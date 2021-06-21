Фирташ "категорически отрицает" обвинения СНБО, - адвокат Дэвис

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ "категорически отрицает обвинения", из-за которых Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против него санкции.

Об этом говорится в заявлении адвоката Фирташа Ленни Дэвиса, распространенном американской адвокатской фирмой Davis Goldberg & Galper PLLC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Господин Фирташ не получил предупреждения и не имел возможности обжаловать обвинение в Совете безопасности. Поскольку его не поставили в известность о решении Совета безопасности, мы воздержимся от комментариев за исключением того, что заявим, что господин Фирташ категорически отрицает обвинения, которые, по его мнению, неверны", - говорится в заявлении.

Напомним, СНБО ввел санкции против Фирташа 18 июня. Причиной санкций стало участие Фирташа в титановом бизнесе, в частности, поставки сырья на военные предприятия России.

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Дмитрий Фирташ до 2016 года был прямым владельцем предприятия "Крымский титан", расположенного в оккупированном Крыму и перерегистрированного по законодательству оккупантов. Компания живет и по украинским законам - пользуется льготами крымской "свободной экономической зоны", которую ввели с начала оккупации. По данным "Радіо Свобода", в настоящее время предприятие зарегистрировано на бизнес-окружение Фирташа.