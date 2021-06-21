Около 100 уголовных дел о российской агрессии суды рассмотрят на этой неделе
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Среди них - в том числе дела, в которых обвиняемые или умерли, или были обменяны и находятся на неподконтрольной территории.
Об этом сообщает Медийная инициатива за права человека, информирует Цензор.НЕТ.
Так, Голосеевский райсуд Киева 23 июня собирается рассмотреть дело бывшего "беркутовца" Александра Саттарова. По версии следствия, в 2014 году он был участником "самообороны Крыма".
Саттарова арестовали в Днепре в 2017 году. В августе 2019 года он принял участие в обмене на украинских политзаключенных, которых удерживали в России.
"После обмена рассмотрение дела по существу так и не состоялось. Суд выразил желание установить местонахождение обвиняемого и убедиться, что он действительно покинул территорию материковой части Украины. Для этого коллегия судей направила запрос в Государственную пограничную службу, но... ответа не получили, поэтому на прошлом заседании 17 мая написали новое письмо пограничникам", - пишет "Медийная инициатива за права человека".
Теперь Саттарова могут либо объявить в розыск и приостановить в связи с этим рассмотрение дела, либо рассматривать дело заочно.
А в Лисичанском суде на Луганщине назначено заседание по делу боевика организации "ЛНР" Антона Мордасова. По версии следствия, он в 2014 году участвовал в захвате здания СБУ в Луганске, а после воевал в НВФ "Бетмен".
В 2020 году в соцсетях появилась информация о том, что Мордасов умер, но дело все равно рассматривают, ведь достоверно установить факт смерти на оккупированных территориях невозможно.
"Например, в Павлоградском суде до сих пор слушается так называемое дело киборгов по обвинению Михаила Толстых "Гиви", который, как мы знаем, погиб в 2017 году", - отметили в "Медийной инициативе за права человека".
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нєдорого
ANNABELLE LECTOR@25_guk 15 мин
А в чотири ранку, це щоб від небайдужих, по мордам не відгребти