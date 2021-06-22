Враг за сутки 14 раз срывал режим "тишины" на Донбассе: бил из 120-мм минометов и осуществил дистанционное минирование минами ПОМ-2, потерь нет
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За прошедшие сутки, 21 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ОС.
Так, вблизи Красногоровки российские наемники открывали огонь из минометов 120-мм калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку от Гнутово противник осуществлял обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В районе Луганского оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле населенного пункта Пески российско-оккупационные войска дважды обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку от Водяного, что на Приазовье, противник 4 раза вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вблизи Майорска российские оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Возле Золотого-4 противник обстреливал позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенных пунктов Зализне и Луганское враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
По состоянию на 7:00 утра, 22 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Вблизи Золотого-4 оккупанты осуществили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку от Авдеевки российские наемники открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Марьинка был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
"Боевых потерь в результате вражеского огня нет.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм", - сообщили в ведомстве.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в Минобороны.
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ЗЕбанарии совсем охренели. Скоро танковые клинья и ковровые бомбометания будут тоже называть "режимом тишины".
Киев бомбили, нам объявили
Что началася война.
Украина находится прямо между Россией и Западом, и геополитическая гравитация обоих разорвет Украину". "Пока мы не дошли до такого исхода, борьба за Украину не прекратится. Она может угасать, она может вспыхивать, но она неизбежно будет продолжаться". Сурков описывает Минские соглашения - мирное соглашение, подписанное Москвой, Киевом и пророссийскими повстанцами - как акт, который "легитимировал первый раздел Украины".