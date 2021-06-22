В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 296 новых случаев заражения, 829 человек выздоровели
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В Украине зафиксированы 296 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 22 июня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 21 июня 2021 в Украине зафиксированы 296 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 22, медработников - 2).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 318 человек;
летальных случаев - 21;
выздоровели - 829 человек;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 11 881 человек,
методом ИФА - 1 448 человек,
экспресс-тестами - 4 100 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 230 142 человека;
выздоровели - 2 152 969 человек;
летальных случаев - 52 053;
проведено ПЦР-тестов - 10 690 896.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (87), Запорожской (30), Черниговской (19), Николаевской (18) и Черновицкой (18) областях", - рассказали в Минздраве.
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