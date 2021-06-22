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В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 296 новых случаев заражения, 829 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 296 новых случаев заражения, 829 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 296 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 22 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 21 июня 2021 в Украине зафиксированы 296 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 22, медработников - 2).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 296 новых случаев заражения, 829 человек выздоровели 02 госпитализированы - 318 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 296 новых случаев заражения, 829 человек выздоровели 02 летальных случаев - 21;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 296 новых случаев заражения, 829 человек выздоровели 02 выздоровели - 829 человек;

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 179,5 млн. По суточному приросту новых случаев Украина опустилась на 67 место. ИНФОГРАФИКА

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 296 новых случаев заражения, 829 человек выздоровели 02 методом ПЦР - 11 881 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 296 новых случаев заражения, 829 человек выздоровели 02 методом ИФА - 1 448 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 296 новых случаев заражения, 829 человек выздоровели 02 экспресс-тестами - 4 100 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 296 новых случаев заражения, 829 человек выздоровели 02 заболели - 2 230 142 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 296 новых случаев заражения, 829 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 152 969 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 296 новых случаев заражения, 829 человек выздоровели 02 летальных случаев - 52 053;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 296 новых случаев заражения, 829 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 10 690 896.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (87), Запорожской (30), Черниговской (19), Николаевской (18) и Черновицкой (18) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 296 новых случаев заражения, 829 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 296 новых случаев заражения, 829 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 296 новых случаев заражения, 829 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 296 новых случаев заражения, 829 человек выздоровели 14
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Чемпіон пабіділ ковідлу?
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22.06.2021 08:39 Ответить
Ковидла в жару не распространяется ,оболочка вируса быстро пересыхает и он подыхает, +убийственный для вируса ультрафиолет. К осени будет новая вспышка, которая продлится до следующего лета. Как то так.
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22.06.2021 09:19 Ответить
Ага, мабуть, тіки в корони пересихає, бо полікліники забиті кашляючими дітьми з температурою. І в аптеках дорослі з соплями і кашлями. Так шо твоя "вспишка" буде за будь-якого розкладу.
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22.06.2021 09:53 Ответить
Как ни странно, но сейчас много ОРВИ болеют
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22.06.2021 13:57 Ответить
І корону в себе не шукають.
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22.06.2021 14:34 Ответить
 
 