Фирташ "категорически отрицает" обвинения СНБО, - адвокат Дэвис
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украинский олигарх Дмитрий Фирташ "категорически отрицает обвинения", из-за которых Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против него санкции.
Об этом говорится в заявлении адвоката Фирташа Ленни Дэвиса, распространенном американской адвокатской фирмой Davis Goldberg & Galper PLLC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
"Господин Фирташ не получил предупреждения и не имел возможности обжаловать обвинение в Совете безопасности. Поскольку его не поставили в известность о решении Совета безопасности, мы воздержимся от комментариев за исключением того, что заявим, что господин Фирташ категорически отрицает обвинения, которые, по его мнению, неверны", - говорится в заявлении.
Напомним, СНБО ввел санкции против Фирташа 18 июня. Причиной санкций стало участие Фирташа в титановом бизнесе, в частности, поставки сырья на военные предприятия России.
Дмитрий Фирташ до 2016 года был прямым владельцем предприятия "Крымский титан", расположенного в оккупированном Крыму и перерегистрированного по законодательству оккупантов. Компания живет и по украинским законам - пользуется льготами крымской "свободной экономической зоны", которую ввели с начала оккупации. По данным "Радіо Свобода", в настоящее время предприятие зарегистрировано на бизнес-окружение Фирташа.
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Уже, небось, адвокатишко жильем в Вене обзавелся？
К нему сам великий Порошенко за ярлыком на президентство ездил ...
https://news.obozrevatel.com/economics/sovsun-sanktsii-protiv-firtasha-efemernyie-a-spisanie-dolgov-ego-gazsbyitov-vpolne-realnyie.htm
А хтось думав, що фірташ скаже: "Так! То всьо - чиста правда!"?
Откуда они вообще повылазили, все эти клопы ? Фирташ, Коломойский, Ахметов... несть им числа. После краха СССР на Украину какое-то проклятье свалилось.
В конце-концов, Брежнев и Щербицкий были украинцы. И от народа не прятались за какими-то адвокатами.