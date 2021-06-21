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Новости Политика Украины
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Фирташ "категорически отрицает" обвинения СНБО, - адвокат Дэвис

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фирташ

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ "категорически отрицает обвинения", из-за которых Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против него санкции.

Об этом говорится в заявлении адвоката Фирташа Ленни Дэвиса, распространенном американской адвокатской фирмой Davis Goldberg & Galper PLLC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Господин Фирташ не получил предупреждения и не имел возможности обжаловать обвинение в Совете безопасности. Поскольку его не поставили в известность о решении Совета безопасности, мы воздержимся от комментариев за исключением того, что заявим, что господин Фирташ категорически отрицает обвинения, которые, по его мнению, неверны", - говорится в заявлении.

Напомним, СНБО ввел санкции против Фирташа 18 июня. Причиной санкций стало участие Фирташа в титановом бизнесе, в частности, поставки сырья на военные предприятия России.

Читайте: СНБО ввел санкции против Фирташа и Фукса (обновлено)

Дмитрий Фирташ до 2016 года был прямым владельцем предприятия "Крымский титан", расположенного в оккупированном Крыму и перерегистрированного по законодательству оккупантов. Компания живет и по украинским законам - пользуется льготами крымской "свободной экономической зоны", которую ввели с начала оккупации. По данным "Радіо Свобода", в настоящее время предприятие зарегистрировано на бизнес-окружение Фирташа.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
а ще облгазам фірташа вчергове списали борги...от така дивовижна Зе боротьба з олігархами Фирташ "категорически отрицает" обвинения СНБО, - адвокат - Цензор.НЕТ 1817
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21.06.2021 20:42
+5
12 мая 2011 года президент Индюкович тоже списывал долги ДТЭК Фірташ "категорично заперечує" звинувачення РНБО, - адвокат - Цензор.НЕТ 8082Списатели блин...
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21.06.2021 20:47
+5
но долги фирташу простил зеленский. какой облом, правда зебильчик.
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21.06.2021 20:53
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Пусть адвокат поделится своей радостью, что открываются новые дела, а, значит, прибаляется работы и, соответственно, растут гонорары.
Уже, небось, адвокатишко жильем в Вене обзавелся？
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21.06.2021 20:38 Ответить
"какие ваши доказательства"
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21.06.2021 22:24 Ответить
Сча клованы заявят, что "на нет и суда нет". И очередной раз спишут долги.
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21.06.2021 20:38 Ответить
Кловани якраз з 2014по 2019р нічого не заявляли а тільки дарували нафтопроводи,телеканали і призначали ворогів представниками у ткг.
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21.06.2021 21:44 Ответить
Это точно. А вот сразу после выборов 2019 года олигархов так прижали, что все они увеличили свои состояния минимум в два раза! Прям так их загнобили, что и Медведчук вошел в клуб милиардеров! Фірташ "категорично заперечує" звинувачення РНБО, - адвокат Девіс - Цензор.НЕТ 3706
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21.06.2021 21:55 Ответить
а ще облгазам фірташа вчергове списали борги...от така дивовижна Зе боротьба з олігархами Фирташ "категорически отрицает" обвинения СНБО, - адвокат - Цензор.НЕТ 1817
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21.06.2021 20:42 Ответить
А чего было ожидать,признаия обвинений?Только вот наши суды руководствуются не доказательствами а согласием или отрицанием подсудимых.
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21.06.2021 20:43 Ответить
Напомнило фразу из анекдота : "Подсудимый, Ваше последнее слово". ))
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21.06.2021 20:47 Ответить
Два метра газовой трубы.
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21.06.2021 20:50 Ответить
Знаем,знаем такую фразу,но где и кто видел прожженного вора,который бы сказал-:да,я украл и с нетерпением жду суда,чтобы оный отправил меня в тюрьму?
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21.06.2021 21:38 Ответить
12 мая 2011 года президент Индюкович тоже списывал долги ДТЭК Фірташ "категорично заперечує" звинувачення РНБО, - адвокат - Цензор.НЕТ 8082Списатели блин...
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21.06.2021 20:47 Ответить
чучело, крьім неподконтролен Украине уже 7 лет. что тьі несешь про зоньі?
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21.06.2021 20:54 Ответить
Фирташ - голова , я бы ему палец в рот не положил бы !
К нему сам великий Порошенко за ярлыком на президентство ездил ...
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21.06.2021 20:52 Ответить
но долги фирташу простил зеленский. какой облом, правда зебильчик.
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21.06.2021 20:53 Ответить
И кто кому был должен ?
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21.06.2021 20:55 Ответить
"Совсун: санкции против Фирташа эфемерные, а списание долгов его газсбытов - вполне реальное."

https://news.obozrevatel.com/economics/sovsun-sanktsii-protiv-firtasha-efemernyie-a-spisanie-dolgov-ego-gazsbyitov-vpolne-realnyie.htm
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21.06.2021 21:09 Ответить
А еще как то зеленогнойная шобла забывает, что в 2015 году выдан в Украине ордер на арест фирташа, и никто его не отменял по сей день, не поэтому ли этот говнюк сюда не приезжает. А песенку ******************** про то что Порошенко ездил к фирташу опять киздеж сплошеной, как и все киздежи то про брата, про пленки и остальное. Но как сладко зеленогнойным повторять эту херь, хотя прекрасно знают что это махровая брехня. Мазохисты , наверно. К тому же тупые и продажные.
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21.06.2021 23:09 Ответить
Кучмисты Леонид Данилыча построят вам очередной кАнцерт Фірташ "категорично заперечує" звинувачення РНБО, - адвокат - Цензор.НЕТ 2719и борьба с Олегархом Пинчуком Фирташем и прочими Зелемойскими...ГНлавное в ратном деле нарисовать типа борьбу с Леонид Данилычем,Папой Украинской Олигархии,Олександр Мороз колись казав... Фірташ "категорично заперечує" звинувачення РНБО, - адвокат - Цензор.НЕТ 2085
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21.06.2021 20:53 Ответить
Чучма привёл во власть донецких ...
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21.06.2021 20:56 Ответить
Чучма створив олігархію. А там були і донецькі, і дніпровські та й інші... Але, на сам перед, він забезпечив своє сімейство, яке зараз намагається позіціонувати себе як міценати. Хоча є такими ж олігархами, як той же Фірташ, Ахмєтов, Коломойський... Дивно, що в цей перелік ще бояться додавати прізвище Авакова. Про ЗЕ мовчу, бо з нього такий же олігарх, як з Верастюка законотворець, хоча бабла вже нахапався, але впливу на політику він не має
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21.06.2021 21:06 Ответить
это неправда!.. если потрясти Игоря Воронина, Юрия Величко, Дмитрия Чирича, Николая Сорокина, товарища из ФСБ Валеру Моцака, и других членов "УкраГаз-Энерго", насобирется очень приличный компромат, про то как Юрий Величко на своем компутере, рисовал Постанову КабМин Януковища о монопольном распределении газа в Украине через УкрГаз-Энерго..
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21.06.2021 21:05 Ответить
Ти ба, яке гів.о? Вава списав йому, за рахунок "мудрого" наріду, 1 МЛРД боргу, а воно ще й комизиться.
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21.06.2021 21:25 Ответить
Ха! Ха! Ха!
А хтось думав, що фірташ скаже: "Так! То всьо - чиста правда!"?
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21.06.2021 21:39 Ответить
Загадка: истота, которая обслуживается двумя дегустаторами и шестью поварами, питание которого обходится стране в 200-300 тысяч гривен в месяц. Как его зовут(это не фирташ, тот подороже будет и побольше)?
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21.06.2021 21:40 Ответить
калор ее зеленый?
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21.06.2021 21:55 Ответить
оно самое
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21.06.2021 22:13 Ответить
і ващє, зілєнський повинен вибачитись перед фірташем, ахмєтовим , каломойським ,і підняти податки для пересічних українців.
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21.06.2021 21:51 Ответить
еще никогда вор не признавался, что он вор
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21.06.2021 21:54 Ответить
Ой, лихо! фірташу таке западло. Йому написало санкції сраний скоморох, якого він, цілий фірташ, міг на корпоративі під стіл заганяти одним жестом. І добре фірташ розуміє те помахування хвостиком цуценяти-скомороха. Дядя Сем нацькував, а сам би він ніні на годувальника. Кожен цуцик добро пам'ятає, як його за стіл садили, хай і окремий.
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21.06.2021 23:45 Ответить
Так чего же он сам не выступит ? Такой, понимашь, патриот Украины (ну никак не отцепится от страны !). Хоть бы раз обратился к народу: так мол и так, люблю вас всех, день и ночь стараюсь для Отчизны, оружие и электронику для армии за свой счёт поставляю... ой, я его с кем-то перепутал.

Откуда они вообще повылазили, все эти клопы ? Фирташ, Коломойский, Ахметов... несть им числа. После краха СССР на Украину какое-то проклятье свалилось.
В конце-концов, Брежнев и Щербицкий были украинцы. И от народа не прятались за какими-то адвокатами.
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22.06.2021 01:30 Ответить
 
 