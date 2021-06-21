США отдадут 55 млн доз COVID-вакцин другим странам, в том числе - Украине

Администрация Байдена объявила список стран, которые получат в течение июня 55 млн доз COVID-вакцин американского производства. Среди этих стран и Украина.

Об этом заявила в понедельник на брифинге в Белом доме пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня администрация Байдена-Харрис объявляет список распределения 55 млн из 80 млн доз американских вакцин, которые президент Байден пообещал выделить по всему миру до конца июня с целью прекращения пандемии", - заявила Псаки.

Она отметила, что американское правительство продолжает прилагать усилия для преодоления пандемии внутри Соединенных Штатов, а также ведет переговоры с производителями по закупке вакцин для других стран.

Читайте: За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 4 390 человек, всего - 1 726 042, - Минздрав

В официальном сообщении Белого дома отмечается, что 41 млн из 55 млн доз препаратов будут распределены через международный механизм COVAX. Остальные 14 млн передадут непосредственно в страны, которые нуждаются в этом больше всего. Среди них значится и Украина.

"Примерно 14 млн - или 25% из этих 55 млн вакцин - будут распределены на основе региональных приоритетов, а также между другими получателями, такими, как: Колумбия, Аргентина, Гаити, другие страны Карибского содружества, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Панама, Афганистан, Бангладеш, Пакистан, Филиппины, Вьетнам, Индонезия, Южная Африка, Нигерия, Кения, Гана, Кабо-Верде, Египет, Иордания, Ирак, Йемен, Тунис, Оман, Западный берег и Газа, Украина, Косово, Грузия, Молдова, а также Босния", - сообщили в Белом доме.

Также читайте: В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось более 715 тыс. украинцев

Напомним, в мае Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты готовы поставить другим странам до конца июня 80 млн доз COVID-вакцин. Речь идет о 60 млн доз препарата AstraZenaca, произведенных в США, также 20 млн вакцин Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson. Поставки первых 25 млн доз препаратов из 80 объявленных администрация Байдена начала 3 июня, о чем официально сообщил Белый дом.