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Показатель охвата тестированием на Ивано-Франковщине и Киевщине не соответствует "зеленой" зоне, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Показатель охвата тестированием на Ивано-Франковщине и Киевщине не соответствует

Все регионы Украины по-прежнему находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в Киевской и Ивано-Франковской области уровень охвата тестированием ниже, чем необходимо для "зеленой" зоны.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

Охват тестированием должен быть не менее 300 тестов на 100 тыс. населения. В то же время, в Ивано-Франковской области за сутки сделали 282 теста, а в Киевской - 291.

В то же время, в Киеве превышен уровень заболеваемости. Показатель заболеваемости составляет 86 на 100 тыс. населения при норме не более 75.

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Показатель охвата тестированием на Ивано-Франковщине и Киевщине не соответствует зеленой зоне, - Минздрав 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Зеля на Киевщене? значит и зона зеленая Показатель охвата тестированием на Ивано-Франковщине и Киевщине не соответствует "зеленой" зоне, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6707
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22.06.2021 09:48 Ответить
достовірність тестів не відповідає взагалі ніяким стандартам
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22.06.2021 11:17 Ответить
Ніхтот не хваорівє то кого тестувати ! Може вже досить цього "коронавірусного цирку"??
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22.06.2021 12:34 Ответить
 
 