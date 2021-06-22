Враг за сутки 14 раз срывал режим "тишины" на Донбассе: бил из 120-мм минометов и осуществил дистанционное минирование минами ПОМ-2, потерь нет

За прошедшие сутки, 21 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ОС.

Так, вблизи Красногоровки российские наемники открывали огонь из минометов 120-мм калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Гнутово противник осуществлял обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Луганского оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле населенного пункта Пески российско-оккупационные войска дважды обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Водяного, что на Приазовье, противник 4 раза вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Майорска российские оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Золотого-4 противник обстреливал позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенных пунктов Зализне и Луганское враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

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По состоянию на 7:00 утра, 22 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Золотого-4 оккупанты осуществили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Авдеевки российские наемники открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Марьинка был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

"Боевых потерь в результате вражеского огня нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм", - сообщили в ведомстве.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в Минобороны.