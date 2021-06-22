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коррупция (8372) налоговая (921) ГБР (2556)

Чиновники налоговой Киева вступили в сговор с бизнесменами и позволили им уклониться от уплаты налогов на 2,5 млрд грн, - ГБР. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Экономика Происшествия

Следователи Территориального управления ГБР Киева разоблачили в коррупции должностных лиц столичного управления Государственной налоговой службы. Чиновники способствовали коммерсантам в уклонении от уплаты налогов на примерно 2,5 млрд гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Во время досудебного следствия работники ГБР установили, что чиновники налоговой службы вступили в сговор с представителями нескольких коммерческих структур, занимающихся реализацией подакцизной продукции.

Налоговики согласно действующему законодательству должны блокировать регистрацию налоговых накладных этих фирм, отнесенных к рисковым, вместо этого они за неправомерное вознаграждение не "замечали" грубых нарушений налогового законодательства.

Чиновники налоговой Киева вступили в сговор с бизнесменами и позволили им уклониться от уплаты налогов на 2,5 млрд грн, - ГБР 01

По имеющейся информации, противоправная схема действовала с середины прошлого года и позволила коммерсантам уклониться от уплаты налогов на примерно 2,5 млрд гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальник районной налоговой задержан на Сумщине при получении 1 тыс. долл. взятки, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР провели обыски в служебных помещениях ГНС в г. Киеве. Во время следственных действий изъяты вещи и документы, которые будут приобщены к материалам дела.

Чиновники налоговой Киева вступили в сговор с бизнесменами и позволили им уклониться от уплаты налогов на 2,5 млрд грн, - ГБР 02
Фото: ГБР

Уголовное производство начато по статье злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Киевская областная прокуратура, оперативное сопровождение - ГБР.
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Красота! А они в это время с нас последние копейки выжимают.
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22.06.2021 10:31 Ответить
Спорим, никто не сядет?
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22.06.2021 10:31 Ответить
Борьба с коррупцией от Зельца. 73 % довольны. Бу-га-га-га... Чиновники податкової Києва вступили в змову з бізнесменами і дозволили їм ухилитися від сплати податків на 2,5 млрд грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 532
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22.06.2021 10:47 Ответить
Воруют миллиардами, поэтому и государство нищее. А чиновники всех уровней в шоколаде и обеспечили безбедную жизнь не одному поколению наследников.
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22.06.2021 10:48 Ответить
А що, тільки вперше почули, що податкова так і тільки так "працює"? А митниця, проКУРВАтура, суди...? Їм зарплати не потрібні - у них "відпускні".
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22.06.2021 10:57 Ответить
так карупцию подолано чи верещучка дура?
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22.06.2021 11:00 Ответить
если мне не изменяет память, создатели этой системы (блокировки накладных) клятвенно заверяли, что решение о регистрации/отклонении накладной принимает система на основании анализа рисков, блаблабла, человеческий (читай коррупционный) фактор невозможен в принципе. кто-то врал?
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22.06.2021 11:02 Ответить
Теперь понятно почему бывшего начальника налоговой Украины продвинули в министры экономики !
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22.06.2021 11:14 Ответить
будет разумно востребовать эти суммы с обеих сторон..
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23.06.2021 00:02 Ответить
 
 