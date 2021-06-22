За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 8 966 человек, всего - 1 732 613, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
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В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 362 847 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"8 966 человек привиты против COVID-19 за сутки 21 июня 2021. Первую дозу получил 6 751 человек, полностью иммунизированы - 2 395 человек.
В течение суток работали: 87 мобильных бригад, 213 пунктов вакцинации, 20 центров вакцинации.
По состоянию на 21 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 721 320 человек.
С начала прививочной кампании привиты 1 732 613 человек, из них получили 1 дозу - 1 732 611 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 362 847 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 2 095 458 прививок", - рассказали в Минздраве.
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