітям. Сайт НЕК Укренерго Диспетчерська інформація. Там чітко видно чого варта зимою зелена генерація, а з власників 30 кВт станцій самі використовують свою зелену енергію меньше відсотка. Все на продажу! Причому державі.
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21.06.2021 22:41 Ответить
Телепню, ти розуміешь що пишешь? "взимку себе забезпечити не може" . Повторяю для особо одарённых - зимой домохозяйство с СЭС установленной мощностью 30 квт полностью себя обеспечивает с избытком, которое продаёт гарантированному покупателю..
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21.06.2021 22:58 Ответить
"гарантированному покупателю" - мечта, а не бизнес.... (да и не бизнес это вовсе, а доильный аппарат для денег).
Хорошо, когда у тебя есть "гарантированный покупатель" с бездонным карманом в виде госбюджета.
"гарантированный покупатель" - каждому бизнесу!
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22.06.2021 12:27 Ответить
"чого варта" , "те кто", "та сторона"... лаптєроге, йди у дупу вместе со своими местоименіями
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21.06.2021 23:05 Ответить
Ера парових машин скінчилась не тому, що зникло вугілля. Прогрес не зупинити. Але це не заважає декому обкрадати бюджет. Ну, що вибрали - те й маємо.
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21.06.2021 19:06 Ответить
Без нефти и газа не будет доступной энергии и продуктов питания . Так называемая зеленая энергетика находиться в стадии развития и не может обеспечить растущие потребности населения . Разрабатывайте водородное топливо и управляемый термоядерный синтез . Это приведет к прорыву на энергитическом рынке , а ветряные генераторы и солнечные элементы не решают вопроса . Тем более автомобили на литиевых батарейках .
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21.06.2021 19:28 Ответить
Без паровых машин не будет доступной энергии и продуктов питания . Так называемая углеводородная энергетика находиться в стадии развития и не может обеспечить растущие потребности населения . Разрабатывайте нейтринный синтез . Это приведет к прорыву на энергитическом рынке , а бензиновые и дизельные двигатели не решают вопроса . Тем более все корабли на паровых машинах .
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21.06.2021 19:36 Ответить
Разрабатывайте водородное топливо и управляемый термоядерный синтез ./ С управляемым термоядерным синтезом проблем нет. Но что такое водородное топливо и как вы его разрабатываете?
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21.06.2021 20:11 Ответить
С управляемым термоядерным синтезом проблем нет - три нобелевки этому господину Виробники нафтогазопродуктів намагаються зупинити розвиток "зеленої" енергетики в Україні, - МЗС - Цензор.НЕТ 5991
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21.06.2021 21:58 Ответить
Раз вписались, то что вы понимаете под водородным топливом и как вы его разрабатываете? Ивану Петровичу Сидорову интересно: в водороде он кое -что понимает.
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21.06.2021 22:13 Ответить
Виробники нафтогазопродуктів намагаються зупинити розвиток "зеленої" енергетики в Україні, - МЗС - Цензор.НЕТ 5761 Чего?
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21.06.2021 23:50 Ответить
Что тут не понятного? Все просто - сначала с помощью угля получаем электроэнергию. Потом с помощью электролиза получаем водород. Потом сжигаем водород и получаем электроэнергию. Вуаля - ничего сложного, и сколько людей при деле.
Эту схему, еще в прошлом веке, разработали алкоголики. Чем больше пьешь, тем больше зарабатываешь на бутылках.
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22.06.2021 12:36 Ответить
Забугорный шутник потребовал от Украины электростанций с термоядерным реактором.Но не сказал какое он требует топливо для реактора: старую добрую смесь дейтерия и трития или лёд./ В Японии в продаже автомобили с водородным двигателем. Одной заправки хватает на пробег в 480 км, а заправка длится 3 минуты. В Украине были свои движки -в Харькове в 70-х работали такси на водороде.Водород предполагалось получать из бурых углей, что дешевле электролиза на 50-75%.
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22.06.2021 13:23 Ответить
Хай вийдуть посцяти проти вітру. Так вітрову енергетику точно зупинять. А все через то, що не читали бодай Драйзера, там теж конку хотіли законсервувати на віки вічні. Результат буде такий самий
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21.06.2021 19:29 Ответить
Пытаются придумать оправдание дерибану из бюджета под названием "зелёный тариф"
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21.06.2021 19:52 Ответить
Идиот. Зарплату ему и иже с ним нужно резко урезать в целях развиия єнергетики
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21.06.2021 20:03 Ответить
Кулеба такеж гівно як і його шеф. Зарити падлушу по шию на Майдані, а зверху поставити біотуалет.
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21.06.2021 20:16 Ответить
в один "производитель нафтопродуктів" і призвище його Коломойський.
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21.06.2021 20:18 Ответить
пусть немцы и американцы пользуются дорогой энергетикой, а мы поскромней, нам бы с голоду не сдохнуть и не забыть кварплату заплатить...
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21.06.2021 20:37 Ответить
грибов нажрался?
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21.06.2021 23:06 Ответить
За квт* час платят не 5-7 а 1,68 грн. Какая в 1,68 грн заложена стоимость зеленой энергетики власть умалчивает а догадки малоинтересны. Шум вокруг зеленой энергетики подняли Буславец и Шмыгаль чтобы ею прикрыть грабёж и мародёрство Украины Коломойским, Пинчуком и примкнувшим к ним Ахметовым.
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21.06.2021 22:05 Ответить
Каким боком "производители нефтегазопродуктов" влияют на рынок ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ???!!!!
У нас что ТЕС работают на газе и мазуте?????
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21.06.2021 22:09 Ответить
ТЭЦ работают на газе, не Трипольской ТЭС два газомазутных блока, при низком качестве угля факел подсвечивается газом.
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21.06.2021 22:34 Ответить
политика провалена... теперь папин сын полез в энергетику...
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22.06.2021 07:04 Ответить
 
 