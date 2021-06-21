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Украина и Великобритания будут вместе строить военные корабли и базы для наших ВМС

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина и Великобритания будут вместе строить военные корабли и базы для наших ВМС

Министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и замминистра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Подписание меморандума состоялось Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS DEFENDER.

"Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины", - сказано в сообщении.

Смотрите: Украинские ВМС отработали маневры по стандартам НАТО в Черном море. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На церемонии подписания Меморандума присутствовали Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, Первый Морской Лорд Великобритании адмирал Тони Радакин и Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Эсминец HMS DEFENDER прибыл в Одессу в прошлую пятницу. Он стал уже вторым кораблем Королевского флота, который посетил Одессу в течение последних нескольких недель, после HMS TRENT.

"Совместные морские проекты и регулярные визиты военных кораблей - свидетельство тесных связей между Британией и Украиной, партнерства и дружбы", - отметили в Минобороны.

Также читайте: Корабли ВМС Великобритании и Нидерландов вошли в Черное море, среди целей визита - учения с Украиной. ФОТО

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+18
Италия обвинила российских военных, «помогавших» бороться с коронавирусом, в шпионаже и разведке
21 июня в 13:28

В Италии заявили, что т.н. «помощь» российских военных в борьбе с коронавирусом оказалась шпионской операцией.

Издание La Repubblica пишет, что власти Италии установили, что что оказанная российскими военными в прошлом году «помощь» в борьбе с коронавирусной инфекцией была не чем иным, как разведывательной миссией министерства обороны России.

Как следует из материала, опубликованного итальянским изданием, российские военные прибыли в Италию с одной единственной целью - получить разведданные о военных объектах, так как в тот момент обеспечению их безопасности было уделено наименьшее внимание из-за критической обстановки с коронавирусной инфекцией.

«Российские военные неожиданно оказались на территории, где размещены по меньшей мере две из наиболее важных баз НАТО в Италии. В Брешиа есть база истребителей, бомбоубежища итальянской аэронавтики, а также место дислокации американского ядерного оружия.

Когда русские прибыли, наши службы были в первую очередь озабочены обеспечением безопасности баз НАТО. Никто не думал, что в тот момент самой важной информацией для внешней разведки были данные о коронавирусе, как о самом главном и востребованном оружии - вакцины», пишет издание «La Repubblica».

Напомним, что 15 военно-транспортных самолетов из России прибыли в Италию 22 марта 2020 года. Они были нагружены всяким хламом под видом гуманитарной помощи. Было доставлено 20 автомобилей «для аэрозольной дезинфекции» (а по сути, поливальных машин) и 104 человека персонала, из них всего 35 «медиков», аж 13 переводчиков и целая толпа военных экспертов по биологическому оружию и информационной войне.

Через некоторое время после прибытия в Италию выяснилось, что за «помощь» привезли русские. Правительство Италии предложило «российской гуманитарной миссии» без промедления покинуть Италию, что вызвало бурю негодования в Москве и обвинение в итальянцев в «черной неблагодарности».

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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21.06.2021 20:50
+11
Міноборони у ДОЗ2021 не замовило жодного безпілотника «Фурія», який в 2020-му прийнято на озброєння ЗСУ, а розробку баражуючого ********** «Грім» зупинено
показать весь комментарий
21.06.2021 21:50
+10
Рік тому ЄС виділив Україні 1,2 млрд. ойро позики для подолання негативних наслідків епідемії. Єдина умова отримання позики - співробітництво з МВФ. Про це писали всі, і Кулеба у тому числі. Цього твіту вже немає. Грошей теж.
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21.06.2021 21:43
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Правила форума Совет форумчан
Италия обвинила российских военных, «помогавших» бороться с коронавирусом, в шпионаже и разведке
21 июня в 13:28

В Италии заявили, что т.н. «помощь» российских военных в борьбе с коронавирусом оказалась шпионской операцией.

Издание La Repubblica пишет, что власти Италии установили, что что оказанная российскими военными в прошлом году «помощь» в борьбе с коронавирусной инфекцией была не чем иным, как разведывательной миссией министерства обороны России.

Как следует из материала, опубликованного итальянским изданием, российские военные прибыли в Италию с одной единственной целью - получить разведданные о военных объектах, так как в тот момент обеспечению их безопасности было уделено наименьшее внимание из-за критической обстановки с коронавирусной инфекцией.

«Российские военные неожиданно оказались на территории, где размещены по меньшей мере две из наиболее важных баз НАТО в Италии. В Брешиа есть база истребителей, бомбоубежища итальянской аэронавтики, а также место дислокации американского ядерного оружия.

Когда русские прибыли, наши службы были в первую очередь озабочены обеспечением безопасности баз НАТО. Никто не думал, что в тот момент самой важной информацией для внешней разведки были данные о коронавирусе, как о самом главном и востребованном оружии - вакцины», пишет издание «La Repubblica».

Напомним, что 15 военно-транспортных самолетов из России прибыли в Италию 22 марта 2020 года. Они были нагружены всяким хламом под видом гуманитарной помощи. Было доставлено 20 автомобилей «для аэрозольной дезинфекции» (а по сути, поливальных машин) и 104 человека персонала, из них всего 35 «медиков», аж 13 переводчиков и целая толпа военных экспертов по биологическому оружию и информационной войне.

Через некоторое время после прибытия в Италию выяснилось, что за «помощь» привезли русские. Правительство Италии предложило «российской гуманитарной миссии» без промедления покинуть Италию, что вызвало бурю негодования в Москве и обвинение в итальянцев в «черной неблагодарности».

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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21.06.2021 20:50 Ответить
Миронюк во всём этом деле смущает. Ему волю дай, так он ещё б\у снарядов по 900 евро к Рапире накупит и скажите ещё спасибо, что не пулемётов Максима и Берданок тюнингованных, почти как новых
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21.06.2021 20:51 Ответить
Может базу ВМС ее королевского величества на юге построят?
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21.06.2021 20:53 Ответить
Ліпше на мінському морі...)))
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21.06.2021 21:16 Ответить
стояча збірна давай дасвіданья Евро 2020 ..грали як рахіти
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21.06.2021 20:54 Ответить
Меморандум.
Украина и Великобритания будут вместе строить военные корабли и базы для наших ВМС - Цензор.НЕТ 629
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21.06.2021 20:56 Ответить
Та ну.. вони ж усі агенти кремля , то конкретна зрада
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21.06.2021 21:00 Ответить
Агга... В мої часи авіаноаці в Миколаєві будували і не тільки..
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21.06.2021 21:22 Ответить
..корпуса та двигуни...Все їнше-озброєння оснастка,єлектроніка та літаки,здебільшого вироблялось в "расєє"..Весь СРСР працював над створенням кораблів...І не треба цю "байду" повторювати..
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21.06.2021 21:33 Ответить
Вот и ходит это чудо "Кузя" курам на смех, и дымит как крематорий, и регочет с этого чуда весь мир.
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21.06.2021 21:37 Ответить
Патамуша паРашенцям технології
вже недоступні-деградація
😁
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21.06.2021 21:44 Ответить
"Кузя" был хламом еще в момент спуска на воду. За эти годы "модернизаций" в Раше стал только хуже.
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21.06.2021 21:50 Ответить
"Кузя" на підпільному завданні від України і згодіться, що відпрацьовує він на відмінно... Україна і Велика Британія разом будуватимуть військові кораблі і бази для наших ВМС - Цензор.НЕТ 1394 Україна і Велика Британія разом будуватимуть військові кораблі і бази для наших ВМС - Цензор.НЕТ 256
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21.06.2021 22:00 Ответить
На ті часи,салага, були нормальні...
Кузя -гівно старе...
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21.06.2021 22:02 Ответить
Какой нормальный? Этот пробный хлам "Брежнев" так и не имел нормальных котлов с самого рождения. Как вы лодку назовете, так она и коптит. небо.
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21.06.2021 22:16 Ответить
А ти звідки знаєш,шото типу "Брежнев", салага??
Їх ваще неБуло!!
🤣🤣
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21.06.2021 22:28 Ответить
Ага, салага. Изучай медленно.

".... «Адмира́л Фло́та Сове́тского Сою́за Кузнецо́в»[8] - прежние наименования в порядке присвоения: «Советский Союз» (проект), «Рига» (закладка), «Леонид Брежнев» (спуск на воду), «Тбилиси» (испытания) - советский авианесущий крейсер проекта 1143.5, единственный авианесущий корабль Военно-морского флота России, флагман ВМФ России[9] и Северного флота. Спущен на воду в 1985 году. В 1990 году назван в честь Адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова. Построен в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе.
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21.06.2021 22:35 Ответить
Точно такой же " Кузя " у китайцев не является хламом . И свою копию такую-же сделали по образу " Кузи " .
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21.06.2021 22:54 Ответить
Еще хуже. В рейтинге худших гробов мира он на первом месте, "Кузя" второй. Это просто тренировочный проект, хотя китайцы и полностью заменили двигательную установку. Проблемы этого хлама были заложены еще при разработке, когда просто решили укрупнить проект на основе корпуса 1143 (типа авианесущий крейсер)
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21.06.2021 23:08 Ответить
бачили ми ті "авіаносці" - закоптили все небо в Європі
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21.06.2021 21:38 Ответить
Меморандум - ни кого, ни к чему, необязующая бумага. Просто часть попытки пропиариться
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21.06.2021 21:24 Ответить
Британці навіщо підписали ? Попіаритись ?
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21.06.2021 21:42 Ответить
А немцы, австрийцы, швейцарцы, французы, канадцы, зачем подписывали?
Про будапештский меморандум, который кстати британцы тоже подписали, я вообще молчу …
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21.06.2021 22:14 Ответить


Garry

@Garry51302808 2 ч

Меморандум блт. М.Е.М.О.Р.А.Н.Д.У.М. Тому влада відправила тупого алкаша Данилова.
Хоча зеленський мав сьогодні підписувати документ. В т.ч. по побудові бази в Очакові. І він забив хй.
Тому МЕМОРАНДУМ. Який не значить ніхя взагалі.
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21.06.2021 22:50 Ответить
Твій Зеленській просто відходняк сьогодні спіймав після вчорашнього, тому і не приїхав.
Хоча душе хотів нові труселя показати на Ланжероні... але мабудь зіркі не зійшлись!
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22.06.2021 00:11 Ответить
опять меморандум
опять наглый звиздежь "будем...."
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21.06.2021 21:41 Ответить
Зеля у нас чемпион по меморандумам. В одном Катаре подписал аж 13 штук. До сих пор катарские миллиарды разгребаем и не знаем куда их еще девать.

Україна і Велика Британія разом будуватимуть військові кораблі і бази для наших ВМС - Цензор.НЕТ 4417
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21.06.2021 21:45 Ответить
Рік тому ЄС виділив Україні 1,2 млрд. ойро позики для подолання негативних наслідків епідемії. Єдина умова отримання позики - співробітництво з МВФ. Про це писали всі, і Кулеба у тому числі. Цього твіту вже немає. Грошей теж.
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21.06.2021 21:43 Ответить
Україна і Велика Британія разом будуватимуть військові кораблі і бази для наших ВМС - Цензор.НЕТ 7047Каких вам еще реформ? «Зеленский является главным врагом Украины для вступления в НАТО» - нардеп Лерос«Весело» 95 квартал тролит НАТО, будто они такие веселые и находчивые, а в Северо-атлантическом альянсе сидит кучка идиотов…«Весело» 95 квартал тролит НАТО, будто они такие веселые и находчивые, а в альянсе сидит кучка идиотов…Такое мнение высказал сегодня в Фейсбуке нардеп Гео Лерос, реагируя на соответствующее вчерашнее заявление главы МИД Украины:А как насчёт той реформы, которая не позволит вам доплачивать взятки министрам и другим чиновникам в конвертах? Это десятки миллионов долларов, собранных ежемесячно от олигархов.А какая реформа поможет ближайшему окружению президента Украины перестать сливать спец.операции против врагов нашей страны?А может для начала перестанете назначать на гос.должности «своих» без конкурсов, прикрываясь коронавирусом?Или правоохранительные органы наконец-то перестанут выполнять любую прихоть президента и его секретарши Ермака?А может вы не видите никакой проблемы, когда 236 народных депутата фракции «слуга народа» голосуют по команде за получение ежемесячной взятки в конвертах?Я уже молчу про реформу, которая не позволит в ручном режиме из ОПУ управлять судами?А как насчёт перестать сдавать в аренду целые отрасли государства под олигархов, особенно под тех, которые за это хвалят власть на своих телеканалах?Когда наконец Зеленский начнет выполнять предвыборные обещания, вместо принятия бутафорных или изуродованных до неузнаваемости законов, от которых осталось одно название?Когда Ермак и его брат сядут в тюрьму за торговлю государственными должностями?Когда остановите сговор в энергетике с Кремлем?Когда Зеленский перестанет нагло врать своим гражданам?И сколько ещё ему нужно украсть, чтобы нажраться?
Список можно ещё долго продолжать, но вся проблема в том, что Зеленский имитирует реформы, борьбу с коррупцией и патриотизм, оставаясь главным врагом Украины для вступления в НАТО.
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21.06.2021 21:49 Ответить
Міноборони у ДОЗ2021 не замовило жодного безпілотника «Фурія», який в 2020-му прийнято на озброєння ЗСУ, а розробку баражуючого ********** «Грім» зупинено
показать весь комментарий
21.06.2021 21:50 Ответить
У Рахунковій палаті констатували сумну ситуацію із заборгованістю України. За рік обсяг державного та гарантованого державою боргу збільшився аж на 28%.
Про це повідомив глава Рахункової палати Валерій Пацкан під час звіту у Верховній Раді 18 червня. За його словами, обсяг держборгу досяг уже 2,5 трильйонів гривень, а на його обслуговування й погашення направлено 512 млрд грн, що становить третину витрат державного бюджету.
З огляду на те, що в країні зараз проживає 41,5 мільйона осіб, кожен українець винен державі приблизно 61 тисячу гривень.
"Задумайтеся, фактично кожен українець має 61 тисячу гривень боргу. За його обслуговування і погашення кожен з нас заплатив минулого року 12,3 тис. гривень. Незастосування обмежувальних норм Бюджетного кодексу щодо боргу погіршує основні показники боргової безпеки", - акцентував Валерій Пацкан.
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21.06.2021 21:52 Ответить
А шо ви так переживаете. Зебилы должны страдать. Наголосовали, пускай платят.
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21.06.2021 21:57 Ответить
Україна і Велика Британія разом будуватимуть військові кораблі і бази для наших ВМС - Цензор.НЕТ 1165
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21.06.2021 21:59 Ответить
та трохи попалились,федерасты Україна і Велика Британія разом будуватимуть військові кораблі і бази для наших ВМС - Цензор.НЕТ 5670
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21.06.2021 22:05 Ответить
God save the Queen!
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21.06.2021 22:32 Ответить
Увы, это всего лишь"меморандум"(навроде "будапештского"), а не полноценный договор. Так что не спешите радоваться...
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21.06.2021 22:35 Ответить
А когда будут договора???? Меморандума и клоун уже 3 год кормит 73%********* которые выбрали это недоразумение...
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21.06.2021 23:13 Ответить
Есть бригада специалистов: Коломойский, Боголюбов, Палица,Киперман ,Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер .Они не смогут построить ни плоскодонку ни собачью будку. Но освоить £1,25 млрд им что два пальца об асфальт. / Украина и Великобритания подпишут Меморандум на £1,25 млрд о развитии Военно-морского флота Украины, - Зеленский. 07.10.20 .
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21.06.2021 23:27 Ответить
Тихо-ша, щоби мухи мені не було чутно!
Ракетоносні катери будують британці, бази будують британці, Корвет доводять до розуму британці - де тут Беня зможе щось наварити?
Британців можна вважати ким завгодно, але точно не дурнями!
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22.06.2021 00:16 Ответить
как слышишь слово Меморандум, не оглядывайся, бей на звук. Доказано будапештским.
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22.06.2021 00:22 Ответить
от коли прочитаю - почали будувати,тоді повірю!!!
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22.06.2021 10:50 Ответить
ЗАЧЕМ НАМ КОРАБЛИ !!!!!! КУПИТЕ 50т установок с 400ми ракетами Нептунов, не нужны нам эти военные корабли в таком количестве!!!!!!!
Это просто воровство из бюджета и подстава для безопасности страны!!!!

Героям Слава !!! Слава Украине!!!
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22.06.2021 11:36 Ответить
 
 