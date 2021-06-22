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Новости За рубежом
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Однопартийцы Меркель выступили за ужесточение позиции в отношении России: РФ бросает вызов нашим ценностям

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Однопартийцы Меркель выступили за ужесточение позиции в отношении России: РФ бросает вызов нашим ценностям

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) утвердил предвыборную программу. В документе однопартийцы канцлера Германии Ангелы Меркель выступили за ужесточение позиции в отношении России.

Об этом говорится в совместной предвыборной программе, опубликованной на сайте политического блока, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Россия бросает вызов нашим ценностям. Мы не хотим, чтобы это привело к серьезной военной угрозе для Европы", - отмечается в документе.

Для противостояния российской угрозе Европе необходима более тесная политическая сплоченность и способность к сдерживанию.

"Нам нужно больше политического единства в Евросоюзе и НАТО", - подчеркнули в блоке.

Консерваторы также выступили за усиление "независимости восточных партнеров по Евросоюзу" и "восстановление европейского миропорядка, который был подорван противоправной аннексией Крыма Россией".

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При этом в блоке ХДС/ХСС высказались за продолжение диалога и сотрудничества с Россией в тех сферах, где есть общие интересы, например в экономике и защите окружающей среды.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+36
А як гарно все починалось.Однопартийцы Меркель выступили за ужесточение позиции в отношении России: РФ бросает вызов нашим ценностям - Цензор.НЕТ 4676
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22.06.2021 08:57
+21
Годами был язык в заднице,но тут выборы на носу. Оказывается рядовые бюргеры-это не шрёдеры со штангенциркулями. Им совсем не нравится кацапня. Которая всё больше и больше оказывается по соседству вместе со своими балалайками и ушанками.
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22.06.2021 08:53
+19
Седне 80 лет как фошизды вероломно напали на сесесер в 4 часа утра Однопартийцы Меркель выступили за ужесточение позиции в отношении России: РФ бросает вызов нашим ценностям - Цензор.НЕТ 8883 у катцапов седне празднек Однопартийцы Меркель выступили за ужесточение позиции в отношении России: РФ бросает вызов нашим ценностям - Цензор.НЕТ 691
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22.06.2021 08:52
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Седне 80 лет как фошизды вероломно напали на сесесер в 4 часа утра Однопартийцы Меркель выступили за ужесточение позиции в отношении России: РФ бросает вызов нашим ценностям - Цензор.НЕТ 8883 у катцапов седне празднек Однопартийцы Меркель выступили за ужесточение позиции в отношении России: РФ бросает вызов нашим ценностям - Цензор.НЕТ 691
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22.06.2021 08:52 Ответить
А як гарно все починалось.Однопартийцы Меркель выступили за ужесточение позиции в отношении России: РФ бросает вызов нашим ценностям - Цензор.НЕТ 4676
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22.06.2021 08:57 Ответить
НКВДэшник офицеру фюрера:
-Друг, дай подкурить!!! Однопартійці Меркель виступили за посилення позиції щодо Росії: РФ кидає виклик нашим цінностям - Цензор.НЕТ 1372
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22.06.2021 09:09 Ответить
Это точно. Сейчас начнут бухать, наряжаться в пилотки и орать "Можем повторить". Как будто это День Победы.
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22.06.2021 09:01 Ответить
Годами был язык в заднице,но тут выборы на носу. Оказывается рядовые бюргеры-это не шрёдеры со штангенциркулями. Им совсем не нравится кацапня. Которая всё больше и больше оказывается по соседству вместе со своими балалайками и ушанками.
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22.06.2021 08:53 Ответить
Рядовым бюргерам ясно и понятно, что моцковский Мордор - это фашистское государство.
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22.06.2021 10:06 Ответить
Пізно всрались.
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22.06.2021 08:54 Ответить
Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6:19-21)
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22.06.2021 08:54 Ответить
Дойшло?
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22.06.2021 08:54 Ответить
Нічого подібного. Так, популізм для заклопотаних бюргерів. "При этом в блоке ХДС/ХСС высказались за продолжение диалога и сотрудничества с Россией в тех сферах, где есть общие интересы, например в экономике и защите окружающей среды.Источник: https://censor.net/ru/n3272646
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22.06.2021 09:47 Ответить
Старая фрау ***** игру не испортит 😏
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22.06.2021 09:00 Ответить
ваши ценности полностью обесценились. и обесценило их *****.
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22.06.2021 09:01 Ответить
сп2 на каком месте ценность ?
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22.06.2021 09:04 Ответить
Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа
Киев бомбили,
Нам объявили,
Что началася война...
©
Фарисєї...
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22.06.2021 09:07 Ответить
Deutschland vor allem
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22.06.2021 09:09 Ответить
Скорее - бабло прежде всего.Меркельша небось уже аванс в грязьпроме получила.
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22.06.2021 09:58 Ответить
Такой, как в 60-70-х годах Европа уже не будет никогда, поэтому "восстановление европейского миропорядка" - утопия.
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22.06.2021 09:10 Ответить
Очень жаль, если Европа больше никогда не будет такой, как 1960-70-х годах. Однако, сейчас в европейских странах усиливается широкое народное движение за ту, прежнюю Европу: с твердыми моральными принципами. Есть некоторая надежда, что прежняя Европа возродится.
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22.06.2021 10:11 Ответить
Это невозможно, в принципе. Мир поменялся.
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22.06.2021 11:29 Ответить
Християнські демократи зрозуміли що Меркель готується зайнять пост у "Грязьпромі"?
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22.06.2021 09:11 Ответить
Меняют угрозы на место в "Газпроме"?
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22.06.2021 09:14 Ответить
Места у газпромє і роснєфті...)))
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22.06.2021 09:18 Ответить
Однопартійці Меркель виступили за посилення позиції щодо Росії: РФ кидає виклик нашим цінностям - Цензор.НЕТ 1982
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22.06.2021 09:22 Ответить
нашо їх взагалі читати.
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22.06.2021 09:57 Ответить
СП-2 достроят и сразу же начнут ужесточать. В полный рост.
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22.06.2021 09:44 Ответить
Бабло - вот ваши ценности, а все остальное ерунда ))))
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22.06.2021 09:46 Ответить
Може Маруся очолить Газпром?
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22.06.2021 10:05 Ответить
***, ви їх цим цінностям навчили і вони тепер їх проти вас і зарядили!!! лижіть кацапам далі зад.
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22.06.2021 09:55 Ответить
Ничего личного , просто скоро выборы. За голоса сытых и довольных бюргеров разгорается борьба. Будут ублажать слух избирателя и подсчитывать свой гешефт от кацапского газа , пол Бундестага кормится на деньги кремля .
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22.06.2021 10:43 Ответить
Так Раша и ее Ампиратор Путинило бросили Западу перчатку в физиономию еще 10 февраля 2007 года во время речи Пукина в Мюнхене. Пятнадцатый год однако...
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22.06.2021 10:58 Ответить
Теперь будет не глубокая а глубочайшая обеспокоенность.
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22.06.2021 11:07 Ответить
нюхайте СП2.. пока раха от вас опять гдр не отдерет!!!....
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22.06.2021 12:20 Ответить
Как быстро все забыли парад победы,. над Польшей, в Бресте, двух фашистских держав СССР и Германии! И Как СССР. выучиЛи офицерОв Германии в своих ВОЕННЫХ академиях, и как офицеры СС, проходили курсы повышения квалификации в наших КонЦтаборах ГУЛАГА!! А сегодня вся эта коммунистическая срань, нагло врёт и льёт крокодильи слёзы по безвинно убиенным нашим солдатикам !! Как этот безграмотный ротмистр Жуков, за 10 дней , в Белоруссии, угробил 1200 танков, а всего по вине этого дебилаи и ёлопа Жукова и придурка Сталина угробили 28 млн. наших лучших мужчин!! Сволочи коммунистические!! Да вы хуже немцев в десятки раз!!
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22.06.2021 12:50 Ответить
О, святые европейские ценности снова вспомнили. Высокоморальная раса буржуев перед выборами решила поторговать бедной Украиной для продолжения взаимовыгодного сотрудничества с рашкой. Что характерно, у ЕС с рашкой остаются некоторые общие ценности которые позволяют достичь успеха в общих проектах в самых сложных ситуациях. Между ЕС и Украиной по ценностям вроде все намного лучше, молимся на них, работаем у них, лгбт как родных полюбили, а положение почти не сдвинулось. Такое ощущение что нам не те ценности подсунули.
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22.06.2021 12:57 Ответить
Однопартійці Меркель виступили за посилення позиції щодо Росії: РФ кидає виклик нашим цінностям - Цензор.НЕТ 3347
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22.06.2021 13:45 Ответить
 
 