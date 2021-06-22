Готовность защищать родину - черта всех поколений украинцев. Как и наши прадеды, мы взяли оружие и начали борьбу за независимость государства, - Хомчак
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Воскресное утро 22 июня 1941 года трагической страницей вошло в жизнь миллионов украинцев. В этот день начался новый самый кровавый этап Второй мировой - немецко-советская война, которая унесла жизни каждого пятого соотечественника.
Об этом говорится в обращении главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака по случаю Дня скорби и чествования памяти жертв войны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба.
Хомчак напоминает, что боевые действия на территории Украины продолжались с 22 июня 1941 года до конца ноября 1944 года. С 22 июля по 18 декабря 1942 года территория Украины была полностью оккупирована войсками Германии и ее союзников.
"Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в нацистской неволе, умерших в тылу от голода и скитаний. И мы чтим память сыновей и дочерей украинского народа, их подвиг и жертвенность. Наша задача - беречь память о тех, кто выстоял и тех, кто пал жертвой обоих тоталитарных кровавых систем", - следует из обращения.
Хомчак также подчеркивает, что 7 лет назад, в 2014 году, коварный российский враг совершил временную оккупацию Крымского полуострова и развязал войну на территории Донецкой и Луганской областей Украины.
"Как и наши деды и прадеды, мы вынужденно взяли в руки оружие и начали новую борьбу за независимость нашего государства. Стремление к свободе и готовность защищать свою родину является чертой всех поколений украинцев. Как в прошлом кровавом веке, так и сегодня мы стоим на страже спокойствия и мира", - отмечает главком ВСУ.
Он также почтил память погибших во Второй мировой войне.
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«Читаю: повестка. Нормально, да?
Гражданин Владимир Зеленский, вы подлежите призыву на военную службу по мобилизации немедленно.
В связи с призывом вы имеете право выбрать для прохождения службы любое подразделение«, - процитировал повестку актер.
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«Я с удовольствием«, - отвечает актер.
И продолжает: «Я беру в подразделение Юзика«.
https://www.youtube.com/watch?v=FzFQIQek-GM
Потому что одной тебе повезло выбрать каким тебя **** сделают: черным-белым-желтым-обрезанным-илинет.
Опять-опять-опять-опять
О, как намаялся я с тобой
Моя повестка номер пять...
Маю шокуючі фото з офіційних розкопок таємних масових поховань жертв НКВД на княжому городищі у Володимирі-Волинську, Волинської області. Якщо шановні редактори "Цензор-НЕТ" забажають - можу надіслати. А заодно й цілком фахову публікацію, мого авторства, про ці та інші звірства комуністів.
_ЗА УКРАИНУ! ЗА РОДИНУ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ_
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Вставай стpана огpомная вставай на смеpтный бой.
С фашистской силой тёмною с кацапскою оpдой.
Пусть яpость благоpодная вскипает как волна.
Идёт война наpодная, Украинская священная война!
Дадим отпоp душителям всех украинских идей.
Hасильникам гpабителям, мучителям палачам людей.
Пусть яpость благоpодная вскипает как волна.
Идёт война наpодная, Украинская священная война!
Hе смеют кpылья кацапские над нашей Pодиной летать.
Поля её пpостоpные не смеет вpаг лапотный топтать.
Пусть яpость благоpодная вскипает как волна
Идёт война наpодная, Украинская священная война!
Гнилой фашистско-рассейской нечисти загоним пулю в лоб.
Кацапскому отpодью человечества сколотим кpепкий гpоб
Пусть яpость благоpодная вскипает как волна
Идёт война наpодная, Украинская священная война!
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СЛАВА УКРАИНЕ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !-