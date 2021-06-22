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Массовая драка со стрельбой произошла в центре Николаева: двое раненых. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В ночь с понедельника на вторник, 22 июня, в центре Николаева произошел конфликт со стрельбой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Novosti N

Инцидент произошел в самом центре города, на пересечении проспекта Центрального (Ленина) и ул. Соборной (Советской), возле известного каждому николаевцу маназина "Сотка". По предварительным данным, в конфликте участвовало две группы молодых людей. Из-за чего они повздорили, пока достоверно неизвестно — полиция не комментирует происшедшее. Известно, однако, что конфликт из словесной плоскости очень быстро перерос в силовую. В результате один из участников инцидента открыл огонь из травматического пистолета. Ранения получили двое: по словам очевидцев, один в область сердца, второй — в живот. Пострадавших с места происшествия скорая увезла в БСМП.

Массовая драка со стрельбой произошла в центре Николаева: двое раненых 01

На месте происшествия также находится один задержанный с руками, скованными за спиной наручниками. По словам свидетелей, он имеет отношение к конфликту. Сам задержанный свою причастность к инциденту категорически отрицает. Более того — говорит, что спокойно шел по улице, когда на него напали сотрудники полиции. Молодой человек не отрицает, что имеет при себе нож, однако утверждает что его также ему подбросил... сотрудник полиции! На вопрос, кто участвовал в драке и по каким причинам, молодой человек ответил, что не знает и что ни о какой драке ему ничего не известно.

Массовая драка со стрельбой произошла в центре Николаева: двое раненых 02

В настоящее время на месте происшествия находятся около двух десятков полицейских. Территория, на которой произошел инцидент, огорожена специальными ленточками. Полицейские проводят осмотр места происшествия и опрашивают людей.

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О деталях происшествия станет известно позже.

Массовая драка со стрельбой произошла в центре Николаева: двое раненых 03
Массовая драка со стрельбой произошла в центре Николаева: двое раненых 04
Массовая драка со стрельбой произошла в центре Николаева: двое раненых 05
Массовая драка со стрельбой произошла в центре Николаева: двое раненых 06
Массовая драка со стрельбой произошла в центре Николаева: двое раненых 07
Фото: сайт Новости-Н
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Топ комментарии
+12
Vladimir T fd7dc273 ,да прикинь ,свободная продажа оружия , просто гопота ,десять раз подумае , зная шо тебя может быть пекаль , мой коллега в школе ,все время с пистолетом в кобуре 😊 , арабы всегда очень вежллевые , солдаты в транспорте с автоматами ,все уже привыкли ,цевилизация , 😊 . Я стесняюсь спросить вы на кухне ножами пользуетесь ? Или руками колбасу разрываете , опять же топор 🤦😂🙄
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22.06.2021 10:00
+12
Сейчас стреляют те у кого есть доступ - менты, судьи, чиновники и бандиты, которые опупели от безнаказанности. Нормальные граждане ведут себя нормально.
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22.06.2021 10:10
+7
А чи часто у побутових конфліктах стріляють з мисливської зброї, яка є у вільному продажі? А як часто фіксують т.зв. "поножовщину"? Отож! Давайте тоді й ножі заборонемо, бо заріжуть один одного, й автомобілі, бо подавлять один одного. А, що до трвмата, то навіть в кацапстані його НАБАГАТО легше офіційно купити ніж у нас. До речі, у сусідній Молдові - вільний продаж короткостволів. І, що пропала країна? "Озброїне суспільство - ввічливе суспільство" (с)
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22.06.2021 10:33
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Миколаїв кинув виклик Харкову ?
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22.06.2021 09:16 Ответить
Вот где нужна жесткая и быстрая полиция... а не против безоружных митингующих под стенами ОП !!!!!!!!
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22.06.2021 09:28 Ответить
Кабы полиция всегда зачищала это жестко и быстро в своих городах, то и некому было бы и митинговать под стенами ОП)))
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22.06.2021 09:50 Ответить
как нарасии? Масова бійка зі стріляниною сталася в центрі Миколаєва: двоє поранених - Цензор.НЕТ 7053
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22.06.2021 10:02 Ответить
Главное,чтобы были специальные ленточки...
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22.06.2021 09:33 Ответить
Свободная продажа оружия, говорите ...? Ню, ню ... Не волнует что быдлядская гопота друг друга перестреляет, но это центр города и под раздачу обязательно попадут не в чем не повинные граждане.
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22.06.2021 09:46 Ответить
Сейчас стреляют те у кого есть доступ - менты, судьи, чиновники и бандиты, которые опупели от безнаказанности. Нормальные граждане ведут себя нормально.
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22.06.2021 10:10 Ответить
Насмешил ,и кто такие нормальные граждане?, немного субьективный термин, нормальный гражданин выпил стакан водки на пляже через пол часа стал ненормальный. А речь напомню идет о свободной продаже оружия, таких условно нормальных граждан нас тысячи в каждом городе, разрешить носить им настоящее оружие пока нельзя ибо гибнуть ьуде в разы больше людей чем в Ато.
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22.06.2021 11:13 Ответить
Не перекручивай. Всё ты понял.
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22.06.2021 15:15 Ответить
А чи часто у побутових конфліктах стріляють з мисливської зброї, яка є у вільному продажі? А як часто фіксують т.зв. "поножовщину"? Отож! Давайте тоді й ножі заборонемо, бо заріжуть один одного, й автомобілі, бо подавлять один одного. А, що до трвмата, то навіть в кацапстані його НАБАГАТО легше офіційно купити ніж у нас. До речі, у сусідній Молдові - вільний продаж короткостволів. І, що пропала країна? "Озброїне суспільство - ввічливе суспільство" (с)
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22.06.2021 10:33 Ответить
1 Охотничье оружие НЕ в свободной продаже
2 Нож и короткоствольное нарезное, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Не надо сравнивать жопу с пальцем.
3 Ваще не волнует что там в Молдове (и уж тем более в РФ). Я знаю, что в сегодняшней Украине, если на меня прыгает мажор, а я останавливаю его даже тем же травматом, то сидеть буду я.
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22.06.2021 11:15 Ответить
Ви не зовсім правильно розумієте поняття вільного продажу зброї. Це не значить, що пішов у магазин і купив 2 кіло зброї. Потрібно пройти медичну експертизу як і на дозвіл нарізної мисливської зброї: здати балістику, умови зберігання, характеристику від сусідів, характеристику від дільничного інспектора і т.п. А стосовно правомірності застосування, то ліпше, коли троє судять, ніж четверо несуть.
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22.06.2021 12:55 Ответить
Не надо выдумывать велосипед. Под "свободной продажей оружия" я имею в иду так, как это делается в США. Там конечно в разных штатах по разному, но в среднем: показал Driver license и купил ствол и боеприпасы.
Пока УПК Украины не соответствует Конституции Украины, разговор о "правомерности применения оружия" не имеет смысла.
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22.06.2021 13:50 Ответить
Плюсую.
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22.06.2021 15:19 Ответить
То что вы описали не является свободной продажей оружия.
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22.06.2021 15:19 Ответить
Попробуйте сами с этой совковой системой собрать эти бесполезные бумажки.
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22.06.2021 15:20 Ответить
Особенно если живёте на съёмной квартире.
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22.06.2021 15:21 Ответить
шо ж тебе так пре, волнітельний такой , методичка обязует? нивинние граждане все целые, а одного тебя трясьот. Вон чехи приняли закон о защите личности, и у нас рано или поздно будет, и в тебя попадут прям на улице, ипона мама...
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22.06.2021 11:26 Ответить
Какая "методичка"? Ты трезвая?
Если трезвая, то прочитай еще раз п.3 моего поста (понимаю, что с первого раза не доходит) и скажи причем тут "чехи"?
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22.06.2021 11:37 Ответить
а где разрешение на оружие гопники из новости взяли - не купили разве в ларьке у авакова?
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22.06.2021 11:43 Ответить
Быдляцуая гопота и так вооружён и плевать они хотели на безопасность окружающих. Люди вокруг без оружия и без право на самообороны беззащитны. Менты? Они бесполезны, работают только после факта совершения преступления. Когда люди уже на асфальте кровью истекают.
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22.06.2021 15:18 Ответить
полицию не побили, да и ладно...
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22.06.2021 09:49 Ответить
Vladimir T fd7dc273 ,да прикинь ,свободная продажа оружия , просто гопота ,десять раз подумае , зная шо тебя может быть пекаль , мой коллега в школе ,все время с пистолетом в кобуре 😊 , арабы всегда очень вежллевые , солдаты в транспорте с автоматами ,все уже привыкли ,цевилизация , 😊 . Я стесняюсь спросить вы на кухне ножами пользуетесь ? Или руками колбасу разрываете , опять же топор 🤦😂🙄
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22.06.2021 10:00 Ответить
пока эта гопота думать начнет-пройдут поколения невинно уложенных в могилу.
это как в США дикий запад цивилизировался Масова бійка зі стріляниною сталася в центрі Миколаєва: двоє поранених - Цензор.НЕТ 4444
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22.06.2021 10:04 Ответить
))
ну к твоему сведению "эпоха дикого запада" продлилась не более 20 лет !
И при этом, она НЕ БЫЛА такой "кровожадной" как показывают фильмы...!
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22.06.2021 12:47 Ответить
Епоха Дикого Заходу була на протязі 200 років, знищення індіанців теж звідти.
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22.06.2021 12:59 Ответить
это РАЗНЫЕ "эпохи" !
Вы сейчас пытаетесь обсуждать реальность Дракулы как "вампира"... - аналогия та же - "киношный пост эффект"...
"Киношники" раскрутили разукрасив тему... - люди поверили и воспринимают за истину...
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22.06.2021 14:10 Ответить
Прототип Дракулы,Влад Цепеш.В сравнении с ним,Дракула мале дитятко Масова бійка зі стріляниною сталася в центрі Миколаєва: двоє поранених - Цензор.НЕТ 4381
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22.06.2021 14:51 Ответить
И тем не менее - история и вымысел -слишком очевидны... Но при этом Очень огромное число людей верят имено в вымысел...- как в реальность...
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22.06.2021 15:15 Ответить
Вымысел о Дракуле безобидный.Как праздник Хэллоуин.Есть другие вымыслы,более опасные.Например вымышленная история Рашки.В которую верят миллионы и на ложной вере,творят зло. Масова бійка зі стріляниною сталася в центрі Миколаєва: двоє поранених - Цензор.НЕТ 8173
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22.06.2021 15:38 Ответить
Так ото ж... )
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22.06.2021 16:02 Ответить
"... гопота подумает ..." - это ты повеселил Масова бійка зі стріляниною сталася в центрі Миколаєва: двоє поранених - Цензор.НЕТ 5919
С таким уровнем коррупции как в Украине, вводить свободную продажу оружия, это как обезъяне гранату дать.
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22.06.2021 10:24 Ответить
рабам оружие не положено, так что все могут успокоиться и продолжать движение
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22.06.2021 11:42 Ответить
Рафик ни у чем не уиноват!
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22.06.2021 10:01 Ответить
Вообще наручники допустимы только при сопротивлении. Он сопротивлялся, пытался бежать? Иначе превышение полномочий.
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22.06.2021 10:09 Ответить
Иди закуси, проспись и перечитай ВСЮ новость.
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22.06.2021 10:26 Ответить
Город Николаев, фарфоровый завод. Ох, с вами, братишки, с вами пропадешь,С вами, хулиганами, на каторгу пойдешь.
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22.06.2021 10:20 Ответить
"спокойно шел по улице, когда на него напали сотрудники полиции. Молодой человек не отрицает, что имеет при себе нож, однако утверждает что его также ему подбросил... сотрудник полиции!"
Далой ментовский произвол!!!
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22.06.2021 10:51 Ответить
Ну да, у поліції два поранених з кульовими, а вони шукають кому ніж підкинути.
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22.06.2021 13:01 Ответить
 
 