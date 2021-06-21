Украина и Великобритания будут вместе строить военные корабли и базы для наших ВМС
Новости Цензор.НЕТ Общество
Министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и замминистра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Подписание меморандума состоялось Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS DEFENDER.
"Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины", - сказано в сообщении.
На церемонии подписания Меморандума присутствовали Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, Первый Морской Лорд Великобритании адмирал Тони Радакин и Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.
Эсминец HMS DEFENDER прибыл в Одессу в прошлую пятницу. Он стал уже вторым кораблем Королевского флота, который посетил Одессу в течение последних нескольких недель, после HMS TRENT.
"Совместные морские проекты и регулярные визиты военных кораблей - свидетельство тесных связей между Британией и Украиной, партнерства и дружбы", - отметили в Минобороны.
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21 июня в 13:28
В Италии заявили, что т.н. «помощь» российских военных в борьбе с коронавирусом оказалась шпионской операцией.
Издание La Repubblica пишет, что власти Италии установили, что что оказанная российскими военными в прошлом году «помощь» в борьбе с коронавирусной инфекцией была не чем иным, как разведывательной миссией министерства обороны России.
Как следует из материала, опубликованного итальянским изданием, российские военные прибыли в Италию с одной единственной целью - получить разведданные о военных объектах, так как в тот момент обеспечению их безопасности было уделено наименьшее внимание из-за критической обстановки с коронавирусной инфекцией.
«Российские военные неожиданно оказались на территории, где размещены по меньшей мере две из наиболее важных баз НАТО в Италии. В Брешиа есть база истребителей, бомбоубежища итальянской аэронавтики, а также место дислокации американского ядерного оружия.
Когда русские прибыли, наши службы были в первую очередь озабочены обеспечением безопасности баз НАТО. Никто не думал, что в тот момент самой важной информацией для внешней разведки были данные о коронавирусе, как о самом главном и востребованном оружии - вакцины», пишет издание «La Repubblica».
Напомним, что 15 военно-транспортных самолетов из России прибыли в Италию 22 марта 2020 года. Они были нагружены всяким хламом под видом гуманитарной помощи. Было доставлено 20 автомобилей «для аэрозольной дезинфекции» (а по сути, поливальных машин) и 104 человека персонала, из них всего 35 «медиков», аж 13 переводчиков и целая толпа военных экспертов по биологическому оружию и информационной войне.
Через некоторое время после прибытия в Италию выяснилось, что за «помощь» привезли русские. Правительство Италии предложило «российской гуманитарной миссии» без промедления покинуть Италию, что вызвало бурю негодования в Москве и обвинение в итальянцев в «черной неблагодарности».
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
вже недоступні-деградація
😁
Кузя -гівно старе...
Їх ваще неБуло!!
🤣🤣
".... «Адмира́л Фло́та Сове́тского Сою́за Кузнецо́в»[8] - прежние наименования в порядке присвоения: «Советский Союз» (проект), «Рига» (закладка), «Леонид Брежнев» (спуск на воду), «Тбилиси» (испытания) - советский авианесущий крейсер проекта 1143.5, единственный авианесущий корабль Военно-морского флота России, флагман ВМФ России[9] и Северного флота. Спущен на воду в 1985 году. В 1990 году назван в честь Адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова. Построен в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе.
Про будапештский меморандум, который кстати британцы тоже подписали, я вообще молчу …
Garry
@Garry51302808 2 ч
Меморандум блт. М.Е.М.О.Р.А.Н.Д.У.М. Тому влада відправила тупого алкаша Данилова.
Хоча зеленський мав сьогодні підписувати документ. В т.ч. по побудові бази в Очакові. І він забив хй.
Тому МЕМОРАНДУМ. Який не значить ніхя взагалі.
Хоча душе хотів нові труселя показати на Ланжероні... але мабудь зіркі не зійшлись!
опять наглый звиздежь "будем...."
Список можно ещё долго продолжать, но вся проблема в том, что Зеленский имитирует реформы, борьбу с коррупцией и патриотизм, оставаясь главным врагом Украины для вступления в НАТО.
Про це повідомив глава Рахункової палати Валерій Пацкан під час звіту у Верховній Раді 18 червня. За його словами, обсяг держборгу досяг уже 2,5 трильйонів гривень, а на його обслуговування й погашення направлено 512 млрд грн, що становить третину витрат державного бюджету.
З огляду на те, що в країні зараз проживає 41,5 мільйона осіб, кожен українець винен державі приблизно 61 тисячу гривень.
"Задумайтеся, фактично кожен українець має 61 тисячу гривень боргу. За його обслуговування і погашення кожен з нас заплатив минулого року 12,3 тис. гривень. Незастосування обмежувальних норм Бюджетного кодексу щодо боргу погіршує основні показники боргової безпеки", - акцентував Валерій Пацкан.
Ракетоносні катери будують британці, бази будують британці, Корвет доводять до розуму британці - де тут Беня зможе щось наварити?
Британців можна вважати ким завгодно, але точно не дурнями!
Это просто воровство из бюджета и подстава для безопасности страны!!!!
Героям Слава !!! Слава Украине!!!