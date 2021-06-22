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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 8 966 человек, всего - 1 732 613, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 8 966 человек, всего - 1 732 613, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 362 847 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"8 966 человек привиты против COVID-19 за сутки 21 июня 2021. Первую дозу получил 6 751 человек, полностью иммунизированы - 2 395 человек.

В течение суток работали: 87 мобильных бригад, 213 пунктов вакцинации, 20 центров вакцинации.

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По состоянию на 21 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 721 320 человек.

С начала прививочной кампании привиты 1 732 613 человек, из них получили 1 дозу - 1 732 611 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 362 847 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 2 095 458 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 8 966 человек, всего - 1 732 613, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 8 966 человек, всего - 1 732 613, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 8 966 человек, всего - 1 732 613, - Минздрав 03
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Запитання знатокам. Через скільки років ЗЕ вакцинує все населення?
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22.06.2021 08:51 Ответить
По 10 тис в день, чтоби вакцинировать 20 млн, надо больше 5 лет. Зебили мастера спорта по брехне.
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22.06.2021 10:22 Ответить
по 300+ человек на область.

темпы просто поражают! это даже не улитка
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22.06.2021 11:45 Ответить
 
 