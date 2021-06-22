За неделю огонь унес жизни 11 человек, на водных объектах погибли 46, - ГСЧС

В течение прошедшей недели с 14.06 по 20.06 на водных объектах Украины погибли 46 человек, во время пожаров - 11.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 378 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 43 человека.

Ликвидировано 889 пожаров, спасены на пожарах 16 человек и не допущено уничтожение огнем 289 зданий и 42 ед. техники. Во время пожаров погибли 11 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 111 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 253 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 525 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 46 человек.

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