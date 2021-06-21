Украина и Великобритания будут вместе строить военные корабли и базы для наших ВМС

Министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и замминистра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Подписание меморандума состоялось Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS DEFENDER.

"Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины", - сказано в сообщении.

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На церемонии подписания Меморандума присутствовали Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, Первый Морской Лорд Великобритании адмирал Тони Радакин и Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Эсминец HMS DEFENDER прибыл в Одессу в прошлую пятницу. Он стал уже вторым кораблем Королевского флота, который посетил Одессу в течение последних нескольких недель, после HMS TRENT.

"Совместные морские проекты и регулярные визиты военных кораблей - свидетельство тесных связей между Британией и Украиной, партнерства и дружбы", - отметили в Минобороны.

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