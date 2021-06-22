Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 179,5 млн. По суточному приросту новых случаев Украина опустилась на 67 место. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 22 июня в мире зарегистрировали 279 168 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 056 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 179 552 610 случаев инфицирования, из них 279 168 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 888 824 человека, из них 6 056 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 164,2 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.

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Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 67-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 12, по летальным случаям - 40-ю и 6-ю позицию соответственно.