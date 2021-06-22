Массовая драка со стрельбой произошла в центре Николаева: двое раненых. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В ночь с понедельника на вторник, 22 июня, в центре Николаева произошел конфликт со стрельбой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Novosti N.
Инцидент произошел в самом центре города, на пересечении проспекта Центрального (Ленина) и ул. Соборной (Советской), возле известного каждому николаевцу маназина "Сотка". По предварительным данным, в конфликте участвовало две группы молодых людей. Из-за чего они повздорили, пока достоверно неизвестно — полиция не комментирует происшедшее. Известно, однако, что конфликт из словесной плоскости очень быстро перерос в силовую. В результате один из участников инцидента открыл огонь из травматического пистолета. Ранения получили двое: по словам очевидцев, один в область сердца, второй — в живот. Пострадавших с места происшествия скорая увезла в БСМП.
На месте происшествия также находится один задержанный с руками, скованными за спиной наручниками. По словам свидетелей, он имеет отношение к конфликту. Сам задержанный свою причастность к инциденту категорически отрицает. Более того — говорит, что спокойно шел по улице, когда на него напали сотрудники полиции. Молодой человек не отрицает, что имеет при себе нож, однако утверждает что его также ему подбросил... сотрудник полиции! На вопрос, кто участвовал в драке и по каким причинам, молодой человек ответил, что не знает и что ни о какой драке ему ничего не известно.
В настоящее время на месте происшествия находятся около двух десятков полицейских. Территория, на которой произошел инцидент, огорожена специальными ленточками. Полицейские проводят осмотр места происшествия и опрашивают людей.
О деталях происшествия станет известно позже.
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2 Нож и короткоствольное нарезное, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Не надо сравнивать жопу с пальцем.
3 Ваще не волнует что там в Молдове (и уж тем более в РФ). Я знаю, что в сегодняшней Украине, если на меня прыгает мажор, а я останавливаю его даже тем же травматом, то сидеть буду я.
Пока УПК Украины не соответствует Конституции Украины, разговор о "правомерности применения оружия" не имеет смысла.
Если трезвая, то прочитай еще раз п.3 моего поста (понимаю, что с первого раза не доходит) и скажи причем тут "чехи"?
это как в США дикий запад цивилизировался
ну к твоему сведению "эпоха дикого запада" продлилась не более 20 лет !
И при этом, она НЕ БЫЛА такой "кровожадной" как показывают фильмы...!
Вы сейчас пытаетесь обсуждать реальность Дракулы как "вампира"... - аналогия та же - "киношный пост эффект"...
"Киношники" раскрутили разукрасив тему... - люди поверили и воспринимают за истину...
С таким уровнем коррупции как в Украине, вводить свободную продажу оружия, это как обезъяне гранату дать.
Далой ментовский произвол!!!