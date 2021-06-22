Готовность защищать родину - черта всех поколений украинцев. Как и наши прадеды, мы взяли оружие и начали борьбу за независимость государства, - Хомчак

Воскресное утро 22 июня 1941 года трагической страницей вошло в жизнь миллионов украинцев. В этот день начался новый самый кровавый этап Второй мировой - немецко-советская война, которая унесла жизни каждого пятого соотечественника.

Об этом говорится в обращении главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака по случаю Дня скорби и чествования памяти жертв войны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба.

Хомчак напоминает, что боевые действия на территории Украины продолжались с 22 июня 1941 года до конца ноября 1944 года. С 22 июля по 18 декабря 1942 года территория Украины была полностью оккупирована войсками Германии и ее союзников.

"Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в нацистской неволе, умерших в тылу от голода и скитаний. И мы чтим память сыновей и дочерей украинского народа, их подвиг и жертвенность. Наша задача - беречь память о тех, кто выстоял и тех, кто пал жертвой обоих тоталитарных кровавых систем", - следует из обращения.

Хомчак также подчеркивает, что 7 лет назад, в 2014 году, коварный российский враг совершил временную оккупацию Крымского полуострова и развязал войну на территории Донецкой и Луганской областей Украины.

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"Как и наши деды и прадеды, мы вынужденно взяли в руки оружие и начали новую борьбу за независимость нашего государства. Стремление к свободе и готовность защищать свою родину является чертой всех поколений украинцев. Как в прошлом кровавом веке, так и сегодня мы стоим на страже спокойствия и мира", - отмечает главком ВСУ.

Он также почтил память погибших во Второй мировой войне.