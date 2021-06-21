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С начала суток на Донбассе - три нарушения режима тишины, потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

С начала суток на Донбассе - три нарушения режима тишины, потерь нет, - штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб ООС, информирует Цензор.НЕТ.

В районе Красногоровки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Под Гнутовым велся огонь из подствольных гранатометов из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Зализне враг совершил дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Также читайте: Глава ОБСЕ Шмид - Лаврову: Российские наемники ограничивают работу миссии на Донбассе

Автор: Ольга Лузан
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кацапы пишут минус четверо орков после обеда у них
опять "украинская дрг". но помня что вчера была Троица, думаю таки белочка.
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21.06.2021 18:32 Ответить
При обстрелах под Донецком погибли четверо военных самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), еще пятеро получили ранения. Об этом сообщили в управлении Народной милиции ДНР.
«Сегодня в 10 часов 10 минут в результате обстрела из минометов позиции подразделений Народной милиции в районе Лозового (северо-западный пригород Донецка.- "Ъ") со стороны 28 отдельной мотопехотной бригады ВСУ были убиты трое наших военнослужащих и один получил тяжелое ранение»,- говорится в сообщении (цитата по «Донецкому агентству новостей»).
Как пояснили в Народной милиции, в 13:30 (совпадает с мск), была обстреляна эвакуационная группа, следовавшая на санитарном автомобиле за раненым и телами погибших. В результате погиб один военный ДНР, еще четверо получили ранения. Обстрел велся со стороны Красногоровки из гранатомета СПГ-9. Украинская сторона пока не комментирует инцидент.
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21.06.2021 19:18 Ответить
Від початку доби на Донбасі - три порушення режиму тиші, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5353
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21.06.2021 18:45 Ответить
 
 