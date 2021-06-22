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Госпогранслужба (5430) граница (4762) Польша (7503) пункт пропуска (658)

С завтрашнего дня Польша открывает три автомобильных пункта пропуска на границе с Украиной, - ГПСУ

Новости Цензор.НЕТ Общество

С завтрашнего дня Польша открывает три автомобильных пункта пропуска на границе с Украиной, - ГПСУ

С завтрашнего дня, 23 июня, польские пограничники возобновляют пропускные операции в польской части автомобильных пунктов пропуска "Зосин - Устилуг", "Долгобичув – Угринов" и "Кросценко – Смильниця".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Указанные пункты пропуска возобновляют работу с 01:00 (по киевскому времени) 23 июня", - следует из сообщения.

Пограничники призывают учесть эту информацию при планировании зарубежных поездок и перед поездкой ознакомиться с правилами и ограничениями, которые действуют на территории сопредельных государств.

Правительство Украины приняло решение о возобновлении работы всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС 20 мая 2020 года.

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Автор: Ірина Дашківська
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Полуниця гниє .Поляки чухалися до останнього . Якщо українець не приїде вчасно , на польських свинофермах будуть вітамінні сніданки , а у свинок - червоні рильця 🤣🤣🤣
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22.06.2021 13:41 Ответить
 
 