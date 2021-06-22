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Готовность защищать родину - черта всех поколений украинцев. Как и наши прадеды, мы взяли оружие и начали борьбу за независимость государства, - Хомчак

Новости Цензор.НЕТ Общество

Готовность защищать родину - черта всех поколений украинцев. Как и наши прадеды, мы взяли оружие и начали борьбу за независимость государства, - Хомчак

Воскресное утро 22 июня 1941 года трагической страницей вошло в жизнь миллионов украинцев. В этот день начался новый самый кровавый этап Второй мировой - немецко-советская война, которая унесла жизни каждого пятого соотечественника.

Об этом говорится в обращении главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака по случаю Дня скорби и чествования памяти жертв войны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба.

Хомчак напоминает, что боевые действия на территории Украины продолжались с 22 июня 1941 года до конца ноября 1944 года. С 22 июля по 18 декабря 1942 года территория Украины была полностью оккупирована войсками Германии и ее союзников.

"Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в нацистской неволе, умерших в тылу от голода и скитаний. И мы чтим память сыновей и дочерей украинского народа, их подвиг и жертвенность. Наша задача - беречь память о тех, кто выстоял и тех, кто пал жертвой обоих тоталитарных кровавых систем", - следует из обращения.

Хомчак также подчеркивает, что 7 лет назад, в 2014 году, коварный российский враг совершил временную оккупацию Крымского полуострова и развязал войну на территории Донецкой и Луганской областей Украины.

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"Как и наши деды и прадеды, мы вынужденно взяли в руки оружие и начали новую борьбу за независимость нашего государства. Стремление к свободе и готовность защищать свою родину является чертой всех поколений украинцев. Как в прошлом кровавом веке, так и сегодня мы стоим на страже спокойствия и мира", - отмечает главком ВСУ.

Он также почтил память погибших во Второй мировой войне.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+11
я не знаю, що це за війна така вєлікая атечєствєнная.
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22.06.2021 09:45
+10
Кацапский фейк придуманный для того, чтобы снять с себя ответственность за развязывание Второй Мировой.
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22.06.2021 09:53
+9
чо за великакая отечественная? вторая мировая же была Готовність захищати батьківщину - риса всіх поколінь українців. Як і наші прадіди, ми взяли зброю і почали боротьбу за незалежність держави, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2583
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22.06.2021 09:45
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А зеля откосил по повестке 4 раза и поехал в Юрмалу Готовность защищать родину - черта всех поколений украинцев. Как и наши прадеды, мы взяли оружие и начали борьбу за независимость государства, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8593
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22.06.2021 09:26 Ответить
Готовность защищать родину - черта всех поколений украинцев. Как и наши прадеды, мы взяли оружие и начали борьбу за независимость государства, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2895
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22.06.2021 09:27 Ответить
Все притензии к мамме римме) это она прятала повестки от сына, шоб его не убили на войне и он стал презедентом. А так бы он конечно пошел, если бы знал Готовність захищати батьківщину - риса всіх поколінь українців. Як і наші прадіди, ми взяли зброю і почали боротьбу за незалежність держави, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2410
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22.06.2021 09:51 Ответить
Готовність захищати батьківщину - риса всіх поколінь українців. Як і наші прадіди, ми взяли зброю і почали боротьбу за незалежність держави, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1211 "Болтун- находка для шпиЙона!"
«Читаю: повестка. Нормально, да?

Гражданин Владимир Зеленский, вы подлежите призыву на военную службу по мобилизации немедленно.
В связи с призывом вы имеете право выбрать для прохождения службы любое подразделение«, - процитировал повестку актер.
В этот момент Зеленского прерывают выкриком: «23-й батальон!»
«Я с удовольствием«, - отвечает актер.
И продолжает: «Я беру в подразделение Юзика«.
https://www.youtube.com/watch?v=FzFQIQek-GM
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22.06.2021 10:28 Ответить
а шо то за ряженные солдаты рядом с уклонистом? масовочка?
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22.06.2021 10:32 Ответить
В одном позабытом еврейском порту еврейское судно стояло , Абрам уходил на святую войну , а Сара его провожала . Будь честным и храбрым в священном бою , за русские спины ховайся , а если вдруг вспомнишь про Сару свою , без денег домой не вертайся. Но вот отгремела святая война , Абрам с той войны не вернулся , фашистская пуля сразила его , когда русский воин споткнулся.
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22.06.2021 09:59 Ответить
Мой дед прошёл войну с июля 41-го по сентябрь 45-го . 5 ранений. Захватывал Двинский плацдарм. В представлении к ордену за этот бой ротный написал " ... был ранен , но поде боя не покинул.... две Солдатских славы... а всего -пять наград... И вот он покоится с миром. И в гробу видал твои грёбаные частушки.
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22.06.2021 11:03 Ответить
..это не личное,и это не мои гребаные частушки, я затронула вашу струну, СОРРИ, люблю умных евреев, но!жидов презираю, вонючие, пархатые - говном напхатые))
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11.09.2021 13:26 Ответить
да ты права! не твоих - ваших... ваших грёбаных жалких, ********, недоделанных и потому всем завидующих и всех обсирающих маргиналов. А нации тут вовсе ни при чём.
Потому что одной тебе повезло выбрать каким тебя **** сделают: черным-белым-желтым-обрезанным-илинет.
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11.09.2021 15:47 Ответить
І наїжджає на Турчинова що той здав Крим.
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22.06.2021 09:34 Ответить
Зеленський: «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили»

Готовність захищати батьківщину - риса всіх поколінь українців. Як і наші прадіди, ми взяли зброю і почали боротьбу за незалежність держави, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1790
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22.06.2021 09:52 Ответить
Он с секретным заданием смешил москалей. Они хохотали, кидали ему смятые рубли и говорили "Гуд, Вольдемар, гуд. Кароший малорос".
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22.06.2021 10:02 Ответить
хотел из засмешить до смерти Готовність захищати батьківщину - риса всіх поколінь українців. Як і наші прадіди, ми взяли зброю і почали боротьбу за незалежність держави, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2441
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22.06.2021 10:34 Ответить
По территории Украины прошлись два барана по 2 раза туда-сюда...и Сралин и его брат Гитлер...отступая наступая,...а вывод простой...верить Мавзолейному быдлу опасно...кидалово по полному тарифу...
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22.06.2021 09:30 Ответить
шото ваш хомчак совсем плохой стал, постарел. Видимо молодая жена все соки выдоила Готовность защищать родину - черта всех поколений украинцев. Как и наши прадеды, мы взяли оружие и начали борьбу за независимость государства, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8270
Готовность защищать родину - черта всех поколений украинцев. Как и наши прадеды, мы взяли оружие и начали борьбу за независимость государства, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2331
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22.06.2021 09:33 Ответить
Готовність захищати батьківщину - риса всіх поколінь українців. Як і наші прадіди, ми взяли зброю і почали боротьбу за незалежність держави, - Хомчак - Цензор.НЕТ 6821
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22.06.2021 09:37 Ответить
я не знаю, що це за війна така вєлікая атечєствєнная.
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22.06.2021 09:45 Ответить
Кацапский фейк придуманный для того, чтобы снять с себя ответственность за развязывание Второй Мировой.
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22.06.2021 09:53 Ответить
Цілком згоден.
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22.06.2021 09:55 Ответить
чо за великакая отечественная? вторая мировая же была Готовність захищати батьківщину - риса всіх поколінь українців. Як і наші прадіди, ми взяли зброю і почали боротьбу за незалежність держави, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2583
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22.06.2021 09:45 Ответить
А я простил я военкома
Опять-опять-опять-опять
О, как намаялся я с тобой
Моя повестка номер пять...
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22.06.2021 09:38 Ответить
Это Хомчак который войска под Иловайском направил на прорыв через коридор смерти, а сам уехал в хвост колонны, бросил в лесу бронеавто, журналистов (Егор Воробьев и Ростислав Шапошников) и раненых солдат. И вместе с личной охраной пешком упетлял ночью с единственным тепловизором группы. А наутро спокойно выехал из окружения через блокпосты россиян. Без стрельбы. На новом авто. Теперь он глава геншатаба а его жена-глава Черниговской ога. Отличный выбор, ЗЕбилы.
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22.06.2021 09:48 Ответить
а до этого именно он согласился на иловайскую авантюру со стороны ВСУ не поставив никого в известность в генштабе.
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22.06.2021 09:59 Ответить
по стукайте Хому по заднице- Вторая мировая началась 1 сентября 1939го Готовність захищати батьківщину - риса всіх поколінь українців. Як і наші прадіди, ми взяли зброю і почали боротьбу за незалежність держави, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2540 Готовність захищати батьківщину - риса всіх поколінь українців. Як і наші прадіди, ми взяли зброю і почали боротьбу за незалежність держави, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2841
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22.06.2021 10:35 Ответить
"...мы взяли оружие и..." ...спрятались в кусты под Иловайском. В то время, как бойцы Донбасса контратаковали даже из этого "коридора смерти" и нанесли врагу урон... Семенченко под Иловайском был трижды ранен..осколок под сердцем... ... Потому он сидит в КПЗ... журналист Ростислав Шапочников, который хранит видео, как хомчак сидит в кустах и не отвечает по оставленной в машине рации, сидит в эмиграции бо его в Украине за это видео преследовали и угрожали , а сам хомчак из кустов пересел в генштаб и рассказывает нам про дедов и прадедов
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22.06.2021 10:56 Ответить
Шкода, що головнокомандувач ЗСУ Р.Хомчак згадав тільки "закатованих у нацистській неволі", а про своїх співвітчизників, замордованих у неволі комуно-совєтській, не обмовився ані жодним словом. Саме у цей день, 22 червня 1941 року, солдати військ сталінсько-сатанинського НКВД СССР, рано-вранці, розпочали масові розстріли та звірячі вбивства тисяч ні в чому не винних людей в тюрмах міст Володимира-Волинського, Львова, Тернополя, Рівного, Ковеля, Станіслава (нині Івано-Франківська), Луцька, Коломиї...
Маю шокуючі фото з офіційних розкопок таємних масових поховань жертв НКВД на княжому городищі у Володимирі-Волинську, Волинської області. Якщо шановні редактори "Цензор-НЕТ" забажають - можу надіслати. А заодно й цілком фахову публікацію, мого авторства, про ці та інші звірства комуністів.
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22.06.2021 11:34 Ответить

_ЗА УКРАИНУ! ЗА РОДИНУ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ_
*
Вставай стpана огpомная вставай на смеpтный бой.
С фашистской силой тёмною с кацапскою оpдой.
Пусть яpость благоpодная вскипает как волна.
Идёт война наpодная, Украинская священная война!
Дадим отпоp душителям всех украинских идей.
Hасильникам гpабителям, мучителям палачам людей.
Пусть яpость благоpодная вскипает как волна.
Идёт война наpодная, Украинская священная война!
Hе смеют кpылья кацапские над нашей Pодиной летать.
Поля её пpостоpные не смеет вpаг лапотный топтать.
Пусть яpость благоpодная вскипает как волна
Идёт война наpодная, Украинская священная война!
Гнилой фашистско-рассейской нечисти загоним пулю в лоб.
Кацапскому отpодью человечества сколотим кpепкий гpоб
Пусть яpость благоpодная вскипает как волна
Идёт война наpодная, Украинская священная война!
.
СЛАВА УКРАИНЕ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !-
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22.06.2021 12:05 Ответить
A Krim?
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22.06.2021 12:58 Ответить
А Иловайский дезертир хомчак, наверное себе уже приготовил пару заграничных паспортов!!
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22.06.2021 13:03 Ответить
 
 