В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 296 новых случаев заражения, 829 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 296 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 22 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 21 июня 2021 в Украине зафиксированы 296 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 22, медработников - 2).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 318 человек;

летальных случаев - 21;

выздоровели - 829 человек;

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За сутки протестированы:

методом ПЦР - 11 881 человек,

методом ИФА - 1 448 человек,

экспресс-тестами - 4 100 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 230 142 человека;

выздоровели - 2 152 969 человек;

летальных случаев - 52 053;

проведено ПЦР-тестов - 10 690 896.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (87), Запорожской (30), Черниговской (19), Николаевской (18) и Черновицкой (18) областях", - рассказали в Минздраве.











